18:39 18 июня
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В России подешевел бензин. Кто заметил - два шага вперёд...

РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитический центр «Кортес» сообщает о том, что в России всю предыдущую неделю дешевел бензин. Оказывается, он дешевел... Данные, опубликованные центром «Кортес» говорят о том, что уровень снижения цен составлял примерно полкопейки в сутки. Полкопейки!

В России подешевел бензин. Кто заметил - два шага вперёд...


Так, марка бензина «Регуляр-92» с 11 по 15 июня «упала» в цене примерно на 3 копейки, а «Премиум-95» - аж на четыре копейки. При этом добавляется, что речь идёт об оптовых продажах моторного топлива. Примерно на том же уровне «подешевло» и дизельное топливо. А бензин марки «Нормаль-80» в цене на оптовом рынке прибавил за тот же период. Прибавка оказалась в упомянутом диапазоне – четыре копейки.


Если продолжать говорить о данных ИАЦ «Кортес», то за литр 92-го бензина на оптовом рынке просят 41,80 руб., а за литр 95-го – 44,64 руб.
В то же время сообщается о росте цены на авиационный керосин. По данным «Кортеса», этот вид топлива на оптовом рынке в течение недели подорожал на 0,25%, а в розничном сегменте – уже на 1,8%.

Напомним, что ранее в правительстве и Государственной Думе заявили, что их «беспокоит» рост цен на бензин. Надо ли полагать, что снижение цены на 3-4 копейки на бензин 92-й и 95-й марок и есть та реакция властей на резкое подорожание моторного топлива за последнее время? Если так, то система «бензин подорожал на четыре рубля, подешевел на четыре копейки» выглядит, мягко говоря, странной при озвученном уровне инфляции в 2,5%.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 16:38
    Подтверждаю, подешевел на 5 коп. lol за 1 неделю.
    MKPU-115
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:42
      Дожили, уже копейки считаем... За которые даже спичек не купить!
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 16:44
        В России подешевел бензин. Кто заметил - два шага вперёд...
        Я или ослеп или живу не в России sad....стою на месте recourse
        Чёрный
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:54
          Так, марка бензина «Регуляр-92» с 11 по 15 июня «упала» в цене примерно на 3 копейки, а «Премиум-95» - аж на четыре копейки.
          Молодцы, держат в узде олигархов. Еще пара копеек и будет супер.. давайте ребята, поднажмите...
          Аристарх Людвигович
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 16:49
        Цитата: MKPU-115
        Подтверждаю, подешевел на 5 коп. за 1 неделю.

        В Тольятти не на копейку не подешевел. Заправляюсь на Газпромнефть и Роснефть.
        Ингвар 72
        1. yahont (Александр) Сегодня, 17:42
          Да все верно, цены не упали 92й на Роснефти как был 39-90, так и остался, Татнефть 92й- 40-20 как и неделю назад, а вот газ потихоньку дорожает.
          yahont
      3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 17:02
        Цитата: Logall
        Дожили, уже копейки считаем... За которые даже спичек не купить!

        Ну с полного бака почти 3 рубля экономии laughing
        MKPU-115
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 16:59
      Кто заметил - два шага вперёд...
      на расстрел что-ли за чрезмерную внимательность? am Это прям как с повышением пенсий, желая сократить бедность в 2 раза(по словам Голиковой-по требованию Президента),повышать на 300р в год выше инфляции и кичиться этим.
      Dimontius
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:32
        РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитический центр «Кортес» сообщает о том, что в России всю предыдущую неделю дешевел бензин.
        ура ! слава Великому Путину !!!(и медмедютоже)
        Дедкастарый
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:42
    Ну, по крайней мере, не дорожает... wassat
    Горный стрелок
  3. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 16:42
    В середине Мая заправлялся 95-м, по 37-38, всё последнее время 43-45 чтоб где то что то дешевело, не заметил.
    SlavaS
  4. Camel (Дмитрий Воронов) Сегодня, 16:42
    Я смотрю, отсутствие волнений в 2017 власти успокоило... Ну ну... У нас революции к датам не приурочвали
    Camel
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:44
    Полкопейки!...Если на эти деньги пить, можно заработать цироз печени, если купить еды ожирения...
    parusnik
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:15
      Да ладно. Прикололись статисты, еще в пятницу, перед выходными. Ну или как вариант правительство над нами прикалывается от души.
      MPN
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:15
        Россия , страна приколов...
        parusnik
  6. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:51
    и все равно дешевле, чем в США. Не так уж и плохо. Я молчу про Украину. Вообще, автомобиль - роскошь)). Есть деньги на него, на бензин найдутся.
    bogart047
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 16:56
      Цитата: bogart047
      и все равно дешевле, чем в США. Не так уж и плохо

      Я надеюсь, что о среднем уровне доходов в России и США вам кто-нибудь когда-нибудь уже рассказывал.

      Цитата: bogart047
      Вообще, автомобиль - роскошь)). Есть деньги на него, на бензин найдутся.

