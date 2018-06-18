18:37 18 июня
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Киберкомандование США переходит в наступление

Минобороны США расширило полномочия киберкомандования в том, что касается проведения превентивных хакерских атак на зарубежные компьютерные сети, сообщает The New York Times.



Как пишет газета, до сих пор киберкомандование занимало в основном оборонительную позицию, пресекая попытки тех, кто пытался проникнуть в американские сети. И лишь в редких случаях, по указанию руководства, переходило в наступление, например, на онлайновую деятельность «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ).


Но весной Пентагон открыл командованию двери, предоставив возможность самостоятельно вести атаки, в том числе превентивные, на компьютерные сети других государств, хоть в ежедневном режиме.

Издание напоминает, что новая военная стратегия предусматривает постоянную подрывную работу в зарубежных сетях «на грани военных действий». Предполагается также, что деятельность киберкомандования заставит противников направить часть своих ресурсов на оборону и ослабление атак извне.

Газета отмечает, что к числу противников в киберпространстве администрация США относит, в том числе Россию, Китай и Северную Корею.

В августе прошлого года стало известно, что Дональд Трамп дал указание преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил. По мнению президента, в новом статусе командование, ранее совмещенное с АНБ, сможет более эффективно проводить свои операции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 17:31
    Пентагон открыл командованию двери, предоставив возможность самостоятельно вести атаки, в том числе превентивные, на компьютерные сети других государств, хоть в ежедневном режиме.

    Как будто ранее они не имели такого права и не занимались этим. Это полный беспредел со стороны США!
    solzh
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:42
      Ненавижу американцев! Хотя бы за то , что им раскладку переключать не надо. angry
      А так то ребята поглядим, независимые хакерские группы свою территорию в обиду не дадут...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:59
        Паш , то что киберслужба матрасии является хакерской конторой не секрет . Но теперь они официально узаконены . Дерьмократы , тьфу ! am
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:01
          Это они еще так не борзели, вот посмотришь, хакнут их в ближайшее же время и на сайте оставят рисунок фалоса... wink На серваке ихнем...
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:09
            Так ведь сами нарываются , а потом скулят на манер мыздобулов "а нас за шо ???" . yes
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 18:10
              Правильно! За язык ни кто не тянул..., такие вещи вообще то по тихому делают. А тут практически международному сообществу хакеров вызов кинули... fool
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:14
                Сами напали - теперь пусть сами защищаются и не жалуются . soldier
                bouncyhunter
                1. MPN (Павел) Сегодня, 18:17
                  То , что они там пукнули я даже в серьез не принимаю, говорю же, что это громогласно не делается, что за цель была , не знаю, испугать не испугали, утвердиться хозяевами мира не утвердились, а вот нарваться точно нарвались... yes
                  MPN
      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:27
        А может из-за этой проблемы с раскладкой наши ребята такие находчивые и изобретательные?
        NordUral
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:30
          Цитата: NordUral
          А может из-за этой проблемы с раскладкой наши ребята такие находчивые и изобретательные?

          Не исключено, но я ненавижу по тому, что им этого делать с раскладкой не надо... wink lol
          MPN
    2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 17:50
      Инфа проскакивала , что российских "программистов на вольных хлебах" задерживали и пытались выбить из них признания западные спецслужбы ..
      Так что парни поосторожней , охота идет на вас ..Российские хакеры уже давно прославились своим нестандартным мышлением и школьники наши постоянно выигрывают первые места в программировании и т.д. на международных конкурсах ..!
      Третья мировая будет по ходу войной хакеров в первый период ,кто быстрей выведет информационные систем разных уровней у противника.. soldier
      DRA-75
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:25
        Мальчишек наших надо беречь и адекватно оценивать их работу.
        NordUral
  2. afrikanez (KONGO) Сегодня, 17:32
    А разве раньше нужно было особое приглашение, для проникновение в другие компьютерные сети? Чушь полная fool
    afrikanez
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:40
    Пусть взломают управление ракетами КНДР и нанесут по США ядерный удар - докажут пентагону свою эффективность.
    Yrec
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 17:58
      Цитата: Yrec
      Пусть взломают управление ракетами КНДР и нанесут по США ядерный удар - докажут пентагону свою эффективность.

      С КНДР будет сложнее ,они с этими информациоными технологиями мировыми особо не дружат (понимая,что попадают под колпак США )
      DRA-75
  4. хмурый лис (павел) Сегодня, 17:51
    я думаю это лишь официальное "разрешение" того что раньше делалось в тихую якобы без одобрения .Теперь все официально можно мочить ВРАГОВ ГОСУДАРСТВА .
    хмурый лис
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:24
      Ничего, нашим придется заняться и техникой и программами своими, а то все больше бла-бла было.
      Хоть так, но придется.
      NordUral
  5. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:22
    Просто государственный бандитизм.
    NordUral
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