15:52 18 июня
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Песков прокомментировал сбор подписей против пенсионной реформы

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сбор подписей под петициями против повышения пенсионного возраста. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что Владимир Путин на данном этапе никаким образом не участвует в обсуждении данного вопроса.

Песков прокомментировал сбор подписей против пенсионной реформы


Песков сообщил, что на данном этапе вопросом повышения пенсионного возраста в России занимаются эксперты из правительства, кабинет министров и вице-премьеры, а также после внесения законопроекта в Госдуму, и профильные комитеты нижней палаты Парламента. Президент не принимает участия в обсуждении данного вопроса и апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно. Также пресс-секретарь заметил, что в настоящее время как такового закона о повышении пенсионного возраста нет, имеется только законопроект, который только готовится к обсуждению и еще не принял окончательной формы, поэтому президент не может наложить на него вето, как требуют от него противники реформы в своих петициях. Президент имеет право наложить вето только на уже принятый закон.


Песков подтвердил получение администрацией президента и лично Путиным информации о ходе работ по реформе пенсионной системы, но заявил, что говорить об отношении президента к реформе еще рано, так как самого закона не существует и какой вид он примет в окончательной редакции, не известно.

Ранее сообщалось, что законопроект о пенсионной реформе, направленный в Госдуму на рассмотрение, предварительно будет направлен в регионы для изучения на местах.

На данный момент петицию о запрете пенсионной реформы подписало более полутора миллиона человек.

Использованы фотографии: Kremlin.ru
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Комментарии 138

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:03
    [b
    ]Президент имеет право наложить вето только на уже принятый закон.
    [/b]...Видимо так и будет.Мир театр, а люди в нем актеры...Классный спектакль.
    parusnik
    1. Зефр Сегодня, 14:09
      "Законопроект прошел все стадии подготовки и принят, после всестороннего обсуждения и консультаций со всеми заинтересованными сторонами, на основе текущего законодательства. Все правовые нормы соблюдены. Президент не будет заниматься этим вопросом"
      Ваш Песков (через пару месяцев)
      Зефр
      1. Logall (Александр) Сегодня, 14:10
        апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно
        потом будет поздно!
        Песков так всё обставил, что президент вообще не при делах... В стране что-то происходит, но он в курсе лишь тогда, когда подходит очередь его подписи...
        Есть ещё мнение, что этот спектакль был сделан для того, чтобы Путин, как добрый "Царь", спас свех от адской реформы. А благодарные, спасённые граждане РФ назначили его царём пожизненно!
        Logall
        1. RaptorF22 Сегодня, 14:22
          Уже вообще-то поздно yes
          RaptorF22
          1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 14:26
            Стало поздно когда пропихнули эти сроки для гос-служащих. Умные люди, сразу тогда сказали-как сделают "65-63" для гос-служащих, так ждите, вскорости то же самое и для остальных...
            Улиточник N9
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 14:34
              Слили СМИ информацию, что бы посмотреть реакцию населения.
              Если возмущаться будут не особенно сильно, закон пропихнут.
              А если сильно - скажут: "Граждане, чего волнуетесь, это только проект был, который никогда-никогда не прошёл бы"
              Shurik70
              1. Черный_Ватник Сегодня, 14:46
                Были мыслишки, что для того и делалось: нагнетать ситуацию, чтобы потом ВВП на белом коне прискакал и отменил законопроект. Великий Пу победил зло, пенсионеры спасены, все счастливы.
                Хорошо будет, если я не ошибаюсь)
                Черный_Ватник
                1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 14:55
                  Цитата: Черный_Ватник
                  Хорошо будет, если я не ошибаюсь)

                  Мысли примерно те же самые. ВВП все равно хорошо - если народ сильно не бастанет, то пропихнет закон, а не пропихнет - изобразит из себя рыцаря на белой... эгхкм...
                  Андрей из Челябинска
        2. Леший1975 Сегодня, 14:26
          Да что вы все так строго на Пескова накинулись. Вся страна знает, что он часто пургу несет. На то он и "петрушка" (кукольный персонаж). Совсем не реагировать власти, мол не слышали о петиции, вроде как и не хорошо. Вот и выпускают "петрушку", а с него какой спрос.
          Леший1975
        3. AUL (Александр) Сегодня, 15:04
          Цитата: Logall
          Есть ещё мнение, что этот спектакль был сделан для того, чтобы Путин, как добрый "Царь", спас свех от адской реформы.
          Слабая надежда на такой исход. Максимум - сбросит годик для женщин.
          "Я не при делах, это все Медведев!"
          AUL
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:19
            А я думаю, это подготовка к введению прогрессивной шкалы налогообложения. Пенсионная реформа это всего лишь повод для её введения.
            СРЦ П-15
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:09
      Так и задумано было... Проглотят , хорошо, не проглотят президент герой... У нас же нет коллективной ответственности...
      MPN
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:13
        После выборов очень хочется сказать:"Парни, кончайте эти сопли! Вас ждёт вторая серия!"(хф "Человек с бульвара Капуцинов")
        parusnik
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:15
          Цитата: parusnik
          После выборов очень хочется сказать:"Парни, кончайте эти сопли! Вас ждёт вторая серия!"(хф "Человек с бульвара Капуцинов")

          Боюсь уже сериал...
          MPN
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:18
            Конечно, выборы первая, закон о пенсиях вторая, еще сколько времени у власти это правительство будет находится, разумеется сериал...Насмотримся..
            parusnik
            1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 15:34
              Цитата: parusnik
              Конечно, выборы первая, закон о пенсиях вторая, еще сколько времени у власти это правительство будет находится, разумеется сериал...Насмотримся..

