18:39 18 июня
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Американские ученые "обнаружили" ядерный бункер в Калининградской области

Федерация американских ученых опубликовала доклад, в котором заявляет, что Россия под Калининградом занялась модернизацией бункера для хранения ядерных боеголовок и это говорит о том, что Москва уделяет повышенное внимание атомному вооружению в противостоянии с НАТО, пишет The Guardian.

Американские ученые "обнаружили" ядерный бункер в Калининградской области


Как сообщается в докладе, к такому выводу американские специалисты пришли отслеживая спутниковые снимки. По словам руководителя проекта, объект, расположенный в Зеленоградском округе Калининградской области, имеет все характерные признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия, а именно: по внешнему периметру имеется многослойное ограждение, а вокруг бункеров находится тройной забор. Согласно наблюдениям, работы в бункере начались еще в 2016 году и продолжаются по сей день. За это время бункер откопали и отремонтировали, а также установили новую крышу. Наличие ядерного оружия на объекте с помощью спутниковых снимков установить не удалось, но американские ученые убеждены, что бункер используется по назначению и в ближайшее время туда перебросят ядерные боеголовки, если уже не перебросили.


Ранее в Калининградской области была создана инфраструктура для развертывания оперативно-тактических комплексов "Искандер", которые в последствии были размещены в Черняховске. В настоящее время ОТРК "Искандер" активно принимают участие в различных учениях, проходящих на территории области, ограничиваясь "электронными" пусками ракет вместо боевых, чтобы "не травмировать" соседей из Польши и Литвы.

Использованы фотографии: http://svobodaslova.info/
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Комментарии 38

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  1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:54
    Там десять МБР ждут своего часа, что бы накрыть Европу.
    Вадим237
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:59
      Цитата: Вадим237
      Там десять МБР ждут своего часа, что бы накрыть Европу.

      Иликак вариант...
      Logall
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:01
        Ну да 10 МБР - Мега Бочек Разливного.
        Вадим237
      2. MPN (Павел) Сегодня, 17:03
        Цитата: Logall
        как вариант...

        Да этот вариант при правильном применении пострашнее ЯО будет... wink
        MPN
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 17:12
          работы в бункере начались еще в 2016 году и продолжаются по сей день.

          Вполне возможно..Как раз разгар травли России и санкции запада !
          Россия защищается как может..На Кубе еще господа проверьте )))))
          Еще вот 47 млрд (скинули ценные бумаги США), а куда они пойдут молчок и правильно делают (потом неожиданно узнаем ) Путин еще не все рассказал о новейшем оружии России ..Что то задумал явно и нужны большие деньги!
          DRA-75
    2. Сципион Африканский (Публий Корнелий Сципион Африканский) Сегодня, 17:17
      Как видно не одни не братья страдают паранойей fool
      Сципион Африканский
    3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 18:09
      Цитата: Вадим237
      Там десять МБР

      а зачем МБР в КО для накрытия Европы?!
      Василенко Владимир
  2. polpot (Andru) Сегодня, 17:00
    Ну все тайна каморки папы Карло раскрыта
    polpot
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:15
      Цитата: polpot
      тайна каморки папы Карло раскрыта

      Блин,лучше бы амы помогли из космоса найти "Янтарную комнату" и золото III Рейха! А так, тустозвонство сплошное... bully
      Удав КАА
  3. Овсень (Иван) Сегодня, 17:00
    Да ладно, какой бункер,какие ядерные боеголовки?. Ну вырыли пацаны погреб, и что такого. Ну там, огурчики, квашеную капуску на зиму, грибки, да мало ли чего в погреб убирают. Чего истерить то сразу.....
    Овсень
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:04
      Помидоры засоленные - ядерные, огурчики термоядерные.
      Вадим237
      1. Сципион Африканский (Публий Корнелий Сципион Африканский) Сегодня, 17:19
        Ну аккурат дяде сэму и его холуям на закуску lol
        Сципион Африканский
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:03
    Что -то это напоминает...Как-то, американские ученые изучая снимки со спутников, обнаружили химическое и бактериологическое оружие в Ираке....А когда пошли туда искать, ничего не нашли...
    parusnik
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:18
      Цитата: parusnik
      .А когда пошли туда искать, ничего не нашли...

