23:27 18 июня
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Трамп заявил о создании военно-космических сил США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в Национальном космическом совете США, заявил о начале формирования военно-космических сил США как нового рода войск.

Трамп заявил о создании военно-космических сил США


В своем выступлении он подчеркнул, что уже отдал приказ министерству обороны о начале создания военно-космических сил США как отдельного вида вооруженных сил Соединенных Штатов. При этом он отметил, что новый вид вооруженных сил должен не только обозначать свое присутствие в космосе, а обеспечить полное доминирование США в околоземном пространстве и не допустить лидерства России и Китая. В настоящее время в США имеется пять самостоятельных видов войск: сухопутные войска, ВВС, ВМС, Морская пехота и Береговая охрана. После создания, ВКС США будут шестым отдельным видом.


Также Трамп заявил о "значительном технологическом" превосходстве США в космосе, скором покорении Луны и обеспечении долговременного присутствия США на спутнике Земли.

Необходимо отметить, что новые военно-космические силы ранее входили в структуру Военно-воздушных сил США. Согласно директиве, опубликованной на сайте Белого дома, ВКС США будут контролировать работу спутников и обеспечивать их защиту, следить за космическим мусором и вести разработку новых программ в сфере космических технологий. Против создания военно-космических сил, как отдельного рода войск, как ни странно выступают в Пентагоне. Там заявляют, что вывод ВКС из состава ВВС только еще более усложнит американскую военную бюрокротическую схему управления американской армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 21:04
    Реинкарнация в бозе почившей СОИ Рейгана.
    210окв
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:16
      210окв Дмитрий hi
      Реинкарнация в бозе почившей СОИ Рейгана.
      Почему?Нет. Это отражение реалий наших дней.У нас ВКС с 1 августа 2015 года.Многие посмеивались.Но от реалий не уйти. Естественно если мелочь всякая обзавёт свои ВВС .ВКС будет смешно.Но США в этом плане достойный противник.Следующие на очереди в переименовании Китай ,Индия .А дальше Франция..Так и будет .Вот посмотрите.Если конечно Украина не опередит их laughing
      Наблюдатель2014
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 21:21
        Сергей,я согласен насчёт серьезного противника,тем более возможности наши несколько ограничены.Да,в космос стремятся все больше стран,и отнюдь с не мирными намерениями.
        Цитата: Наблюдатель2014
        210окв Дмитрий hi
        Реинкарнация в бозе почившей СОИ Рейгана.
        Почему?Нет. Это отражение реалий наших дней.У нас ВКС с 1 августа 2015 года.Многие посмеивались.Но от реалий не уйти. Естественно если мелочь всякая обзавёт свои ВВС .ВКС будет смешно.Но США в этом плане достойный противник.Следующие на очереди в переименовании Китай ,Индия .А дальше Франция..Так и будет .Вот посмотрите.Если конечно Украина не опередит их laughing
        210окв
      2. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 21:54
        Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:16
        .Следующие на очереди в переименовании Китай ,Индия .А дальше Франция..Так и будет .Вот посмотрите.Если конечно Украина не опередит их

        Для Украины мало переименовать какую либо воинскую часть в - "Військово-Космічні Сили". Надо ещё и спутниковую группировку создавать. А как они на орбиту собираются попасть? "Южмаш" практически в коматозном состоянии.
        Ну если тока так -
        lol
        Вольнопёр
        1. Комментарий был удален.
      3. poquello (poquello) Сегодня, 22:20
        Цитата: Наблюдатель2014
        У нас ВКС с 1 августа 2015 года

        чет дата слишком свежая, России что - ль, они в СССРе ещё были
        poquello
      4. Тралл Сегодня, 22:37
        Интересно, фигурку астронавтика, что на фото, Трамп сам вылепил? И если да, то из чего? smile
        Тралл
      5. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 22:54
        У них немножко не так. Это будет отдельный от ВВС вид.
        Sergej1972
    2. мнеПо (Владимир) Сегодня, 21:21
      Рейгану рд 180 Союз не поставлял,но у нашего главнокомандующего много хитрых ххп и я даже незнаю,вероятность успеха Трампа ближе к единице,чем к нулю.
      мнеПо
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:39
      Жалкий подражатель. Плагиатор
      Tusv
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 21:43
        Цитата: Tusv
        Жалкий подражатель. Плагиатор

        Насколько я понимаю американские и российские ВКС совершенно разные структуры.
        Арон Заави
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:59
          Цитата: Арон Заави
          Насколько я понимаю американские и российские ВКС совершенно разные структуры.

          Ну разумеется. Еще не хватало, чтобы Наш президент на прямую управлял ихними ВКС. Тут понимаешь. Или Инициатива хорошая, или наказуема. Кстати, коллениарно приветствую hi
          Tusv
          1. dsk (Сергей) Сегодня, 22:12
            Цитата: Tusv
            приветствую hi
            Россия и тут обогнала "гегемона" на три года. А они всё пишут, что Владимир Владимирович способен только "мультики" показывать.
            dsk
            1. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:27
              Цитата: dsk
              Россия и тут обогнала "гегемона" на три года

              А тут фиг его знает. То Мы ее, то Я Её, То Онанас. Фсё секретно. Но как бэ Трамп Наш. Даже если это не так, кого волнует омериканское горе. Мы поставили на двух лошадок. От ГРУ -Клинтонша, От ФСБ - Трамп. И пусть оптекают drinks Я ставил на Клинтоншу. Пусть теперь женский бокс покажет. Айм лайк ит
              Tusv
        2. poquello (poquello) Сегодня, 22:40
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Tusv
          Жалкий подражатель. Плагиатор

          Насколько я понимаю американские и российские ВКС совершенно разные структуры.

