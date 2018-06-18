Соглашение о ВТС между Россией и Филиппинами вступило в силу

Россия заключила межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Филиппинами, сообщается на официальном портале правовой информации.Заключение данного соглашения подразумевает поставки российского вооружения и технологий Филиппинам, модернизацию и ремонт поставляемого оружия, поставку запасных частей, а также подготовку военнослужащих филиппинской армии к эксплуатации российской техники и вооружений. Кроме этого соглашение предполагает осуществление совместных программ в области военно-технического сотрудничества, подробности не разглашаются.Подписание соглашения между Москвой и Манилой прошло еще в октябре 2017 года, одновременно был заключен первый контракт на поставку филиппинской армии российских гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Документ подписали Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Филиппин Дельфин Лорензана. В мае 2018 года соглашение вступило в силу, а опубликовано только сегодня.До настоящего времени Филиппины наряду с Брунеем оставались единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой. Как объяснял Дутерте, "когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.По мнению военных экспертов, хотя военно-техническое сотрудничество с Филиппинами не принесет больших прибылей России, но значительно укрепит ее позиции в данном регионе.