      Не боитесь: к нам в Калград они не сунутся! Очень это накладно для их полосатой морды может получиться...
      Так что, "грузите апельсины бочками!" (О. Бендер) laughing
      Удав КАА
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:12
        Я не об этом сунутся не сунутся..."Приколы" прежние...
        parusnik
    2. Сципион Африканский (Публий Корнелий Сципион Африканский) Сегодня, 17:21
      Ну Россия таки не Ирак, а дядя Вова не Саддам, живо можно отхватить по соплям angry
      Сципион Африканский
    3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:43
      Химическое нашли, конечно. Его было много,
      и Саддам его активно применял против курдов на севере Ирака
      и против шиитов в Басре.
      А вот с бактериологическим у ЦРУ произошел прокол.
      Оно находилось в мобильных лабораториях-контейнерах на фурах,
      и Саддам успел их переправить в Сирию. Сирийцы их, от греха
      подальше, уничтожили.
      voyaka uh
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:54
        Цитата: voyaka uh
        Химическое нашли, конечно. Его было много,
        и Саддам его активно применял против курдов на севере Ирака
        и против шиитов в Басре.
        А вот с бактериологическим у ЦРУ произошел прокол.
        Оно находилось в мобильных лабораториях-контейнерах на фурах,
        и Саддам успел их переправить в Сирию. Сирийцы их, от греха
        подальше, уничтожили.

        Химоружие в Штатах тоже можно найти без проблем. Бомбить будем?
        А бакоружие не доказано. Бандитский произвол янки налицо.
        Doliva63
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:57
          Вы пропустили главное:
          "и Саддам его активно применял против курдов на севере Ирака
          и против шиитов в Басре"
          Им убили много мирных жителей в городах и поселках.
          voyaka uh
  5. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 17:10
    Эти "учёные" просто по своим ВС судят. Если ремонт - значит переделка и расширение. В противном случае никаких шевелений. Потому у них и ракеты проржавели и хранилища прогнили, а про личный состав даже вспомнить тошно
    Стройбат запаса
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:12
    А что, хотят заглянуть? "Искандеры" они такие ... Загадочные. Ровнёхонько на 500 км летят, строго по РСМД. А как полосатоухие договор денонсируют, глядишь, у них "второе дыхание" откроется, тысячи на полторы... И ТЯО обнаружится. Неподалёку wassat
    Горный стрелок
    1. kit88 (Александр) Сегодня, 17:23
      Да, и пусть поляки и кто там за ними, успокоятся и не волнуются. Искандеры - это не против них, это строго против сомалийских пиратов.
      kit88
    2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 17:26
      ЯБЧ к ОТРК Искандер находятся не в Калининграде, а в Черняховске, прямо на территории вч 54229, дислокация 152-й ракетной бригады
      Romario_Argo
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:57
        Цитата: Romario_Argo
        ЯБЧ к ОТРК Искандер находятся не в Калининграде, а в Черняховске, прямо на территории вч 54229, дислокация 152-й ракетной бригады

        А чё фото не приложили? Как грится, нет фото - не было события laughing
        И да, копия явки с повинной тоже добавила бы правдивости laughing
        Doliva63
    3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:52
      "у них "второе дыхание" откроется, тысячи на полторы... И ТЯО обнаружится. Неподалёку"////

      На полторы они не потянут (прикидывая длину ракеты). Но если уменьшить боевую часть, то еще километров 300 можно прибавить к тем, 450, что есть.
      А для ТЯО и строят этот склад. Логично.
      Но все это бессмысленно. Калининград сам очень уязвим стратегически.
      На стартовые позициии Искандеров нацелится столько точного оружия,
      что сомнительно, что они успеют выстрелить боезапас.
      Раскручивается амбициозный виток гонки вооружений.
      СССР не выдержал подобную гонку, России еще труднее будет выдержать. sad
      voyaka uh
      1. артефакт (Андрей) Сегодня, 18:27
        Цитата: voyaka uh
        "у них "второе дыхание" откроется, тысячи на полторы... И ТЯО обнаружится. Неподалёку"////

