Пятизвёздочная служба. Дни национальной кухни в ВС РФ

В армейских столовых по всей России проходит кулинарный праздник. В минувшие дни солдат познакомили с национальными кухнями Франции, Аргентины, Исландии, Мексики и Швейцарии.Так, 16 июня курсанты казанского ВВКИУ попробовали блюда национальной французской кухни. В меню были представлены говядина «шатобриан» под луком и сыром, курица по-французски и марсельский суп. На десерт можно было попробовать овсяное печенье, французский рулет с корицей и круассаны.В этот же день курсантов Московского Высшего Общевойскового Командного училища угощали блюдами аргентинской кухни. Были представлены паэлья, куриная касуэла, говядина по-аргентински, салат сомбреро и несколько супов на выбор.В воскресенье, 17 июня, в в/ч 19889 в Большом Буньково Московской области для солдат готовили блюда мексиканской кухни. Бойцы попробовали фахитос из говядины, острую курицу по-мексикански, пряный овощной суп с птицей и несколько национальных овощных салатов.А в Ростове-на-Дону в в/ч 01957 меню солдат разнообразили блюдами швейцарской кухни. На обед военнослужащим приготовили ячменный и картофельный супы, ризотто, мясо птицы тушёное, салат с говядиной, салат «Женева», а также «рёшти» – блюдо, похожее на драники.Стоит отметить, что дни национальной кухни в воинских частях проводятся регулярно. В это время полноценное меню солдат дополняется не только вкусностями разных стран, но и свежими фруктами, шоколадом, конфетами и пряниками. Кулинарный праздник также проводится и в рамках Армейских международных игр. Страны-участницы там соревнуются в конкурсе «Полевая кухня».В настоящее время армейские столовые значительно отличаются от того, что было буквально несколько лет назад. Сейчас военнослужащих обеспечивают питанием специализированные комбинаты, предоставляющие солдатам «шведский стол». Меню стало по-настоящему разнообразным: всегда можно сделать выбор из нескольких горячих блюд, холодных закусок и салатов из свежих овощей.Пока такие кулинарные праздники проводятся, к сожалению, далеко не в каждом из военных вузов и не в каждой из в/ч. Но сама тенденция не может не радовать. А особенно радует она солдат, которым посчастливилось служить в одной из таких частей.