18:37 18 июня
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Белорусские десантники прибыли в ЮВО на совместное учение

Подразделение белорусских десантников прибыло в субботу в Краснодарский край для участия в совместном учении «Славянское братство-2018», сообщает Минобороны России.



Всего из города Витебск (Беларусь) для участия в маневрах прибыло около 250 военнослужащих и более 40 единиц техники (БТР-80, автомобили МАЗ).


Российские десантники в честь прибытия своих коллег провели на железнодорожной станции «Тоннельная» торжественное мероприятие, а затем все вместе в составе колонны проследовали на полигон «Раевский».



Гостей разместили на базе нового автономного полевого лагеря (АПЛ-500) 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В пресс-службе ведомства пояснили, что АПЛ-500 представляет собой городок закрытого цикла жизнеобеспечения. При его развертывании в короткие сроки создается необходимая инфраструктура для долгосрочного или краткосрочного пребывания воинского формирования численностью до 500 человек. Предусмотрена возможность подключения городка к общим электросетям, холодному и горячему водоснабжению.



Сообщается также, что совместное учение, стартовавшее сегодня на полигоне «Раевский», продлится до 28 июня. Руководить маневрами, в которых принимают участие десантники из РФ, Беларуси и Сербии, будет российский генерал Александр Вязников, замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:04
    Учения продлятся до 28 июня.
    Руководить ими будет генерал, специалист по миротворческим операциям.
    "Небратьям" - тонкий намёк на толстые обстоятельства.
    Андрей К
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 16:35
      Цитата: Андрей К
      Учения продлятся до 28 июня.
      Руководить ими будет генерал, специалист по миротворческим операциям.
      "Небратьям" - тонкий намёк на толстые обстоятельства.

      А они тонкие намёки ну никак не понимают,напрочь!Только ну очень толстые!!! am
      Фил77
  2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 16:08
    Ребята!Добро пожаловать!Друзьям всегда рады!!! fellow
    Фил77
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:23
      Привет Братухи! Всегда рады!
      MPN
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 16:31
        Цитата: MPN
        Привет Братухи! Всегда рады!

        Надеюсь,что всегда будем вместе!
        Фил77
        1. MPN (Павел) Сегодня, 17:00
          Цитата: Фил77
          Надеюсь,что всегда будем вместе!

          Уверен!!! Ушлепки с той и другой стороны не в счет, в семье не без барана. good
          MPN
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:04
      Взаимно ! fellow drinks В Беларусь прибыли российские десантники для участия в параде ко Дню Независимости РБ ! soldier
      bouncyhunter
  3. sib.ataman Сегодня, 16:45
    Ну хоть как-то поддерживать братство, если на большее тямы нету!
    sib.ataman
  4. sib.ataman Сегодня, 16:47
    Цитата: Фил77
    Цитата: Андрей К
    Учения продлятся до 28 июня.
    Руководить ими будет генерал, специалист по миротворческим операциям.
    "Небратьям" - тонкий намёк на толстые обстоятельства.

    А они тонкие намёки ну никак не понимают,напрочь!Только ну очень толстые!!! am


    Значит надо намякнуть по-толстому! Чтобы долетало, а не доходило!
    sib.ataman
  5. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:49
    Белоруссам респект! drinks Пусть иностранцы за одно с футболом и учения посмотрят laughing
    Black Sniper
  6. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:04
    Цитата: Андрей К
    Учения продлятся до 28 июня.
    Руководить ими будет генерал, специалист по миротворческим операциям.
    "Небратьям" - тонкий намёк на толстые обстоятельства.

    Для толстых обстоятельств 250 штыков и 40 БТР явно маловато.
    Black Sniper
  7. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 17:35
    Дама на фото - редкой красоты...для ценителей.
    Настоящий россиянин
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