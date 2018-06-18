Американские ученые "обнаружили" ядерный бункер в Калининградской области

Федерация американских ученых опубликовала доклад, в котором заявляет, что Россия под Калининградом занялась модернизацией бункера для хранения ядерных боеголовок и это говорит о том, что Москва уделяет повышенное внимание атомному вооружению в противостоянии с НАТО, пишет The Guardian.Как сообщается в докладе, к такому выводу американские специалисты пришли отслеживая спутниковые снимки. По словам руководителя проекта, объект, расположенный в Зеленоградском округе Калининградской области, имеет все характерные признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия, а именно: по внешнему периметру имеется многослойное ограждение, а вокруг бункеров находится тройной забор. Согласно наблюдениям, работы в бункере начались еще в 2016 году и продолжаются по сей день. За это время бункер откопали и отремонтировали, а также установили новую крышу. Наличие ядерного оружия на объекте с помощью спутниковых снимков установить не удалось, но американские ученые убеждены, что бункер используется по назначению и в ближайшее время туда перебросят ядерные боеголовки, если уже не перебросили.Ранее в Калининградской области была создана инфраструктура для развертывания оперативно-тактических комплексов "Искандер", которые в последствии были размещены в Черняховске. В настоящее время ОТРК "Искандер" активно принимают участие в различных учениях, проходящих на территории области, ограничиваясь "электронными" пусками ракет вместо боевых, чтобы "не травмировать" соседей из Польши и Литвы.