18:38 18 июня
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Пятизвёздочная служба. Дни национальной кухни в ВС РФ

В армейских столовых по всей России проходит кулинарный праздник. В минувшие дни солдат познакомили с национальными кухнями Франции, Аргентины, Исландии, Мексики и Швейцарии.

Пятизвёздочная служба. Дни национальной кухни в ВС РФ


Так, 16 июня курсанты казанского ВВКИУ попробовали блюда национальной французской кухни. В меню были представлены говядина «шатобриан» под луком и сыром, курица по-французски и марсельский суп. На десерт можно было попробовать овсяное печенье, французский рулет с корицей и круассаны.




В этот же день курсантов Московского Высшего Общевойскового Командного училища угощали блюдами аргентинской кухни. Были представлены паэлья, куриная касуэла, говядина по-аргентински, салат сомбреро и несколько супов на выбор.

В воскресенье, 17 июня, в в/ч 19889 в Большом Буньково Московской области для солдат готовили блюда мексиканской кухни. Бойцы попробовали фахитос из говядины, острую курицу по-мексикански, пряный овощной суп с птицей и несколько национальных овощных салатов.



А в Ростове-на-Дону в в/ч 01957 меню солдат разнообразили блюдами швейцарской кухни. На обед военнослужащим приготовили ячменный и картофельный супы, ризотто, мясо птицы тушёное, салат с говядиной, салат «Женева», а также «рёшти» – блюдо, похожее на драники.



Стоит отметить, что дни национальной кухни в воинских частях проводятся регулярно. В это время полноценное меню солдат дополняется не только вкусностями разных стран, но и свежими фруктами, шоколадом, конфетами и пряниками. Кулинарный праздник также проводится и в рамках Армейских международных игр. Страны-участницы там соревнуются в конкурсе «Полевая кухня».

В настоящее время армейские столовые значительно отличаются от того, что было буквально несколько лет назад. Сейчас военнослужащих обеспечивают питанием специализированные комбинаты, предоставляющие солдатам «шведский стол». Меню стало по-настоящему разнообразным: всегда можно сделать выбор из нескольких горячих блюд, холодных закусок и салатов из свежих овощей.

Пока такие кулинарные праздники проводятся, к сожалению, далеко не в каждом из военных вузов и не в каждой из в/ч. Но сама тенденция не может не радовать. А особенно радует она солдат, которым посчастливилось служить в одной из таких частей.


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Комментарии 22

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  1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 17:28
    Каких-то солдат-геев растят!!! В наши годы жрали перловку и компот. И были счастливы. И СССР защитили.
    Настоящий россиянин
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 17:37
      В настоящее время армейские столовые значительно отличаются от того, что было буквально несколько лет назад. Сейчас военнослужащих обеспечивают питанием специализированные комбинаты

      Странно так смотреть на все это изобилие ..Хотя русский солдат неприхотлив ,но все же хватит уже над ним издеваться, в случае чего и пояса всей страной сможем затянуть, ради правды и победы ! Армия должна быть обута одета и накормлена иначе чужую кормить придется ..! Молодец Шойгу все же .. soldier
      DRA-75
      1. Logall (Александр) Сегодня, 17:39
        Цитата: DRA-75
        хватит уже над ним издеваться

        Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения военной службы...
        Logall
        1. Leeds (Alexander) Сегодня, 17:44
          Я просроченному Ролтону был рад. Солдат должен быть сыт, но не избалован.
          Leeds
        2. MPN (Павел) Сегодня, 17:53
          кухнями Франции, Аргентины, Исландии, Мексики и Швейцарии.
          Странная география... не находите? Типа пусть желудки привыкают? Так то бы из меню бывших республик СССР были же бы было и тоже иностранная...
          MPN
        3. Pivot (Василий) Сегодня, 18:11
          Правильно, чтоб солдат питался бигосом, гороховым пюре и глазами от кильки в томате и по горбу ещё ему бить во время приема пищи, вот это настоящие тяготы и лишения.
          Pivot
        4. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 18:28
          Цитата: Logall
          Цитата: DRA-75
          хватит уже над ним издеваться

          Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения военной службы...

          Все верно ,но голодный и брошенный солдат (как в90-х .попрошайничали срочники ,а на точках ракетных там вообще голодуха была офицеры в нарушение секретности ездили по совхозам ,просили помощи неофициально ) Жуть что было ! Ну а это просто пиар и троллизм Шойгу !!!! Молодец , запад насторожился явно )))) laughing
          DRA-75
    2. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 17:37
      Может сразу овсом кормить? Тогда уж точно мужики то будут!
      Че за логика, лол...
      Джек О’Нилл
    3. farcop (Far Cop) Сегодня, 17:39
      Цитата: Настоящий россиянин
      СССР защитили.
      Да ну? А где он, тот СССР?
      farcop
      1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 17:44
        Цитата: farcop
        Цитата: Настоящий россиянин
        СССР защитили.
        Да ну? А где он, тот СССР?
        - это...как его...нас предали! Опять. Нас всегда все предают.
        Настоящий россиянин
        1. farcop (Far Cop) Сегодня, 17:48
          Цитата: Настоящий россиянин
          - это...как его...нас предали! Опять. Нас всегда все предают.
          Интересно, кто следущий предаст или передаст, фу запутался.
          farcop
    4. Laksamana Besar Сегодня, 17:43
      Чушь не надо нести.
      Laksamana Besar
  2. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 17:38
    Я служил всего 8 лет назад, и ничего такого даже не было. Из мясного, на выходах и учениях тушенка, а в ППД только "мясо белого медведя". Завидую ребятам, и экипировка новая и техника т даже харчи человеческие.
    WATCH_OFFICER
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:19
      Цитата: WATCH_OFFICER
      Я служил всего 8 лет назад, и ничего такого даже не было. Из мясного, на выходах и учениях тушенка, а в ППД только "мясо белого медведя". Завидую ребятам, и экипировка новая и техника т даже харчи человеческие.

