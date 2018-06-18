21:01 18 июня
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Соглашение о ВТС между Россией и Филиппинами вступило в силу

Россия заключила межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Филиппинами, сообщается на официальном портале правовой информации.

Соглашение о ВТС между Россией и Филиппинами вступило в силу


Заключение данного соглашения подразумевает поставки российского вооружения и технологий Филиппинам, модернизацию и ремонт поставляемого оружия, поставку запасных частей, а также подготовку военнослужащих филиппинской армии к эксплуатации российской техники и вооружений. Кроме этого соглашение предполагает осуществление совместных программ в области военно-технического сотрудничества, подробности не разглашаются.


Подписание соглашения между Москвой и Манилой прошло еще в октябре 2017 года, одновременно был заключен первый контракт на поставку филиппинской армии российских гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Документ подписали Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Филиппин Дельфин Лорензана. В мае 2018 года соглашение вступило в силу, а опубликовано только сегодня.

До настоящего времени Филиппины наряду с Брунеем оставались единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой. Как объяснял Дутерте, "когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.

По мнению военных экспертов, хотя военно-техническое сотрудничество с Филиппинами не принесет больших прибылей России, но значительно укрепит ее позиции в данном регионе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:24
    военно-техническое сотрудничество с Филиппинами не принесет больших прибылей России, но значительно укрепит ее позиции в данном регионе.
    ...Это главное...
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:39
      Мал золотник , да дорог .
      bouncyhunter
      1. Logall (Александр) Сегодня, 18:54
        Цитата: bouncyhunter
        Мал золотник , да дорог .
        Заключение данного соглашения подразумевает поставки российского вооружения и технологий Филиппинам
        А с ними и американские санкции... Потому, как нарушают
        Цитата: "Госдеп США запускает программу слежки за сделками с российским оружием"
        "запрет США на торговлю российскими вооружениями"
        Держись, земля филиппинская...
        Logall
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:58
          Цитата: Logall
          А с ними и американские санкции...

          Не сомневаюсь что Дутерте это понимает , но это его не останавливает . Пример , достойный подражания .
          bouncyhunter
        2. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:04
          Цитата: Logall
          А с ними и американские санкции... Потому, как нарушают

          А вроде бы как и не нарушают. Ссыль:
          http://rusrand.ru/forecast/bill
          Tusv
      2. assa67 (андрей) Сегодня, 19:02
        Паша,приветствую hi ...."подробности не разглашаются"вот что интересно....три "камаза" с автоматами-эт..хорошо....а вот база наша на Манилах(на месте матрасной)-еще лучше drinks
        assa67
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:07
          Привет , Андрюха , давно не видел ! hi
          Цитата: assa67
          а вот база наша на Манилах(на месте матрасной)-еще лучше

          Тс-с-с ! Не спугни ! wink
          bouncyhunter
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 19:14
            стучу по фото порошенко laughing
            assa67
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:18
              Лучше бы по морде , но и так сойдёт . lol
              bouncyhunter
              1. assa67 (андрей) Сегодня, 19:23
                это чтобы не сглазить!....а по п свему рылу он так ,по пьяни,долбится laughing
                assa67
              2. assa67 (андрей) Сегодня, 19:24
                лихо обрезают сообщения what
                assa67
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:30
                  Кому надо - тот поймёт и в обрезанном виде . wink
                  bouncyhunter
                  1. assa67 (андрей) Сегодня, 19:45
                    согласен yes ....а Филликам.многого ине надо--ручное оружие,патроны...и пару десятков БТР...а в портах снова кораблик поставить.....ну и в акваторию АПЛ
                    assa67
    2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 19:25
      Цитата: parusnik
      военно-техническое сотрудничество с Филиппинами не принесет больших прибылей России, но значительно укрепит ее позиции в данном регионе.
      ...Это главное...

      Геополитика это все ..! Запад мечтает опять русского медведя загнать в берлогу , всякими санкциями ,травлей и блокадой ..Думали ,что мы опять закроемся "железным занавесом" и они нас добьют в берлоге ..Ну нет уж господа ..Ваш план провалился полностью ! Фиипины страна маленькая ,но в том регитоне очень влиятельная ..Помаленьку полегньку , а там глядиш наши ВМС могут спокойно заходить и пополнять все .что необходимо быстро и без проблем ! И таких стран становится все больше и больше ..Присутствие России это гарантия безопасности !
      DRA-75
  2. Peresvet_54 (Светлана) Сегодня, 18:40
    ...база не база, а небольшая бухточка для Российских кораблей, глядишь, в скором времени и появиться
    Peresvet_54
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:46
    после второй мировой этот регион "по праву" был сферой влияния только США...
    taiga2018
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:14
    . Как объяснял Дутерте, "когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.


    США тоже не спят..

    04.06.2018
    Министры обороны США и Филиппин провели переговоры в Сингапуре

    Как сообщает Пентагон, министры «провели углубленные дискуссии об альянсе США и Филиппин». Господин Мэттис «подчеркнул необходимость опираться на интероперабельность (способность к взаимодействию) через проведение обширных и регулярных, заранее запланированных ежегодных учений» и пообещал поддержку США в модернизации Вооруженных сил Филиппин.


    Tiras
  5. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 20:54
    Манила нас к себе манила-манила, и всё-таки приманила. Если всё по-серьёзному будет , то это не может не радовать: выгоднейшее географическое положение.
    Дутерте ни дать ни взять - Чавес 2.0... Только более дворово-мвргинвльный. За словом в карман не полезет.
    За делом бы ещё не полез...
    Плотник 2329
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