21:02 18 июня
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Террористы бросились на прорыв позиций САА в районе Голанских высот

Боевики так называемого «южного фронта», располагающиеся у границ Иордании и Израиля, сегодня предприняли попытку прорвать линию фронта, сформировавшуюся к последнему времени. Линией именно фронта назвать эту линию на самом деле сложно, так как сирийская правительственная армия до сих пор не предпринимала попыток начала активных боевых действий в Дараа и Кунейтре, несмотря на истекший срок ультиматума.

За то время, пока САА не предпринимала акцентированных военных мер, боевики сформировали несколько ударных групп, в которые вошли террористы бандгрупп, аффилированных с «Аль-Каидой» (*запрещена в РФ). Джихадисты, по сообщениям ливанских СМИ, предприняли попытку атаковать позиции САА. Были применены миномёты и средства артиллерии, а также привычные для боевиков пикапы с зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами.

Основной удар был нанесён между населёнными пунктами Джаба и Таль-Карум в районе Голанских высот. Цель состояла в том, чтобы попытаться рассечь фронт сирийской армии. Попытка боевиков провалилась. Ответными ударами наступающие бандгруппы были смяты и в итоге отступили, понеся потери.


В эти минуты поступает информация о том, что к провинцию Дараа входит ещё одна колонна военной техники сирийских правительственных сил.

Террористы бросились на прорыв позиций САА в районе Голанских высот

Командование САА


В командовании говорят о том, что усиливают южное направления, готовясь к полной ликвидации группировки террористов у границ Израиля и Иордании. В составе колонны танки Т-72, а также боевые машины пехоты.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 32

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  1. spektr9 Сегодня, 19:15
    Давно пора ликвидировать, заодно и к РФ обратиться за воздушной помощью, не зря же свою базу там держим
    spektr9
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:22
      А перли то куда?Израилю под крыло?
      210окв
      1. spektr9 Сегодня, 19:27
        Откуда пришли туда и отступают ...
        spektr9
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 19:45
          Что заметил ,на границах Израиля и Сирии , черти самые наглые и живучии ..Почему таки дела ? bully Понимаете о чем я )))?
          DRA-75
    2. ученый Сегодня, 20:19
      Цитата: spektr9
      за воздушной помощью

      Там гораздо актуальнее противовоздушная помощь РФ. "Своих" террористов Израиль и США без воздушной поддержки точно не оставят. Как опыт показывает даже боекомплект Панциря быстро кончается.
      ученый
  2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:16
    Израиль поможет джихадистам,ударами по ССА...
    Дедкастарый
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:20
      Не поможет... В сторону иорданской границы отойдут.
      Shahno
    2. Маз Сегодня, 19:20
      Цитата: Дедкастарый
      Израиль поможет джихадистам,ударами по ССА...


      Бред. Израиль получил гарантии от России, и это единственная сторона коалиции , которая честно выполняет перед Россией все соглашения по Сирии. Ударов по сирийской армии со стороны ЦАХАЛа на юге сирии НЕТ. Это факт, а ваше предсказание не имеет никаких оснований, кроме неприязни.


      Все наши российские советники в Сирии это отмечают, предельную лояльность Израиля к договоренностям с российскими вкс. А возможности вмазать у Израиля обширнейшие и весьма серьезные. Так что не стоит горячиться, не изучив обстановку.
      Маз
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:23
        Ну и Россия единственная сторона проасадовского фронта, которая выполняет соглашения.
        Shahno
      2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 19:58
        Цитата: Маз
        Все наши российские советники в Сирии это отмечают,

        Маз ,а ты уверен что они твои ..? Ты ведь с Израиля сбежал на Украину и советским флагом прикрылся ..Хорош народу тут мозги пудрить ! Может ты ник свой продал ? Как быстро "товаищи" метаются их одного да в другое ..
        Эх Маз .. laughing negative Такие как ты самые ...(помню я тебя , как ты тут хвостом крутил )))
        DRA-75
  3. Роялист (Святослав) Сегодня, 19:26
    Цитата: Маз
    Бред. Израиль получил гарантии от России, и это единственная сторона коалиции , которая честно выполняет перед Россией все соглашения по Сирии. Ударов по сирийской армии со стороны ЦАХАЛа на юге сирии НЕТ. Это факт, а ваше предсказание не имеет никаких оснований, кроме неприязни. Все наши российские советники в Сирии это отмечают, предельную лояльность Израиля к договоренностям с российскими вкс

    А раньше сколько было или то не в счёт?
    Роялист
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:33
    За то время, пока САА не предпринимала акцентированных военных мер, боевики сформировали несколько ударных групп, в которые вошли террористы бандгрупп Сколько можно говорить об одном и том же. Нельзя давать противнику времени на перегруппировку. И всё это из-за политических реверансов.
    Теренин
  5. assa67 (андрей) Сегодня, 19:35
    РФ в сложной ситуации-и с Ираном и с израилем ,вроде как не враги.........но выбор рано или поздно придется делать-на двух стульях усидеть не получится.
    assa67
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 19:50
      Цитата: assa67
      РФ в сложной ситуации-и с Ираном и с израилем ,вроде как не враги.........но выбор рано или поздно придется делать-на двух стульях усидеть не получится.