              Скорее это мы главные герои этого сериала!А режиссёры там,в кремле!
              Фил77
      2. Леший1975 Сегодня, 14:36
        Да не беда, если бы только с коллективной. У высших ее просто НЕТ, никакой.
        Цитата: MPN
        Так и задумано было... Проглотят , хорошо, не проглотят президент герой... У нас же нет коллективной ответственности...
        Леший1975
    3. RaptorF22 Сегодня, 14:22
      А почему вы уверены что так будет? winked
      RaptorF22
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:25
        На бобах одна гадалка , погадала...
        parusnik
    4. To be or not to be Сегодня, 14:39
      Статья 7
      1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
      2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
      Конституция Рoссийской Фeдерации
      To be or not to be
      1. RaptorF22 Сегодня, 14:50
        Верите в Конституцию? recourse
        RaptorF22
        1. To be or not to be Сегодня, 15:48
          RaptorF22 Сегодня, 14:50 ↑ Новый
          Верите в Конституцию?"
          Конституция не Библия .что бы в нее верить..Пока Она есть и такая - надо ее исполнять и по ней жить ..
          Смотрим сайт Президента РФ
          http://kremlin.ru/structure/president/authority/h
          uman-rights
          Президент Российской Федерации является гарантом прав и свобод человека и гражданина
          Конституция России...
          ...Защищая права и свободы человека и гражданина, Президент опирается на всю систему органов государственной власти. Функции гаранта прав и свобод человека и гражданина требуют от Президента постоянной заботы об эффективности исполнительной, законодательной и судебной властей, разумеется, без вторжения в сферу их компетенции...
          ...Президент обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные акты субъектов Федерации полностью соответствовали Конституции страны, федеральному законодательству, задачам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. В противном случае Президент имеет право потребовать от любого федерального органа власти либо органа власти субъекта федерации соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а в случае их попрания – требовать восстановления нарушенных прав в полном объеме. При этом Президент может предпринять самые решительные меры, вплоть до принудительных.
          ....
          To be or not to be
    5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:43
      Цитата: parusnik
      [b
      ]Президент имеет право наложить вето только на уже принятый закон.
      [/b]...Видимо так и будет.Мир театр, а люди в нем актеры...Классный спектакль.

      "говорящая голова" дает сбой!
      "не верю"( Станиславский)
      Сибирский цирюльник
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:08
        Цитата: Сибирский цирюльник
        "говорящая голова" дает сбой!




        Чо к чему вспомнил...
        Ванёк
    6. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:47

      - А что такое "Прокатило", да ещё ценой в 10000?
      - Не прокатило...
      kakvastam
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:03
        Ребята! Вот ка ни крути - последнее. Простите, крайнее.

        Крайнее слово всё-равно за Ним.

        Здравствуйте Вам каждому hi
        Ванёк
  2. анатолич83 (евгений) Сегодня, 14:03
    какие же они лицемеры
    анатолич83
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:10
      он заявил, что Владимир Путин на данном этапе никаким образом не участвует в обсуждении данного вопроса

      Говорящая голова еще и не такое ляпнет...

      уверен что ВВП пристально следит за прохождением этого закона и я не думаю что он будет ему противодействовать...состав правительства им утвержден и все знаковые мероприятия мимо него не проходят.
      Конечно же нам следует ожидать ужесточения политики правительства в отношении рядовых граждан...повышение налогов и различных поборов только начинается.
      Тот же ЛЕХА
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:23
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        овышение налогов и различных поборов только начинается.

        Первый звоночек. С первого июля сего года ,средства получаемые на карту банка от сторонних лиц,без объяснения(подписи) происхождения ,будут облагаться подоходником. Мне лично это параллельно,таких средств я получаю несколько процентов от общих перечислений. С 1 июля буду брать наличкой и через л.с,а для самозанятых(т.е без работающих без регистрации) это как серпом по причинному месту..
        dvina71
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:28
          Цитата: dvina71
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          овышение налогов и различных поборов только начинается.

          Первый звоночек. С первого июля сего года ,средства получаемые на карту банка от сторонних лиц,без объяснения(подписи) происхождения ,будут облагаться подоходником. Мне лично это параллельно,таких средств я получаю несколько процентов от общих перечислений. С 1 июля буду брать наличкой и через л.с,а для самозанятых(т.е без работающих без регистрации) это как серпом по причинному месту..

          Можете дать ссылку на эту статью? Там вроде о 86 говорится. Поделитесь. И потом сами найдите там поправки от 1 июля, коих там вообщем-то нет.
          Muvka
          1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 15:08
            Цитата: Muvka
            Можете дать ссылку на эту статью?

