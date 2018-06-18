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Белорусские десантники прибыли в ЮВО на совместное учение
Подразделение белорусских десантников прибыло в субботу в Краснодарский край для участия в совместном учении «Славянское братство-2018», сообщает Минобороны России.
Всего из города Витебск (Беларусь) для участия в маневрах прибыло около 250 военнослужащих и более 40 единиц техники (БТР-80, автомобили МАЗ).
Российские десантники в честь прибытия своих коллег провели на железнодорожной станции «Тоннельная» торжественное мероприятие, а затем все вместе в составе колонны проследовали на полигон «Раевский».
Гостей разместили на базе нового автономного полевого лагеря (АПЛ-500) 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
В пресс-службе ведомства пояснили, что АПЛ-500 представляет собой городок закрытого цикла жизнеобеспечения. При его развертывании в короткие сроки создается необходимая инфраструктура для долгосрочного или краткосрочного пребывания воинского формирования численностью до 500 человек. Предусмотрена возможность подключения городка к общим электросетям, холодному и горячему водоснабжению.
Сообщается также, что совместное учение, стартовавшее сегодня на полигоне «Раевский», продлится до 28 июня. Руководить маневрами, в которых принимают участие десантники из РФ, Беларуси и Сербии, будет российский генерал Александр Вязников, замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям.
Всего из города Витебск (Беларусь) для участия в маневрах прибыло около 250 военнослужащих и более 40 единиц техники (БТР-80, автомобили МАЗ).
Российские десантники в честь прибытия своих коллег провели на железнодорожной станции «Тоннельная» торжественное мероприятие, а затем все вместе в составе колонны проследовали на полигон «Раевский».
Гостей разместили на базе нового автономного полевого лагеря (АПЛ-500) 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
В пресс-службе ведомства пояснили, что АПЛ-500 представляет собой городок закрытого цикла жизнеобеспечения. При его развертывании в короткие сроки создается необходимая инфраструктура для долгосрочного или краткосрочного пребывания воинского формирования численностью до 500 человек. Предусмотрена возможность подключения городка к общим электросетям, холодному и горячему водоснабжению.
Сообщается также, что совместное учение, стартовавшее сегодня на полигоне «Раевский», продлится до 28 июня. Руководить маневрами, в которых принимают участие десантники из РФ, Беларуси и Сербии, будет российский генерал Александр Вязников, замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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