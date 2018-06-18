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Песков прокомментировал сбор подписей против пенсионной реформы
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сбор подписей под петициями против повышения пенсионного возраста. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что Владимир Путин на данном этапе никаким образом не участвует в обсуждении данного вопроса.
Песков сообщил, что на данном этапе вопросом повышения пенсионного возраста в России занимаются эксперты из правительства, кабинет министров и вице-премьеры, а также после внесения законопроекта в Госдуму, и профильные комитеты нижней палаты Парламента. Президент не принимает участия в обсуждении данного вопроса и апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно. Также пресс-секретарь заметил, что в настоящее время как такового закона о повышении пенсионного возраста нет, имеется только законопроект, который только готовится к обсуждению и еще не принял окончательной формы, поэтому президент не может наложить на него вето, как требуют от него противники реформы в своих петициях. Президент имеет право наложить вето только на уже принятый закон.
Песков подтвердил получение администрацией президента и лично Путиным информации о ходе работ по реформе пенсионной системы, но заявил, что говорить об отношении президента к реформе еще рано, так как самого закона не существует и какой вид он примет в окончательной редакции, не известно.
Ранее сообщалось, что законопроект о пенсионной реформе, направленный в Госдуму на рассмотрение, предварительно будет направлен в регионы для изучения на местах.
На данный момент петицию о запрете пенсионной реформы подписало более полутора миллиона человек.
Песков сообщил, что на данном этапе вопросом повышения пенсионного возраста в России занимаются эксперты из правительства, кабинет министров и вице-премьеры, а также после внесения законопроекта в Госдуму, и профильные комитеты нижней палаты Парламента. Президент не принимает участия в обсуждении данного вопроса и апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно. Также пресс-секретарь заметил, что в настоящее время как такового закона о повышении пенсионного возраста нет, имеется только законопроект, который только готовится к обсуждению и еще не принял окончательной формы, поэтому президент не может наложить на него вето, как требуют от него противники реформы в своих петициях. Президент имеет право наложить вето только на уже принятый закон.
Песков подтвердил получение администрацией президента и лично Путиным информации о ходе работ по реформе пенсионной системы, но заявил, что говорить об отношении президента к реформе еще рано, так как самого закона не существует и какой вид он примет в окончательной редакции, не известно.
Ранее сообщалось, что законопроект о пенсионной реформе, направленный в Госдуму на рассмотрение, предварительно будет направлен в регионы для изучения на местах.
На данный момент петицию о запрете пенсионной реформы подписало более полутора миллиона человек.
Использованы фотографии: Kremlin.ru
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