        На полторы они не потянут (прикидывая длину ракеты). Но если уменьшить боевую часть, то еще километров 300 можно прибавить к тем, 450, что есть.
        А для ТЯО и строят этот склад. Логично.
        Но все это бессмысленно. Калининград сам очень уязвим стратегически.
        На стартовые позициии Искандеров нацелится столько точного оружия,
        что сомнительно, что они успеют выстрелить боезапас.
        Раскручивается амбициозный виток гонки вооружений.
        СССР не выдержал подобную гонку, России еще труднее будет выдержать. sad

        и только один маленький но гордый Израиль находясь примерно в таком же стратегическом положении выдюжит и всех победит, а вот российский Калининград никогда и ни за что не справится с супостатом !!! а уж Россия матушка так и вообще глаза в сторону отведёт когда Калининград на части рвать будут. к стати исходя из этой логики Крым тоже в невыгодном положении.?!
        артефакт
      2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:37
        Цитата: voyaka uh
        Калининград сам очень уязвим стратегически.

        зато у него есть огромный +, который все перекрывает - это его принадлежность России!! wink yes soldier soldier soldier
        Николай Грек
  7. ученый Сегодня, 17:13
    бункер откопали и отремонтировали, а также установили новую крышу
    lol Напрашивается аналог с американскими хранилищами ядерных боеприпасов, у них явно давно "крыша не только протекает", но и уже давно "поехала".
    ученый
  8. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:21
    А на крышу хранилища макет ракеты ну ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ, вот бы поржали laughing
    Black Sniper
  9. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 17:25
    Цитата: из статьи
    объект, расположенный в Зеленоградском округе Калининградской области, имеет все характерные признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия, а именно: по внешнему периметру имеется многослойное ограждение, а вокруг бункеров находится тройной забор.

    ДБ!, как сказал бы Лавров... Да у нас почти все военные объекты, где приходится применять для охраны систему из 3-4 или 5 постов, находятся за тройным забором. Какая разница что охранять - артиллерийские боеприпасы или ядерные боеголовки?! Они, балбесы-параноики, наверное, думают, что мы их как-то по-особенному храним или перевозим. Ага, щас! fool Специально так перевозим и храним, чтобы супостат сразу видел: это русские агрессоры везут ядерную боеголовку, а тут русские агрессоры хранят свои многочисленные ядерные боеголовки. ДБ...
    Николай Фёдоров
  10. mamont5 (Александр) Сегодня, 17:27
    Цитата: Сципион Африканский
    Как видно не одни не братья страдают паранойей fool

    Так, эти "братья" учатся у своих хозяев.
    mamont5
  11. МВГ (Валерий) Сегодня, 17:31
    У нас точно такое же ограждение было вокруг склада НЗ ГСМ и ВВ
    МВГ
  12. rpek32 (Владимир) Сегодня, 17:34
    говорил же чтоб тройной забор не ставили - точно спалимся. только четверной
    rpek32
  13. afrikanez (KONGO) Сегодня, 17:37
    Американские ученые, близнецы-братья английским ученым...которые всё знают и умеют. Прям диву даешься от такой прозорливости. lol
    afrikanez
  14. seacap Сегодня, 17:48
    Бред. А смысл? Какой практический смысл? Начиная с уровня командира взвода, никто в боевом охранении не будет держать основные силы и средства, а Калининградская область и есть боевое охранение основных сил.
    seacap
  15. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 17:48
    Цитата: voyaka uh
    Химическое нашли, конечно. Его было много,
    и Саддам его активно применял против курдов на севере Ирака
    и против шиитов в Басре.
    А вот с бактериологическим у ЦРУ произошел прокол.
    Оно находилось в мобильных лабораториях-контейнерах на фурах,
    и Саддам успел их переправить в Сирию. Сирийцы их, от греха
    подальше, уничтожили.

    Ну конечно же вы там в земле обетованной все знаете....все видите...
    nPuBaTuP
  16. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 18:04
    имеет все характерные признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия, а именно: по внешнему периметру имеется многослойное ограждение, а вокруг бункеров находится тройной забор.
    Ох, нифигасе! belay У меня тоже тройной забор вокруг огорода, от злостных соседей.... И чего ж теперь делать то? what
    СтВахмистр
  17. Старый военрук Сегодня, 18:30
    А кому какое дело? Я дома хозяин. Видать сфинктеры зазудели. Заодно и малую толику денежек можно стрясти с бюджетов.
    Старый военрук
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