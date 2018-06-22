Дальние и близкие родственники «Пустынного орла»

Источники фото и информации:

grizzlypistol.blogspot.com

largrizzly.com

armoury-online.ru

partizanen.org.ua

Благодаря кинематографу и компьютерным играм на вопрос о самом «мощном» пистолете большинство людей ответит: конечно, «Desert Eagle». Этот ответ неправильный. Но сложно отрицать, что данный пистолет достаточно интересный и по конструкции, и по спектру используемых боеприпасов. Но «интересный» не значит «уникальный». Существует масса аналогов данного оружия, и некоторые выпущены задолго до знаменитого «Пустынного орла». Эти пистолеты хоть и малоизвестны, но от этого не становятся менее интересными. Начать предлагаю с пистолетов под патроны .50АЕ, так как именно под этот боеприпас пистолеты Desert Eagle самые популярные, несмотря на стоимость патрона.Если отталкиваться от боеприпаса .50АЕ, то пистолетов под данный патрон не так и много, но они есть. Один из ярких представителей этого достаточно редкого вида оружия – пистолет Grizzly Mark V. Точно так же как и Пустынный орел, пистолет Гризли существует в нескольких вариантах. Самый «слабенький» вариант оружия обозначен как Grizzly Win Mag Mark I. Это первая версия пистолета, которая была рассчитана на использование патронов .45 Winchester Magnum, впервые на рынке этот пистолет появился в 1983 году.Вместе с оружием предлагалось приобрести несколько наборов, с помощью которых пистолет можно было легко адаптировать под использование других боеприпасов. Изначально список был достаточно обширным и включал в себя такие патроны как: .357 Magnum, .38 Super, 10 mm Auto и .45АСР.Чуть позже появился новый вариант пистолета Grizzly Mark IV. Это оружие было рассчитано изначально под более мощный патрон .44 Remington Magnum, однако, обратно же при помощи наборов, приобретаемых отдельно, пистолет мог быть адаптирован под приведенный выше список боеприпасов.Последней моделью пистолета стал Grizzly Mark V. Данный вариант оружия изначально рассчитан на использование израильского боеприпаса .50 Action Express и, так же как и предыдущие варианты, может быть адаптирован под более слабые патроны, в сравнении с исходным.Отдельно нужно упомянуть, что пистолеты Grizzly выпускались еще и в 4 вариантах в зависимости от длины ствола. Так самым коротким вариантом был пистолет с длиной ствола 137 миллиметров. Самым популярным вариантом оружия стал пистолет со стволом длиной 165 миллиметров. Также были варианты оружия со стволами длинной 203 и 254 миллиметра.Очевидно, что данный пистолет изначально был рассчитан на гражданский рынок, а не на то чтобы стать боевым оружием. Основной нишей применения такого пистолета можно смело называть охоту и развлекательную стрельбу. Причина этого кроется не столько в боеприпасах, сколько в габаритах и весе оружия, которые сопоставимы с пистолетом-пулеметом. Кроме того, в виду размеров патронов, магазин оружия не только обладал небольшой вместимостью, но и требовал для своего размещения достаточно большую рукоять, которая была удобна далеко не всем.Раз заговорили про массу и габариты, то неплохо было бы привести и несколько цифр. Вариант оружия под патроны .45 WinMag при длине ствола в 165 миллиметров, имел массу в 1380 грамм, при этом общая длина пистолета составляла 267 миллиметров. Питание осуществлялось из однорядного магазина вместимостью 7 патронов. Нужно заметить, что та же масса отличалась незначительно при переходе между боеприпасами. В то время как удлинение ствола оружия вело уже к серьезному утяжелению, так как вместе со стволом увеличивалась и длина кожуха-затвора оружия. Так, вариант пистолета, под тот же патрон .45WinMag с длиной ствола в 254 миллиметра весил более 2,1 килограмма, что в сумме с длиной более 35 сантиметров делали такой пистолет не самым удобным не только при ношении, но даже при прицеливании.Несмотря на то, что по своим габаритам и массе пистолеты Grizzly в некоторых своих вариантах вызывают удивление, или как минимум нездоровый интерес, с точки зрения конструкции, данные аппараты не самые интересные, вернее сказать, их конструкция знакома всем, кто хоть немного интересуется огнестрельным оружием. Даже внешне можно заметить, что пистолеты Grizzly очень похожи на всем известный М1911 и это сходство не только внешнее.Основой для данного пистолета стала система автоматики с коротким ходом ствола, с запиранием канала ствола путем вхождения приливов на стволе в пазы на внутренней поверхности кожуха-затвора. Движение казенной части по вертикали для запирания и отпирания канала ствола осуществляется точно также как и у М1911 – при помощи качающейся серьги. Остается только удивляться тому, какие нагрузки может выдерживать система автоматики, предложенная Браунингом, пусть и в увеличенном размере.Как и у оригинального М1911, у пистолетов Grizzly ударно-спусковой механизм курковый одинарного действия. Безопасность обращения с оружием обеспечивается массивным переключателем предохранителя, расположенным по обе стороны рамки оружия, а также клавишей с тыльной стороны рукояти. С левой стороны пистолета размещены кнопка для извлечения магазина и рычаг затворной задержки, при извлечении которого осуществляется разборка оружия.К сожалению, производство данного пистолета было прекращено в 1999 году, хотя отдельные детали, а также аксессуары в виде дульных тормозов, прицельных приспособлений, накладок на рукоять и так далее, выпускаются до сих пор, хоть и в незначительном количестве.Очень странно, что пистолет Grizzly не получил широкого распространения в том же кинематографе и компьютерных играх, ведь внешне он смотрится значительно внушительнее того же Пустынного орла, да и спектр используемых боеприпасов шире. Так или иначе, не теперь появилась новая цель в жизни, а вернее жгучее желание, опробовать данный пистолет в тире с максимальной длиной ствола и под патрон .50AE хотя бы для сравнения по восприятию отдачи.Данное оружие интересно сразу по нескольким моментам. Во-первых, название этого оружия созвучно с другим пистолетом, о котором поговорим отдельно, а во-вторых, если брать всю линейку пистолетов, то младшая из них питается патроном .22WMR, когда старшая боеприпасом .50АЕ. Думаю, будет более правильным пройтись по всем вариантам оружия, тем более, что их всего 4.Как и все пистолеты Automag, модель Automag II не является боевым оружием, о чем говорит не только патрон, но и массогабаритные характеристики. В первую очередь, это пистолет для развлекательной стрельбы и охоты на мелкую дичь.Вполне закономерным будет вопрос о начале нумерации оружия, так как оно начинается с двойки. Как уже было сказано, обозначение пистолетов очень созвучно с таким оружием как Auto Mag, конструктором которого является Гарри Сэнфорд, он же разрабатывал и данные пистолеты. Так что, несмотря на то, что производители оружия разные, «папа» у них один, что делает такую нумерацию вполне разумной, хотя даже внешне очевидно, что пистолеты очень отличаются.Малокалиберная версия оружия производилась в разное время с тремя различными длинами стволов: 86, 112 и 152 миллиметра, при этом вес самого длинноствольного варианта составлял 910 граммов без патронов. Питались все версии пистолетов из отъемных магазинов вместимостью 9 патронов, так как рамка у них использовалась одинаковая, вне зависимости от длины ствола, что позволило не сокращать вместимость магазина. Кстати, Automag II единственный выпускаемый в нескольких вариантах с разными длинами стволов, все остальные пистолеты производились только в одном варианте.Так как оружие использовало относительно слабый боеприпас, его автоматика построена вокруг свободного затвора. Однако и тут можно выделить один примечательный момент в конструкции, патронник не имел гладкой поверхности, по его стенкам были нанесены поперечные канавки, которые затрудняли извлечение стреляной гильзы. Очевидно, что массу кожуха-затвора сводили к минимуму, для уменьшения общего веса оружия, что и потребовало такого решения. Ударно-спусковой механизм пистолета курковый, одинарного действия.Вариант пистолета Automag III – оружие уже более серьезное, с которым можно охотиться и на среднюю дичь, так как питается пистолет патроном .30 Carbine.Данный пистолет имел массу 1280 грамм и питался из однорядного магазина на 8 патронов. Оснащался стволом длиной 165 миллиметров, что вызывает некоторые вопросы. В частности, не совсем понятно поведение пули с таким коротким стволом, в котором пороховой заряд данного боеприпаса явно не использовался хоть сколько-нибудь рационально. Тем не менее, этот вариант оружия был самым популярным из всех, что, возможно, можно объяснить неплохой распространенностью боеприпаса. Есть упоминания о варианте оружия под патрон 9х29 Winchester Magnum.Система автоматики данного пистолета не просто аналогична, а полностью повторяет все тот же М1911 Браунинга, разумеется, с изменениями в габаритах. Эта же система автоматики использована и в оставшихся 2 вариантах оружия. УСМ курковый одинарного действия.Отдельно нужно упомянуть, что данный пистолет имел весьма неудобную рукоять из-за длины используемого патрона, тем не менее, что в данном случае не так критично, как в последующих вариантах, в которых используются более мощные патроны. Очевидно, что рамки пистолетов используется одинаковые для моделей III, IV и V, разница заметна только в кожухах затворах, массу и прочность которых подгоняли под конкретный боеприпас.Четвертый вариант пистолета питался хоть и «пистолетным» патроном, но был далеко не самым слабым, с таким оружием можно было если не охотиться, то хотя бы уверенно обороняться от крупного зверя. Использовался в четвертом варианте патрон .45WinMag, что привело к сокращению вместимости магазина до 7 патронов и увеличению веса до 1,3 килограмм. Длина ствола осталась прежней – 165 миллиметров. Автоматика и УСМ аналогична предыдущему варианту пистолета.Ну и наконец, последний пятый вариант оружия питался патроном.50АЕ, что обратно же привело к увеличению веса пистолета, но незначительно, всего на 10 граммов. Вместимость магазина, как и все остальное в оружии, осталось прежним.