            Прощу у всех прощения.. Написал пост по непроверенной инфе.. Видел ее карем глаза в сети,проверять не стал так как меня пости не касается..ну собственно зато в тренде современных действий нашего правительства.
            dvina71
    2. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:17
      "какие же они лицемеры"

      Я бы поправил, да за матюки в бан не хочется.
      gukoyan
    3. RaptorF22 Сегодня, 14:20
      Лицемеры те кто голосовал за это winked
      RaptorF22
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:07
        Вот это правовое государство и персональная ответственность … Браво Владимир Владимирович!)) Посмотрим, что будут говорить через некоторое время заходящиеся здесь в истерике персонажи?! Люблю такие моменты... Как с выводом средств из американских ценных бумаг - сколько было криков и … Тишина!
        Опер
    4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 15:22
      Цитата: анатолич83
      какие же они лицемеры

      Лицемеры?Да нет это Вы очень мягко сказали!Есть хорошие русские слова в их адрес!!!! am
      Фил77
  3. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 14:03
    Царь то он добрый, это министры такие плохие. А зачем хорошему царю такие плохие министры?
    Fitter65
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:06
      Как зачем? Чтобы быть "не в курсе",что оно творит))
      Сибирский цирюльник
      1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 14:14
        Так был уже случай с одним царём, тоже не ведал что творят министры-капиталисты, а они его раз, и попросили отречься. Ну вы, думаю, в курсе. bully hi
        Fitter65
        1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:17
          Параллели есть, согласен!
          Вопрос в мотивации.. Не находите? hi
          Сибирский цирюльник
          1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 14:21
            Не дай бог возникнет если желание, то промотивируют. За этим не заржавеет.
            Fitter65
            1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:34
              В том и беда, что не дай Бог!
              И они это знают, что народ мудр и понимает, что "сексуальные передряги" такого рода, ведут к полному коллапсу ,и пользуются этим. Хорьки...
              Сибирский цирюльник
    2. RaptorF22 Сегодня, 14:19
      Так всегда было и будет wink
      RaptorF22
    3. Леший1975 Сегодня, 14:40
      Согласен. Вот для этого тоже нужны. Как у девушек, хочешь выглядеть красавицей, заведи страшную подругу (шутка).
      Цитата: Fitter65
      Царь то он добрый, это министры такие плохие. А зачем хорошему царю такие плохие министры?
      Леший1975
  4. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:04
    "Белый и пушистый",ессно не знает, что этот "закон",двигает его карманное правительство, ага.....!
    Фарс и лицемерие, и ничего более..
    Сибирский цирюльник
    1. RaptorF22 Сегодня, 14:18
      А чего вы собственно ожидали? winked
      RaptorF22
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:28
        Я не голосовал за него!
        Более того, я считаю его узурпатором власти! Хотя, ессно он так не считает)))
        Сибирский цирюльник
        1. RaptorF22 Сегодня, 14:36
          Раз он так считает значит так и есть winked
          RaptorF22
          1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:38
            ХХто бы сомневался!
            Сибирский цирюльник
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:51
      Шайка-лейка одна, что мы все ждем от них хорошего. До выборов заинтриговал, якобы будут антилиберальные изменения, смена курас, Глазьева держал в советниках, Кудрю не выпячивал. После "победы" Глазьева выставил, все остальное видим сами.
      NordUral
  5. vfqjh (dmitriy) Сегодня, 14:08
    Интересно , с какого такого перепуга правительство без ведома ВВП развило такую бурную деятельность по уничтожению собственных граждан ??? Что то не верится , что президент в стороне , ведь это его правительство , а не народа !
    vfqjh
    1. RaptorF22 Сегодня, 14:17
      Видать мимо проходил winked
      RaptorF22
  6. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:11
    Как заезженная пластинка - при чем тут Путин? А он вообще для каких целей в стране существует? Когда надо ему и его окружению, и Конституцию подправят, и нужные законы накалякают, он может все, особенно, перед выборами, а сейчас что-то занемог совсем.
    Светлана
    1. RaptorF22 Сегодня, 14:16
      Мы сами это выбрали winked
      RaptorF22
      1. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:17
        Цитата: RaptorF22
        Мы сами это выбрали winked

        Я это не выбирала.
        Светлана
        1. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:19
          Я за Вовку не голосовал.
          gukoyan
        2. RaptorF22 Сегодня, 14:25
          Значит другие выбирали yes
          RaptorF22
        3. sledak (Сергей ) Сегодня, 15:19
          Цитата: Светлана
          Цитата: RaptorF22
          Мы сами это выбрали winked

          Я это не выбирала.


          ЭТОГО никто не выбирал. Но ОНИ для этой реформы даже момент чемпионатный выбрали... так воя тех, кто помрёт на работе меньше слышно.
          sledak
      2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 15:29
        Так что и интересно? Выбрали крича сделаем Россию великой,а как попросили немного и поработать для этой цели так пошли сразу и петиции писать...
        sapporo1959
        1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:47
          Цитата: sapporo1959
          Так что и интересно? Выбрали крича сделаем Россию великой,а как попросили немного и поработать для этой цели так пошли сразу и петиции писать...

