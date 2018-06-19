Большая дальность за большие деньги. Американская гаубица M777ER



Первое опубликованное изображение гаубицы M777ER



Орудие M777A2 в момент выстрела



Опытное изделие M777ER на испытаниях



Вид с другого ракурса



Во время подготовки к выстрелу



Рабочие моменты испытаний

По материалам сайтов:

http://army.mil/

https://armyrecognition.com/

https://defense-update.com/

http://globalsecurity.org/

http://deagel.com/

http://i2insights.com/

В середине двухтысячных годов на вооружение армии США поступила новейшая буксируемая гаубица M777. Вскоре были реализованы два проекта модернизации такого оружия, направленные на повышение основных технических и эксплуатационных характеристик. С недавнего времени американская промышленность занимается новым проектом модернизации существующего оружия. До конца текущего десятилетия планируется передать заказчику первые серийные гаубицы новой модели M777ER.Одна из главных характеристик артиллерийского орудия – дальность огня. За счет ее повышения можно улучшить основные боевые качества гаубицы, как огневую мощь, так и боевую живучесть. Именно увеличение дальности стрельбы является главной целью текущей американской программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery – «Артиллерийское орудие с увеличенной дальностью»), в рамках которой создается перспективное орудие M777ER (Extended Range). По результатам этой программы на вооружение должна поступить новая модификация гаубицы M777, имеющая ряд характерных отличий и повышенные характеристики.Предложение о создании новой версии гаубицы M777 появилось еще в начале текущего десятилетия, а реальные опытно-конструкторские работы стартовали в рамках 2015 финансового года. Создание новой артиллерийской системе поручили компании BAE Systems, ранее разработавшей базовую гаубицу, а также арсеналу Пикатинни, входящему в состав Центра военных разработок (ARDEC). Совместными усилиями две организации должны были провести необходимые исследования, найти способы модернизации орудия и реализовать подобные предложения.В соответствии с планами 2015 года, к середине следующего финансового года разработчики проекта должны были сформировать основные положения нового проекта. К середине 2018-го планировалось завершить все необходимые проектные работы, и в течение последующего года следовало построить опытные образцы. На второй квартал 2019 финансового года Пентагон запланировал старт освоения производства и эксплуатации. Принятие орудия M777ER на вооружение относили к середине 2020 года.Современные буксируемые и артиллерийские системы калибра 155 мм способны атаковать цели на дальностях порядка 30 км. Исследования по программе ERCA показали, что существует теоретическая возможность увеличения этого параметра более чем вдвое – до 70 км. Такая задача может быть решена за счет более длинного ствола, лучше разгоняющего снаряд, а также при помощи активно-реактивных выстрелов. Было подтверждено, что современные технологии позволяют создать орудие с желаемыми параметрами.Согласно установленному графику, первые несколько лет отводились на исследования и проектирование, и опытные образцы должны были появиться только в 2018 году. Однако арсенал Пикатинни и компания BAE Systems смогли заметным образом ускорить работы, и благодаря этому первые испытания начались уже в 2016 году. Тогда же были опубликованы общие сведения о проекте, технические особенности модернизации орудия и его предполагаемые результаты.За основу для гаубицы M777ER взяли серийное изделие M777A2, оснащенное особыми системами управления. В базовой версии оно имеет цифровые средства различного назначения, а также оснащается прибором EPIAFS для введения команд в программируемые взрыватели снарядов. По-видимому, заказчик и проектанты посчитали, что совмещение существующей электроники и перспективного орудия позволит получить максимально высокие боевые и эксплуатационные характеристики.Основой проекта M777ER является собственно орудие, получившее рабочее обозначение XM907. В целом, оно похоже на агрегаты существующей системы M777A2, но имеет ряд серьезных отличий. Прежде всего, для обновленной гаубицы создали удлиненный ствол. Существующий агрегат длиной около 5 м (39 калибров) дополнили секцией длиной 1,8 м, в результате чего полная длина ствола увеличилась до 55 калибров. Увеличение длины ствола привело к росту ряда нагрузок на основные устройства орудия, которые пришлось создать заново.Затвор гаубицы по-прежнему имеет поршневую конструкцию, но его переработали в соответствии с выросшими требованиями. Также понадобился новый дульный тормоз. Новое устройство имеет пару поперечных перегородок, взаимодействующих с пороховыми газами. Дульный тормоз для M777ER заметно отличается от оснащения базовой M777A2; он имеет иные формы и размер.Орудие XM907 на буксируемом лафете комплектуется механизмом досылания, облегчающим подготовку к выстрелу. Кроме того, проекта предусматривает использование специальных магазинов для быстрого производства нескольких выстрелов подряд с минимальными интервалами. Каждый такой магазин, имея соответствующие размеры, вмещает шесть выстрелов раздельного заряжания.