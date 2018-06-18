Прибалты – России: Прощайте, не поминайте лихо!

В порыве антироссийской истерии, которая, видимо, перекрывает все здравое мышление, прибалтийские сверхдержавы не оставляют попыток стать еще и независимыми. Эта одержимость – навсегда порвать с бывшим старшим братом – порой приводит к нелепым, а зачастую глупым и вредным для себя же последствиям.



Взять хотя бы планы прибалтов выйти из единой с Россией энергетической сети в пользу более дорогой электроэнергии из стран Западной Европы. Или же попытки отказаться от российского газа, заместив его «европейским». Так, между Финляндией и Эстонией началось строительство газопровода, по дну Балтийского моря. Он призван снизить зависимость обеих стран от поставок энергоносителей из России.



Комичность этой затеи заключается в том, что оба эти государства импортируют исключительно российский газ. Официальное предназначение газопровода – это страховка финнов на случай прекращения поставок голубого топлива из РФ. Якобы в такой ситуации газ должен пойти из Эстонии. Все тот же русский газ.