          А, Вы считаете, что большинство лентяи и туниядцы?? Или з/п ,какого-нибудь мужика, работающего дальнобойщиком или военного, или в шахте,заводе,врача,физрука,приносит меньше пользы, чем депутата Гос. Думы или чинуши,поменьше,сидящего в кресле, целый день,и имеющего льготы, несоизмеримо большие?
          До 65 лет, многие сидели бы, и принимали "решения"! Кто РАБОТАТЬ будет? И ГДЕ?
          Сибирский цирюльник
      3. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:31
        Вы, но не я! Я голосовал за Грудинина!
        NordUral
    2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 14:29
      А он вообще для каких целей в стране существует?

      "Курите Конституцию"-президент-всего лишь гарант ее соблюдения, вопросы управления и регулирования в государстве-к премьеру и "кабмину"-законодательное оформление-"кабмин"+дума....
      Улиточник N9
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:30
        "Курите Конституцию"-президент-всего лишь гарант ее соблюдения,

        Но ведь ГАРАНТ, однако! Или я чего-то недопонял?
        NordUral
  7. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 14:13
    Короче власть послала, устами Пескова, куда подальше свое народонаселение, с его петицией. Видать совсем туго с финансами
    Стирбьорн
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:16
      Цитата: Стирбьорн
      Короче власть послала, устами Пескова, куда подальше свое народонаселение, с его петицией

      тут а не согласен, ведь если провести референдум , то реально большинство будет за!все пенсионеры проголосуют за, вся молодежь проголосует за, все бюджетники проголосуют за!..против будут только те, кому 37-54, остальным это выгодно- пенсия увеличится!
      Тикси-3
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:26
        Наивное мнение. Ведь димон уже сказал - на 1000 рублей в ГОД (не покроет даже инфляцию реальную, а про индексацию даже не пискнул, вот так как-то).
        NordUral
    2. RaptorF22 Сегодня, 14:16
      А когда было иначе winked
      RaptorF22
    3. Per se. (Сергей) Сегодня, 14:20
      Цитата: Стирбьорн
      Короче власть послала, устами Пескова, куда подальше свое народонаселение, с его петицией
      Per se.
    4. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:28
      Так ничего не производить, покупать все за рубежом - какие деньги будут в стране? Я уж не говорю о порочной финансовой системе и т.д.
      NordUral
    5. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 15:43
      Цитата: Стирбьорн
      Видать совсем туго с финансами

      У них не с финансами трудно( хотя и финансами никак не насытятся), у них с совестью трудно- там где у них она была, вырос х...
      faridg7
  8. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:14
    Народ действует на упреждение потому что петиция ещё должна успеть набрать голоса и потому,что.... он хочет жить а не существовать в другой вселенной как Песков и остальная братва.
    Потому что вы уже заколебали всю страну, теперь будет напрямую к начальству писать петиции.Ибо заколебало уже.
    Heterocapsa
    1. RaptorF22 Сегодня, 14:28
      Неужели будет хождение с петицией к нему? what Царь батюшка хороший ему чиновники мешают yes
      RaptorF22
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:22
        Нет, петиция это для разгону протеста. Требовать надо проведения референдума и исполнения решений по его результатам.
        NordUral
        1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 15:46
          Цитата: NordUral
          Нет, петиция это для разгону протеста. Требовать надо проведения референдума и исполнения решений по его результатам.

          Помнится проводили референдум о сохранении СССР, что-то не видно исполнения решений по его результатам
          faridg7
    2. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:54
      Капризный у нас народ -
      хочет жить а не существовать в другой вселенной как Песков и остальная братва

