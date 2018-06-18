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Акт приемки подписан. Судно связи "Иван Хурс" проекта 18280 завершило госиспытания
Судно связи "Иван Хурс" проекта 18280 наконец-то завершило государственные испытания. Приемный акт был подписан сегодня, т.е. 18 июня 2018 года председателем комиссии государственной приемки кораблей капитаном 1 ранга Вячеславом Махориным на Северной верфи, построившей данное судно, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».
После подписания акта госприемки в ближайшее время ожидается включение корабля связи в состав Военно-морского флота России. На момент написания новости дата еще была не определена. Данное судно очень ждут в Средиземном море, где в составе постоянного оперативного соединения он сможет заменить затонувшее в апреле 2017 года судно связи "Лиман". На сегодняшний день три СКР - "Экватор", "Кильдин" и "Василий Татищев" поочередно несут службу у берегов Сирии.
Судно связи "Иван Хурс" было заложено на Северной верфи в ноябре 2013 года, спущено на воду в мае 2017 и является вторым судном проекта 18280, построенным на Северной верфи после "Юрия Иванова", вошедшего в состав ВМФ в 2014 году и предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач.
Водоизмещение судна "Иван Хурс" 4 тыс. тонн; Длина 95 метров; Ширина 16 метров; Скорость 16 узлов; Дальность плавания 8 тыс. морских миль; Экипаж 131 человек. Корабль оснащён по проекту двумя крупнокалиберными тумбовыми пулемётными установками (МТПУ) для 14,5-мм пулемётов, по другим данным, четырьмя МТПУ и ПЗРК типа «Игла».
Конкретный состав установленного на корабле разведывательного оборудования, по вполне понятным и объяснимым причинам, держится в секрете и вряд ли станет достоянием широкой общественности.
После подписания акта госприемки в ближайшее время ожидается включение корабля связи в состав Военно-морского флота России. На момент написания новости дата еще была не определена. Данное судно очень ждут в Средиземном море, где в составе постоянного оперативного соединения он сможет заменить затонувшее в апреле 2017 года судно связи "Лиман". На сегодняшний день три СКР - "Экватор", "Кильдин" и "Василий Татищев" поочередно несут службу у берегов Сирии.
Судно связи "Иван Хурс" было заложено на Северной верфи в ноябре 2013 года, спущено на воду в мае 2017 и является вторым судном проекта 18280, построенным на Северной верфи после "Юрия Иванова", вошедшего в состав ВМФ в 2014 году и предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач.
Водоизмещение судна "Иван Хурс" 4 тыс. тонн; Длина 95 метров; Ширина 16 метров; Скорость 16 узлов; Дальность плавания 8 тыс. морских миль; Экипаж 131 человек. Корабль оснащён по проекту двумя крупнокалиберными тумбовыми пулемётными установками (МТПУ) для 14,5-мм пулемётов, по другим данным, четырьмя МТПУ и ПЗРК типа «Игла».
Конкретный состав установленного на корабле разведывательного оборудования, по вполне понятным и объяснимым причинам, держится в секрете и вряд ли станет достоянием широкой общественности.
Использованы фотографии: Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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