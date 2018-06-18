Террористы бросились на прорыв позиций САА в районе Голанских высот

Командование САА

Боевики так называемого «южного фронта», располагающиеся у границ Иордании и Израиля, сегодня предприняли попытку прорвать линию фронта, сформировавшуюся к последнему времени. Линией именно фронта назвать эту линию на самом деле сложно, так как сирийская правительственная армия до сих пор не предпринимала попыток начала активных боевых действий в Дараа и Кунейтре, несмотря на истекший срок ультиматума.За то время, пока САА не предпринимала акцентированных военных мер, боевики сформировали несколько ударных групп, в которые вошли террористы бандгрупп, аффилированных с «Аль-Каидой» (*запрещена в РФ). Джихадисты, по сообщениям ливанских СМИ, предприняли попытку атаковать позиции САА. Были применены миномёты и средства артиллерии, а также привычные для боевиков пикапы с зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами.Основной удар был нанесён между населёнными пунктами Джаба и Таль-Карум в районе Голанских высот. Цель состояла в том, чтобы попытаться рассечь фронт сирийской армии. Попытка боевиков провалилась. Ответными ударами наступающие бандгруппы были смяты и в итоге отступили, понеся потери.В эти минуты поступает информация о том, что к провинцию Дараа входит ещё одна колонна военной техники сирийских правительственных сил.В командовании говорят о том, что усиливают южное направления, готовясь к полной ликвидации группировки террористов у границ Израиля и Иордании. В составе колонны танки Т-72, а также боевые машины пехоты.