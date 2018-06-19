США вычеркнули Турцию из программы F-35 из-за России

Стало известно о «наказании», которое американские конгрессмены ввели в отношении Турции за её «нелояльность» по отношению к США. Наказание для Турции со стороны американских парламентариев выглядит следующим образом: в принятом проекте военного бюджета на будущий год Турция не значится среди стран, которые входят в программу по реализации F-35.Связывается это с тем, что Турция контактирует с Российской Федерацией на предмет будущей закупки зенитных ракетных комплексов С-400.Таким образом, турецкое участие в программе F-35 американскими конгрессменами прекращено.Напомним, что ранее сообщалось о прибытии турецких лётчиков в США для прохождения курса обучения пилотированию истребителей 5-го поколения. Также было заявлено, что один F-35 для ВВС Турции уже собран и может быть передан Анкаре через некоторое время. Тогда и переполошились в сенате США, заявив, что передавать F-35 туркам никак нельзя.Теперь в США окончательно отменили решение о передаче новейшего боевого самолёта. И, судя по всему, турецким лётчикам, прибывшим в США для прохождения курсовой подготовки, можно отправляться обратно.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара в любом случае закупит у России зенитные ракетные комплексы С-400, и при этом не собирается обращать внимание на то, что ей угрожают из Вашингтона. В Сенате США заявили, что Эрдоган даст возможность русским изучить американский самолёт.