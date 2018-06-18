15:54 18 июня
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Леонид Кравчук: Донбасс - это раковая опухоль, потому надо избавляться

Первый президент Украины дал интервью изданию «Украинская правда», в котором высказал свои соображения по поводу статуса Донбасса. По словам Леонида Кравчука, Донбасс никогда не вернётся в состав Украины в статусе унитарно подчинённой Киеву территории. Напомним, что действующие власти Украины категорически не признают саму возможность украинской федерализации, и заявляют, что Украина «останется унитарным государством с единым центром – в Киеве».

Кравчук отмечает, что любой насильственный возврат Донбасса в качестве подчинённой Киеву территории в составе унитарной Украины выльется в новый кровопролитный конфликт.

Дальнейшее заявление Кравчука обращает на себя особое внимание:
Решить проблему позволил бы референдум, но в итоге (Украине) лучше отказаться от Донбасса, как от раковой опухоли.



По словам первого президента Украины, возвращение в состав страны ДНР и ЛНР «повлечёт за собой множество неприятностей».

Кравчук:
Ну, по меньшей мере, такой возврат будет неэффективным.


Леонид Кравчук: Донбасс - это раковая опухоль, потому надо избавляться


Интересно, занесут ли бывшего члена ЦК КПСС Леонида Кравчука после такого рода высказываний о необходимости отказаться от Донбасса в «чёрный список» представители радикальных украинских группировок? Ведь, по сути, Кравчук высказал сепаратистские идеи, что не может не пройти незамеченным радикальными формированиями «незалежной». Не менее интересна реакция жителей Донбасса, которых г-н Кравчук приравнял к "раковой опухоли". Украинская медиасреда уже кипит...

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 33

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  1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:15
    вот и избавьтесь отрежьте всю украину wassat
    Heterocapsa
    1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 14:18
      И вот как-то же ходит человек по земле после всего, что в жизни натворил... спит, наверное, спокойно...
      marlin1203
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:34
        Похоже прощупывают общественное мнение , этот "рыцарь" сам бы не решился на такие высказывания.
        Идущий
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:05
          Цитата: Идущий
          Похоже прощупывают общественное мнение , этот "рыцарь" сам бы не решился на такие высказывания.

          Маловероятно. Он уже отработанный материал. Кому он сейчас нужен и чем может быть полезен? Удерживать его на поводке, чтобы озвучить ангажированное мнение раз в 5 лет? Слабо верится...
          сорок восьмой
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:41
        Цитата: marlin1203
        И вот как-то же ходит человек по земле после всего, что в жизни натворил... спит, наверное, спокойно...
        Если вы имеете ввиду, что Кравчук юношей был связным у нелюдей-бандеровцев, то как же, am сейчас, загложет его совесть belay
        Проксима
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:30
      Рупор западных решений.
      Венд
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:37
        Интересно, занесут ли бывшего члена ЦК КПСС Леонида Кравчука...

        Как все эти члены, быстро ухайдохали СССР!! Все таки главная ответственность за развал страны лежит на Хрущевских коммуняках ... кои и по сей день сидят в Думе!!!
        НасРать
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 15:14
          Он и был раковой опухолью Политбюро. hi
          Касым
    3. Комментарий был удален.
    4. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:15
      Цитата: Heterocapsa
      вот и избавьтесь отрежьте всю украину


      - Давайте откусим Удаву лицо.

      - Нет. Это слишком жестоко.

      - Давайте откусим Удаву хвост.

      - Да! Да! По самое лицо.*

      hi
      Ванёк
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:16
    А было и по иному высказывался..Чуть не расстрелять все население Донбасса хотел.Смотри как взгляды изменились..
    parusnik
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:17
    Брожение умов в политической элите киевского режима идет полным ходом.
    Дошло до них наконец то что если выполнять минские соглашения в полном объеме значит ЛДНР станут для бандеровского правительства как троянский конь в ТРОЕ...страшно же.
    Поэтому мысль отторгнуть ЛДНР не такая уж и фантастичная для майданутых скакунов.
    Тот же ЛЕХА
  4. MPN (Павел) Сегодня, 14:18
    Ну сказал так к слову.., все это знают..
    Решить проблему позволил бы референдум
    Чей?ЛДНР? Кто его признает?
    MPN
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:50
      Это надо привлекать на тот референдум, наших зелёных наблюдателей.
      Вадим237
  5. Fisman (Игорь) Сегодня, 14:19
    от него самого с Горбачевым и другими заговорщиками нужно было избавляться...
    Fisman
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:11
      Цитата: Fisman
      от него самого с Горбачевым и другими заговорщиками нужно было избавляться.

