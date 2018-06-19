10:02 19 июня
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Чудны дела: Порошенко в Конституционном суде оспаривает лишение Януковича статуса президента

Становится известно о том, что действующий президент Украины решил оспорить через суд решение о лишении президентского статуса своего предшественника. Об этом на своей странице рассказал лидеру украинской Радикальной партии Олег Ляшко. Напомним, что ранее именно Ляшко выступил инициатором лишения Виктора Януковича статуса президента Украины. Трактовка – «за государственную измену». Суд Украины факт наличия государственной измены Виктором Януковичем не может доказать до сих пор. Ещё большие трудности возникли после показаний свидетелей о том, что Янукович отменил съезд Партии регионов в 2014 году в Харькове, так как на него планировалось покушение прямо в зале заседаний.

Чудны дела: Порошенко в Конституционном суде оспаривает лишение Януковича статуса президента


Ляшко:
Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича статуса президента. Зачем он это делает?! Разве что, примеряет на себя судьбу Януковича!



Конституционный суд Украины подтверждает обращение Петра Порошенко на предмет изучения правомерности лишения Януковича статуса президента. Документ размещён на официальном сайте КС Украины. В частности, отмечается, что во время принятия решения о лишении Януковича статуса президента не был учтён ключевой момент: украинская конституция предполагает лишение статуса президента только в результате процедуры импичмента. Эта процедура в отношении Януковича проведена не была.

На Украине не только Ляшко удивляется неожиданному обращению Порошенко в Конституционный суд по ситуации с Януковичем. В социальных сетях уже шутят по поводу того, что Порошенко готовится «присмотреть себе домик в Ростовской области, по соседству с предшественником».

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут в 2019 году.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 33

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:16
    Думает,мало ли,кто станет следующим президентом. Это называется соломку подстелить
    Александр романов
    1. Чёрный Сегодня, 07:19
      Пецюндер подыскивает номер в ростовской гостинице, а там занято... wassat...вот и приходится как то решать вопрос laughing
      Конституционный суд Украины подтверждает обращение Петра Порошенко на предмет изучения правомерности лишения Януковича статуса президента
      Если серьёзно, то думаю, что это ему нужно для того, что бы карманный суд, подтвердил правильность и законность лишения Яныка полномочий....типо, "у нас всё по закону, я не при делах"
      Чёрный
      1. Vard Сегодня, 07:31
        У него домик в Испании... Так что все готово...
        Vard
    2. роман66 (роман) Сегодня, 07:26
      Саня. привет hi поздняк метаться, тут надо уже пути для драпа готовить, президентство не главное, жизня своя всего дороже
      роман66
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:28
        Цитата: роман66
        оздняк метаться, тут надо уже пути для драпа готовить,

        Пути уже подготовлены,другое дело,еще есть время подготовить тему,что бы после того,как он перестанет быть президентом,его за яйца не подвесили .
        Здорова Рома drinks
        Александр романов
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:21
        Роман,он пока не мечется.Ему необходимо еще на четыре года избираться вна..А жить он будет(если печень позволит)..Глобус большой(только не Украины)..
        Цитата: роман66
        Саня. привет hi поздняк метаться, тут надо уже пути для драпа готовить, президентство не главное, жизня своя всего дороже
        210окв
        1. роман66 (роман) Сегодня, 08:54
          Дим, ну какие четыре года? да он до выборов не доживет, причем, если печень откажет. то хотя бы безболезненно уйдет!!
          роман66
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:19
    Чудны дела: Порошенко в Конституционном суде оспаривает лишение Януковича статуса президента

    ... допился пецька-алкаш, несёт его по краЯм, так может упасть и не подняться больше... bully
    a.s.zzz888
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 07:21
    Ничего удивительного, и у Порошенко просветления бывают между запоями. Народ обманывать, на какое то время, можно, а себя то как?
    Теренин
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:51
      Не сомневаюсь что всё это Петруччо задумал с целью прикрытия собственной филейной части .
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 07:55
        Цитата: bouncyhunter
        Не сомневаюсь что всё это Петруччо задумал с целью прикрытия собственной филейной части

        hi Петруччо это придумал , что бы создать видимость своей легитимности . Суд наверняка подтвердит законность отрешения яныка от власти...
        Чёрный
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:00
          hi Похоже , трон под ним реально шатается если ищет подтверждений законности . Но почему-то не покидает ощущение что есть в его действиях "двойное дно" ...
          bouncyhunter
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:17
        Доброе утро Паша hi Интересное дело..Один очень пассионарный чел в итоге оказался в Амстердаме и курит бамбук,а этот синегал где окажется? what Я надеюсь что на фонарном столбе...
        Цитата: bouncyhunter
        Не сомневаюсь что всё это Петруччо задумал с целью прикрытия собственной филейной части .
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:31
          Привет , Дима hi
          Цитата: 210окв
          Я надеюсь что на фонарном столбе..