      А вот Песков с братвой в своей вселенной живут, и ничего, не бедствуют.
      kakvastam
    3. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:24
      Обращаться к гаранту? После этих выборов и назначений после них - это просто верх наивности.
      NordUral
    4. sledak (Сергей ) Сегодня, 15:30
      САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ во всём этом то, что когда нужное число голосов в петиции будет, его говорящая голова заявит, что интернет-ресурс, где все обманутые ими кнопку жали ЗА, официальным не является, лиц, выразивших мнение идентифицировать нет возможности (вариантов отмазок навалом), и, соответсвено, это всёими в расчёт не принимается, то есть (слово из трёх букв) Вам граждани по всем вашим пролетарским лицам.
      sledak
      1. RaptorF22 Сегодня, 15:45
        Именно так и будет wink
        RaptorF22
  9. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:14
    Опять пургу несёт... Ну раз президент ничего не решает в этой стране, тогда вопрос, нафига нам такой президент?
    gukoyan
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:23
      Пурга- мягко сказано!))
      Пескову, сейчас, надо проявлять чудеса изобретательности, оправдывая свой денежное довольствие и соц.положение. А креативность страдает: одно и тоже, в случае непопулярных мер,: " Он, не в курсе "
      Собственно, от "ягоды с того поля",иного ждать нет смысла))) ВСЕ одинаковы!!!
      Сибирский цирюльник
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:06
        Согласен, нас снова кинули, так сказать, и узаконили обворовывание простого люда, раньше хоть как-то заувалировано, теперь же в открытую!
        gukoyan
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:20
      Не волнуйтесь, Игорь! Все он решает, вот только не в нашу пользу, а на пользу своих, которых, как уже окончательно стало ясно, он никогда не бросит.
      NordUral
  10. Iline (Сергей) Сегодня, 14:14
    Правительство в РФ является исполнительной властью. И должно исполнять волю Президента. Президента избирала вся страна. А теперь Президент якобы не в курсе телодвижений в выполняющем его волю правительстве.
    Интересная логика.
    Iline
    1. Зефр Сегодня, 14:20
      Не так. Основа правовой системы в стране - законы. А Указы Президента имеют лишь подзаконную силу.Они служат для исполнения законов и не могут отменять их действие или противоречить им.
      Зефр
      1. Iline (Сергей) Сегодня, 15:15
        Разговор не о законах, разговор о том, что Президент подбирает правительство под себя. И не знать о его суете по тому либо другому вопросу Президент просто не может. И обязан остановить всю эту публику на определённом этапе развития событий.
        Iline
  11. Million (Влад) Сегодня, 14:15
    Кремлеботы,а как вы относитесь к повышению пенсионного возраста?
    Million
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:18
      А им по барабану, они на окладе. Да и льготы у них, спецефические.
      NordUral
  12. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:15
    Всё таки правильная песня...:
    НасРать
  13. farcop (Far Cop) Сегодня, 14:22
    Странно, и ни слова о Кадырове. Кито извинения приносить будет да?
    farcop
  14. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:22
    Главный специалист "по пурге" пытается нас убедить, что вопрос о пенсиях не имеет отношения к "основам внутренней политики". ...
    Это, как минимум, неуважение к народу.
    samarin1969
    1. RaptorF22 Сегодня, 14:31
      А оно когда то было уважение recourse?
      RaptorF22
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:17
      Простое презрение к покорному быдлу. И ведь он в чем-то и прав. Пора народу очнуться от морока трех десятилетий и из населения снова стать гражданами типа так 40-60-х годов.
      NordUral
  15. Sasha_Sar Сегодня, 14:24
    Владимир Путин на данном этапе никаким образом не участвует в обсуждении данного вопроса.
    Хороший подход, президент не гражданин страны, которую "колбасит"? Тратятся время, ресурсы, что бы потом наложить вето?
    Sasha_Sar
  16. filatik (Алексей) Сегодня, 14:25
    Когда же мы услышим из уст президента: «А теперь пора бы заняться и внутренними делами и навести в стране порядок». Но судя по всему этому не бывать, поскольку придётся снимать с должностей 80% «недокормленных» политиканов. Это не выгодно ни президенту, ни депутатам. Кормиться где-то нужно. Коррупция процветает. Когда уже начнут думать о том, как прокормить и устроить на работу нищих. Хватит доить народ. Все законы направлены исключительно на пополнение госказны без учёта мнения народа....бедные нищают, богатые богатеют...Ждём ответа Путина на данные ранее обещания...больше ни в жизнь за него не проголосую...людей за людей не считают...извините...накипело
    filatik
    1. sagitch (Ильдар) Сегодня, 14:36
      Кормиться где-то нужно. Коррупция процветает.
      Да уже не коррупция, а циничный, официальный грабеж, под сладким соусом!
      И ведь знают, им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
      sagitch
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:14
        Коррупция была, хилая правда, в СССР. А последняя четверть века + годы перестройки - наглый грабеж народа и уничтожение страны.
        NordUral
    2. RaptorF22 Сегодня, 14:42
      Охотно вас понимаю hi Но думаю те кто голосовали думают иначе no Хорошему Царю чиновники мешают winked Чем закончится незнаю recourse
      RaptorF22
  17. IPSC-2008 Сегодня, 14:25
    Ну да президент сказал-президент сделал
    IPSC-2008
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:12
      Это вы про Трампа?
      NordUral
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 14:26
    Цитата: parusnik
    .Мир театр, а люди в нем актеры...Классный спектакль.

    -----------------------
    Кремль уже цирк. С конями.
    Altona
    1. Леший1975 Сегодня, 14:45
      А мне коней жалко. Кони они трудяги, если бы не кони, так не известно, как человечество и развивалось бы. Тогда уж лучше так (извините за поправку). : Кремль уже цирк. С клоунами.
      Цитата: Altona
      Цитата: parusnik
      .Мир театр, а люди в нем актеры...Классный спектакль.

      -----------------------
      Кремль уже цирк. С конями.
      Леший1975
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 14:29
    Цитата: Тикси-3
    тут а не согласен, ведь если провести референдум , то реально большинство будет за!все пенсионеры проголосуют за, вся молодежь проголосует за, все бюджетники проголосуют за!..против будут только те, кому 37-54, остальным это выгодно- пенсия увеличится!

