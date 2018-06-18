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В России подешевел бензин. Кто заметил - два шага вперёд...
РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитический центр «Кортес» сообщает о том, что в России всю предыдущую неделю дешевел бензин. Оказывается, он дешевел... Данные, опубликованные центром «Кортес» говорят о том, что уровень снижения цен составлял примерно полкопейки в сутки. Полкопейки!
Так, марка бензина «Регуляр-92» с 11 по 15 июня «упала» в цене примерно на 3 копейки, а «Премиум-95» - аж на четыре копейки. При этом добавляется, что речь идёт об оптовых продажах моторного топлива. Примерно на том же уровне «подешевло» и дизельное топливо. А бензин марки «Нормаль-80» в цене на оптовом рынке прибавил за тот же период. Прибавка оказалась в упомянутом диапазоне – четыре копейки.
Если продолжать говорить о данных ИАЦ «Кортес», то за литр 92-го бензина на оптовом рынке просят 41,80 руб., а за литр 95-го – 44,64 руб.
В то же время сообщается о росте цены на авиационный керосин. По данным «Кортеса», этот вид топлива на оптовом рынке в течение недели подорожал на 0,25%, а в розничном сегменте – уже на 1,8%.
Напомним, что ранее в правительстве и Государственной Думе заявили, что их «беспокоит» рост цен на бензин. Надо ли полагать, что снижение цены на 3-4 копейки на бензин 92-й и 95-й марок и есть та реакция властей на резкое подорожание моторного топлива за последнее время? Если так, то система «бензин подорожал на четыре рубля, подешевел на четыре копейки» выглядит, мягко говоря, странной при озвученном уровне инфляции в 2,5%.
Так, марка бензина «Регуляр-92» с 11 по 15 июня «упала» в цене примерно на 3 копейки, а «Премиум-95» - аж на четыре копейки. При этом добавляется, что речь идёт об оптовых продажах моторного топлива. Примерно на том же уровне «подешевло» и дизельное топливо. А бензин марки «Нормаль-80» в цене на оптовом рынке прибавил за тот же период. Прибавка оказалась в упомянутом диапазоне – четыре копейки.
Если продолжать говорить о данных ИАЦ «Кортес», то за литр 92-го бензина на оптовом рынке просят 41,80 руб., а за литр 95-го – 44,64 руб.
В то же время сообщается о росте цены на авиационный керосин. По данным «Кортеса», этот вид топлива на оптовом рынке в течение недели подорожал на 0,25%, а в розничном сегменте – уже на 1,8%.
Напомним, что ранее в правительстве и Государственной Думе заявили, что их «беспокоит» рост цен на бензин. Надо ли полагать, что снижение цены на 3-4 копейки на бензин 92-й и 95-й марок и есть та реакция властей на резкое подорожание моторного топлива за последнее время? Если так, то система «бензин подорожал на четыре рубля, подешевел на четыре копейки» выглядит, мягко говоря, странной при озвученном уровне инфляции в 2,5%.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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