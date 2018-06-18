15:52 18 июня
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В ВСУ раскритиковали санитарные автомобили "Богдан"

Украинские военнослужащие, имеющие отношение к эксплуатации медицинских эвакуационных машин "Богдан-2251" и "Богдан-2351", подвергли данные автомобили критике. В социальных сетях идет бурное обсуждение различных недостатков этих машин, закупаемых Минобороны Украины для медицинских подразделений, сообщает военный блогер Диана Михайлова.

В ВСУ раскритиковали санитарные автомобили "Богдан"


Как сообщается, военнослужащие ВСУ имеют очень много претензий к данным автомобилям. Они заявляют, что машина "буквально разваливается на ходу" после прохождения восьми тысяч км пробега: отказывают амортизаторы ходовой части, санитарный модуль отрывается от рамы вместе с болтами крепления, имеются проблемы с топливной системой. И это не единичные случаи. Сама конструкция автомобиля неудачная и не предназначена для использования в медицинских целях, в салоне, предназначенном для перевозки раненных, сильно укачивает. Как заявил один из военных, проходивший службу на "Богдане-2251", хуже "Богдана" может быть только один автомобиль - это "Фотон" от компании "Богдан". Даже старенькие "УАЗы" намного лучше в эксплуатации, чем новые украинские автомобили.


В самой компании, выпускающей данные марки автомобилей в интересах Минобороны Украины, заявили, что автомобили прекрасные и соответствуют заявленным требованиям, а все претензии необходимо предъявлять самим вооруженным силам, так как там не правильно эксплуатируют машины. Машины не предназначены для езды по плохим дорогам, поэтому и ломаются, заявили в компании.

Необходимо напомнить, что "Богдан-2251" - это санитарный автомобиль, «предназначенный для доставки раненых с поля боя и призван заменить устаревшие УАЗы". В его основе лежит рамный китайский пикап Great Wall Wingle 5, у которого на место кузова установлен алюминиевый модуль из сэндвич-панелей. Модуль рассчитан на перевозку четырех раненных или восьми военнослужащих, при этом грузоподъемность автомобиля всего 375 кг.

Использованы фотографии: http://www.alfa-industry.ru/
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Комментарии 9

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  1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 15:09
    Эту труповозку критиковали с того момента, как она появилась на свет в результате аборта, но Петр Алексеевич сказал надо - значит надо.
    Астория
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:15
    А в честь какого Богдана названа машина?
    Александр романов
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:17
      Цитата: Александр романов
      А в честь какого Богдана названа машина?


      Бог дал, бог взял - от сюда и название - Бог дан...
      НасРать
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:33
        Цитата: НасРать
        Бог дал, бог взял - от сюда и название - Бог дан.

        Плохая шутка
        Александр романов
  3. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 15:18
    Пока эти автомобили есть на Украине, они спасают жителей Донбасса, тем что не позволяют укро карателям получить мед помощь.
    Чича сквад
  4. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 15:30
    У меня есть “буханка» 1982 года выпуска (была приобретена с консервации в 1993 году). Более универсального автомобиля для села/деревни на этой планете ещё не придумали. Всё по Советскому просто, надёжно и сбалансировано. Единственный апдейт, замена заднего моста на современный, с самоблокирующимся дифференциалом.
    Всё. Зачем изобретать велосипед? А по мягкости хода, если кто не в курсе, буханке-санитарке вообще равных нет. Реально, мягкий автомобиль. А тут Богдан какой то выдумали,..
    Gnefredov
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 15:36
      Цитата: Gnefredov
      У меня есть “буханка» 1982 года выпуска (была приобретена с консервации в 1993 году). Более универсального автомобиля для села/деревни на этой планете ещё не придумали. Всё по Советскому просто, надёжно и сбалансировано. Единственный апдейт, замена заднего моста на современный, с самоблокирующимся дифференциалом.
      Всё. Зачем изобретать велосипед? А по мягкости хода, если кто не в курсе, буханке-санитарке вообще равных нет. Реально, мягкий автомобиль. А тут Богдан какой то выдумали,..

      На трассе буханка 120 жмет легко без надрыва. good
      Требует улучшения плавность хода, шумоизоляция. В остальном просто и надежно, как все советское. У меня холодильник саратов уже скоро как 40 лет работает. А до этого мир столько же, пока резинки не развалились.
      А Богдан это катафалк, а не санитарная машина и сделан нелепо. Попрошенко видимо сам создавал дизайн в понедельник с утра.
      Балу
      1. Айрателинсион (Миша Голубев) Сегодня, 15:46
        А стиральная доска - самое передовое и универсальное изобретение...
        Айрателинсион
  5. gabonskijfront Сегодня, 15:40
    Богдан-телячье имя.От него так и прёт хуторским жлобством,с таким именем техника работать не будет.
    gabonskijfront
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