07:15 19 июня
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Ким снова в Китае. Зачастил?

Японские газеты язвят по поводу нового визита северокорейского лидера в Китай. Стало известно о том, что самолёт государственной авиакомпании «Корё» с Ким Чен Ыном на борту приземлился в аэропорту Пекина. И отдельные японские СМИ сообщили, что глава КНДР «прилетел в Китай, чтобы отчитаться о своей встрече с Дональдом Трампом, которая состоялась в Сингапуре».

Напомним, что это уже второй визит Ким Чен Ына в Поднебесную. Первый состоялся в конце марта.

Ким снова в Китае. Зачастил?



Известно о том, что визит Ким Чен Ына, в ходе которого он проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, продлится 2 дня.

Главная тема для обсуждения – тема денуклеаризации Корейского полуострова и поэтапное снятие антисеверокорейских санкций. Здесь позиции Пхеньяна и Вашингтона, как известно, являются диаметрально противоположными. Логика Вашингтона: сначала ядерное разоружение – потом снятие ограничительных мер в экономике. Логика Пхеньяна – начинать нужно США, со снятия введённых санкций, так как КНДР уже отказалась от ракетно-ядерных испытаний и ликвидировала испытательный полигон на виду у зарубежных журналистов.

Пекин старается занимать нейтральную позицию - по крайней мере, внешне.

Стоит напомнить, что на этом фоне в Республике Корея заявили о готовности продолжить военные учения на полуострове. Этот шаг раскритиковали японские власти, отметив, что такие действия Сеула точно не пойдут на пользу потеплению отношений с Севером.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 18

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  1. anjey (Андрей) Сегодня, 06:28
    Ыну и с Путиным есть о чем поговорить....,есть небольшая,но общая граница....
    anjey
  2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:28
    Китай вообще должен снять санкции с Северной Кореи, американцам назло.
    Неплохой
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:32
      Снять санкции принятые в СБ ООН Китай не может. Китай может просто нарушать режим санкций. Впрочем Китай и ранее его нарушал, но часто использовал его для давления и подчинения себе КНДР.
      Tiras
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:39
      Цитата: Неплохой
      Китай вообще должен снять санкции с Северной Кореи, американцам назло

      Ага щаззз,прямо таки взяли и разбежались. Ким такои гемор в том числе и Китаю устроил,что пусть сидит под санкция и не вякает.
      Александр романов
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 06:41
        Ким прогнул Трампа изящно
        Александр War
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:43
          Цитата: Александр War
          Ким прогнул Трампа изящно

          Ахахаа,ну вообще это уровень laughing laughing laughing
          Санкции ввели против КНДР,жрать нечего в КНДР,разоружается КНДР . Это теперь называется нагнуть Трампа wassat
          Палата № 6
          Александр романов
          1. Александр War (Александр) Сегодня, 06:45
            Где он разоружаеться ? доки в студию
            Александр War
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:50
              Цитата: Александр War
              Где он разоружаеться ? доки в студию

              Я смотрю для тебя всё капли это роса
              ria.ru›В мире›20180524/1521299130.html
              На полигоне были взорваны три испытательные шахты. ... США требовали прекратить разработку ядерного оружия, угрожая КНДР санкциями. В апреле республика отказалась от дальнейших испытаний
              Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна приостановит все пуски ракет и закроет ядерные полигоны, говорят государственные СМИ КНДР. Северная Корея официально сворачивает ракетную программу
              Выходим из комы
              Александр романов
              1. Александр War (Александр) Сегодня, 06:54
                laughing Да это как после распада СССР когда сказали нам НАТО продвигаться не будет laughing Ким тебе на горбачов
                Александр War
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:59
                  Цитата: Александр War
                  Да это как после распада СССР когда сказали нам НАТО продвигаться не будет Ким тебе на горбачов

                  Эй ты че с тему съехал. Вот тебе доки,которые ты просил.Даваи раскажи еще,как Ким нагнул Трампа.
                  Александр романов
          2. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:11
            Он имел ввиду, что Ким и Ын научил народ жрать траву, этим и прогнул трампа, санкции им не страшны. Вон как сам Ын раздобрел на лебеде laughing
            Nix1986
      2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:45
        Однако не сравнить с тем, что устроили американцы Китаю.
        Неплохой
  3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:30
    Уважаемый китаиские друзья,нет братья. Дорогие китаиские братья,откроите пожалуйста границу с нашеи великой страной. Мы очень хотим жрать.
    Подпись- Солнцеподобный Ким.
    P.S Низко кланяюсь
    Александр романов
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 06:35
      Романов а где твой верный друг антисоветчик профессор? laughing
      Александр War
      1. Комментарий был удален.
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 06:42
          Видать ты не родился и не жил в СССР
          Александр War
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            1. Александр War (Александр) Сегодня, 07:03
              Так сказать ,их там нет
              Александр War
            2. Александр War (Александр) Сегодня, 07:05
              А что ,всех видных Командиров ополчения уже нет recourse
              Александр War
  4. Комментарий был удален.
  5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:09
    В условиях когда китай и США ведут торговую войну переговоры США и КНДР явно не очень нравятся Китаю. Ын просто старается усидеть на 2-х стульях.
    Nix1986
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