          Если при грандиозном шухере окажется недостаточно расторопным - там и окажется , самое место для него . Но этот синяк опасность дупой чует , так что успеет драпануть , скорее всего ...
          bouncyhunter
          1. роман66 (роман) Сегодня, 08:56
            Паша! hi
            спеет драпануть , скорее всего ...
            если сильно пьяный не будет lol
            роман66
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:59
              Привет , Рома ! hi
              Вот и посмотрим что возобладает : инстинкт самосохранения или инстинкт насоса . wink
              bouncyhunter
              1. роман66 (роман) Сегодня, 09:00
                у алкоголиков нет выбора request
                роман66
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:21
    Сначала сделал, потом подумал? А теперь передумал и пытается переделать? Да ну, бред какой то... Все новости из ВНА - бред...
    Горный стрелок
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:06
      Цитата: Горный стрелок
      Сначала сделал, потом подумал? А теперь передумал и пытается переделать? Да ну, бред какой то... Все новости из ВНА - бред...

      hi Да, есть, что то в его действиях убийственное для здравого смысла.
      Теренин
  5. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:24
    Этак, скоро Хряка из Ростова вернут, попросят прощения и вернут все конфискованное.
    Metallurg_2
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:29
      Цитата: Metallurg_2
      Этак, скоро Хряка из Ростова вернут

      Этот тот самый хряк,что говорил-наш путь Европа
      Александр романов
  6. demo (Ван) Сегодня, 07:28
    Домик у Порошенко уже есть. В Ростове ему не в кайф жить.
    Там же находится Северо-Кавказский военный суд РФ.
    А это не то соседство, которое радует.
    Да и Янукович под Москвой живет.
    demo
    1. роман66 (роман) Сегодня, 08:57
      в метро!?? lol докатился..
      роман66
  7. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:49
    Не хрен, не хрен, у нас уже все занято, тут Янукович там мундиаль. Недопенсионеры начнут огородики сажать, чтобы с голоду не сдохнуть, пенсии ожидаючи. Так что Потрошенко ищи себе закуток там, куда ты так рвешься - в Ойросоюзе, если он к тому времени не развалится.
    Ros 56
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:12
      Цитата: Ros 56
      Не хрен, не хрен, у нас уже все занято,

      hi Да, ладно тебе Юрий, пусть в Россию приезжают и живут. У нас ведь пока ты за забором, то в безопасности, а на дорогу выехал то можешь в "пробке" или от обочников в глаз получить, angry невзирая на то, какую фамилию ты носишь. yes
      Теренин
  8. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 08:07
    Пецюня похоже наклюкался раньше пятницы
    Сармат Саныч
  9. BAI Сегодня, 08:44
    В социальных сетях уже шутят по поводу того, что Порошенко готовится «присмотреть себе домик в Ростовской области

    Естественно, у Порошенко есть все основания полагать, что после президенства его объявят преступником, лишат статуса и конфискация всего нажитого непосильным трудом.
    BAI
  10. Лесс Сегодня, 09:02
    Не понимаю. Если Порошенко оспорит отстранение от власти Януковича, то получится, что у Украины два президента? Или же они в таком случае просто поменяются местами? Янукович - в Киев, Порошенко - в Ростов?
    Лесс
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 09:55
      Пеця просто заявит, что он ни за что ответственности не несёт - у Украины всё это время был другой президент, с него всё и спрашивайте. smile
      Alexey RA
  11. пищак Сегодня, 09:21
    Ясен пень, что, на всякий случай, готовит себе "запасной аэродром" в России, ведь "с России выдачи нет"?! fellow
    пищак
  12. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 09:23
    "шутят по поводу того, что Порошенко готовится «присмотреть себе домик в Ростовской области, по соседству с предшественником" - почему то не удивительно, что и его могут приютить.
    zapfen
  13. tacet (Владимир) Сегодня, 09:35
    Петя решил кинуть МВФ ?!
    tacet
  14. gurzuf Сегодня, 09:39
    Хитрый ход Вальцмана. Объявить Витька действующим президентом и все победы "революцii гiдностi" отнести на счет реабилитированного Яныка.
    gurzuf
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