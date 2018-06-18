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Ереван ведет переговоры о приобретении Су-30СМ
Правительство Армении ведет переговоры с российской стороной о приобретении многофункциональных истребителей Су-30СМ, передает REGNUM.
Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Сети фотографию, на которой он запечатлен в кабине российского истребителя Су-30СМ.
По словам источника агентства в Минобороны Армении, переговоры по приобретению истребителей находятся в достаточно продвинутой фазе. При нормальном развитии переговорного процесса к подписанию твердого контракта стороны могут подойти через год-два.
Что касается истребителя, в котором сфотографировался Пашинян, то он находится в Армении на российской авиабазе «Эребуни». Вероятно, он переброшен туда для демонстрации возможностей армянскому руководству (напомним, парк российских самолетов, базирующихся в «Эребуни» состоит из истребителей МиГ-29).
Сама Армения на сегодняшний день истребительной авиацией не располагает. В распоряжении ВВС находятся только 15 штурмовиков Су-25. С каждым годом машины заметно устаревают.
По мнению автора материала, российские МиГ-29 в Армении также требую замены не более современные машины. В этом свете было бы удобным и логичным заменить эти истребители на те же Су-30СМ. И в случае приобретения таких же машин Арменией обеим сторонам будет удобнее и выгоднее обеспечивать сервисное обслуживание авиационной техники, а также создавать под них необходимую инфраструктуру.
Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Сети фотографию, на которой он запечатлен в кабине российского истребителя Су-30СМ.
По словам источника агентства в Минобороны Армении, переговоры по приобретению истребителей находятся в достаточно продвинутой фазе. При нормальном развитии переговорного процесса к подписанию твердого контракта стороны могут подойти через год-два.
Что касается истребителя, в котором сфотографировался Пашинян, то он находится в Армении на российской авиабазе «Эребуни». Вероятно, он переброшен туда для демонстрации возможностей армянскому руководству (напомним, парк российских самолетов, базирующихся в «Эребуни» состоит из истребителей МиГ-29).
Сама Армения на сегодняшний день истребительной авиацией не располагает. В распоряжении ВВС находятся только 15 штурмовиков Су-25. С каждым годом машины заметно устаревают.
По мнению автора материала, российские МиГ-29 в Армении также требую замены не более современные машины. В этом свете было бы удобным и логичным заменить эти истребители на те же Су-30СМ. И в случае приобретения таких же машин Арменией обеим сторонам будет удобнее и выгоднее обеспечивать сервисное обслуживание авиационной техники, а также создавать под них необходимую инфраструктуру.
Использованы фотографии: Минобороны РФ, личная страница Никола Пашиняна в Facebook
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