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Леонид Кравчук: Донбасс - это раковая опухоль, потому надо избавляться
Первый президент Украины дал интервью изданию «Украинская правда», в котором высказал свои соображения по поводу статуса Донбасса. По словам Леонида Кравчука, Донбасс никогда не вернётся в состав Украины в статусе унитарно подчинённой Киеву территории. Напомним, что действующие власти Украины категорически не признают саму возможность украинской федерализации, и заявляют, что Украина «останется унитарным государством с единым центром – в Киеве».
Кравчук отмечает, что любой насильственный возврат Донбасса в качестве подчинённой Киеву территории в составе унитарной Украины выльется в новый кровопролитный конфликт.
Дальнейшее заявление Кравчука обращает на себя особое внимание:
По словам первого президента Украины, возвращение в состав страны ДНР и ЛНР «повлечёт за собой множество неприятностей».
Кравчук:
Интересно, занесут ли бывшего члена ЦК КПСС Леонида Кравчука после такого рода высказываний о необходимости отказаться от Донбасса в «чёрный список» представители радикальных украинских группировок? Ведь, по сути, Кравчук высказал сепаратистские идеи, что не может не пройти незамеченным радикальными формированиями «незалежной». Не менее интересна реакция жителей Донбасса, которых г-н Кравчук приравнял к "раковой опухоли". Украинская медиасреда уже кипит...
Кравчук отмечает, что любой насильственный возврат Донбасса в качестве подчинённой Киеву территории в составе унитарной Украины выльется в новый кровопролитный конфликт.
Дальнейшее заявление Кравчука обращает на себя особое внимание:
Решить проблему позволил бы референдум, но в итоге (Украине) лучше отказаться от Донбасса, как от раковой опухоли.
По словам первого президента Украины, возвращение в состав страны ДНР и ЛНР «повлечёт за собой множество неприятностей».
Кравчук:
Ну, по меньшей мере, такой возврат будет неэффективным.
Интересно, занесут ли бывшего члена ЦК КПСС Леонида Кравчука после такого рода высказываний о необходимости отказаться от Донбасса в «чёрный список» представители радикальных украинских группировок? Ведь, по сути, Кравчук высказал сепаратистские идеи, что не может не пройти незамеченным радикальными формированиями «незалежной». Не менее интересна реакция жителей Донбасса, которых г-н Кравчук приравнял к "раковой опухоли". Украинская медиасреда уже кипит...
Использованы фотографии: YouTube
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