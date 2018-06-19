Ким снова в Китае. Зачастил?

Японские газеты язвят по поводу нового визита северокорейского лидера в Китай. Стало известно о том, что самолёт государственной авиакомпании «Корё» с Ким Чен Ыном на борту приземлился в аэропорту Пекина. И отдельные японские СМИ сообщили, что глава КНДР «прилетел в Китай, чтобы отчитаться о своей встрече с Дональдом Трампом, которая состоялась в Сингапуре».Напомним, что это уже второй визит Ким Чен Ына в Поднебесную. Первый состоялся в конце марта.Известно о том, что визит Ким Чен Ына, в ходе которого он проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, продлится 2 дня.Главная тема для обсуждения – тема денуклеаризации Корейского полуострова и поэтапное снятие антисеверокорейских санкций. Здесь позиции Пхеньяна и Вашингтона, как известно, являются диаметрально противоположными. Логика Вашингтона: сначала ядерное разоружение – потом снятие ограничительных мер в экономике. Логика Пхеньяна – начинать нужно США, со снятия введённых санкций, так как КНДР уже отказалась от ракетно-ядерных испытаний и ликвидировала испытательный полигон на виду у зарубежных журналистов.Пекин старается занимать нейтральную позицию - по крайней мере, внешне.Стоит напомнить, что на этом фоне в Республике Корея заявили о готовности продолжить военные учения на полуострове. Этот шаг раскритиковали японские власти, отметив, что такие действия Сеула точно не пойдут на пользу потеплению отношений с Севером.