Кто взлетит с «Адмирала Кузнецова»? И взлетит ли?

С чего начать? Наверное, с того, что краса и гордость нашего флота, недоавианосец «Адмирал Кузнецов» встает на многолетний капитальный ремонт. В результате которого, возможно, ТАВКР преодолеет «детские» болезни своей двигательной установки и сможет пользоваться тяжелым ракетным вооружением. Которое, с одной стороны, вроде бы есть, а с другой – «не работает».Возможно, также будут решены проблемы посадочного комплекса, о которых столько уже говорилось ранее и которые стоили нам кое-чего и кое-кого в операции в Сирии, где, напомню, небоевые потери превысили боевые ровно в 2 раза. 2:0, если кто не помнит, в пользу небоевых.И вот тут, начиная с известия о ремонте нашего полуавианосца (название-обозвание аргументирую чуть позже) начинает вызывать просто тучи вопросов.Самый первый: а что пилоты?Ответ напрашивается сразу. Какие могут быть переживания, если теперь у нас аж два комплекса НИТКА. Крымский и краснодарский, в Ейске.И да, пресс-служба Северного флота уже сообщила о том, что 45 человек из числа летного и технического состава истребительного полка Северного флота уже отправились в Крым. В течение нескольких месяцев пилоты будут отрабатывать взлеты и посадки на тренажере.Бесспорно, теоретически все выглядит… Вот просто выглядит. Практически расклад несколько иной. Да, крымский комплекс оборудован взлетным трамплином, аэрофинишером, даже паровой катапультой. Правда, под нее самолетов нет, но это аспекты.Другой вопрос, в каком это все состоянии. А состояние, скажем прямо, не ахти. Крымский комплекс требует денег. Его надо капитально ремонтировать, а еще лучше заменить ту часть, которая финишная. Пока никто на ней не разбился.А комплекс в Ейске… не готов! Его стройка фактически была остановлена, так как Крым вернулся. И зачем для кучки пилотов ДВА комплекса?В целом толком нет ни одного. Это факт, о котором сегодня начинают говорить открыто.Но даже действующий тренажер не панацея. Он заменитель, помощник, но не полноценная замена палубе авианосца. На которую, в отличие от наземного комплекса, действует не один фактор типа волнения, тумана и прочих морских удовольствий.Здесь уместно сравнение с российскими бобслеистами, которые перед олимпиадой готовились без трассы. На тренажере. Разгон — посадка. И все. Было дело. Или лыжники, которые по асфальтовым дорожкам на лыжероллерах гоняют.Вроде бы все то же самое, а различия имеются. Коренные. И немного раскачивающаяся влажная палуба авианосца, да еще и с возможными зарядами дождя-тумана – это все-таки не НИТКА. Соответственно, подготовленный на тренажере пилот – далеко не полноценный морской летчик, как ни крути.Некрасивая ситуация. И вот почему.По планам Министерства обороны РФ ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» планируются по времени до 2026 года. Да, на Мурманском судоремонтном заводе обещают уложиться аж к 2022 году. Но мы вообще-то видим, как легко сегодня срываются намеченные сроки. И эти обязательства почти наверняка будут сорваны. Или, как принято формулировать у военных, будут «сдвинуты вправо».Хорошо, допустим, денег вдруг насыплют столько, что хватит и на ремонт, и на украсть. И на заводе срочно отложат все дела и возьмутся за ремонт. И на смежных предприятиях, где будут ваять заказы по ремонту, тоже ничего не случится.Собственно, толку ноль.Пять лет. Пять лет минимум (для оптимистов, я думаю, лет 8-10 проколбасят «Кузнецова»). Пять лет ни одной посадки и ни одного взлета с палубы. Эрзац в виде тренажера, спасибо, хоть не компьютерного. Выражаю уверенность, что пилотажные навыки российских летчиков-палубников превратятся в почти ноль. Хоть с тренажером НИТКА, хоть без него. Пять лет отсутствия практики – это слишком много.Аргументация? Легко. Французы. У них такое же по качеству атомное авианосное корыто «Шарль де Голль». У которого от ремонта до ремонта проходит не так уж много времени. Примерно, как у «Адмирала Кузнецова», и приблизительно они равны по боевым успехам.Так вот, совсем недавно этот горе-авианосец встал на очередной полуторагодичный ремонт. Проблемы у французских пилотов? Ничуть. Моментально было заключено соглашение с ВМС США о тренировках французских пилотов на «Рафалях» с палубы авианосца «Джордж Буш». Принципиально и технологически авианосцы ничем не отличаются друг от друга, на них для взлета используется катапульта.Но на «Адмирале Кузнецове» катапульты нет. С него самолеты взлетают с помощью трамплина. Да и не могут наши самолеты стартовать при помощи катапульты. Она «цепляет» самолет на переднюю стойку шасси, весь узел необходимо переделывать под катапультный старт.Так что даже возлюби нас американские военные как ближних своих, ни один из многочисленных американских авианосцев нам бы не смог помочь. Увы. В свое время паровую катапульту мы так и не осилили технически. Потому – трамплин.А значит – либо постепенная деградация класса пилотов на НИТКА, либо…Слава богу, недоавианосцев типа 1143 было построено несколько. И, кроме «Адмирала Кузнецова», есть еще «Ляонин» (бывший «Варяг», бывший «Рига») и «Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков», бывший «Баку», бывший «Харьков»).На поклон к индийцам и китайцам? Почему нет? Если речь заходит о сохранении навыков немногочисленной, в общем-то, кучки пилотов палубной авиации, то можно, наверное, и раскошелиться.Иного выхода я как-то и не представляю. И вот почему.Косвенно наличие большой проблемы подтверждает еще один факт. Из состава целого отдельного корабельного истребительного авиаполка в Крым уехало 45 человек. Среди них пилотов — дай бог треть. Человек 10-15. Остальные — технический персонал плюс управленцы. Хорошо, кто-то из командования обязательно. Ну что на Севере торчать, если можно и в Крыму погреться? Вполне так логично.Остальные? Сложно понять. Данных о составе группы нет. Есть непонимание.Я, собственно, исхожу из тех данных, которые приведены в ТТХ ТАВКР «Адмирал Кузнецов». 26 самолетов. Если в группе только пилоты и техники, пополам, чего, конечно, быть просто не может, это один расклад. Тоже не самый лучший.Можно, конечно, сказать, что самолеты могут обслуживать местные, но у нас на сайте летного состава валом, уверен, прояснят ситуацию. Как это, собственно, когда твой самолет будет обслуживать Вася Пупкин, которого ты первый раз видишь.Самолеты, кстати, с севера пригнали для тренировок. Один Су-30, шесть Су-33 и два Су-25УТГ. Девять. Соответственно, и техники свои, уверен. Даже 2 пилота на самолет – все равно «маловато будет». Тем более что это все из состава 279-го ап, который на «Су». Про тех, кто на «МиГах» из 100-го ап, вообще информации нет.Учитывая расклад на «Кузнецове» в сирийском походе, Су/МиГ как примерно 50/50, то так оно и получается, не более 15 пилотов.Хорошо, тех, кто на «Мигах», мы не берем. У них вроде как свой НИТКА в Ейске есть.Хорошо, после пяти (?) лет тренировок на НИТКА все 15 пилотов каким-то чудом сумеют полноценно сохранить свои летные навыки. Подчеркиваю жирно, все 15. Весь авиаполк, собственно. И то же самое будет у пилотов из 100-го ап в Ейске.Сомнительно. Более чем сомнительно.Для начала вернемся к началу, когда разговор затронул эти комплексы.Начнем с комплекса в Новофедоровке.Вообще, эксплуатация этого комплекса сама по себе сомнительна. Комплекс введен в строй в далеком 1982 году, и его сегодняшнее состояние вызывает озабоченность.О какой-то изношенности мы пока не говорим, кстати. В период украинского владычества в Крыму НИТКА в Новофедоровке простаивал. А куда ему было деваться, если кого-кого, а пилотов палубной авиации в Украине не предвиделось вообще? Да и русским как бы не очень до полетов на берегу было, что там о море говорить?То есть НИТКА спокойненько так разрушался под воздействием матушки природы. И сейчас уже сложно сказать, насколько он готов заменить авианосец. Точно известно, что катапульту приговорили еще в далеких девяностых, когда стало понятно, что других авианосцев у России в ближайшей перспективе больше не будет. Тем более с паровыми катапультами.