      А что же вы ,когда уничтожали страну на диване сидели,а сейчас кулачками сучите
      Александр романов
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:35
    Да, да... И не забудьте всю левобережную к Донецким приписать...для начала - так нормально будет...
    Горный стрелок
  7. demo (Ван) Сегодня, 14:38
    Это Украина,а точнее украинство, в нынешнем его виде - раковая опухоль, на теле Русского мира.
    А метастаз - Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко.
    demo
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:40
    Первый президент Украины Леонид Кравчук: Украине лучше отказаться от Донбасса, как от раковой опухоли.

    Ага, а ещё Харьков, Одесса, Днепропетровск и другие, то же русские города в составе Уркаины.
    Да даже матерь городов русских, Киев!!! yes laughing
    К-50
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:48
      Точно, пусть в своей галичине и полесье сидят.
      Генерал Песчаных Карьеров
  9. sib.ataman Сегодня, 14:41
    Цитата: Венд
    Рупор западных решений.


    Это не рупор, а ступор! Предатель Родины и бандеровский прихвостень! При ИВС или ЛИБ его однозначно ждала "вышка"! А теперь гуманизм, либерализм, толерантность и проституция всем и вся!
    sib.ataman
  10. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:41
    Любопытно очень даже любопытно. Кравчук лис ещё тот
    Роялист
  11. alean245 Сегодня, 14:44
    Леонид Кравчук: Донбасс - это раковая опухоль, потому надо избавляться

    Вот же сепар! smile
    alean245
  12. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 14:44
    Кто ж тогда Кравчук? Наверное гемморой... Потчем застарелый. Тоже лечить нужно.))))
    Вождь краснокожих
  13. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:45
    Как раз урина это большая раковая опухоль, которую электричеством лечить надо.
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:49
    Почему-то, часто, такие люди, очень долго пачкают Землю, своим долгим пребыванием, на ней..
    Этот тип, в глазах многих, перещеголял лавры своего кумира Мазепы..
    Котел кипит.. Когда,уже???
    Сибирский цирюльник
  15. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:51
    Цитата: parusnik
    А было и по иному высказывался..Чуть не расстрелять все население Донбасса хотел.Смотри как взгляды изменились..

    И в о том, с какого такого переляку Кравчук изменил своё мнение. Правда он так хитро говорит:" Донбасс- раковая опухоль" и если его возьмут за " шкирку" он может включить обратку типа:" раковую опухоль надо вырезать, а вы думали"
    Роялист
  16. solzh (Сергей) Сегодня, 14:57
    Народу Украины легче удалить раковую опухоль ввиде таких господ как Кравчук и прочих бандеровцев
    solzh
  17. DeusExMachina Сегодня, 14:59
    А, ещё один рупор демократии вещает. Уж простите за грубость, но всех тех, кто имел отношение к "той-самой" тройке трудно назвать как-то иначе
    DeusExMachina
  18. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:08
    Это будет очень печально для нас. На потребуется восстанавливать Донбасс, причем сами донбассцы будут недовольны темпами и качеством. Ничего положительного в стратегическом плане это не принесет. Это не территория со шлюзами и сухопутной дорогой до Крыма. Одни минусы для России от присоединения.
    Imobile
  19. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:15
    Доизбавляетесь. Еще пара областей начнёт бунтовать.
    NF68
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:17
      Цитата: NF68
      . Еще пара областей начнёт бунтовать.

      Судя по темпам убыли населения Украины,через 10 лет,бунтовать будет просто некому
      Александр романов
  20. Mimohod (Михаил) Сегодня, 15:27
    Раковая опухоль- это махровый национализм на Украине и чрезмерное,на грани идиотизма,желание выслужится любым образом перед западом,за финансовые подачки,которые можно попилить ,загоняя страну в вечную кабалу....
    Mimohod
  21. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 15:31
    О душе Кравчуку давно пора думать, а не о лаврах Македонского
    АнГиНа
  22. mamont5 (Александр) Сегодня, 15:42
    Цитата: сорок восьмой
    Цитата: Идущий
    Похоже прощупывают общественное мнение , этот "рыцарь" сам бы не решился на такие высказывания.

    Маловероятно. Он уже отработанный материал. Кому он сейчас нужен и чем может быть полезен? Удерживать его на поводке, чтобы озвучить ангажированное мнение раз в 5 лет? Слабо верится...

    Вот, потому что никому не нужен, ему и дают озвучивать подобное.
    mamont5
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