Очевидно, что между последними тремя моделями пистолетов вполне можно было организовать переход путем замены отдельных деталей в оружии, но насколько известно, это сделано не было, да и очевидной необходимости в этом также не наблюдается.Вот таким вот извилистым путем мы подошли к тому пистолету, который можно смело называть первопроходцем в карманной артиллерии. Как было отмечено выше, автором данного монстра был Гарри Сэнфорд. Первоначальная цель, которую поставил перед собой конструктор, заключалась в создании самозарядного пистолета, который мог бы не только потягаться по своим характеристикам с револьверами под мощные боеприпасы крупного калибра, но и вытеснить их как из охотничьих угодий, так и из тиров. И ведь 2/3 задачи было выполнено. Оружие действительно было доведено до серийного производства, и оно действительно превосходило по совокупности своих характеристик распространенные револьверы, вот только с распространением пистолета как-то не задалось.Несмотря на то, что пистолет стал достаточно известным и обрел неплохую популярность, в очередь за ним почему-то выстраиваться не спешили. Главной причиной этому, на мой взгляд, является очень высокая популярность револьвера в США, как конструкции оружия. Немалую роль, разумеется, сыграла и цена, как и появление не менее интересного конкурента на рынке, от другого производителя, но под более распространенные и доступные боеприпасы.Кстати о боеприпасах, в данном пистолете используются патроны, которые были разработаны обратно же Сэнфордом, что явно не добавляло привлекательности оружию для потребителя. Само собой там, где продавался данный пистолет, были и патроны для него, но их номенклатура и стоимость явно не удовлетворяли покупателей, которые по-прежнему отдавали предпочтение револьверам под тот же .44 Magnum, который к 70-м годам прошлого века набрал очень высокую популярность. В 1982 году производство пистолета было свернуто. За это время производством занимались три разные оружейные компании, а продано было оружия за 11 лет всего 9,5 тысяч единиц. Так что можно сказать, что пистолет не взлетел.Выпускалось данное оружие в 4 вариантах с длинами стволов 165 миллиметров и 215 миллиметров, под патроны .357АМР и .44АМР. Так как патрон .357АМР был все тем же .44 АМР, но переобжатой под девятимиллиметровую пулю гильзой, то переход между вариантами оружия ограничивался только заменой ствола, который был съемным, ввинчивающимся в ствольную коробку. Масса пистолета со стволом длиной 165 миллиметров равнялась 1,6 килограмма. Питался Auto Mag из магазина вместимостью 7 патронов.Автоматика оружия построена по схеме с коротким ходом ствола, однако ствол движется параллельно своей оси, без перекосов. Достигается это благодаря тому, что запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Движение затвора вокруг своей оси происходит за счет взаимодействия фигурного выреза на поверхности затвора и штифта, неподвижно закрепленного в рамке оружия. Ударно-спусковой механизм курковый, одинарного действия.Закончим перечисление родственников Пустынного орла самым близким из сородичей, а именно пистолетом Wildey. Уникальным Desert Eagle делает вовсе не его патроны, не масса и не габариты, главная особенность этого пистолета состоит в системе автоматики оружия, которая хоть и достаточно распространенная, но не среди короткоствольного оружия. Первый серийно производимый пистолет с системой автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола был разработан в начале 70-х Уайлди Муром. Причем конструкция оружия оказалась настолько хорошо спроектированной, что с минимальными изменениями основных узлов в оружии были созданы самые различные его варианты, которые работали одинаково безотказно.Начать нужно, наверное, с боеприпасов. Самым распространенным из используемых патронов стал .45WinMag, помимо него использовался так же .44AutoMag и боеприпасы собственной разработки .45 Wildey Magnum и .475 Wildey Magnum. Длина ствола разбегалась в более чем широких пределах, от 127 миллиметров, до немыслимых 457 миллиметров, при этом, в последнем случае, общая длина оружия составляла более 58 сантиметров. Стоит заметить, что в последнем случае к пистолету пристегивался приклад и цевье, что делало пистолет уже скорее карабином.Узел отвода пороховых газов представлял собой кольцевой поршень вокруг ствола оружия с регулятором отвода пороховых газов. Именно благодаря этому регулятору можно было использовать различные боеприпасы и разные длины стволов, после того как был заменен сам ствол и затворная группа. Запирание канала ствола осуществлялось при повороте на три упора. Ударно-спусковой механизм пистолета курковый, одинарного действия.Как несложно заметить, «Пустынный орел» — далеко не единственный пистолет, который выделяется своими габаритами, массой и патронами. Если брать все боеприпасы, которые могут использоваться в американо-израильском аппарате, то список только по патронам можно расширить еще больше. Странно только то, что в кинематографе обошли стороной не менее «харизматичные» образцы оружия: почему-то из шестиствольного пулемета киногерой стрелять может, а из полуметрового пистолета — нет.