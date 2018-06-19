Кубинцы на фронтах холодной войны. Где и зачем воевали солдаты Фиделя Кастро

Противостояние США и СССР во второй половине ХХ века, получившее название холодной войны, сопровождалось многочисленными войнами и конфликтами за сферы влияния. Ареной противоборства двух великих держав и их многочисленных союзников становились страны Азии, Африки, Латинской Америки. Каждая из держав имела по масштабной кровопролитной войне: США воевали во Вьетнаме, СССР (чуть позже) – в Афганистане. Кроме того, и американские, и советские войска участвовали в множестве войн и конфликтов меньшей значимости, привлекая к боевым действиям и своих союзников.Военно-политическое присутствие Советского Союза на Африканском континенте обозначилось еще в 1950-е годы, а максимума достигло в 1970-е – первой половине 1980-х гг. В это время СССР, имевший свои интересы во всех частях Африки, участвовал в целом ряде африканских войн. В Африку отправлялись советские военные советники, инструкторы, технические специалисты. Но обошлось без отправки многочисленных общевойсковых контингентов – в африканских конфликтах советских солдат часто заменяли кубинцы.Западное побережье Африканского континента и Кубу разделяют воды Атлантического океана. Тысячи километров, но кубинцы всегда испытывали к Африке особые чувства. Именно отсюда, с западного побережья континента, в XVII-XIX вв. вывозили на острова Карибского бассейна, в том числе и на Кубу, чернокожих невольников, потомки которых и составляют афрокарибское население. Революция на Кубе, возглавленная Фиделем Кастро и его соратниками, по времени совпала с расцветом национально-освободительной борьбы в странах Африки. Бывшие европейские колонии становились независимыми государствами, а там, где метрополии упорно отказывались предоставить вчерашним колониям суверенитет, начинались партизанские войны. Бушевал Алжир, с начала 1960-х годов начали воевать португальские Гвинея, Ангола и Мозамбик. Но и в тех колониях, которые получили независимость, очень быстро обострились политические противоречия, за которыми скрывалась многовековая вражда племен и кланов.Огромная страна в самом сердце Африки, Конго провозгласило свою независимость от Бельгии 30 июня 1960 года. К власти пришло левое Национальное движение Конго во главе с Патрисом Лумумбой, чем оказались очень недовольны на Западе. В США и Европе опасались, что большая и богатая природными ресурсами страна окажется в орбите советского влияния. Поэтому практически с первых дней независимости начались всевозможные провокации против новых властей. В провинциях Катанга и Южное Касаи развернулось сепаратистское движение, а уже 5 сентября президент Жозеф Касавубу отправил Патриса Лумумбу в отставку.В 1961 году Лумумбу выдали сепаратистам Катанги, которые пытали и жестоко убили бывшего премьера. В Конго разгорелась гражданская война. Сторонники убитого Лумумбы подняли в бассейне реки Квилу на юго-западе страны народное восстание. Во главе восстания встали Пьер Мулеле – бывший министр образования в правительстве Лумумбы, проходивший военную подготовку в Китае, и Лоран Дезире Кабила, также постигавший основы политического и военного искусства в Китае и Албании. Таким образом, конголезские повстанцы были даже радикальнее просоветских компартий и ориентировались на маоизм. Повстанческое движение получило название «Симба» — «Львы» и сразу же стало получать помощь от Алжира и Египта. Алжирские и египетские самолеты перевозили боеприпасы и оружие в Конго – в районы, контролировавшиеся повстанцами. Вскоре в Конго прибыли и кубинские добровольцы.Конго стало первым африканским государством, в войне на территории которого некоторое время сражались кубинцы. Примечательно, что первыми в Конго прибыли кубинские наемники из числа контрреволюционеров, снаряженные ЦРУ США и отправившиеся в Африку воевать против коммунизма. Затем прибыли их соотечественники и идеологические противники – кубинские революционеры. В начале 1965 года Эрнесто Че Гевара предпринял ознакомительную поездку по ряду африканских стран. Ознакомившись с ситуацией в Конго, он принял решение помочь конголезским революционерам справиться с прозападным режимом. Хотя египетский президент Гамаль Абдель Насер предостерегал Че Гевару от этого шага, герой кубинской революции остался непреклонен.