Потом Крым поменял принадлежность. Это ничем не облегчило судьбу комплекса. И с 2015 года в Минобороны лихорадочно соображали, что делать с внезапно свалившимся подарком. Одни говорили, что его необходимо восстановить, потому что одного ейского НИТКА будет мало. Другие доказывали, что крымский комплекс следует поскорее закрыть. Потому что два дорогостоящих комплекса — слишком большая обуза для военного бюджета.В итоге – толком ни одного.Позволю себе напомнить: решение строить НИТКА в Ейске было принято в 2008 году. После очередного завихрения в украино-российских отношениях, а именно 08.08.08, когда Россия в кровь разбила грузинскую сопатку. Ну а украинец и грузин – братья навек, потому Украина отказалась предоставлять ВМФ России свой комплекс в Крыму.Нормальное решение, и деваться было некуда. Пришлось срочно проектировать свой комплекс, чтобы не зависеть от Киева.Строительство началось в 2012 году. И продвигалось дело весьма так себе, с финансированием были проблемы. Ну а потом кто ж знал, что в 2014-м все так обернется…Как я понимаю, в Минобороны тогда на волне всеобщей эйфории возникло неправильное понимание ситуации. То есть нечего действительно достраивать комплекс в Ейске, раз на халяву упал крымский НИТКА.Очевидно, что никто себе голову не забивал состоянием комплекса в Крыму.А «минздрав» в лице трезвомыслящих из Минобороны продолжал понемногу предупреждать. Маскируясь анонимностью, но кому такие приключения жизненные необходимы?Многие «источники» рассказывали в 2016-м году о том, что комплекс в Ейске не готов, а в Новофедоровке изношен до предела. Результат мы уже знаем.Получилось вообще интересно. Летчики на «Су» еще как-то могли практиковаться на крымском комплексе, а вот созданный в Ейске 100-й авиаполк «пролетел» как есть. Вместе с МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, которые были получены с завода еще в 2014 году.Тем временем потихоньку были сорваны сроки подготовки летчиков 100-го полка. Мы писали незадолго до эпичного похода «Кузнецова» в Сирию о том, что с подготовкой не все гладко. И оказались, к сожалению, правы. Небоевые потери превысили все разумные пределы. В том числе и с участием экипажа указанного полка.Или там «МиГ» не падал?Но то было в 2016 году. В конце 2017 года комплекс был сдан. Ну, если верить ведущим СМИ и телеканалам. И вдруг неожиданно мы узнаем, что по-прежнему находимся в ситуации 2016 года. Летчики на «Су» поехали-полетели изношенный комплекс в Крым, а новый, получается, не готов?Опять нас накормили враньем, когда торжественно рапортовали об открытии?Ну к вранью Минобороны нам уже не привыкать. Как не привыкать к тому, что небоевые потери в Сирии догнали и обгоняют боевые. Если, опять же, господа из пресс-службы Минобороны не врут, как всегда.И еще. Говорят (потенциальные), что для каждого палубного самолета необходимо подготовить минимум троих летчиков (на случай отпусков, болезней, ранений и прочего). Да и просто для повышения интенсивности полетов.Но пока мы еле-еле на одно крыло наскребаем. А тут еще и перспектива орлов в кур превратить маячит.А некоторые особо горластые «ястребы» еще постоянно кричат о новом атомном авианосце. Где летчиков брать планируете, если не секрет? И как готовить?Итак, резюме. Имеем то, что имеем.1. Ейский комплекс недостроен. Очевидно, была устроена показуха с торжественной частью, а летчики поехали в Крым, потому что так безопаснее.2. Крымский комплекс надо капитально ремонтировать.3. «Адмирал Кузнецов» тоже нужно если не реанимировать, то капитально ремонтировать.И на все на это нужно что? Правильно, деньги. Которых у нас, очевидно, нет. Они в футбол-шоу профуканы. Вместе со всем остальным. Так что теперь будем очередной раз напрягаться, чтобы как-то компенсировать хотелки царя-батюшки. Ну захотел он 13 миллиардов долларов на шоу потратить – потратил. Что тут теперь…Не пора Лаврова в Китай или Индию отправить?Наверное, пора. Договариваться насчет тренировок на их авианосцах. За хорошие денежки, естественно.А у китайцев и наземные тренажеры есть… Новые…