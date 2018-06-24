Проект «Тёмный меч»: таинственный БПЛА из Китая



Макет БПЛА "Ань Цзянь" на выставке 2006 года. Фото Theaviationist.com



Предполагавшийся внешний вид аппарата. Рисунок Wikimedia Commons



Беспилотник "Темный меч" в воздухе. Фото Dailymail.co.uk



Самое новое фото аппарата "Ань Цзянь". Фото Thedrive.com

По материалам сайтов:

http://aviationweek.com/

http://theaviationist.com/

http://thedrive.com/

http://militarywatchmagazine.com/

http://nationalinterest.org/

https://thedailybeast.com/

https://defence.pk/

Прекрасно известно, что китайская авиационная промышленность достаточно давно начала разработку собственных проектов беспилотных летательных аппаратов самого разного назначения. Тем не менее, Китай не спешит делиться подробностями работ, и потому сообщения о каждой новой разработке привлекают особое внимание и становятся поводом для бурных обсуждений. Несколько дней назад поводом для ажиотажа стала одна-единственная фотография одного из перспективных образцов – беспилотника «Ань Цзянь».В первых числах июня в открытом доступе появилась новая фотография, на которой был запечатлен один из перспективных БПЛА китайской разработки. Снимок был сделан в неком цеху неизвестного предприятия. На переднем плане фото находились два десятка специалистов, по-видимому, участники китайской программы создания беспилотных аппаратов. Они сфотографировались на память на фоне интереснейшего объекта – полноразмерного аппарата необычного вида, имеющего ряд характерных особенностей. Вряд ли стоит удивляться тому, что эта фотография вызвала ажиотаж и стала темой множества публикаций.Имея представление о текущих китайских проектах в сфере БПЛА, не слишком трудно опознать машину со свежего фото. По характерным обводам фюзеляжа и другим чертам в ней узнается беспилотник «Ань Цзянь», о существовании которого стало известно достаточно давно. Впрочем, несмотря на общую известность проекта, какие-либо подробности технического характера до сих пор остаются тайной, и полагаться приходится только на предположения и оценки.Проект, известный под названием «Темный меч» – «Ань Цзянь» (также возможно слитное написание «Аньцзянь») стартовал не позднее середины двухтысячных годов. Впервые о нем стало известно в 2006 году, когда авиастроительная корпорация Shenyang Aircraft Corporation привезла на выставку в Чжухае макет перспективного БПЛА. На стенде демонстрировался объект футуристического вида неясного назначения. Однако характерный экстерьер позволил связать макет со слухами о неких проектах гиперзвуковых летательных аппаратов, якобы создаваемых в Китае. Естественно, китайская сторона никак не комментировала такие оценки.После выставки 2006 года «Ань Цзянь» пропал на несколько лет. Ему вновь удалось стать темой новостей только в 2011 году, когда в открытом доступе появился фотоснимок с неизвестным летательным аппаратом на взлете или посадке. Его внешность заставила вспомнить о макете пятилетней давности. Всего одна новая фотография наглядно показывала, что проект «Темный меч» дошел до стадии, как минимум, испытаний макетного образца. При этом речь могла идти и о полноценном прототипе.И вновь проект скрылся из виду на несколько лет. В определенный момент даже появились слухи о его закрытии. Почему от него могли отказаться – оставалось только гадать. Однако новая фотография, опубликованная несколько дней назад, по всей видимости, опровергает слухи о прекращении работ. Выходит, что проект был продолжен и привел к новым результатам: был построен полноразмерный макет или даже полноценный опытный образец «Темного меча».Таким образом, на данный момент известны всего несколько изображений БПЛА «Ань Цзянь», причем все они относятся к разным изделиям – от выставочного макета до полноразмерного образца. Информация иного рода о проекте отсутствует. Когда Китай решит раскрыть данные по своему новому проекту – неизвестно. Более того, нельзя исключать, что этого вообще не произойдет.Весь доступный объем подтвержденной информации о проекте «Ань Цзянь» ограничен несколькими фотографиями не самого высокого качества и буквально парой предложений текстового описания. Тем не менее, и по этим материалам можно составить примерную картину, как минимум, частично описывающую существующий летательный аппарат. И уже на основе такой картины можно сделать предположения, в том числе самые смелые.Внешний вид китайского беспилотника говорит о широком применении т.н. стелс-технологий. При этом, к сожалению, можно заметить только те способы снижения заметности, которые затрагивают экстерьер аппарата. Материалы планера, естественно, остаются неизвестными.