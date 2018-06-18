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Киберкомандование США переходит в наступление
Минобороны США расширило полномочия киберкомандования в том, что касается проведения превентивных хакерских атак на зарубежные компьютерные сети, сообщает The New York Times.
Как пишет газета, до сих пор киберкомандование занимало в основном оборонительную позицию, пресекая попытки тех, кто пытался проникнуть в американские сети. И лишь в редких случаях, по указанию руководства, переходило в наступление, например, на онлайновую деятельность «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ).
Но весной Пентагон открыл командованию двери, предоставив возможность самостоятельно вести атаки, в том числе превентивные, на компьютерные сети других государств, хоть в ежедневном режиме.
Издание напоминает, что новая военная стратегия предусматривает постоянную подрывную работу в зарубежных сетях «на грани военных действий». Предполагается также, что деятельность киберкомандования заставит противников направить часть своих ресурсов на оборону и ослабление атак извне.
Газета отмечает, что к числу противников в киберпространстве администрация США относит, в том числе Россию, Китай и Северную Корею.
В августе прошлого года стало известно, что Дональд Трамп дал указание преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил. По мнению президента, в новом статусе командование, ранее совмещенное с АНБ, сможет более эффективно проводить свои операции.
Как пишет газета, до сих пор киберкомандование занимало в основном оборонительную позицию, пресекая попытки тех, кто пытался проникнуть в американские сети. И лишь в редких случаях, по указанию руководства, переходило в наступление, например, на онлайновую деятельность «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ).
Но весной Пентагон открыл командованию двери, предоставив возможность самостоятельно вести атаки, в том числе превентивные, на компьютерные сети других государств, хоть в ежедневном режиме.
Издание напоминает, что новая военная стратегия предусматривает постоянную подрывную работу в зарубежных сетях «на грани военных действий». Предполагается также, что деятельность киберкомандования заставит противников направить часть своих ресурсов на оборону и ослабление атак извне.
Газета отмечает, что к числу противников в киберпространстве администрация США относит, в том числе Россию, Китай и Северную Корею.
В августе прошлого года стало известно, что Дональд Трамп дал указание преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил. По мнению президента, в новом статусе командование, ранее совмещенное с АНБ, сможет более эффективно проводить свои операции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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