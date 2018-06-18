Генштаб Украины сообщает о провале плана набора контрактников в ВСУ

Генеральный штаб ВСУ представляет статистику по набору контрактников в вооружённые силы страны. При этом статистика, как отмечают в самом ведомстве, по ряду регионов за второй квартал удручает.Какие же показатели демонстрирует Генштаб по числу привлечённых к подписанию контракта с ВСУ?В лидерах списка – Хмельницкая область, где плановые показатели за рассматриваемый период выполнены на 71%. В абсолютных значениях это 254 человека. В тройке лидеров также Львовская и Запорожская области с показателями в 66% и 65% соответственно. Это 303 и 285 человек.Нужно отметить, что плановое число контрактников для ВСУ определялось для каждого украинского региона отдельно.Как видно, даже регионы, названные лидерами, существенно не добрали до плановых показателей за отчётный период.Как же обстояли дела в регионах-аутсайдерах?Для примера: в Волынской области контракт подписали 76 человек (28 процентов), а в Закарпатской области и того меньше – только 46 человек (19%).Все эти данные свидетельствуют о том, что комплектация ВСУ контрактниками идёт на уровне менее 50%. Это приводит к тому, что действующих контактников пытаются удерживать в рядах ВСУ всеми правдами и неправдами, однако это украинскую армию в плане комплектации пока не спасает.