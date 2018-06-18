Трамп заявил о создании военно-космических сил США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в Национальном космическом совете США, заявил о начале формирования военно-космических сил США как нового рода войск.В своем выступлении он подчеркнул, что уже отдал приказ министерству обороны о начале создания военно-космических сил США как отдельного вида вооруженных сил Соединенных Штатов. При этом он отметил, что новый вид вооруженных сил должен не только обозначать свое присутствие в космосе, а обеспечить полное доминирование США в околоземном пространстве и не допустить лидерства России и Китая. В настоящее время в США имеется пять самостоятельных видов войск: сухопутные войска, ВВС, ВМС, Морская пехота и Береговая охрана. После создания, ВКС США будут шестым отдельным видом.Также Трамп заявил о "значительном технологическом" превосходстве США в космосе, скором покорении Луны и обеспечении долговременного присутствия США на спутнике Земли.Необходимо отметить, что новые военно-космические силы ранее входили в структуру Военно-воздушных сил США. Согласно директиве, опубликованной на сайте Белого дома, ВКС США будут контролировать работу спутников и обеспечивать их защиту, следить за космическим мусором и вести разработку новых программ в сфере космических технологий. Против создания военно-космических сил, как отдельного рода войск, как ни странно выступают в Пентагоне. Там заявляют, что вывод ВКС из состава ВВС только еще более усложнит американскую военную бюрокротическую схему управления американской армии.