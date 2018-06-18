18:40 18 июня

Прибалты – России: Прощайте, не поминайте лихо!

В порыве антироссийской истерии, которая, видимо, перекрывает все здравое мышление, прибалтийские сверхдержавы не оставляют попыток стать еще и независимыми. Эта одержимость – навсегда порвать с бывшим старшим братом – порой приводит к нелепым, а зачастую глупым и вредным для себя же последствиям.

Взять хотя бы планы прибалтов выйти из единой с Россией энергетической сети в пользу более дорогой электроэнергии из стран Западной Европы. Или же попытки отказаться от российского газа, заместив его «европейским». Так, между Финляндией и Эстонией началось строительство газопровода, по дну Балтийского моря. Он призван снизить зависимость обеих стран от поставок энергоносителей из России.

Комичность этой затеи заключается в том, что оба эти государства импортируют исключительно российский газ. Официальное предназначение газопровода – это страховка финнов на случай прекращения поставок голубого топлива из РФ. Якобы в такой ситуации газ должен пойти из Эстонии. Все тот же русский газ.




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Комментарии 3

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 16:59
    Коментировать бредовость подобных проектов трудно ,видимо коррупционная составляющая так велика ,что здравый смысл уже не нужен.
    polpot
  2. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 17:01
    Логично, чо... Прямо как у скакуасов - в одной и той же трубе газ из РФ и чистейший демократический газ из Словакии.
    inkass_98
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 17:14
    Прибалты – России: Прощайте, не поминайте лихо!

    Скатертью дорога!
    solzh
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