Тайные закупки Сингапура: танки Leopard 2A7
По данным новейшей базы данных торговли оружием Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), сингапурская армия в 2016 или 2017 году могла тайно купить 12 танков Leopard 2А7 производства Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Высокопоставленный представитель института SIPRI сообщил, что эта информация получена из Регистра ООН по обычным вооружениям 2016 (UN Register of Conventional Arms), в который Германия записала передачу семи танков Leopard 2.
Новости о предполагаемой продаже танков Leopard 2A7 были подкреплены два разными визитами немецкой прессы на завод компании KMW в январе 2016 года и в феврале 2017 года. В первом сюжете были показаны полуготовые башни А7 для Катара и Сингапура. Во втором сюжете на сборочной линии были показаны танки 2А7 этих двух стран.
Немецкое правительство раскрыло продажу излишков танков Leopard 2A4 Сингапуру в 2013 году и сообщило о выпущенной в 2014 году экспортной лицензии стоимостью 329 миллионов евро. Представитель института полагает, что с большой долей вероятности по этой лицензии для сингапурской армии танки 2А4 должны быть модернизированы до конфигурации 2А7.
В Институте SIPRI, исходя из темпов производства, считают, что в 2017 году было изготовлено еще пять танков А7, хотя Регистр ООН за 2017 год не выйдет до конца этого года. Представитель института добавил, что Германия каждый год добровольно сообщает данные в ООН, а также в секретариат Организации Договора о торговле вооружением (АТТ). «Сингапур не является членом АТТ и поэтому не обязан сообщать ей о своих покупках».
Впрочем, министерство обороны Сингапура решительно отрицает любые новые закупки немецких танков: «В 2006 году сингапурские вооруженные силы объявили о приобретении танков Leopard 2A4 у Германии для замены танков SM1. С тех пор обновленные танки Leopard поступили в армию и других вариантов Leopard Сингапур не покупал».
По данным SIPRI, Сингапур получил 182 танка Leopard 2A4 из наличия немецкой армии в 2007-2012 годах, некоторые из них предназначались на запчасти. Они были модернизированы при содействии Управления оборонных технологий и компании ST Engineering, после чего получили новое обозначение Leopard 2SG (на фото).
Эти танки были серьезно доработаны, получив бронекомплекты компании IBD Deisenroth Engineering, систему управления огнем, вспомогательную силовую установку, бортовую информационно-управляющую систему и панорамный прицел командира STELOP.
Для сингапурской армии в порядке вещей покупать бывшее в употреблении военное имущество для изучения его соответствия сингапурской теории боевого применения, прежде чем закупать новые или глубоко модернизированные технику и вооружение.
Использованы материалы:
www.shephardmedia.com
www.mindef.gov.sg
eyeni.info
ru.wikipedia.org
Перевод: Alex Alexeev
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