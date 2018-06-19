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Правительство Испании намерено перезахоронить останки диктатора Франко

Испанские власти заявили о том, что они подготовили план по перезахоронению останков диктатора Франсиско Франко. Он был захоронен в мавзолее в Долине Павших, и в Испании с момента захоронения не утихали споры по поводу того, что этому человеку не место в почитаемом в стране пантеоне. Причём некоторое время назад было решено называть Долину Павших - захоронением "жертв франкизма".

Новое испанское правительство, которое было сформировано пару недель назад, заявляет, что останки Франко «будут обязательно перенесены из мавзолея». По словам вице-премьера правительства Испании Кармен Кальво, «эксгумация останков будет начата в скором времени и будет проведена в сжатые сроки».

После того, как в правительстве озвучили инициативу, в дело вступили противники перезахоронения. Они отвечают кабмину тем, что решение о захоронении генералиссимуса Франсиско Франко в мавзолее принимал испанский король, а потому только королевская семья может решать вопрос о выносе останков покойного из Долины Павших.


Правительство Испании намерено перезахоронить останки диктатора Франко


Для справки: Франко находился у руля Испании с 1939 по 1975 годы. В году Второй мировой войны активно контактировал с Гитлером, при этом пытаясь позиционировать себя как нейтрального политика. При этом не без участия «нейтрального политика» на восточный фронт была отправлена так называемая «Голубая дивизия», которая в итоге (в результате боёв с Красной Армией) потеряла около 4,9 тыс. своих представителей убитыми и более 8,7 тыс. ранеными.

Несмотря на то, что Франко содействовал нацистскому режиму в Германии, после окончания войны его власть в Испании не прекратилась. Западные державы старались «не замечать» того, что во власти в Испании находится вчерашний пособник нацистов. Оправдывалось всё это тем, что «без Франко в Испании победят коммунисты».

Долина Павших – мемориальный комплекс, который был создан самим Франко. По опросам последнего времени число выступающих за перезахоронение останков Франко практически равно числу выступающих против перезахоронения.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 5

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  1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 07:12
    Испанцы по-разному относятся к Франциско Франко. Кто-то проклинает кровавого палача и тирана, железной рукой расправившегося с политическими противниками, кто-то с ностальгией вспоминает стабильность, порядок и небывалый экономический подъем, которым отмечались годы его правления. Ситуация, увы, печально знакомая россиянам.
    Теренин
  2. космонафт (космонафт) Сегодня, 07:12
    ну и зачем нам эта новость?типа дедушку Ленина тоже надо перезахоронить?мы всё время смотрим а как там у них.вот в Китае,вот в америках,вот в Германии...то экономика,то цены,то там не милиция,а полиция,то пенсии у них с 70 лет,и как это замечательно.вот теперь диктатора надо обсуждать
    космонафт
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:13
    А какая разница кто как думает. Как король скажет так и сделают. Просто таки образец европеоидной демократии.
    василий50
  4. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:14
    Личное дело Испании. Уважаю государства, которые ценят свою историю и не обращают внимания на политические предрассудки. А про связь с нацистской Германией и "диктаторство", то здесь "рыльце в пушку" почти у всего Евросоюза и азиатских стран.
    samarin1969
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:17
    Правительство Испании намерено перезахоронить останки диктатора Франко
    ... их право, пусть решают сами, чего нам "постить"...
    a.s.zzz888
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