    -------------------------
    Хмм, а женщинам то это зачем? Вы реально думаете, что женщине в 63 можно работать? При этом ей по молодости надо кого-то родить и хоть мало-мальски воспитать, а у нас яслей и молочных кухонь сейчас нет.
    Altona
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:02
      Так в том-то и дело, что выходящая на пенсию в пятьдесят пять лет женщина едва-едва поспевала помочь детям вырастить внуков, а теперь она вполне сможет подсобить внукам в воспитании правнуков. Если доживёт, конечно.
      Правительство с президентом за демографию радеют, а несознательным личностям всё не так!
      kakvastam
    2. sledak (Сергей ) Сегодня, 15:37
      Они скоро и рожать в 63 будут
      sledak
  20. Игорь Половодов (Игорь) Сегодня, 14:29
    Фото пресссссекретаря, его мимика, лучше всего иллюстрируют этот фарс! Выбирайте адекватные фото!
    Игорь Половодов
  21. ingvar (Игорь) Сегодня, 14:29
    держат нас (народ) за дураков, печально все это.
    ingvar
  22. mac789 (Александр) Сегодня, 14:32
    Если бы правительство на самом деле хотело бы решить вопрос с дефицитом пенсионного фонда...
    Наши начальнички утверждают, что в связи с демографической ситуацией количество пенсионеров скоро сравняется с числом работающих граждан в связи с чем содержать пенсионеров за счёт взносов работающих станет невозможно... Допустим так. Но количество произведенной продукции в нашей экономике худо бедно, но растёт. В основном за счёт применения нового высокопроизводительного оборудования. Грубо говоря новый станок с ЧПУ призведет больше продукции чем пара тройка квалифицированных токарей на обычных токарных станках. Получается как в том кино : "Вкалывают роботы, а не человек". За роботов взносы в пенсафонд платить не надо. Экономия однако...
    Так может быть вообще отменить взносы в пенсионный фонд, соцстрах, медстрах. А вместо них увеличить НДС на пять -семь процентов и из этих собранных денег содержать пенсионеров и медицину. То есть собирать деньги не с заработка людей а с расходов конечных потребителей. Думаю подобный метод сбора денег в пенсионный фонд позволит не повышать пенсионный возраст и обеспечить нашим старикам достойную пенсию. Сомневаетесь?... Посмотрите сколько вокруг богатеньких буратин с непомерными расходами и официальной зарплатой в 10000 рублей. То есть применяя подобный метод налогообложения можно было бы существенно уменьшить проблему серых зарплат.
    Так что тут наши начальнички типа тупят... Как говориться: либо дураки, либо враги народа...
    mac789
    1. RaptorF22 Сегодня, 14:45
      А они и не то и не то winked Важно быть верным кому? smile А дальше всё будет шоколадно fellow
      RaptorF22
      1. mac789 (Александр) Сегодня, 14:54
        Вы сомневаетесь во втором? Напрасно. hi
        mac789
        1. RaptorF22 Сегодня, 15:07
          Они его чиновники yes Раз они принимают такие решения какие же они второе? fellow
          RaptorF22
          1. mac789 (Александр) Сегодня, 15:22
            Простите а кто тут разделял Темнейшего и его вурдалаков? Они типичнейший Змей Горыныч.
            mac789
  23. Alex66 (Александр) Сегодня, 14:34
    Это как в кино "День независимости" - возможность отрицания, типа президент не в курсе, а он вообще хочет быть в курсе того чем живет страна или его больше Меркель волнует? Странно когда он аистов, леопардов готов спасать, готов создать условия не бедным болельщикам из других стран. А вот выразить свою позицию по поводу грабежа самых не защищенных (пострадают люди с периферии и с низкими зарплатами) граждан своей страны не готов.
    Alex66
  24. volga7777777777 (Юрий) Сегодня, 14:35
    Уловка власти сработала и работает по сей день безотказно, народ шумит и волнуется по поводу пенсионной реформы. Уже появляются сообщения о том, что подписывают петиции с требованием отменить эту самую реформу. Все идет по плану, именно этого эффекта и добивались власти. Объясняю почему так: Как не странно, но Правительство выбрало самый худший вариант реформы из трех имеющихся, мужчинам на 5 лет женщинам на 8..., а были варианты 5 и 3, и еще 5 и 0. Неспроста выбран самый скандальный вариант, чем сильнее народ возмутиться пенсионной реформой, тем тише и мягче пройдет главное событие - увеличение налога НДС. Что даст увеличение НДС власти?...600 миллиардов рублей в год. примерно по 400 рублей в месяц, с каждого жителя нашей страны включая детей, пенсионеров и безработных. Получается, что сами пенсионеры будут тратить больше и тем самым пополнять бюджет страны. Ну, а что даст увеличение пенсионного возраста? да ровным счетом ничего, рабочих мест все равно нет, здоровье к 65 годам просто не позволит работать, а инфляция сожрет копеечные прибавки к пенсиям. Вот и получается, что изменять что либо в пенсионной сфере не целесообразно, но вызовет большой резонанс и отвлечет от главного воровства власти. Время подобрано грандиозно, ЧМ 2018...запрещены все виды митингов и протестов, за выход на акцию можно в момент оказаться в кутузке ( угроза безопасности) народ фанатично увлечен футболом. Пожилое поколение в состоянии шока от перспектив скончаться прямо на рабочем месте. Умно, ну так там же не дураки сидят. Ясно вижу, как после чемпионата, когда народ начнет раскачивать лодку, выйдет рыцарь в блистающих доспехах и скажет....нет!...не дам народ в обиду, не бывать повышения пенсионного возраста ( пока я президент)... и под оглушающее Ура!....народные массы начнут вновь восхвалять Путина...отца кормильца и заступника. Налог останется на 2% больше. Платить люди будут и бюджет пополнится и олигархам нашим поможем именно таким способом. Так что успокойтесь дорогие кандидаты в пенсионеры...ни каких изменений не будет, как мы были нищими так ими и останемся.
    volga7777777777
    1. RaptorF22 Сегодня, 14:59
      А если не выйдет? smileКогда он Главный yes Зачем играть по сценарию? Когда сам всем рулишь на галере? yes
      RaptorF22
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:09
      Перечень сюрпризов от этих будет бесконечен. На это они горазды, это же не страной заниматься, а тупо грабить народ.
      NordUral
  25. Комментарий был удален.
  26. 23424636 Сегодня, 14:43
    Навальный бьет в ладоши - он даже не мечтал так опустить димона как сделал это его счетовод Силуанов . . Вообще есть ли в стране какой то научный центр .который был дал расчет что может быть если не делать пенсию недоступной. и обозлить всю страну на . этот кагал . Войну выграли страну построили ,космос освоили ,жили очень скромно .но чтобы не платить это не было ни при Сталине ,ни при Хрущеве ,ни при шелудивых вассалах запада Горби и Бени .. Думаю -это шумовая граната , чтобы массы поняли все очень плохо ,но еще не конец ,и тихо воспринимали любые бзыки коротышек.
    23424636
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:06
      Нам просто дают понять - вы и сидите тихо.
      NordUral
  27. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 14:46
    А может быть пора выдвигать требование импичмента?
    Старый Хрен
  28. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:51
    Так если сейчас не высказать свое твердое "нафиг",
    то запросто примут закон.
    И еще собираются убрать лимит на покупку товаров за рубежом.
    То есть что бы местные барыги крутили на продукцию из Китая три-четыре цены.
    Zomanus
    1. RaptorF22 Сегодня, 15:09
      Ну надо же чтобы сынки бабло подымали yes
      RaptorF22
  29. PValery53 (PValery53) Сегодня, 14:55
    Вместо законов о повышении пенсионных возрастов нужно обсуждать и принимать законы о прекращении неоправданных и многократно завышенных доходов чиновников и денежных мешков. И тогда отпадут вопросы о возрастах выхода на пенсию.
    PValery53
    1. RaptorF22 Сегодня, 15:11
      Это же вертикальная власть belay как это чиновники будут себе деньги зарабатывать? belay
      RaptorF22
  30. анатолич83 (евгений) Сегодня, 15:03
    перестал рассчитывать на пенсию ОООчень давно, когда матушка получать стала-маловато, начал готовиться платить за свою старость сам, вроде пока по плану. эти ласточки от правительства меня по другому беспокоят.сплошной обман.пока с пенсией(эт по моему еще не конец),ну бензин это вообще как восход солнца, а если еще че удумают?уже ведь потихоньку про лицензии на всякое грибничество, налог на неофициально работающих (больная тема-пашу, а не ворую че еще надо),пока слухи. а мало ли, как выйдет?с одной стороны пенсионные деньги не сугубо наша проблема и делать чего то надо. с другой фирма наша часто работает на всяких избранников(регионального уровня), койчё видел. все упрут, растащат, а то что останется используют не эффективно.тупик какой то.
    анатолич83
  31. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:04
    Власть жуликов и лгунов. Возражать нам надо сейчас, после принятия этой мерзости нас пошлют в эротическое путешествие.
    NordUral
  32. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 15:05
    Цитата: Старый Хрен
    А может быть пора выдвигать требование импичмента?

