15:52 18 июня
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Эксперты: страны «ядерного клуба» продолжают совершенствовать свое оружие

Многие страны, обладающие ядерным оружием (ЯО), сокращая его запасы, модернизируют и разрабатывают новые ядерные системы, приводит РИА Новости результаты исследования Стокгольмского международного института (СИПРИ).



В докладе института сообщается, что на начало этого года в распоряжении 9 стран (США, РФ, КНР, Британии, Франции, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля) в общей сложности находилось около 14,5 тыс. ядерных боеголовок (из них в оперативной готовности – 3,7 тыс.). Это несколько ниже аналогичного показателя прошлого года: в начале 2017-го сообщалось о 15 тысячах единиц.


Сокращение ядерных вооружений происходит главным образом за счет уменьшения арсеналов в РФ и США. Общая доля этих стран в мировых запасах ЯО составляет 92%. Обе стороны также реализуют долгосрочные программы по модернизации ядерных систем.

Эксперты отмечают, что другие члены «ядерного клуба» имеют гораздо меньшие арсеналы, однако и там ведутся работы по усовершенствованию либо созданию новых средств доставки ЯО. В качестве примера в докладе называются Китай, Индия и Пакистан.

Также авторы обратили внимание на Северную Корею, активно развивавшую свои ядерные возможности в 2017 году. Там подчеркнули, что КНДР продемонстрировала в прошлом году «неожиданно быстрый прогресс в тестировании двух новых типов систем доставки баллистических ракет большой дальности».

Представленный институтом доклад является частью материалов, которые войдут в его очередной ежегодный сборник. В нем эксперты описывают мировые тенденции в области вооружения, разоружения и международной безопасности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 15:03
    Многие страны, обладающие ядерным оружием (ЯО), сокращая его запасы, модернизируют и разрабатывают новые ядерные системы
    Много - это не значит хорошо! Сокращение ядерного потенциала способствует сокращению трат на его обслуживание. Но и о безопасности нужно думать. Ведь о нашей обороне думает США, точнее - как с ней расправиться... Поэтому и приходится работать на меньшее количество в угоду качеству. "Лучше хуже, но лучше".
    Logall
    1. Черный_Ватник Сегодня, 15:05
      "Лучше хуже, но лучше".

      Поправлю. Лучше меньше, но лучше)
      Спасибо амерам, благодаря их демократической внешней политике, лет через ...цать каждый, кто желает быть суверенным, будет вынужден производить ЯО.
      Сатановский говорил, что уже сегодня есть порядка 20 государств, которые без проблем могут хоть завтра начать производство ядренки.
      Черный_Ватник
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:09
        "Лучше хуже, но лучше".

        Эт чёрный юмор такой?
        rocket757
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:15
          Цитата: rocket757
          "Лучше хуже, но лучше".

          Эт чёрный юмор такой?

          Ну или "побольше поменьше, но побольше"... Так сгодится? hi
          Logall
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:23
            Та я не о том.
            Оно понятно, что чем больше того самого которое "лучше", всей планете может стать очень "хуже".
            Мы ж даж о том шутить могём, а это, как понимаете, светлым юмором не назовёшь! soldier
            rocket757
            1. Logall (Александр) Сегодня, 15:34
              Цитата: rocket757
              Мы ж даж о том шутить могём

              Виктор, ведь иначе можно с ума сойти! Ирония и сорказм - это, порой, единственное лекарство...
              Logall
          2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:29
            Так лучше: laughing
            "...А те вчера по пять...
            но большие... но вчера...
            но очень большие,
            но вчера,
            и по пять,
            а эти сегодня,
            но по три,
            но маленькие,
            но по три. И сегодня..." (Жванецкий)
            СРЦ П-15
        2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:16
          laughing Хотели как лучше, а получилось как всегда. bully
          Egorovich
        3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 15:19
          Цитата: rocket757
          Эт чёрный юмор такой?

          Он сам не в курсе что имел ввиду laughing
          Вендиго
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:27
            Та всё понятно. Проблема в том, что юмора или совсем нема или он чёрный!
            Много "весёлого" вокруг нас твориться, от того чёрный юмор и расцветает пышным цветом!
            rocket757
    2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 15:11
      Цитата: Logall
      Но и о безопасности нужно думать.

      Современные средства доставки позволяют использовать много маломощных зарядов,уничтожая конкретные цели,а не тодин мегафугас..который только и годится города ровнять.
      dvina71
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:31
        нам нужно как у США, нарастить количество ШПУ до 450. тогда у США не хватит боеголовок чтобы их все поразить (4 на 1 шпу). а если ещё ШПУ прикрыть ПВО. то это вообще утопия.
        * во избежание повторного пуска (2 часа)
        скорость боеголовок по высоте на конечном участке траектории:
        100 км = 7,8 км/сек - ЗРК С-500 (0) и А-135 (0, сняты)
        60-55 км = 4-4,5 км/сек - ЗРК С-300В4 (400 зур), С-400 (1500 зур), А-135 (68 ПР)
        15 км = 1 км/сек - Миг-31 (1000 Р-37)
        Romario_Argo
  2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 15:38
    Если бы некоторые не развивали очень активно ПРО, другим не нужно было бы совершенствовать ядерное оружие, а так какой в нем смысл если его можно нейтрализовать?
    _Ugene_
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:43
      если вы прочитаете мои комментарий выше, он конечно разрушит ваши шаблоны по ПРО, но истина немного иная - чем подается в СМИ и "википедии"
      * наши ББ имеют управление и их скорость в отличии от США, НЕ(!) 1 км/сек. на высоте 15 км.
      Romario_Argo
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