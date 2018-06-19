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Правительство Испании намерено перезахоронить останки диктатора Франко
Испанские власти заявили о том, что они подготовили план по перезахоронению останков диктатора Франсиско Франко. Он был захоронен в мавзолее в Долине Павших, и в Испании с момента захоронения не утихали споры по поводу того, что этому человеку не место в почитаемом в стране пантеоне. Причём некоторое время назад было решено называть Долину Павших - захоронением "жертв франкизма".
Новое испанское правительство, которое было сформировано пару недель назад, заявляет, что останки Франко «будут обязательно перенесены из мавзолея». По словам вице-премьера правительства Испании Кармен Кальво, «эксгумация останков будет начата в скором времени и будет проведена в сжатые сроки».
После того, как в правительстве озвучили инициативу, в дело вступили противники перезахоронения. Они отвечают кабмину тем, что решение о захоронении генералиссимуса Франсиско Франко в мавзолее принимал испанский король, а потому только королевская семья может решать вопрос о выносе останков покойного из Долины Павших.
Для справки: Франко находился у руля Испании с 1939 по 1975 годы. В году Второй мировой войны активно контактировал с Гитлером, при этом пытаясь позиционировать себя как нейтрального политика. При этом не без участия «нейтрального политика» на восточный фронт была отправлена так называемая «Голубая дивизия», которая в итоге (в результате боёв с Красной Армией) потеряла около 4,9 тыс. своих представителей убитыми и более 8,7 тыс. ранеными.
Несмотря на то, что Франко содействовал нацистскому режиму в Германии, после окончания войны его власть в Испании не прекратилась. Западные державы старались «не замечать» того, что во власти в Испании находится вчерашний пособник нацистов. Оправдывалось всё это тем, что «без Франко в Испании победят коммунисты».
Долина Павших – мемориальный комплекс, который был создан самим Франко. По опросам последнего времени число выступающих за перезахоронение останков Франко практически равно числу выступающих против перезахоронения.
Новое испанское правительство, которое было сформировано пару недель назад, заявляет, что останки Франко «будут обязательно перенесены из мавзолея». По словам вице-премьера правительства Испании Кармен Кальво, «эксгумация останков будет начата в скором времени и будет проведена в сжатые сроки».
После того, как в правительстве озвучили инициативу, в дело вступили противники перезахоронения. Они отвечают кабмину тем, что решение о захоронении генералиссимуса Франсиско Франко в мавзолее принимал испанский король, а потому только королевская семья может решать вопрос о выносе останков покойного из Долины Павших.
Для справки: Франко находился у руля Испании с 1939 по 1975 годы. В году Второй мировой войны активно контактировал с Гитлером, при этом пытаясь позиционировать себя как нейтрального политика. При этом не без участия «нейтрального политика» на восточный фронт была отправлена так называемая «Голубая дивизия», которая в итоге (в результате боёв с Красной Армией) потеряла около 4,9 тыс. своих представителей убитыми и более 8,7 тыс. ранеными.
Несмотря на то, что Франко содействовал нацистскому режиму в Германии, после окончания войны его власть в Испании не прекратилась. Западные державы старались «не замечать» того, что во власти в Испании находится вчерашний пособник нацистов. Оправдывалось всё это тем, что «без Франко в Испании победят коммунисты».
Долина Павших – мемориальный комплекс, который был создан самим Франко. По опросам последнего времени число выступающих за перезахоронение останков Франко практически равно числу выступающих против перезахоронения.
Использованы фотографии: Википедия
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