Правительство Испании намерено перезахоронить останки диктатора Франко

Испанские власти заявили о том, что они подготовили план по перезахоронению останков диктатора Франсиско Франко. Он был захоронен в мавзолее в Долине Павших, и в Испании с момента захоронения не утихали споры по поводу того, что этому человеку не место в почитаемом в стране пантеоне. Причём некоторое время назад было решено называть Долину Павших - захоронением "жертв франкизма".Новое испанское правительство, которое было сформировано пару недель назад, заявляет, что останки Франко «будут обязательно перенесены из мавзолея». По словам вице-премьера правительства Испании Кармен Кальво, «эксгумация останков будет начата в скором времени и будет проведена в сжатые сроки».После того, как в правительстве озвучили инициативу, в дело вступили противники перезахоронения. Они отвечают кабмину тем, что решение о захоронении генералиссимуса Франсиско Франко в мавзолее принимал испанский король, а потому только королевская семья может решать вопрос о выносе останков покойного из Долины Павших.Для справки: Франко находился у руля Испании с 1939 по 1975 годы. В году Второй мировой войны активно контактировал с Гитлером, при этом пытаясь позиционировать себя как нейтрального политика. При этом не без участия «нейтрального политика» на восточный фронт была отправлена так называемая «Голубая дивизия», которая в итоге (в результате боёв с Красной Армией) потеряла около 4,9 тыс. своих представителей убитыми и более 8,7 тыс. ранеными.Несмотря на то, что Франко содействовал нацистскому режиму в Германии, после окончания войны его власть в Испании не прекратилась. Западные державы старались «не замечать» того, что во власти в Испании находится вчерашний пособник нацистов. Оправдывалось всё это тем, что «без Франко в Испании победят коммунисты».Долина Павших – мемориальный комплекс, который был создан самим Франко. По опросам последнего времени число выступающих за перезахоронение останков Франко практически равно числу выступающих против перезахоронения.