Согласно сообщениям недавнего прошлого, в программе ERCA предусматривается использование модернизированных систем управления огнем. Обновленная аппаратура способна рассчитывать данные для стрельбы на дистанции от 30 до 70 км, а также совместима с современными и перспективными снарядами. От серийной M777A2 к новой M777ER переходит прибор EPIAFS для работы с программируемыми взрывателями. При этом сохранена возможность использования стандартного панорамного прицела. Ожидается, что с точки зрения работы наводчика модернизированная гаубица почти не будет отличаться от существующих.По известным данным, орудие XM907 не потребовало нового лафета и устанавливается на существующее изделие. Лафет гаубицы M777 собирается преимущественно из титановых и алюминиевых деталей, за счет чего имеет минимальный вес при достаточных показателях прочности. Именно за счет облегченного лафета гаубицы нового американского семейства отличаются высоким соотношением огневой мощи и веса.Нижний станок лафета имеет центральную опорную платформу, с которой шарнирно соединяются четыре раздвижные станины. Задние станины оснащены откидными сошниками. На передних предусматривается установка пары колес для транспортировки на буксире. Верхний станок, способный вращаться на нижнем вокруг вертикальной оси, комплектуется средствами вертикальной наводки, противооткатными устройствами и люлькой для ствола. Для управления наводкой предусматриваются как ручные, так и механические приводы. Конструкция лафета обеспечивает круговую наводку по горизонтали с вертикальной от нуля до +71°.Гаубицы M777 первых модификаций в походном положении имеют длину 9,5 м, в боевом – около 10,7 м. У новой M777ER эти параметры существенно больше – за счет удлиненного на 1,8 м ствола. Масса существующих систем – 4,2 т, тогда как новая тяжелее примерно на 1000 фунтов (450 кг). Несмотря на рост массы и габаритов, как ожидается, модернизированное оружие не будет отличаться меньшим удобством работы. Возможное ухудшение ходовых или иных характеристик может считаться приемлемой платой за резкий рост боевых качеств.Утверждается, что модернизированная гаубица сохранит полную совместимость со всеми 155-мм выстрелами раздельного заряжания, используемыми армией США. Ожидается, что более длинный ствол позволит отправлять обычные снаряды на дистанцию не менее 25-30 км – дальше, чем серийные M777 со стволом длиной 39 калибров. Активно-реактивные и управляемые снаряды имеющихся моделей тоже смогут показать улучшенные характеристики дальности. Впрочем, с их помощью не удастся получить желаемую дальность в 70 км.В рамках программы ERCA вместе с гаубицей разрабатывается перспективный управляемый активно-реактивный снаряд XM1113. Это изделие будет отправляться в полет при помощи усиленного метательного заряда XM654. Новый снаряд должен оснащаться системой самонаведения на основе спутниковой навигации, что позволит ему эффективно уничтожать стационарные объекты с заранее известными координатами.Именно правильное сочетание длины ствола изделия XM907, мощного заряда и снаряда с увеличенным запасом твердого топлива, как ожидается, позволит значительно увеличить дальность полета снаряда. Согласно нынешним расчетам, гаубица M777ER с выстрелом XM1113 / XM654 сможет атаковать цели на расстояниях до 65-70 км.В конце марта 2016 года армия США сообщила о начале испытаний макетного образца перспективной гаубицы. Арсенал Пикатинни и компания BAE Systems изготовили полноразмерный макет орудия, соответствующий основным положениям проекта. На серийный лафет от M777A2 наложили макет ствольной группы, выполненный в соответствии с разрабатываемым проектом. Получившаяся артиллерийская система, естественно, не могла использоваться в ходе огневых испытаний. Однако она демонстрировала внешний вид M777ER, а также должна была принять участие в некоторых проверках.Весной 2016 года специалисты нескольких организаций провели полигонные испытания, целью которых было определение ходовых качеств перспективной гаубицы. По известным данным, увеличение длины и массы орудия не оказало существенного влияния на проходимость и прочность лафета. Система в сборе отвечала предъявленным требованиям, и это позволяло перейти к следующим стадиям проекта.В феврале 2017 года американские вооруженные силы опубликовали информацию о новом этапе проверок. К этому времени компания BAE Systems изготовила первый полноценный прототип гаубицы M777ER, полностью соответствующий проекту. Орудие со стволом длиной 55 калибров и однокамерным дульным тормозом отправили на полигон, где выполнили несколько десятков выстрелов и оценили полученные результаты.В рамках этих испытаний использовались существующие 155-мм снаряды с переменными зарядами типа Modular Artillery Charge System (MACS). Испытатели выполнили 70 выстрелов с полным контролем за показателями и работой различных систем. Огонь велся с использованием разных метательных зарядов и с отличающимися углами возвышения. Официальное сообщение Пентагона не приводило точные значения полученных характеристик, но указывало, что более длинный ствол позволил получить прирост дальности в несколько километров. Таким образом, главное нововведение проекта ERCA подтвердило свой потенциал.