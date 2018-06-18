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Генштаб Украины сообщает о провале плана набора контрактников в ВСУ

Генеральный штаб ВСУ представляет статистику по набору контрактников в вооружённые силы страны. При этом статистика, как отмечают в самом ведомстве, по ряду регионов за второй квартал удручает.

Какие же показатели демонстрирует Генштаб по числу привлечённых к подписанию контракта с ВСУ?

В лидерах списка – Хмельницкая область, где плановые показатели за рассматриваемый период выполнены на 71%. В абсолютных значениях это 254 человека. В тройке лидеров также Львовская и Запорожская области с показателями в 66% и 65% соответственно. Это 303 и 285 человек.


Генштаб Украины сообщает о провале плана набора контрактников в ВСУ


Нужно отметить, что плановое число контрактников для ВСУ определялось для каждого украинского региона отдельно.

Как видно, даже регионы, названные лидерами, существенно не добрали до плановых показателей за отчётный период.

Как же обстояли дела в регионах-аутсайдерах?

Для примера: в Волынской области контракт подписали 76 человек (28 процентов), а в Закарпатской области и того меньше – только 46 человек (19%).

Все эти данные свидетельствуют о том, что комплектация ВСУ контрактниками идёт на уровне менее 50%. Это приводит к тому, что действующих контактников пытаются удерживать в рядах ВСУ всеми правдами и неправдами, однако это украинскую армию в плане комплектации пока не спасает.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 10

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 20:21
    В прежние времена было больше, но у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разныестороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны
    polpot
    1. Equalized Сегодня, 20:26
      Причем тут золотой запас? в "АТО" (ну или ООС) платят до 17 000 гривен + возможны бонусы и прочие прибамбасы. По Украинским меркам это очень даже неплохие деньги. Средний рабочий на заводе им.Малышева, конструктор ХКБМ или КБ "Южное" такие суммы зарабатывают или очень редко или вообще не зарабатывают.

      Просто не каждый готов выносить условия фронта где нет никакой роскоши и приходится сидеть в окопах, да еще и с постоянными обострениями и риском словить маслину в виде осколка 120мм мины. Вы думаете в данное полу-мирное полу-боевое время в корпусах ЛДНР все хорошо с комплектацией? Отнюдь. Там такое же дело.

      Пока не начнется по большому (с мобилизацией) будет сложно удерживать штатную численность ВС. А для Украины это 250 000 человек в СВ ВСУ. Это очень много.
      Equalized
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:37
        Хотел посмеяться, что штаб завышенные планы делает.
        А потом прикинул - по Хмельницкой области 71% это 254, значит 100% - планировалось 358 человек. С Хмельницкой области, где население 1,3 миллиона. Это они планировали одного бойца от 3600 человек ... И НЕДОБРАЛИ !!!
        Всё же "скакуны" лишь малый процент от населения. Остальные - нормальные люди. Только неактивные, ждут, когда беда "сама пройдёт". А "скакуны" активны.
        Shurik70
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:47
        Цитата: Equalized
        Причем тут золотой запас? в "АТО" (ну или ООС) платят до 17 000 гривен + возможны бонусы и прочие прибамбасы. По Украинским меркам это очень даже неплохие деньги. Средний рабочий на заводе им.Малышева, конструктор ХКБМ или КБ "Южное" такие суммы зарабатывают или очень редко или вообще не зарабатывают..

        При таких деньжищах ещё и скарб у местных отжимать? Вот дурни конструкторские, им бы добро наживать, а они за пульманами фигфами рисуют! laughing
        sabakina
      3. alexmach (Александр) Сегодня, 20:55
        Я вообще если честно не понимаю кто там до сих пор воюет то. Контрактников - недобор, мобилизации не было уже 3 года, срочников, тех которых обещали в зону боевых действий не посылать тоже недобор.
        alexmach
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:35
      Дурнив нэма..А "идейные" кого закопали,кто подался на заработки..Засунув свидомитость свою в дупу.
      210окв
  2. MPN (Павел) Сегодня, 20:23
    Еще сильней надо население гнобить, что бы кроме как в ВСУ прокормиться не могли...
    MPN
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 20:26
    Этого следовало ожидать. Никто служить в укровермахте нехочет. А те "контрактники" которые пошли, скорее всего отпетые бандеровцы.
    solzh
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:27
    Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А тем более в Шумерские ВСУ. Имбецилов еще немного нашлось, но и они пожалеют со временем. wassat
    Egorovich
  5. Троль Сегодня, 20:39
    все желающие "сдались" во французский иностранный легион.
    Троль
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