В трех тренировочных лагерях на Кубе был подготовлен и обучен специальный партизанский отряд, подготовкой которого руководил ветеран партизанской войны капитан Виктор Дреке. Практически весь личный состав отряда был укомплектован афрокубинцами. Цвет кожи бойцов не оставлял сомнений в том, что использовать их будут на Черном континенте. 1 апреля 1965 г. тренировочный лагерь посетил сам Фидель Кастро. Он дал добро на то, чтобы отряд возглавил Че Гевара, но эту информацию предстояло держать в строгой тайне, в том числе и от самих конголезских товарищей. Первые кубинские герильерос вылетели в Танзанию из Москвы через Каир. 19 апреля 1965 г. 14 кубинцев прибыли в столицу Танзании Дар-эс-Салам. 23 апреля 1965 г. первый кубинский отряд во главе с Че Геварой выдвинулся из Дар-эс-Салама в сторону конголезской границы. Переправившись через озеро Танганьика, кубинцы оказались в деревне Кибамба, где находились повстанцы Конголезской народно-освободительной армии. 8 мая в Дар-эс-Салам прибыл второй кубинский отряд.20 июня 1965 года отряд, состоявший из конголезцев, руандийских тутси и 40 кубинских добровольцев выступил из деревни Кибамба на запад. Так начался африканский поход Че Гевары. Повстанцам предстояло напасть на электростанцию и казармы правительственных войск в Бендере, однако уже в первом сражении практически все руандийские тутси разбежались, а конголезские партизаны отказались воевать дальше. Четыре кубинца погибли, причем их документы попали в руки конголезских правительственных войск, что позволило прозападному режиму представить доказательства – повстанцев готовят инструкторы из социалистической Кубы. Ситуация стремительно ухудшалась, хотя уже через четыре дня в Кибамбу из Алжира прибыли еще 39 кубинцев под командованием Гарри Вильегаса по прозвищу «Помбо». Таким образом, общая численность кубинского отряда составила 105 человек.Но это обстоятельство уже не могло кардинальным образом повлиять на дальнейший ход событий. Все складывалось явно не в пользу кубинцев. Во-первых, в Алжире произошел военный переворот, в результате которого был свергнут Ахмед Бен Белла – личный друг Че Гевары. С этого времени началось постепенное снижение алжирской помощи конголезским повстанцам. Во-вторых, Че Гевара имел возможность лично убедиться в крайне низкой мотивации и боевых качествах конголезских повстанцев. В-третьих, для уничтожения кубинского отряда на восток Конго были направлены внушительные силы правительственных войск и белых наемников, которыми командовал майор Майкл Хоар – этнический ирландец, бывший офицер британских королевских бронетанковых войск и участник Второй мировой войны. В распоряжении Хоара находились 500 наемников, несколько катеров, канонерка, не принявшие революцию, 4 Б-26 и вертолет, 12 истребителей Т-28, пилотами которых были кубинские «контрас» — бывшие летчики кубинских ВВС, снаряженные ЦРУ.Хоар отмечал, что именно благодаря присутствию Че Гевары и его соратников конголезские повстанцы превратились в более серьезных противников, чем прежде. К концу октября 1965 г. Че Гевара занял оборону в Лулуабурге. Однако вскоре в Конго произошли масштабные изменения. 13 октября президент Жозеф Касавубу отправил одиозного прозападного премьер-министра Моиза Чомбе в отставку, после чего заявил, что белые наемники покидают Конго. Отряд Майкла Хоара был выведен в ЮАР. В ответ конголезские повстанцы собирались также заключить перемирие, а Танзания заявила о прекращении поддержки кубинского отряда и о необходимости кубинцам покинуть территорию Конго. Как не пытался Че Гевара продолжить партизанскую войну в Конго, он не смог заручиться поддержкой даже у Фиделя Кастро.Участие отряда Че Гевары в гражданской войне в Конго стало для кубинцев первым военным опытом в Африке. Гораздо большие масштабы имело участие кубинских войск в гражданской войне в Анголе. С 1961 г. в Анголе шла затяжная партизанская война против португальских колонизаторов. После того, как в Португалии произошла революция и Лиссабон предоставил политическую независимость всем бывшим колониям, в Анголе практически сразу вспыхнула новая война – на этот раз между военно-политическими группировками, конкурировавшими за власть в стране. Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА), которым руководил Агостиньо Нето. МПЛА пользовалось поддержкой Советского Союза и Кубы.