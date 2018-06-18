18:40 18 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Госдеп США запускает программу слежки за сделками с российским оружием

Госдепартамент США принял решение отслеживать все сделки по продаже вооружения Россией. С этой целью Госдеп объявил конкурс, условия которого выложены на официальном портале государственных грантов США, по поиску подрядчиков, желающих принять участие в создании системы слежки за мировом рынке вооружений.

Госдеп США запускает программу слежки за сделками с российским оружием


Согласно условий конкурса, Госдепу США требуются сотрудники, владеющие русским, китайским, арабским и еще несколькими языками, способные читать и переводить документы, имеющие отношение к российским сделкам по вооружениям и военным технологиям на мировом рынке вооружений. Кроме этого подрядчики будут вести мониторинг открытых источников на всех вышеуказанных языках, отслеживая информацию о всех сделках с российским оружием и технологиями, после чего передавать сведения в Госдеп для принятия решений о введении ограничительных мер в отношении стран, нарушающих "запрет США на торговлю российскими вооружениями". Согласно информации, проект первоначально планируется запустить на один год, после чего будет принято решение о продлении или закрытии программы.


Напоминаем, что в последнее время США пытается полностью выдавить Россию с мирового рынка вооружений, используя различные методы, включая угрозу введения санкций в отношении тех стран, которые все-таки предпочитают покупать российское оружие и технологии. В настоящее время Соединенные Штаты "разрешают" вести сделки с Россией только трем странам: Индонезии, Индии и Вьетнаму, да и то неизвестно, сколько еще продлится это "разрешение".

Использованы фотографии: http://ya-russ.ru/
10

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall (Александр) Сегодня, 15:49
    "запрет США на торговлю российскими вооружениями"
    Не, ну совсем оборзели!
    Гопоту тоже отслеживать будут? Ту, что "разборки чинит" при помощи русского оружия... Мол, нет, господа бандиты, берите наше...
    А дышать они нам ещё не запретили?
    Logall
    1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 15:57
      Цитата: Logall
      "запрет США на торговлю российскими вооружениями"
      Не, ну совсем оборзели!
      Гопоту тоже отслеживать будут? Ту, что "разборки чинит" при помощи русского оружия... Мол, нет, господа бандиты, берите наше...
      А дышать они нам ещё не запретили?

      да ладно...просто америкосские чинуши нашли очередной способ попилить бабло!!! wink yes wassat wassat wassat
      Николай Грек
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:22
        Госдеп США запускает программу слежки за сделками с российским оружием
        И это правильно , и в прессу сразу, а то наши чего то всегда привирают в личных целях... wink
        MPN
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:27
          Ждём гостей на сайт, вот наговорим им с три короба, пусть разгребают и докладывают в свой госдеп.
          Неплохой
  2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:51
    Дак этим "слежкой" все нормальные гос-ва занимаются, что здесь нового? lol
    Black Sniper
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:54
      Цитата: Black Sniper
      что здесь нового?

      Конкурс новый:
      Госдеп объявил конкурс
      Logall
    2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 16:04
      Американские компании занимают 55% мирового рынка вооружений, они просто оборзели.
      dorz
  3. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:56
    Конкурентов надо давить, что они и делают, природа у англосаксонской верхушки такая. Нормальная Россия могла бы ответить адекватно, но где ее пока искать, нашу Россию?
    NordUral
  4. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:01
    Красавцы!))
    Уровень "распила" впечатляет!
    Собрались отслеживать очевидное,за деньги!) интересно,какой бюджет?)
    Сибирский цирюльник
  5. Wedmak (Денис) Сегодня, 16:01
    Данный ресурс в первых рядах для мониторинга! )) Мда... США совсем с катушек сорвались - с этим не дружи, у этого не покупай, к тому не езди. Не к добру они начали такие наезды.
    Wedmak
  6. sledak (Сергей ) Сегодня, 16:13
    СЛЕДИЛКУ себе пусть не сломают и ГЛЯДЕЛКУ не проткнут, упыри, тут от своих, кто народ грабит и пенсии повышает не знаешь как избавиться, ещё эти внешние гадят.
    sledak
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:21
    Большим деньгам становится тесно на планете. Мировая политика превращается в бои без правил.
    Готовы ли к этим реалиям "правдоискатели" из Кремля - большие сомнения.
    samarin1969
  8. seacap Сегодня, 16:40
    А наши то что? Почему нам бы не отслеживать такие поставки, особенно всяким там негосударственным и неформальным организациям? Или что страааашно, за счета и любимое чадушко,домик в деревне, пардон, бунгало, или дяди абрамовичи, рыжий или еще кто из клана 10% пенсион с выходным пособием прикроет.
    seacap
  9. sib.ataman Сегодня, 16:49
    Не забудьте дырку в стене в сортире провертеть!
    sib.ataman
  10. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 17:35
    Цитата: NordUral
    Конкурентов надо давить, что они и делают, природа у англосаксонской верхушки такая. Нормальная Россия могла бы ответить адекватно, но где ее пока искать, нашу Россию?

    Товарищ ты за последние пару часов напостил кучу комментов однообразных о том как все в России плохо...Что так стараешься? Какие ваши предложения? Ныть, ныть и...ныть?
    IGOR GORDEEV
Картина дня