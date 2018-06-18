21:01 18 июня
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Акт приемки подписан. Судно связи "Иван Хурс" проекта 18280 завершило госиспытания

Судно связи "Иван Хурс" проекта 18280 наконец-то завершило государственные испытания. Приемный акт был подписан сегодня, т.е. 18 июня 2018 года председателем комиссии государственной приемки кораблей капитаном 1 ранга Вячеславом Махориным на Северной верфи, построившей данное судно, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

Акт приемки подписан. Судно связи "Иван Хурс" проекта 18280 завершило госиспытания


После подписания акта госприемки в ближайшее время ожидается включение корабля связи в состав Военно-морского флота России. На момент написания новости дата еще была не определена. Данное судно очень ждут в Средиземном море, где в составе постоянного оперативного соединения он сможет заменить затонувшее в апреле 2017 года судно связи "Лиман". На сегодняшний день три СКР - "Экватор", "Кильдин" и "Василий Татищев" поочередно несут службу у берегов Сирии.




Судно связи "Иван Хурс" было заложено на Северной верфи в ноябре 2013 года, спущено на воду в мае 2017 и является вторым судном проекта 18280, построенным на Северной верфи после "Юрия Иванова", вошедшего в состав ВМФ в 2014 году и предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач.

Водоизмещение судна "Иван Хурс" 4 тыс. тонн; Длина 95 метров; Ширина 16 метров; Скорость 16 узлов; Дальность плавания 8 тыс. морских миль; Экипаж 131 человек. Корабль оснащён по проекту двумя крупнокалиберными тумбовыми пулемётными установками (МТПУ) для 14,5-мм пулемётов, по другим данным, четырьмя МТПУ и ПЗРК типа «Игла».

Конкретный состав установленного на корабле разведывательного оборудования, по вполне понятным и объяснимым причинам, держится в секрете и вряд ли станет достоянием широкой общественности.

Использованы фотографии: Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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Комментарии 14

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:18
    С пополнением ВМФ России! Счастливого плавания!!!
    Egorovich
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 19:21
      Два построили, ещё по двум чего-то думают, а они нужны, это своего рода нервная система флота.) причем с хорошей системой РЭБ
      maxim947
      1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 19:34
        Цитата: maxim947
        Два построили, ещё по двум чего-то думают, а они нужны, это своего рода нервная система флота.) причем с хорошей системой РЭБ

        Дальность плавания 8 тыс. морских миль!!! Серьезный "кораблик "..
        Очень Максим понравилось ваше высказывание о "нервной системе Флота " Надеюсь , что так и есть и побольше бы таких кораблей хитрых и дорогих явно ! soldier
        DRA-75
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 19:39
          И что важно оборудование полностью отечественное, дизеля Коломенские))
          maxim947
          1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 19:43
            Цитата: maxim947
            дизеля Коломенские))

            это хорошо, главное, что бы не ломались, а то надежность у них слабая((
            Тикси-3
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 19:28
      Егорыч,это,конечно,классно.....но так долго(((((((((китайцы бы уже штук пять слепили
      assa67
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:34
        Андрей , лучше уж медленно , чем вообще никак .
        bouncyhunter
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 19:47
          согласен.....как говориться:"с миру по нитке-а гитлеру веревка".....
          assa67
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:50
            good Верно мыслишь , друже . drinks
            bouncyhunter
            1. assa67 (андрей) Сегодня, 20:05
              стараюсь,брат.....веревку теперь надо собрать на недругов наших.... laughing
              assa67
      2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 19:36
        Цитата: assa67
        Егорыч,это,конечно,классно.....но так долго(((((((((китайцы бы уже штук пять слепили

        Внешне запросто , а вот что внутри у них, тут система испытаний совсем другая и очень жесткая .. bully
        DRA-75
      3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:44
        Андрей, привет hi ! У Китая не было девяностых и не было распада Империи, не было того ворья, что растаскивали все и вся. А на данном этапе армия России практически полностью перевооружилась и ВМФ это ожидает. Не все сразу. "Курочка по зернышку клюет, а к вечеру сыта бывает."
        Egorovich
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 20:22
          Цитата: Egorovich
          "Курочка по зернышку клюет, а к вечеру сыта бывает."

          Цитата: assa67
          как говориться:"с миру по нитке-а гитлеру веревка".....
          Ответить

          вот,в одно м ключе думаем hi
          assa67
  2. kefan (kefan) Сегодня, 19:26
    Отличная новость! Семь футов под килем.
    kefan
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