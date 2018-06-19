07:14 19 июня
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США вычеркнули Турцию из программы F-35 из-за России

Стало известно о «наказании», которое американские конгрессмены ввели в отношении Турции за её «нелояльность» по отношению к США. Наказание для Турции со стороны американских парламентариев выглядит следующим образом: в принятом проекте военного бюджета на будущий год Турция не значится среди стран, которые входят в программу по реализации F-35.



Связывается это с тем, что Турция контактирует с Российской Федерацией на предмет будущей закупки зенитных ракетных комплексов С-400.


Таким образом, турецкое участие в программе F-35 американскими конгрессменами прекращено.

Напомним, что ранее сообщалось о прибытии турецких лётчиков в США для прохождения курса обучения пилотированию истребителей 5-го поколения. Также было заявлено, что один F-35 для ВВС Турции уже собран и может быть передан Анкаре через некоторое время. Тогда и переполошились в сенате США, заявив, что передавать F-35 туркам никак нельзя.

Теперь в США окончательно отменили решение о передаче новейшего боевого самолёта. И, судя по всему, турецким лётчикам, прибывшим в США для прохождения курсовой подготовки, можно отправляться обратно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара в любом случае закупит у России зенитные ракетные комплексы С-400, и при этом не собирается обращать внимание на то, что ей угрожают из Вашингтона. В Сенате США заявили, что Эрдоган даст возможность русским изучить американский самолёт.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 34

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 05:54
    Наказание? Да им особо и не нужны были эти самолёты. Купят у других.
    Грибок
    1. Vard Сегодня, 05:57
      Все просто... Учебный бой между С-400 и F-35....Кошмар который снится многим в США...
      Vard
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:02
        Vard Сегодня, 05:57 ↑ Новый
        Все просто... Учебный бой между С-400 и F-35....Кошмар который снится многим в США...

        ... от того мерикатосы и болезные, видится им во сне многое, и как последствия: трясучка, падучка, русофобия и другие многие симптомы, которые указывают что их время придёт, и загнутся "мировые жандармы"... bully
        a.s.zzz888
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 06:56
          Ждём заказ на СУ-35))
          maxim947
          1. Летунъ Сегодня, 07:12
            Цитата: maxim947
            Ждём заказ на СУ-35))

            Ждём когда турки попросят матрасов освободить базу "Инжерлик" wink
            Летунъ
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:00
      Новость интересная, с далеко идущими последствиями ! Как сейчас Эрдоган подпрыгнет и кой-чо оттопырит !
      Uncle Lee
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:05
      Купят?Возможно.Хотя если напрягутся,то в кооперации и свой построят.
      Цитата: Грибок
      Наказание? Да им особо и не нужны были эти самолёты. Купят у других.
      210окв
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:08
        Цитата: 210окв
        .Хотя если напрягутся,то в кооперации и свой построят.


        Слишком дорого и бессмысленно, учитывая отсутствие рынка сбыта, кроме внутреннего.

        Тем более даже С400 Турция в кредит покупает.
        Tiras
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:13
          Дорого-да.Бессмысленно?Нет.Они(Эрдоган и Ко) ставят для себя весьма значительные цели,и поднимают планку.Планы на создание турецкого самолета 5 поколения у них есть,да и экономика и финансы позволяют это сделать.Но только в кооперации.Двигателя у них нет.
          Цитата: Tiras
          Цитата: 210окв
          .Хотя если напрягутся,то в кооперации и свой построят.


          Слишком дорого и бессмысленно, учитывая отсутствие рынка сбыта, кроме внутреннего.

          Тем более даже С400 Турция в кредит покупает.
          210окв
        2. собаковод Сегодня, 06:59
          [i] Tiras (Виктор)
          Тем более даже С400 Турция в кредит покупает.[/i
          Считаете, от недостатка финансов]?
          собаковод
      2. Totah155 (Alex) Сегодня, 06:17
        Цитата: 210окв
        Купят?Возможно.Хотя если напрягутся,то в кооперации и свой построят.
        Цитата: Грибок
        Наказание? Да им особо и не нужны были эти самолёты. Купят у других.

