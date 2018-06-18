В Мариуполе украинскому подполковнику сломали челюсть - очень хотел меню на мове

Сломана челюсть военнослужащему - как цена украинского языка в Мариуполе.



Это мой хороший и давний друг, - Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана. Жизнь военного в энном поколении и так не сахар, а нынешняя служба заслуживает всех эпитетов, которые вы и так знаете. Не раз лежал в госпитале после обстрелов. В прошлом году, в результате прямого попадания, при минометных обстрелах, его "база" сгорела. Начинал восстанавливать всё почти заново.





Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполя с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Всё по просьбе уважать клиентов и дать меню украинском языке.

Очередной украинский «герой» пал жертвой "недекоммунизированных элементов" на юге Украины. На своей странице в Фейсбуке о том, как украинскому военнослужащему досталось за то, что в мариупольском кафе требовал меню на украинской мове, пишет бывшая представительница Одесской администрации Соломия Бобровская.Представляем её версию событий:Далее следуют призывы устроить «проверку кафе» со всеми майданными вытекающими.По версии сотрудников кафе, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подполковник принялся нецензурно выражаться в адрес сотрудников точки общепита, требовал, чтобы «немедленно всё переписали по-украински». Также угрожал и бросился в драку с охраной, которой ничего другого, кроме как «успокоить» разбушевавшегося украинского военнослужащего силой, уже не оставалось.