    За вами выехали)
    GRIGORIY76
  33. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 15:07
    Да современным Homo dementus любую чепуху можно в оба уха заливать - во всё поверят. Сюрреализм. Президент у нас просто скромный парень. Из скромности пошёл на выборы не с программой с конкретным планом действий и цифрами, а с засаленным потными пальчиками клочком бумажки. Где написано, что когда - нибудь будет хорошо, а если что, то мы ответим, лучше нас не злить, потому что мы за то, чтобы было всё хорошо и пр.
    Короче, всё народец проглотит. На это и расчёт. И вполне обоснованный расчёт. Скажите, вы будете бояться стадо бомжей, которые копошатся на помойке и что-то бурчат вам в спину? Так власть о нас и думает.
    Fedoslov
  34. Хаос (Иван) Сегодня, 15:10
    - какой хитрый человек!
    Из ДМБ )))
    Хаос
  35. Комментарий был удален.
  36. Stils (Stils) Сегодня, 15:16
    От каждого слова Пескова просто воняет лицемерием
    Stils
  37. mr.fafes (Александр) Сегодня, 15:19
    Президент не принимает участия в обсуждении данного вопроса и апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно.!?!
    А Президент РФ ВООБЩЕ КТО? ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ ИЛИ ТАК НЕ ПРИШЕЙ КОБЫЛЕ ХВОСТ?
    mr.fafes
  38. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 15:19
    Я внимательнейшим образом, и со всей тщательностью прочёл текст петиции. Свою подпись под ней не поставил.
    Gnefredov
    1. mr.fafes (Александр) Сегодня, 15:31
      Плохо прочел!
      А вы уверены что до пенсии доживёте? Или вы итак одной ногой в могиле, то вам и пофиг?
      mr.fafes
  39. Роялист (Святослав) Сегодня, 15:21
    Цитата: Shurik70
    Слили СМИ информацию, что бы посмотреть реакцию населения.
    Если возмущаться будут не особенно сильно, закон пропихнут.
    А если сильно - скажут: "Граждане, чего волнуетесь, это только проект был, который никогда-никогда не прошёл бы"

