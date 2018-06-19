07:14 19 июня
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В шведском Мальмё неизвестный расстрелял футбольных болельщиков

В шведском городе Мальмё неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия. На данную минуту известно о том, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере два человека. Это 18-летний юноша и молодой мужчина в возрасте 29 лет. Есть и несколько раненых.
Все раненые, а их четверо, тоже мужчины разного возраста.

Известно, что жертвы трагедии скончались в одной из местных клиник, куда были доставлены после получения огнестрельных ранений. Медики им помочь уже не смогли.

В шведском Мальмё неизвестный расстрелял футбольных болельщиков



Шведская полиция сообщает о том, что неизвестный стрелок скрылся с места происшествия вместе с оружием.

Местные жители в интервью шведским СМИ сообщают, что слышали около двадцати выстрелов.

Примечательно, что стрельба произошла в непосредственной близости от полицейского участка. Были ли жертвы обстрела как-то причастны к работе в полиции, не сообщается. Зато известно о том, что все мужчины, по которым стрелял неизвестный, отмечали победу шведской футбольной сборной над сборной Южной Кореи. Напомним, что встреча состоялась накануне на ЧМ и завершилась со счётом 1:0 в пользу шведов.

Для поиска и поимки стрелка подняты подразделения полиции не только Мальмё, но и других шведских городов. Пока поиски успехом не увенчались. О причинах, побудивших неизвестного открыть стрельбу, не сообщается. Не исключается и версия теракта.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:13
    Для поиска и поимки стрелка подняты подразделения полиции не только Мальмё, но и других шведских городов.

    ... по их законам дадут условно, и если вспомнить брейвика, которые расстрелял кучу народа и кажется получил 17 годов...с отбытием срока заключения в личной камере похожей на загородный дом... демократия... bully
    a.s.zzz888
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:20
      Цитата: a.s.zzz888
      получил 17 годов


      27
      Ванёк
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:30
        Людей конечно жалко.Соболезную...Ну а шведы еще те "тормоза"..в смысле полиции..
        Цитата: Ванёк
        Цитата: a.s.zzz888
        получил 17 годов


        27
        210окв
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:07
        Ванёк (Иван) Сегодня, 06:20


        ... ну уж если точно то -

        Андерс Беринг Брейвик
        норв. Anders Behring Breivik
        Фото из паспорта Андерса Брейвика
        Фото из паспорта Андерса Брейвика
        Имя при рождении: Андерс Беринг Брейвик
        Прозвище «Норвежский стрелок»
        Дата рождения: 13 февраля 1979 (39 лет)
        Место рождения: Осло, Норвегия[1]
        Гражданство: Flag of Norway.svg Норвегия
        Наказание: 21 год тюремного заключения с возможностью продления срока ещё на 5 лет неограниченное число раз
        Отец: Jens Breivik[d]
        Мать: Wenche Behring Breivik[d]
        Убийства
        Количество жертв: 77
        Количество раненых: 151[2][3]
        Период убийств: 22 июля 2011, 15:25—18:35 (с перерывом)
        Основной регион убийств: Осло, затем Утёйа, Норвегия
        Способ убийств: взрыв бомбы, расстрел
        Оружие: заминированный автомобиль АСДТ, Ruger Mini-14, Glock 34
        Мотив: несогласие с иммиграционной политикой правительства Норвегии
        А́ндерс Бе́ринг Бре́йвик[4] (норв. Anders Behring Breivik; с июня 2017 года, известный под именем Фьотольф Хансен (норв. Fjotolf Hansen)[5][6][7][8][9]; род. 13 февраля 1979) — норвежский националист[10], протестантский фундаменталист[11][12], организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года. В результате терактов погибло 77 человек[10][13] и 151 получили ранения[2][3].

        ... и ещё -
        Андерс сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. 24 августа 2012 года он был признан вменяемым, виновным и приговорён к 21 году тюремного заключения в тюрьме Ила с возможностью неограниченного продления срока[Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик частично выиграл иск против государства, которое он обвинил в нарушении своих прав и бесчеловечных условиях тюремного содержания.Согласно решению суда, государству придется оплатить судебные издержки Андерса Брейвика — это почти 36 тысяч евро.


        ... вот и говорю - демократия)) bully ..
        a.s.zzz888
  2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:14
    Тоже салютовал, по-своему.
    Может и корейцем был, обида взыграла.
    Неплохой
  3. Vard Сегодня, 06:14
    Неизвестный... И только борода и его крики Алла я в бар выдавали в нем ... Кого же он мне напоминает...
    Vard
  4. лысова (владимир) Сегодня, 06:21
    Просто попали под раздачу, находясь в ненужное время, в ненужном месте.
    лысова
  5. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 06:47
    Терракты в Европе идут фактически каждую неделю, это уже никого не удивляет
    Сармат Саныч
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 06:53
      Террористы в ЕС вообще часто воспитываются из местных и с детства! Либеральная почва вполне себе благодатна для такой поросли...
      Опер
  6. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 07:08
    Ищите раскосого
    Fkjydjckfrgh
  7. собаковод Сегодня, 07:13
    Нормально так-то. ЧМ в России, бритты пугали всех российскими болельшиками-террористами, а в европах расстреливают болельщиков, английские болельщики бузят в России, а россияне встречают всех хлебом-солью, устраивают тех, кто попал в неприятные ситуации, и т.д., и т.п... Загадочная Россия... Может, за это Россию не любят?
    собаковод
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