        В кооперации с кем, интересно знать?
        Totah155
        1. собаковод Сегодня, 07:02
          Totah155 (Alex)
          В кооперации с кем, интересно знать?
          Думаю, Эрдоган внешние и внутренние ресурсы своей страны знает лучше, чем любой из здесь ваяющих. И, если он решит это сделать, сделает.
          собаковод
    4. Маз Сегодня, 06:15
      То есть у позиции "и вашим и нашим" есть существенные минусы для турков. Интересно , индийцы об этом знают?
      Маз
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:20
        Ещё полюбят друг друга, одного поля ягоды.
        Неплохой
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:59
    США вычеркнули Турцию из программы F-35 из-за России

    ... полагаю теперь ход за турками, и выбор у них не особенно большой, или у мерикатосов стоять на коленях, или примыкать поближе к России... request
    a.s.zzz888
  3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:00
    мелочь,а приятно.
    Арон Заави
    1. Ierarh (Alex) Сегодня, 06:08
      Цитата: Арон Заави
      мелочь,а приятно.


      Еврейчики, зачем вам стелс против палестинцев? laughing
      Ierarh
      1. Александр 3 Сегодня, 06:26
        Пусть полетают мимо нашего С 400 ,и мы посмотрим.
        Александр 3
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:33
          Говорят, что летал. Но наверное его не заметили fellow
          Tiras
          1. Александр 3 Сегодня, 06:48
            Да кто скажет что заметили.
            Александр 3
      2. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:41
        Цитата: Ierarh
        Еврейчики


        fool


        Цитата: Ierarh
        зачем вам стелс против палестинцев?


        Наверное потому, что не только против палестинских террористов используется.
        Tiras
      3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:45
        Цитата: Ierarh

        Еврейчики, зачем вам стелс против палестинцев? laughing

        а хамить обращаясь уничижительно к евреям обязательно.
        Арон Заави
    2. лысова (владимир) Сегодня, 06:15
      Доброе утро. Новость и в правду для наших стран обоюдно приятная ( хотя и интерес разный, по своему).
      лысова
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:50
      Цитата: Арон Заави
      мелочь,а приятно

      Ну знаю, Арон чё вам там приятно и за какие мелочи. Выфигнут янков из Инджирли́ка и почитай у туркаф б-61 немерено будет и без всяких центрифуг. Станет султанишко с ядрен батоном. Да и с С-400. В общем радуйтесь hi
      Tusv
      1. собаковод Сегодня, 07:05
        Владимир hi
        Для Израиля сегодняшний гешефт дороже завтрашнего мира. Не пытайтесь даже!
        собаковод
  4. Ierarh (Alex) Сегодня, 06:05
    Эрдогаша выпрет янки из Инджерлика. А самолёты у нас купит...
    Ierarh
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 06:16
      Цитата: Ierarh
      Эрдогаша выпрет янки из Инджерлика. А самолёты у нас купит...

      Не переживайте за них, бедных.
      Найдутся в регионе те, кто их приютит. laughing
      Totah155
    2. anjey (Андрей) Сегодня, 06:18
      Су -57 конечно же ,не пожалеем для партнеров....,покупайте самолеты ВКС России,тьфу, они в рекламе не нуждаются,сами себя в бою зарекламировали....
      anjey
  5. Totah155 (Alex) Сегодня, 06:08
    И это хорошо.
    "Защищаться" от курдов можно и по старинке с помощью Ф-16
    Totah155
  6. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 06:40
    Им можно предложить Су-35 или Су-57. Только не в кредит выданный нами же. И конечно с возможностью блокировки купленных комплексов ПВО и самолётов. На всякий случай.
    Servisinzhener
  7. zulusuluz Сегодня, 06:41
    Война еще не началась, а США уже кидаловом занимаются... Задумайтесь "союзники" США!
    zulusuluz
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:46
      Цитата: zulusuluz
      кидаловом


      Скажем так, Турция тоже так себе союзник или партнёр, особенно учитывая изменения, которые Турция пережила в последние годы с приходом Эрдогана к власти. Изменение политики итд вносит свои коррективы в отношения между странами.
      Tiras
      1. zulusuluz Сегодня, 06:51
        Так ведь я не про Турцию. Я про "вассалов" Вашингтона - мол ждите, и от вас откажутся в нужный момент!
        zulusuluz
  8. Dart2027 Сегодня, 06:50
    В общем Турция получила двойную выгоду - и ПВО, которое случись чего будет спокойно работать по авиации партнеров и не придется тратить кучу денег на закупку этих горе-самолетов.
    Dart2027
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