Макет 2006 года показывал, что «Темный меч» имеет фюзеляж характерной сплющенной формы, способный создавать подъемную силу и дополнять крыло. Такой фюзеляж имел треугольную форму с большой стреловидностью передней кромки. Днище фюзеляжа имеет выгнутую форму, а в его носовой части располагается воздухозаборник. На бортовых кромках несущего фюзеляжа устанавливается несколько плоскостей. Важной чертой фюзеляжа являлась гладкая верхняя поверхность без выступающего фонаря.В носовой части БПЛА «Ань Цзянь» находится пара треугольных плоскостей переднего горизонтального оперения. Со сдвигом к хвосту установили стреловидное крыло среднего удлинения. Отдельные хвостовые стабилизаторы не предусматриваются, но рули высоты могут устанавливаться на ровной задней кромке фюзеляжа. Также в хвосте расположили пару трапециевидных килей большой площади, установленных с развалом наружу. Верхние кили дополняются подфюзеляжными плоскостями, так же разведенными в разные стороны. Опытный образец 2011 года имел поднимающийся тормозной щиток над фюзеляжем.Тип силовой установки неизвестен. Форма хвоста фюзеляжа может указывать на применение однодвигательной схемы. Макетный образец, летавший в 2011 году, мог быть оснащен турбореактивным двигателем одного из существующих типов. Какой двигатель (или двигатели) стоят на полноразмерной машине, показанной в начале июня, – неизвестно. Впрочем, нет оснований считать, что по мере развития проекта силовая установка претерпела серьезные изменения.В прошлом стало известно, что новый беспилотник имеет трехточечное шасси с носовой опорой. Передняя стойка расположена непосредственно под воздухозаборником и убирается в фюзеляж поворотом вперед. Пара основных стоек находится у бортов фюзеляжа, возле крыла. Отсеки для уборки шасси получили крышки с характерными зубчатыми гранями, говорящими о применении стелс-технологий.Состав бортового радиоэлектронного оборудования и его предназначение, по очевидным причинам, остаются неизвестными. То же касается и вооружения. Впрочем, есть основания считать, что «Ань Цзянь» – если и получит вооружение – будет перевозить его во внутренних грузоотсеках. Их могли расположить в центральной части фюзеляжа, между нишами основных стоек шасси. Состав вооружения, вероятно, будет зависеть от решаемых задач. Для одних миссий беспилотник должен нести оружие класса «воздух-воздух», тогда как другие потребуют средства поражения «воздух-земля».Следует отметить, что БПЛА образца 2011 года имел некоторые отличия от более раннего макета и современного полноразмерного объекта. На верхней части его фюзеляжа, перед тормозным щитком, находились некие выступающие устройства. Низкое качество фотографии не позволяло определить тип и предназначение этих приборов. Возможно, макетный образец получил некие средства, необходимые для проведения испытаний, но не предназначенные для полноценного летательного аппарата.Единственное отличие нынешнего полноразмерного образца от предшественников – его размеры. «Ань Цзянь» в последней версии имеет длину не менее 15-20 м и может иметь размах крыла порядка 10-15 м. Весовые показатели машины пока определить невозможно.Китайская авиационная промышленность не раскрывает подробности нового проекта, что, однако, не мешает появлению различных версий. Более того, именно отсутствие официальной информации способствует формированию самых смелых версий и предположений. За последние 12 лет, начиная с момента первой демонстрации выставочной модели, были высказаны разные версии. В аппарате «Темный меч» видели как многоцелевой разведывательно-ударный БПЛА, так и гиперзвуковой летательный аппарат стратегического назначения.Очевидно, что при создании изделия «Ань Цзянь» компания SAC использовала определенные средства снижения заметности для радиолокаторов. Это может говорить о том, что боевые задачи машины могут быть связаны со скрытной работой в определенных районах. Впрочем, одни лишь стелс-технологии не раскрывают сферу деятельности беспилотника. Они могут быть полезны как для разведывательных или ударных машин, так и для истребителей. Внутреннее размещение вооружения тоже может использоваться на технике разного назначения.Согласно достаточно популярной версии, «Темный меч» может быть попыткой Китая создать гиперзвуковой летательный аппарат. Действительно, его планер имеет характерные черты, способные обеспечить полет с высочайшими скоростями. При этом ни одна из особенностей машины не может быть прямым указанием на гиперзвуковой характер проекта. Впрочем, в условиях дефицита информации не стоит отказываться даже от чрезмерно смелых идей, на первый взгляд кажущихся неверными.