18:39 18 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Мариуполе украинскому подполковнику сломали челюсть - очень хотел меню на мове

Очередной украинский «герой» пал жертвой "недекоммунизированных элементов" на юге Украины. На своей странице в Фейсбуке о том, как украинскому военнослужащему досталось за то, что в мариупольском кафе требовал меню на украинской мове, пишет бывшая представительница Одесской администрации Соломия Бобровская.

Представляем её версию событий:
Сломана челюсть военнослужащему - как цена украинского языка в Мариуполе.

Это мой хороший и давний друг, - Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана. Жизнь военного в энном поколении и так не сахар, а нынешняя служба заслуживает всех эпитетов, которые вы и так знаете. Не раз лежал в госпитале после обстрелов. В прошлом году, в результате прямого попадания, при минометных обстрелах, его "база" сгорела. Начинал восстанавливать всё почти заново.


Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполя с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Всё по просьбе уважать клиентов и дать меню украинском языке.


В Мариуполе украинскому подполковнику сломали челюсть - очень хотел меню на мове


Далее следуют призывы устроить «проверку кафе» со всеми майданными вытекающими.

По версии сотрудников кафе, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подполковник принялся нецензурно выражаться в адрес сотрудников точки общепита, требовал, чтобы «немедленно всё переписали по-украински». Также угрожал и бросился в драку с охраной, которой ничего другого, кроме как «успокоить» разбушевавшегося украинского военнослужащего силой, уже не оставалось.

Использованы фотографии: Фейсбук
23

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 18:01
    После гей-парад в Киеве ,этих бандеровцев уже будут "буцкать" повсеместно ..Довели Украину до ручки и кровью заливают..
    DRA-75
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:16
      Та он сам себя!
      Как ОБСЕ пишет после обстрела городов Донбасса "мы фиксируем обстрел и откуда прилетело, но не знаем кто это обстреливал".
      Так и тут: - "зафиксировали кулак и то что он растет из человека, но мы не знаем кто это ударил".
      Владыка Ситх
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:19
        Отрихтовали утырка...Жаль что соплеменники этого убытка могут втихую спалить кафе..У "этих"не заржавеет"
        210окв
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:31
      Подполковник легко отделался. winked
      сибиралт
  2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:01
    Заценил челюсть по фото. Пожалуй, я б её тоже сломал.
    Doliva63
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 18:08
      Да, такую рожу хочется ударить! good
      Ингвар 72
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:15
        Да, такую рожу хочется ударить!


        В очередь господа smile ...в очередь...челюсть у него одна и та не резиновая.
        Тот же ЛЕХА
        1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:22
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Да, такую рожу хочется ударить!


          В очередь господа smile ...в очередь...челюсть у него одна и та не резиновая.

          судя по его "геройскому" послужному списку, он что-то типа семёнки семенченки...тоже драпает постоянно с поля боя!!! wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:13
      Валентин , салют ! drinks
      Цитата: Doliva63
      Пожалуй, я б её тоже сломал.

      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:19
        Паша , привет hi ! laughing Теперь пусть на языке и жестах глухонемых попрактикуется. Для него это очень полезно будет. yes
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:22
          Салют , Саша ! hi Если азбуку глухонемых не знает , то лучше пусть руки на заднице узлом завяжет и не машет ими : не то "отмашет" - они ему и не только челюсть сломают . lol
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:29
            После выучивания этой азбуки, ему нужно сломать руки. Вот тогда может чего нибудь вынесет из жизни. yes
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:34
              Цитата: Egorovich
              может чего нибудь вынесет из жизни.

              Скорее жизнь вынесет из него . wink
              bouncyhunter
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:23
        Цитата: Doliva63
        Заценил челюсть по фото. Пожалуй, я б её тоже сломал.

        Цитата: Ингвар 72
        Да, такую рожу хочется ударить! good

        Цитата: Тот же ЛЕХА
        В очередь господа ...в очередь...челюсть у него одна и та не резиновая.

        Цитата: bouncyhunter
        Валентин , салют !

        Господа вы звереете однако, оствьте мне пожалуйста право сломать этому хотя бы нос. Чувствую что челюстей для меня у этого не хватит. drinks hi
        vovanpain
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:32
          Братка , привет ! hi drinks
          Цитата: vovanpain
          Господа вы звереете однако, оствьте мне пожалуйста право сломать этому хотя бы нос.

          В теле человека как минимум 205 костей - тебе хватит ! bully
          bouncyhunter
  3. san4es Сегодня, 18:02
    ..сломали челюсть - очень хотел меню на мове.

    ...Теперь только "манна каша" - (на мове)
    san4es
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:04
    теперь в кафе проведут АТО...
    taiga2018
  5. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:05
    Очень хотел меню на мове - а получил по "жоре".
    Вадим237
  6. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 18:06
    в кафе RedCups RDCP Lounge

    И правильно сделали, какая мова?! Название кафе то читал? - Do you speak English?
    Архивариус Вася
  7. alekc75 Сегодня, 18:10
    почему черепок цел???
    alekc75
  8. Птичка (Дмитрий) Сегодня, 18:11
    Видимо как попросил ,так и ответили.
    Птичка
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 18:20
      воинствующее хамство должно везде получать соответствующий ответ.
      yehat
  9. Опер (Игорь) Сегодня, 18:19
    Про украинского хероического подполковника - погорельца - потерпевшего или сильно - пострадавшего думаю вообще говорить не имеет смысла! Какой он подполковник говорит сама тема конфликта!
    А вот товарищам мариупольцам я хотел бы задать пару вопросов. Очень хочется спросить, а где вы вообще все были когда вот такие недоофицеры с селюковскими нацистами вообще начали устанавливать свои порядки на Украине? Где вы были до этого, когда нацисты из партии Свобода вообще первый раз попали в Раду и сколько из вас за них голосовало?! Что вы говорили своим детям. когда возвращаясь из школы они рассказывали вам, как русские коммунисты замучили бедных, но гордых украинцев голодомором?! Как вы относились к тому, когда еще в 2011 году со стариков ветеранов фашиствующие молодчики во Львове на 9 мая срывали ордена, георгиевские ленты, били стекла в автобусах в которых они приехали и не давали возложить цветы? А по улицам Степана Бандеры вам нравилось прогуливаться в разных украинских городах? А может вам просто нравилось винить Россию во всех своих бедах и неприятностях? Вы же знаете о таком всеукраинском тренде? Судя по результату если вы и были против этого в глубине души то где то уж очень глубоко! По крайней мере многие и многие и многие из вас! Так вот у меня последний вопрос - а. что же теперь то этому пьяному свидомому хмырю морду бить, может уж взять да и переписать меню на мове? Или переводчику платить придется?
    Опер
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:22
    Видимо расплачиваться не захотел, потребовал меню...и вменили..
    parusnik
  11. Пленник (Айрат) Сегодня, 18:24
    Как будет "жидкая манка" на мове? Про орехи и сухари наверное некоторе время не надо будет. laughing
    Пленник
  12. gabonskijfront Сегодня, 18:28
    стихийный мордобой, как критерий электоральных предпочтений населения,он всегда искренен ибо организовать ломание челюсти подполковнику Госпогранслужбы.из за разногласий в лингвистических предпочтениях невозможно.
    gabonskijfront
  13. kefan (kefan) Сегодня, 18:34
    Жалко, что только челюсть сломали, лучше бы пристрелил где-нибудь в подворотне.
    kefan
Картина дня