Главным противником МПЛА был Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА) во главе с Жонасом Савимби. УНИТА пользовался поддержкой ЮАР, которая в августе 1975 года начала военную интервенцию в Анголу. После начала южноафриканской интервенции в ситуацию решила вмешаться Куба. В ноябре 1975 года Фидель Кастро принял решение направить в Анголу кубинские войска. Уже в декабре 1975 г. в Анголу была переброшена эскадрилья ВВС Кубы (9 МиГ-17Ф и 1 МиГ-15УТИ) под командованием майора Жозе Монтеса. Кубинским летчикам предстояло воевать в небе над департаментом Кабинда. Вскоре прибыла эскадрилья МиГ-21, которая сражалась на юге и востоке страны.Есть точка зрения, что ввод войск в Анголу Куба начала без согласования с Советским Союзом. По крайней мере, в становлении народно-демократического правительства в Анголе Куба сыграла очень важную и, что еще более интересно, самостоятельную роль. Начало африканской эпопеи вызвало на Острове Свободы настоящий ажиотаж. Молодежь бросилась записываться добровольцами в интернациональные бригады, чтобы отправиться воевать в далекую Африку. Многие записывались в интербригады втайне от родителей, были среди добровольцев и девушки. Уже к 1976 г. численность кубинских войск на территории Анголы насчитывала 36 тысяч человек. Особая роль отводилась летчикам, которые фактически и осуществляли воздушное прикрытие ангольской армии. В небе над Анголой кубинцам приходилось сражаться с пилотами ВВС ЮАР.Операция «Карлотта», как называлось военное присутствие Кубы в Анголе, продолжалась без малого шестнадцать лет и закончилась лишь в 1991 году, когда из Анголы были выведены кубинские войска. За время гражданской войны на территории Анголы побывали более 300 тысяч (по другим данным – 500 тысяч) кубинских солдат и офицеров. Если Советский Союз отправлял в Анголу преимущественно военных советников, инструкторов, технических специалистов, переводчиков, то Куба перебрасывала в Африку целые воинские контингенты.Фидель Кастро, объясняя участие кубинской армии в боевых действиях в Анголе, заявлял о том, что кубинские интернационалисты помогают африканским братьям в борьбе против колониализма и за социальную справедливость. Особый упор лидер кубинской революции делал на то, что многие кубинцы имеют африканское происхождение, соответственно и обладают полным правом вмешиваться в африканские войны на стороне антиколониальных движений.Участие в боевых действиях в Анголе было для кубинцев не только данью революционной идее, но и прекрасной школой боевой подготовки. К этому времени в Революционных вооруженных силах Кубы уже служили поколения солдат и офицеров, не имевших боевого опыта участия в партизанской войне. Воюя в Анголе, они получали необходимые навыки. Именно кубинцы обеспечили победу в битве при Куито-Куанавале в 1987-1988 гг., которую часто называют «африканским Сталинградом». В этом сражении участвовали более 40 тысяч кубинских военнослужащих, бывших наиболее организованной и боеспособной силой.Кто знает, смогла ли бы Ангола без присутствия советских специалистов и кубинских войск защитить свой государственный строй от южноафриканской интервенции. По крайней мере, именно «африканский Сталинград» стал наиболее яркой страницей борьбы Анголы против южноафриканской интервенции и УНИТА, открывшей путь к мирным переговорам. 5 августа 1988 года в Женеве представители Кубы, Анголы и Южно-Африканской Республики заключили соглашение о прекращении боевых действий и отведении войск от намибийской границы. ЮАР согласилась предоставить независимость Намибии, а Куба приступила к выводу своего 50-тысячного экспедиционного корпуса с территории Африканского континента.Войны в Конго и Анголе не были единственными примерами участия кубинских интернационалистов в боевых действиях в Африке. Так, когда в 1977 году из-за спорной провинции Огаден началась война между Эфиопией и Сомали, на стороне Эфиопии выступили Советский Союз, Куба и Южный Йемен. На Африканский Рог был переброшен 18-тысячный кубинский экспедиционный корпус, которым командовал бригадный генерал Арнальдо Очоа. В вытеснении сомалийских войск с территории Эфиопии кубинцы сыграли очень важную роль. Война за Огаден завершилась в 1978 году, кубинские войска потеряли в ней 130 человек.Таким образом, за годы холодной войны дорогами Африки прошли около полумиллиона кубинских военнослужащих. На Черном континенте они сражались за собственную мечту, за торжество революции и победу над колониализмом во всем мире.