      Россию, Израиль и Сауды уже давно пытаются купить чтобы мы продали Иран и Сирию ..Что они только Путину не предлогали!!!!!
      Даже 5:0 проиграли на ЧМ ха ха ха
      DRA-75
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:12
        Цитата: DRA-75
        Даже 5:0 проиграли на ЧМ ха ха ха

        Кстати Мы в Египт поставляем войсковой аналог С-400. Не дай Бог не проиграют три ноль angry Разозлимсю
        Tusv
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:13
          1-1 или как то так...
          Shahno
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:20
            Цитата: Shahno
            1-1 или как то так...

            Э! Когда свой купол Каиру втюхаете, тада и счет будете заказывать lol
            Tusv
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:51
      Цитата: assa67
      РФ в сложной ситуации-и с Ираном и с израилем ,вроде как не враги.........но выбор рано или поздно придется делать-на двух стульях усидеть не получится.

      Политика - искусство невозможного laughing drinks
      Doliva63
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:59
        Полностью согласен. Тем более если для этого придется сохранить жизни бойцов ЦАХАЛь.
        Shahno
        1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 20:07
          Тем более если для этого придется сохранить жизни бойцов ЦАХАЛь.
          Вы извините,но нам на Цахал начхать.
          72jora72
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:11
            Ну, а на безопасность ваших спецов в районе Голанских высот?
            Shahno
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:38
              Цитата: Shahno
              Ну, а на безопасность ваших спецов в районе Голанских высот?

              Павел, неужто Вы там пели с нашими : "Зачем ты мать меня родила, зачем на свет произвела..."И после этого вы готовы стрелять в друг в друга? belay
              sabakina
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:55
                Ну стрелять, это врядли.... Биби с ВВП так подружились, что не знаю к чему... Приведет. Эмоции не хорошая вещь. Не знаю уж. "Мне мама тихо говорила", к месту ли?
                Shahno
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:01
                  Паш, эмоции не главное, главное доверие. Веришь- получишь такую же веру. Обманешь- пеняй на себя. Так было, по крайней мере при моей молодости. Жизнь в России сейчас и так не сахар, а царь- не вся Россия....
                  sabakina
      2. assa67 (андрей) Сегодня, 20:02
        Валентин,доброго вечера....
        Цитата: Doliva63
        Политика - искусство невозможного

        "грязь,из которой можно выковырять преференции"....это или Миттан,или сигаро-коньячный сакс выразился.....грязное дело-однозначно....а уж шестиконцовые,как ни кто,в этом деле приуспели.....вроде и Христа предали,убили....и всё-равно самые-самые......
        assa67
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:55
      Цитата: assa67
      но выбор рано или поздно придется делать-на двух стульях усидеть не получится.

      Мы и на двух стульях? С ума бы не сойти. Не та держава. Трон один и Всё в соответствии с Нашим Гербом. Лапищи в родненьком гнездышке и Зырим в две головы по сторонам. Ну там для разминки "одну ласковую и нежную" можно вытянуть в рыльце супостата и вдарить слеганца, а кого то под крылышко взять hi
      Tusv
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 20:19
        Володь,привет hi ....Игру престолов насмотрелся? laughing .
        Цитата: Tusv
        Лапищи в родненьком гнездышке

        эти"лапищи"всё задушили уже,потому что не наши они(подрезали их горбач ,ЕБН сердюк.....)только-только отрастать начинают
        assa67
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:28
          Цитата: assa67
          Игру престолов насмотрелся?

          Здав буде боярин. А чё классный сериал, как и Война и Мир. Шедеврище. Правда я не помню на какой секунде и странице начинается мой богатырский сон со схрапом laughing
          Tusv
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 20:37
            laughing аналогично....но круче,чем "возвращение мухтара".....хоть я и собаковод winked
            assa67
            1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:47
              Цитата: assa67
              аналогично....но круче,чем "возвращение мухтара".....хоть я и собаковод

              Тут. Блин. Такие сериалы разоряют семью. Сам помню, как новый телик покупал апосля последней серии Рабыни Изауры. После санты барбары уже было 4. Я плякаль
              Tusv
              1. assa67 (андрей) Сегодня, 20:59
                laughing laughing .......беда,брат.....пиши в личку-научу как боротьсяя
                assa67
  6. Роялист (Святослав) Сегодня, 19:42
    Ох и далеко же там до мира. Интересно получается: все с банками воюют или делают вид,что воюют, а они как тот феникс возвращаются и возраждаются. Ладно с численностью, никто точно не знает сколько их. Бедный бабуин пытался разобраться,где хорошие, а где редиски и не смог. Фиг с ихней численностью, но для войны нужен сущий пустяк оружие и боеприпасы, где они берут всё это?
    Возможно, наши израильские друзья, что-то знают? Как никак соседи, а раз так то должны знать. Их Мосад, одна из лучших разведок и это действительно так
    Роялист
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