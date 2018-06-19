В шведском Мальмё неизвестный расстрелял футбольных болельщиков

В шведском городе Мальмё неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия. На данную минуту известно о том, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере два человека. Это 18-летний юноша и молодой мужчина в возрасте 29 лет. Есть и несколько раненых.Все раненые, а их четверо, тоже мужчины разного возраста.Известно, что жертвы трагедии скончались в одной из местных клиник, куда были доставлены после получения огнестрельных ранений. Медики им помочь уже не смогли.Шведская полиция сообщает о том, что неизвестный стрелок скрылся с места происшествия вместе с оружием.Местные жители в интервью шведским СМИ сообщают, что слышали около двадцати выстрелов.Примечательно, что стрельба произошла в непосредственной близости от полицейского участка. Были ли жертвы обстрела как-то причастны к работе в полиции, не сообщается. Зато известно о том, что все мужчины, по которым стрелял неизвестный, отмечали победу шведской футбольной сборной над сборной Южной Кореи. Напомним, что встреча состоялась накануне на ЧМ и завершилась со счётом 1:0 в пользу шведов.Для поиска и поимки стрелка подняты подразделения полиции не только Мальмё, но и других шведских городов. Пока поиски успехом не увенчались. О причинах, побудивших неизвестного открыть стрельбу, не сообщается. Не исключается и версия теракта.