      Последнее, что застал в 90-е - молоко и курятина, куда дальше-то? Или потом откат в этом деле был? А так-то, и в Союзе л/с кормили достаточно -по себе сужу.
      Doliva63
  3. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 17:47
    Ну национальные столы давно пора! А то я помню как служил,так одного из стройбата коренного россиянина поставили к котлу,а он в чай лаврового листа.Ну народ ясно дело стал ему объяснять его ошибки,ну а он в ответ,что все мол довольны,все пьют один урюс не довольный.А вот если бы и раньше такие столы делали,то и не было бы подобных и эксцессов и мы бы может быть и дальше шагали бы и в коммунизм...
    sapporo1959
  4. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:52
    "В этот же день курсантов Московского Высшего Общевойскового Командного училища" - это, что? "Армейская "Рублёвка"?
    samarin1969
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 18:12
      Цитата: samarin1969
      "В этот же день курсантов Московского Высшего Общевойскового Командного училища" - это, что? "Армейская "Рублёвка"?

      Константин, Вас бы на эту "рублёвку", да без скидок на "не могу-не хочу". Взвыли бы через сутки...
      Николай Фёдоров
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:18
        Цитата: Николай Фёдоров
        Цитата: samarin1969
        "В этот же день курсантов Московского Высшего Общевойскового Командного училища" - это, что? "Армейская "Рублёвка"?

        Константин, Вас бы на эту "рублёвку", да без скидок на "не могу-не хочу". Взвыли бы через сутки...

        Спасибо, "без скидок" срочную отслужил. Из деликатесов бывали только масло и гречневая каша...А обычно - бородатое сало и сгнившая картошка.
        samarin1969
  5. слава1974 (слава) Сегодня, 17:57
    Раньше в частях был день национальной кухни, но готовили блюда народов России.Это явно шаг вперед.
    Но не надо забывать и про исконно русскую пищу: расстегаи, кулебяки, осетрину, медвежатину, уху по архиерейски и т.д. Многие блюда призывники не то что не пробовали, но даже и не слышали про такие.
    слава1974
  6. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 18:06
    Читаю статью и думаю - а зачем они это делают? Зачем солдатам знакомиться с кухнями других регионов? Разве солдат идёт служить для того, чтобы расширить свои познания в национальных кухнях? Не нужны им (солдатам) заморские блюда, от которых только животы может пучить. Солдатам надо вкусно и обильно кушать, чтобы не хотелось постоянно жрать. Просто мяса побольше и никаких премудростей.
    Думаю, что внедрение в федеральных масштабах этой идеи с кухнями народов мира, пришедшая в чью-то "светлую" снабженческую голову, помогла лишь некоторым товарищам получить мощный финансовый поток под своё управление. Чтоб потом ручейки и речки мастрячить.
    Николай Фёдоров
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 18:21
      Цитата: Николай Фёдоров
      Зачем солдатам знакомиться с кухнями других регионов? Разве солдат идёт служить для того, чтобы расширить свои познания в национальных кухнях?

      Ну как зачем , когда столицы брать будем они нашего солдата кормить будут !!!! Должны разбираться в кухнях и желудки свои готовить ))))
      P.S. Для особых "гурманов " эти мероприятия были проведены в одноразовом формате и далеко не во всех частях (скорея всего в воинских частях Московского военного округа ))) Остальные как ели перловку с тушенкой ,так и кушают в дальних , ДАЛЬНИХ ВОЕННЫХ ОКРУГАХ ..
      Так что особо ретивые служаки ,можете успокоиться.. soldier
      DRA-75
  7. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 18:17
    Да ну ерунда какая-то. После "повседневной" армейской еды от этого разнообразия может желудок с непривычки подвести - вот и выведена из строя боевая единица всего лишь одном обедом.
    Потом - фото чисто показушное: ОДИН столик с солдатами которые едят деликатесы...а остальным не хватило?

    P.S. 7 лет назад в Кантемировке уже кормили на отлично, все очень вкусное было и разнообразное, без показухи и ненужных изысков, а по праздникам - Сникерс. Ели из алюминиевых мисок, ну и пофиг.
    Архивариус Вася
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