      Вы действительно настолько наивны, что не понимаете очевидных вещей? - на автомобилях не только на дачу отдохнуть ездят, но ещё, например, возят хлеб и молоко в магазины, в которые вы ходите за покупками. Надеюсь, понятно, о чём я.
      Володин
    2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 17:06
      В США сейчас 31 рубль за 1 литр, ну а если ещё сравнить уровень доходов...
      В России традиционно только с нищего населения дерут три шкуры.
      MKPU-115
    3. AUL (Александр) Сегодня, 17:27
      Цитата: bogart047
      и все равно дешевле, чем в США. Не так уж и плохо.
      Вот поэтому наши водилы в штатах стараются не заправляться!
      AUL
  7. Леший1975 Сегодня, 16:53
    "Оказывается, он дешевел... Данные, опубликованные центром «Кортес» говорят о том, что уровень снижения цен составлял примерно полкопейки в сутки. Полкопейки!"
    Но дешевел же! Методика правильная. Расчеты проверены, временем! У нас по такой методике и рост экономики наблюдается, ну а теперь и средняя, запланированная на будущее, продожительность жизни пошла резко в верх. (особенно длставляет в последнем случае с припиской "по расчетам правительства")
    Леший1975
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 16:56
    Чьи-то рейтинги подешевели за этот месяц и очень сильно.
    Altona
  9. Minus (Евгений) Сегодня, 16:59
    Он и далее будет дорожать. При этом опять перераспределение будет за счет внутреннего рынка , так как одной из мер налогового маневра является-"Будет завершен налоговый маневр в нефтегазовой отрасли: он заключается в отказе от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты при параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых (нефти и газового конденсата). Процесс будет завершен к 2025 году."
    Minus
  10. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 16:59
    У нас подешевел копеек на 30, но до этого и цены были выше, чем в других регионах. Вместе с ценой подешевело и качество. В пятницу заправился - машина ехать отказывалась, хотя заправка та же самая, что обычно, с известным логотипом, у которого мечты сбываются.
    inkass_98
  11. Игорь Половодов (Игорь) Сегодня, 16:59
    Да... мама, мы колечко, то нашли... но осадочек остался...
    Игорь Половодов
  12. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 17:04
    уровень снижения цен составлял примерно полкопейки в сутки.

    ,а за 10 дней мая у нас 92-й с 39руб. 40коп., до 41рубля поднялся, это на "флагмане", на "Роснефти" до 41.10. На счёт снижения пока не скажу- два дня назад заезжал заправляться был 41.00 Завтра если поеду то посмотрю,вдруг и вправду "фартануло" на 4 копейке дешевле стал, вот счастье то будет... laughing laughing laughing
    Fitter65
  13. Миллер (Миллер) Сегодня, 17:08
    В Костроме 95-й долез до 45=50 - 10% , сейчас резко отыграл на 43=95 - 3%
    Миллер
  14. intuzazist (интузазист) Сегодня, 17:14
    Зря они медведя за усы дёргают! Не хотелось бы опять 90-е пережить! В смысле бунта мощного и ужасного! Да и годы уже не те..................................
    intuzazist
    1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 17:23
      Цитата: intuzazist
      Зря они медведя за усы дёргают! Не хотелось бы опять 90-е пережить! В смысле бунта мощного и ужасного! Да и годы уже не те..................................

      - где Вы среди холопов рассмотрели медведя???)))
      Настоящий россиянин
  15. kepmor (Алексей) Сегодня, 17:17
    на ставрополье 92-й : газпромнефть - 44р.97к.
    лукойл - 43р.48к.
    роснефть -42р.70к.
    цены держаться с первых чисел июня...даже на полкопейки не снизилизь...
    kepmor
  16. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 17:21
    Бензин подешевел? Хм, у нас от 46 до 49,5 рублей АИ95 (Крым, Евпатория). Хлеб и колбаса уже пошли в верх от полтора рубля за булку до двадцати - пятидесяти за палку.
    Что вообще происходит? Марсиане напали, вода кончилась? Кто то перед смертью не надышится?
    Gnefredov
    1. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 17:56
      Народ слишком хорошо зажил, нужно опять его на место вернуть
      SlavaS
  17. Леший1975 Сегодня, 17:26
    Да не перживайте все очень сильно. Весь мой жизненый опыт говорит об одном: в нашей стране, бензин ТОЛЬКО дорожает. (вот за овощи, зерно и т.д. готов спорить, что бывает и обратные примеры. А тут "святое", для наших олигархов, "святое" не трожь)
    Леший1975
  18. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 17:33
    Хм.. При среднем доходе населения в стране на человека 80000 т.р. ,это очень дешёвый бензин. Правительство должно незамедлительнно поднять акцизы на бензин.
    андрсон
  19. Million (Влад) Сегодня, 17:41
    Щедрость Путина не знает границ!
    Million
  20. darksoul (Василий) Сегодня, 17:54
    пошли эти ненасытные тв...ри в сра....ку ......все мало им все вверх вверх...ничего не дешевело.
    darksoul
  21. лис Сегодня, 18:02
    татнефть-10 копеек удешевление))))
    лис
  22. alekc75 Сегодня, 18:12
    людей за идиотов держат???
    alekc75
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:18
      А то...и сколько лет уже....
      parusnik
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