    В самую точку указано. Я давно заметил:если власти надо они быстро всё штампуют, а если чувствуют, что скользкая тема и происходит слив информаци. Чисто случайно ДАМ шёл на улице по телефону обсуждали:" давай поднимем пенсионный возраст", а журналист услышал..
    О том, что надо повышать пенсионный возраст в разных вариациях слухи давно ходили. Первый раз еще в 80-х на уровне:" бабка на базаре слышала".Последний раз такой разговор возникал несколько лет назад, но тогда говорили,что будут по месяцу добавлять стаж, а тут уже говорят по году добавлять.
    Роялист
  40. Леший1975 Сегодня, 15:27
    " Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что пенсии в России после внедрения пенсионной реформы могут вырасти на 8-10 процентов за пять-шесть лет. Об этом сообщает РИА Новости.
    По мнению главы Минтруда, это серьезная прибавка. «Такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда», — констатировал чиновник" .
    Мне больше всего из этой новости понравилось словосочетание МОГУТ вырасти. Т.е. нет, что бы сказать- не меньше чем на 8-10, а получается ведь, могут и не вырасти. (ох уж этот наш могучий русский язык). Получается, даже если это не выполнят, т.е. не вырастут, так никого и за язык не поймаешь.
    Леший1975
    1. uskrabut (Николай) Сегодня, 15:39
      Пенсии могут вырасти, только если вырастут зарплаты и то не факт.
      Вообще, надо дать людям возможность нормально зарабатывать, тогда и вопрос с пенсиями не будет стоять так остро. Люди смогли бы накопить себе на старость. А сейчас и на погребение не каждый может отложить. Вот вам и реформы с заботой вместе взятые. Реформа - это когда людям лучше становится, в противном случае - это геноцид.
      uskrabut
      1. Леший1975 Сегодня, 15:46
        Ну значит, на Украине зрадная - пермога, а у нас, что бы не сильно отличаться, будут геноцидные - реформы. И что от чего отличается? А то писали некоторые: не братья, не братья. Да нет, по результатам так братья, кровные. laughing
        Цитата: uskrabut
        Пенсии могут вырасти, только если вырастут зарплаты и то не факт.
        Вообще, надо дать людям возможность нормально зарабатывать, тогда и вопрос с пенсиями не будет стоять так остро. Люди смогли бы накопить себе на старость. А сейчас и на погребение не каждый может отложить. Вот вам и реформы с заботой вместе взятые. Реформа - это когда людям лучше становится, в противном случае - это геноцид.
        Леший1975
  41. DimonK (Дмитрий) Сегодня, 15:32
    Цитата: НасРать
    Всё таки правильная песня...:

    По ходу скоро ее поддержит почти вся страна.
    DimonK
  42. uskrabut (Николай) Сегодня, 15:34
    Президент не принимает участия в обсуждении данного вопроса и апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно
    Более чем странно. Избиратели отдавали ему свои голоса как раз, чтобы он не допускал появления такого рода законов. Но, наверное, ему видней, раз не участвует в обсуждении.
    uskrabut
  43. uskrabut (Николай) Сегодня, 15:35
    Президент не принимает участия в обсуждении данного вопроса и апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно
    Более чем странно. Избиратели отдавали ему свои голоса как раз, чтобы он не допускал появления такого рода законов. Но, наверное, ему видней, раз не участвует в обсуждении.
    uskrabut
  44. maks007 (Юрий) Сегодня, 15:42
    Цитата: mac789
    Наши начальнички утверждают, что в связи с демографической ситуацией количество пенсионеров скоро сравняется с числом работающих граждан в связи с чем содержать пенсионеров за счёт взносов работающих станет невозможно...

    А может подойти более внимательно по "досрочникам" (речь конечно не идет о тех кто работает на вредном/опасном производстве, многодетные, инвалидов по зрению и по военной травме и "некоторых других категорий").
    А то как то не так, смотришь ему бы еще трудиться а он идет пивко попивает да приговаривает вы трудитесь, трудитесь а я уже отдыхаю и получаю 15000-20000р.
    А нам до данной трудиться до 68лет, а если и не доживем то экономия будет 14000*12мес=168000р. в год на одного не состоящего пенсионера умножим это на 5 лет тогда получим 840000р. экономия.
    maks007
  45. sib.ataman Сегодня, 15:49
    Ну-ну! Наша кремлёвская хата с краю! Ничего не видел, ничего не знаю! Чем балаган ltd разводить, лучше бы сначала создали приемлемые условия для трудоустройства и нормального справедливого зарабатывания средств для людей пенсионного возраста! А потом уже возраст поднимали! Люди при нормальных условиях и так пашут и будут пахать не за страх, а на совесть ( ну така людына)!
    sib.ataman
  46. sib.ataman Сегодня, 15:51
    Цитата: mr.fafes
    Плохо прочел!
    А вы уверены что до пенсии доживёте? Или вы итак одной ногой в могиле, то вам и пофиг?


    Фу какой грубиян! А мы ещё удивляемся, что Трамп как слон в посудной лавке!
    sib.ataman
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