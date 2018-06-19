Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В шведском Мальмё неизвестный расстрелял футбольных болельщиков
В шведском городе Мальмё неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия. На данную минуту известно о том, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере два человека. Это 18-летний юноша и молодой мужчина в возрасте 29 лет. Есть и несколько раненых.
Все раненые, а их четверо, тоже мужчины разного возраста.
Известно, что жертвы трагедии скончались в одной из местных клиник, куда были доставлены после получения огнестрельных ранений. Медики им помочь уже не смогли.
Шведская полиция сообщает о том, что неизвестный стрелок скрылся с места происшествия вместе с оружием.
Местные жители в интервью шведским СМИ сообщают, что слышали около двадцати выстрелов.
Примечательно, что стрельба произошла в непосредственной близости от полицейского участка. Были ли жертвы обстрела как-то причастны к работе в полиции, не сообщается. Зато известно о том, что все мужчины, по которым стрелял неизвестный, отмечали победу шведской футбольной сборной над сборной Южной Кореи. Напомним, что встреча состоялась накануне на ЧМ и завершилась со счётом 1:0 в пользу шведов.
Для поиска и поимки стрелка подняты подразделения полиции не только Мальмё, но и других шведских городов. Пока поиски успехом не увенчались. О причинах, побудивших неизвестного открыть стрельбу, не сообщается. Не исключается и версия теракта.
Все раненые, а их четверо, тоже мужчины разного возраста.
Известно, что жертвы трагедии скончались в одной из местных клиник, куда были доставлены после получения огнестрельных ранений. Медики им помочь уже не смогли.
Шведская полиция сообщает о том, что неизвестный стрелок скрылся с места происшествия вместе с оружием.
Местные жители в интервью шведским СМИ сообщают, что слышали около двадцати выстрелов.
Примечательно, что стрельба произошла в непосредственной близости от полицейского участка. Были ли жертвы обстрела как-то причастны к работе в полиции, не сообщается. Зато известно о том, что все мужчины, по которым стрелял неизвестный, отмечали победу шведской футбольной сборной над сборной Южной Кореи. Напомним, что встреча состоялась накануне на ЧМ и завершилась со счётом 1:0 в пользу шведов.
Для поиска и поимки стрелка подняты подразделения полиции не только Мальмё, но и других шведских городов. Пока поиски успехом не увенчались. О причинах, побудивших неизвестного открыть стрельбу, не сообщается. Не исключается и версия теракта.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти