15:53 18 июня
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Скотское отношение командования. Свежие сводки о дезертирах в ВСУ

Официальный представитель вооружённых сил ДНР сообщает о том, что украинские силовики продолжают осуществлять провокации у линии соприкосновения. Одно из направлений деятельности ВСУ – попытки скрыть маневры войск и военной техники от представителей СММ ОБСЕ. В частности, сообщается о деятельности так называемых мобильных блокпостов украинских силовиков, на которых представители СММ задерживаются на некоторое время под предлогом «защиты от возможного обстрела».

За то время, пока представители специальной мониторинговой группы на этих мобильных постах ВСУ "маринуются", украинские подразделения занимаются передислокацией военной техники с тех мест, к которым и выдвигались представители ОБСЕ с целью осуществления процедуры их проверки.

ВС ДНР в этой связи вносят предложение:
Предлагаем международным наблюдателям применять беспилотные средства в вышеуказанных районах для фиксации грубых нарушений Минских договоренностей украинскими боевиками.



Также в сводке говорится о числе дезертиров в украинских формированиях, находящихся на Донбассе. Отмечено, что данные получены из оказавшихся в руках военнослужащих ДНР документов украинского командования. Так, лидерами по числу дезертиров остаются 79-я и 80-я отдельные десантно-штурмовые бригады ВСУ. На две бригады – 220 дезертиров с начала года. В общей сложности, по данным оперативного командования ВС ДНР, за последние месяцы расположения своих подразделений в зоне так называемой ООС оставили 504 военнослужащих армии Украины и так называемых нацбатов.

Скотское отношение командования. Свежие сводки о дезертирах в ВСУ


Украинские "волонтёры" тем временем рассказывают о "скотском отношении" к военнослужащим ВСУ со стороны командования. В публикации Юрия Мысягина рассказывается о том, что уже несколько месяцев родственники погибшего на так называемой Светлодарской дуге сержанта 54-й бригады Сербина и выносившего его раненым с места боя рядового Губадулина не могут дождаться наград. Из публикации:

Весь 25-й батальон ждал новость о награждении сержанта Сербина и солдата Гибадулина, но этого не произошло. Документы на награждения из бригады ушли, а вот где они сейчас и что с ними, никто в тылу ответить на вопрос не может. Документы ушли наверх и сгинули. А этого награждения очень ждала супруга сержанта Сербина, которая тоже служит в 25-м батальоне, на боевой должности командира разведвзвода. Супруга сержанта Сербина приняла решение уволиться из батальона. Вот такая паскудная история, которая конечно же не красит наш тыл.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:54
    Вспомните армию РФ в 90х-00 х. Вот на Украине то же сейчас. Армия продолжение общества.
    Zaurbek
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:14
      Одно из направлений деятельности ВСУ – попытки скрыть маневры войск и военной техники от представителей СММ ОБСЕ
      Вот только ОБСЕ им ну ни как не помеха..., если с их беспилотников разведданные получают...
      MPN
    2. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 15:28
      Я немножко наблюдал армию России и Украины начала 2000-х - даже тогда была серьёзная разница в уровне МТО. Что происходит в ВСУ сейчас - трудно представить, чую с таким обеспечением и отношением они скоро выведут новую породу человека - древних укров.
      Сармат Саныч
  2. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:57
    на фото-доблестный киборг, успешно обгадивший колесо БТР-70 и сфотографировавшийся на месте проявления личной доблести и отваги..
    Злой 55
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 15:24
      нет это бтр-60 пб
      prapor55
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:58
    Краина вообще...
    Вот такая паскудная история
    Masya Masya
    1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 14:22
      Марин, наше Вам, с кисточкой hi !!!
      Я, что то не понял?? Жена у него на должности ком разведвзвода?? what
      А она, точно женского пола?? belay
      Если да, то это укроповская "солдат Джейн"... wink
      LiSiCyn
      1. RPG (RPG7) Сегодня, 14:25
        В ВСУ служит много Прекрасных женщин и девушек. И не только в штабах и связи.
        *Солдат Джейн* в Украине хватает.
        RPG
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:52
          Цитата: RPG
          *Солдат Джейн* в Украине хватает.

          Вы наверное хотели сказать: Таких как Ильза Кох, более известной как «Фрау Абажур» и «Бухенвальдская ведьма», на Украине хватает.
          solzh
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:33
            Цитата: solzh
            Таких как


            Не произносите это имя.
            Ванёк
  4. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 14:31
    А колёса на БТР вроде как описаны ( не от слова опись)? laughing
    Fitter65
  5. sib.ataman Сегодня, 15:29
    Не, скакуасы-они и в Африке хитрозады! Нафиг новую шкурку портить? Лучше в плен! Там и накормят, и делать ничё не надо, и в военные преступники не запишут! А там, глядишь, и войне конец! А то, що у батьки Потрошенка нэмае золотого зопасу, так то хлопци от його и тикають! Свадьба в Малиновке 2, одним словом!
    sib.ataman
  6. sib.ataman Сегодня, 15:34
    Цитата: Злой 55
    на фото-доблестный киборг, успешно обгадивший колесо БТР-70 и сфотографировавшийся на месте проявления личной доблести и отваги..


    Вы Злой! Это армейская классика-обгадить колесо, для скакуасика! А классику, между прочим, знать нодоть!
    sib.ataman
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