По результатам испытаний организации-разработчики должны были внести некоторые изменения в существующий проект, что позволяло усовершенствовать орудие в целом и его отдельные агрегаты. Сообщалось, что в июле опытная гаубица M777ER должна была вновь выйти на полигон для очередного этапа испытаний. Третьи тестовые стрельбы планировались на ноябрь. На этот раз к работе планировалось привлечь артиллеристов из сухопутных войск и Корпуса морской пехоты, которым в будущем предстоит эксплуатировать серийные орудия.Согласно последним сведениям, в 2018-19 годах должны начаться испытания новых выстрелов, включающих в себя управляемые активно-реактивные снаряды XM1113. Успешное завершение этого этапа программы ERCA позволит приступить к подготовке серийного производства новейшего оружия с уникальными характеристиками. В соответствии с текущими планами, в самом начале следующего десятилетия армия и КМП получат первые серийные гаубицы M777ER со снарядами новых типов. После этого начнется массовое производство новых изделий и модернизация уже имеющихся M777A2 по новому проекту.При удачном завершении всех работ, проводимых американской промышленностью в настоящее время, артиллерийские части США смогут получить новое вооружение с уникально высокими характеристиками. Утверждается, что комплекс в виде орудия M777ER и управляемого снаряда нового типа с усиленным метательным зарядом позволят увеличить дальность стрельбы почти вдвое в сравнении с нынешним вооружением. Расположившись на закрытой позиции, артиллеристы смогут атаковать цели в 70 км от себя.Нетрудно догадаться, какие последствия тактического характера может иметь появление подобных артиллерийских систем. По своей дальности стрельбы гаубицы новой модели будут превосходить не только все ствольные системы своего калибра, но и многие реактивные системы залпового огня. В первую очередь, это расширяет зону ответственности артиллеристов. Кроме того, появляется возможность нанесения ударов на большую глубину силами буксируемой артиллерии, без привлечения РСЗО большой дальности или авиации. Преимущества такого подхода очевидны.Также большая дальность стрельбы способна резко сократить риски попадания под ответный удар. Для уничтожения батареи противнику придется применять не 155-мм артиллерию или РСЗО со схожими показателями, но более серьезное вооружение или даже привлекать авиацию. Это приведет к некоторому увеличению времени на организацию ответного удара, а в определенных обстоятельствах позволит дольше оставаться на позиции, ведя огонь по цели.В целом, программа Extended Range Cannon Artillery и ее главные элементы в виде гаубицы M777ER и снаряда XM1113 выглядит крайне интересно. Предложенная концепция способна самым серьезным образом повлиять на характеристики и потенциал буксируемой гаубичной артиллерии, а также в определенной мере изменить тактику применения орудий. Вместе с серийными гаубицами и снарядами для них армия США получит новые возможности.Впрочем, не стоит переоценивать новый американский проект и забывать про его недостатки. Главной проблемой программы ERCA, как нередко случается, оказывается чрезмерная стоимость. В 2015-17 годах только на разработку одного лишь орудия потратили порядка 5 млн долларов. Согласно опубликованным документам, в 2018-19 годах ежегодные траты на программу будут расти и увеличатся в несколько раз. Запуск серийного производства потребует нового финансирования и понятным образом скажется на общей стоимости проекта.По известным данным, гаубицы M777A2 закупались Пентагоном по 4,6 млн долларов за штуку. Перспективные M777ER не будут дешевле, хотя их стоимость пока не уточнялась. Таким образом, суммарная стоимость опытно-конструкторских работ, планируемых к заказу серийных орудий и снарядов для них должна выйти на весьма высокий уровень. Как следствие, у программы появятся противники, и за этим может последовать сокращение финансирования с уменьшением планов.По всей видимости, проект ERCA не обошелся без технических проблем, но его разработчики не спешат оглашать их список. Вероятно, более длинный и тяжелый ствол затрудняет возку орудия, особенно на пересеченных местностях, а его изготовление связано с проблемами технологического характера. Также стоит ожидать, что увеличенная отдача от усиленного заряда XM654 плохо сказывается на живучести существующего лафета облегченной конструкции.Похоже, что американской промышленности все же удалось создать буксируемую гаубицу, сочетающую приемлемый калибр и высочайшие огневые характеристики. Однако проект ERCA / M777ER все еще не доведен до стадии серийного производства, и потому его результаты пока остаются неизвестными. Доступные данные о новой гаубице не позволяют делать особо пессимистические оценки, но и не дают повода для излишнего оптимизма. Впрочем, все говорит о том, что армия США действительно сможет получить высокоэффективное орудие с большой дальностью стрельбы. Но гаубица и снаряды для нее смогут проделать заметную дыру в бюджете.