Особый интерес представляет одно из предположений, появившихся в последние дни. Так, летательный аппарат «Ань Цзянь» предлагается считать опытным образцом перспективного самолета-истребителя шестого поколения. Согласно множеству прогнозов дальнейшего развития истребительной авиации, летательные аппараты нового поколения не должны быть пилотируемыми. Отсутствие летчика на борту позволит реализовать целый ряд новых решений и технологий, не сталкиваясь с ограничениями, накладываемыми возможностями человека.Если версия о «Темном мече» как истребителе шестого поколения соответствует действительности, то Китай смог обойти всех лидеров авиастроения, и первым начал полноценные работы по дальнейшему развитию авиации. Мало того, он первым смог получить реальные результаты в виде летающей машины. Впрочем, это лишь версия, которая пока ничем не подтверждается.Если учитывать немногочисленные достоверно известные факты, а также наиболее реалистичные версии и предположения, то можно выстроить «сбалансированную» картину. Эта картина будет не столь смелой, как некоторые оценки, но вполне вероятно, что ей удастся оказаться более точной и реалистичной. Попробуем угадать, что именно создали китайские конструкторы.Насколько известно, до сих пор Китай не пытался создать беспилотник-истребитель, и потому стоит ожидать, что «Темный меч» предназначен для ведения разведки или атаки наземных целей. Особая конструкция позволит ему скрытно выходить в заданный район и осуществлять наблюдение за назначенными объектами. Те же возможности обеспечат выход на рубеж применения ударного вооружения и последующую атаку цели с помощью ракет или бомб с внутренней подвески.Вряд ли «Ань Цзянь» способен показывать уникально высокие летно-технические характеристики. Скорее всего, он способен развивать сверхзвуковую скорость, но о гиперзвуке не идет и речи. Большие внутренние объемы планера позволяют разместить крупные баки и получить дальность полета до нескольких тысяч километров, в зависимости от скорости полета и расхода топлива. При этом не следует забывать, что часть объемов отдается под внутренние грузоотсеки.БПЛА должен входить в комплекс вооружения, также включающий операторский пульт и средства связи. Современные беспилотники управляются оператором по радиоканалу, и такая схема прекрасно зарекомендовала себя. Вполне возможно, что «Темный меч» имеет определенную автоматизацию, но основные решения должны оставаться за человеком. Кроме того, нет никаких оснований считать, что Китай смог создать бортовую электронику, способную в полной мере и во всех ситуациях заменить оператора.Таким образом, несмотря на весьма примечательный внешний вид и все опасения зарубежных специалистов, перспективный китайский БПЛА может являться типичным представителем своего класса техники. Аналогичные проекты имеются у ряда других стран, и «Ань Цзянь» не является чем-то в полной мере уникальным.Еще один интересный аспект китайского проекта может остаться незамеченным при первом рассмотрении. В 2006 году Китай впервые показал макет будущего беспилотника, а значит, что к этому времени проект уже существовал. Лишь через несколько лет после этого прошли испытания макетного образца, а полноразмерный летательный аппарат появился не так уж давно. Вряд ли такие сроки выполнения работ можно называть выдающимися, даже если учитывать смелость и сложность проекта.Похоже, что в китайском проекте «Ань Цзянь» / «Темный меч» нет ничего революционно нового, по крайней мере, по мировым меркам. Вряд ли речь идет об истребителе шестого поколения или гиперзвуковом летательном аппарате с уникальными характеристиками. Впрочем, это не повод списывать проект со счетов и не обращать на него внимание. Он наглядно показывает желание китайской промышленность создавать принципиально новую технику. Кроме того, он демонстрирует и ее способности к реализации таких желаний.Даже если «Темный меч» и не сделает революцию в мировом авиастроении, он может иметь большое значение для развития военно-воздушных сил НОАК. Вполне возможно, что вместе с этой машиной они получат ряд новых возможностей, которые пока отсутствуют. Подобный вариант развития событий необходимо учитывать при анализе дальнейшего развития китайской армии и своевременно делать все нужные выводы.Китайский проект «Ань Цзянь» появился достаточно давно, но успел наделать немало шума. Несколько известных образцов этого типа значительно отличались от существующей техники, и потому провоцировали появление самых смелых версий и оценок. Очевидно, что подобная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Китай не опубликует достаточный объем данных о своем новом проекте. Тогда можно будет делать более объективные оценки и прогнозы. Если, конечно, вся история с «Темным мечом» не окажется мистификацией или попыткой дезинформации вероятного противника.