          а вот не знаю, ф22 ф35 в ближний космос летают?
          poquello
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 23:14
            Цитата: poquello

            а вот не знаю, ф22 ф35 в ближний космос летают?

            Они вообще к ВКС США не будут иметь отношения.
            Арон Заави
            1. poquello (poquello) Сегодня, 23:20
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: poquello

              а вот не знаю, ф22 ф35 в ближний космос летают?

              Они вообще к ВКС США не будут иметь отношения.

              тогда точно разные, кстати - Воздушно-космические силы РФ
              poquello
  2. Logall (Александр) Сегодня, 21:05
    новый вид вооруженных сил должен не только обозначать свое присутствие в космосе, а обеспечить полное доминирование США в околоземном пространстве
    Как же это по американски... Должно быть всё "the best"! А если "the best" не будет, то этот "титул" можно купить по средствам массовой информации...
    Logall
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 23:10
      Тогда им надо создавать, не ВКС, а Военно Галактические силы. Голивуд рулит fellow
      рич
  3. Sonet (Сергей) Сегодня, 21:08
    Ну что когда там Трамп начнет строить Звезду смерти?Чтоб уж прям никто никогда не смел перечить мировому покемону.Тоесть гегемону.
    Sonet
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:09
    Слава Путина и ВКС России и Трампу приглянулись. yes
    Egorovich
  5. Оператор (Андрей) Сегодня, 21:10
    Так недалеко и до звездно-десантных войск, однако laughing

    Оператор
    1. skylare (Марина) Сегодня, 21:17
      Как вариант, вот этот:
      skylare
  6. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 21:21
    2'-й. раз про космические войны, не надоело am
    Black Sniper
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:15
      Ну у них сверхтяжёлые ракеты для выводы боевых орбитальных платформ на подходе, а там выйдут из договора о неразмещении оружия в космосе, наклепают десятки X 37 в боевом оснащении и воля ВКС - СОИ 2 готово.
      Вадим237
      1. poquello (poquello) Сегодня, 22:46
        подход это конечно вещь, до коммунизма 8 километров
        poquello
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 21:42
    Гонка вооружений никогда и не заканчивалась.Никогда в мире не будет мира.Человек тратит жизнь на всякую фигню.И все зря.Все умрут все равно.Все эти доминирования отвлекают народ от жизни ,от наслаждения жизнью.Работа,работа,пьянка,новости,налоги,покоре
    ния луны которые нафиг никому не упало.Тонны распиленного бабла.Миллардные состояния в банках,дорогие машины и тигровые шкуры,гибридные войны.Но все всеравно умрут,впустую.Никто не будет ни чем владеть вечно.Проживите свою жизнь довольствуясь малым,побольше уделяйте внимание близким,почаще люьуйтесь закатами,уходите из инфо поля,читайте книги.Пусть геополитический шторм жрет своих вассалов.Катись оно все в бездну.Тысячи лет замороченные головы жрут друг друга.К чему вся эта возня.
    Heterocapsa
    1. dzen123 (Евгений) Сегодня, 23:18
      Если Вы хотели сказать, что "в гробу миллиарды бесполезны" - то я с Вами согласен на все 100500. Но в плане Вашего протеста против "...покорения луны..." - возражу. Ибо без определенной цели, которая явно сейчас (т.е. на данный момент) превосходит возможности человечества не состоится и прогресса самого человечества. Конкретно Ваше наставление "Проживите свою жизнь..." подходит к индивидууму, но не применимо к Обществу вовсе. Потому и необходимо "покорение Лун". Вопрос, каким способом (путем) это осуществлять?
      dzen123
  8. слава1974 (слава) Сегодня, 22:03
    Также Трамп заявил о "значительном технологическом" превосходстве США в космосе, скором покорении Луны

    Что опять Луну покорять собрались? Ну, в смысле новый фильм снимать? laughing
    слава1974
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:12
      Цитата: слава1974
      Что опять Луну покорять собрались?

      Вы с Луны свалились drinks . Вроде бы договорено.За наш счет, но на их деньги. Щаз спор, чей костюмчик миссионеров будет защищать от радиации drinks
      Tusv
      1. dzen123 (Евгений) Сегодня, 23:22
        Я бы со стороны Роскосмоса на фсе споры реагировал одинаково - однократное посещение АМЕРИКАНСКИМ астронавтом туалета на космическом корабле стоит 1 млрд. долл. И не ипет. А там хоть до Луны, товарищ Джон, лети, хоть до Нептуна. Нам не жалко.
        dzen123
  9. GibSoN Сегодня, 22:11
    Это делается прежде всего для противодействия Китаю.. РФ, там скорей по остаточному принципу... В таких вещах, всегда думают на долгосрочную перспективу.
    GibSoN
  10. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 22:25
    СОИ бюджет не потянул. Дарт Вейдер. усомнился и не дал деньги. ..
    Black Sniper
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:29
      Но сейчас с бюджетом 700 миллиардов - 10 миллиардов в год потянет.
      Вадим237
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