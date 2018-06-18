18:37 18 июня
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Ереван ведет переговоры о приобретении Су-30СМ

Правительство Армении ведет переговоры с российской стороной о приобретении многофункциональных истребителей Су-30СМ, передает REGNUM.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Сети фотографию, на которой он запечатлен в кабине российского истребителя Су-30СМ.




По словам источника агентства в Минобороны Армении, переговоры по приобретению истребителей находятся в достаточно продвинутой фазе. При нормальном развитии переговорного процесса к подписанию твердого контракта стороны могут подойти через год-два.

Что касается истребителя, в котором сфотографировался Пашинян, то он находится в Армении на российской авиабазе «Эребуни». Вероятно, он переброшен туда для демонстрации возможностей армянскому руководству (напомним, парк российских самолетов, базирующихся в «Эребуни» состоит из истребителей МиГ-29).

Сама Армения на сегодняшний день истребительной авиацией не располагает. В распоряжении ВВС находятся только 15 штурмовиков Су-25. С каждым годом машины заметно устаревают.

Ереван ведет переговоры о приобретении Су-30СМ


По мнению автора материала, российские МиГ-29 в Армении также требую замены не более современные машины. В этом свете было бы удобным и логичным заменить эти истребители на те же Су-30СМ. И в случае приобретения таких же машин Арменией обеим сторонам будет удобнее и выгоднее обеспечивать сервисное обслуживание авиационной техники, а также создавать под них необходимую инфраструктуру.

Использованы фотографии: Минобороны РФ, личная страница Никола Пашиняна в Facebook
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Комментарии 21

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  1. Чёрный Сегодня, 16:49
    Пашинян сделает так, как ему скажут американские советники. Так что , боюсь, что дальше переговоров дело не пойдёт....да и нет у них денег на приобретение серьёзной партии "тридцаток" ( ну разве что опять на наш же кредит, который фиг когда вернут)
    Чёрный
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:53
      И эта покупка Еревана - снова будет на Российские кредиты.
      Вадим237
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:08
        Все так..., пусть хоть в кредит, лишь бы база наша осталась, а не Ф35 там амеровские сидели...
        MPN
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 18:07
          Цитата: MPN
          Все так..., пусть хоть в кредит, лишь бы база наша осталась, а не Ф35 там амеровские сидели...

          Согласен..Вроде мужик ничего, не болтун и пиарщик ! Обещал отношения с Россией оставить приоритетными ..Ну посмотрим ! Надеюсь он прекрасно понимает, что будет с Арменией ,если Россия уйдет .. soldier
          DRA-75
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:36
      Цитата: Чёрный
      Пашинян сделает так, как ему скажут американские советники.

      Пашинян,сделает так как Ему скажут спецы.Пусть даже и с Северо Американских Колоний Израиля.
      Цитата: Чёрный
      Так что , боюсь,

      Не бойся Я с тобой! Извините з фамильярное комментирование Вашего коммента.Это всего льшь название азербайджанского фильма.Который я привёл в качесве афоризма.
      Мир! Дому! Вашему!!
      Цитата: Чёрный
      который фиг когда вернут)

      Фиг посетовал:Как только,Так сразу!
      Владимир Тер-Одиянц
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:50
    Надеюсь не в кредит...без процентный...
    parusnik
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:53
      Цитата: parusnik
      Надеюсь не в кредит...без процентный...

      А что у Армении появились деньги?
      Александр романов
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:55
        Пашинян склад...ээээ клад нашел, который Ной зарыл, после всемирного потопа..
        parusnik
    2. donavi49 Сегодня, 16:58
      Армения покупает только в кредит или в дар.
      donavi49
    3. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 17:23
      Без процентный ещё можно терпеть, а вот с безвозвратным(как это всегда бывает) как то хуже...
      Анкыпельгыгыргын
  3. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 16:51
    Чет нет ему доверия. Хорошо если ошибаемся.
    seti
  4. polpot (Andru) Сегодня, 16:52
    Губа не дура
    polpot
  5. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:52
    поправьте, если я не прав, но Армении с ее размерами хватило бы МиГ-35. Дешевле и удобнее.
    bogart047
    1. donavi49 Сегодня, 17:01
      А смысл. МиГ-35 сейчас стоит фактически столько-же. Только он более убогий в текущем виде, без какой-либо статистики эксплуатации и с производством когда контракт может уйти на 2-3 года.

      Су-30СМ - имеет хорошую статистику эксплуатации (а если брать старших братцев - то это самый летающий боевой самолет производства России в мире сейчас), находится в серийном производстве.
      donavi49
  6. Грац (Грац) Сегодня, 17:22
    никаких подарков и кредитов, пусть платят живыми деньгами, хватит кормить всех подряд
    Грац
  7. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 17:26
    В реальности будут подарены.
    Настоящий россиянин
  8. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 17:28
    Чего там "вести переговоры", плати и забирай
    Ваше благородие
  9. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 17:38
    Не знаю, осуществляться ли планы, но приобретение Арменией Су-30СМ существенно бы понизило вероятность широкомасштабных боевых действий с Азербайджанской Республикой.

    Поживем - увидим, что из этого выйдет.
    ButchCassidy
  10. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:38
    Американцы всегда продают технологичное оружие вместе с "букетом политических условий". Надо брать пример. ...
    samarin1969
  11. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 17:45
    У России границ с Арменией нет. Все "соседи" Армении - ее "исторические партнеры". База в Гюмри России в принципе не нужна. Если армяне захотят ее убрать - ее надо убрать. Пускай они сами разбираются. Это будут их, армянские проблемы. В России и так 23% от населения Армении. Ну будет 45%. Остальные пусть едут в Париж
    Дилетант
  12. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 18:10
    Правительство Армении ведет переговоры с российской стороной о приобретении многофункциональных истребителей Су-30СМ, передает REGNUM.

    "Приобрести", - это громко сказано. Взять в долг (безвозвратный), - это то, что будет в реальности.
    Нормаль ок
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