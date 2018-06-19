Чудны дела: Порошенко в Конституционном суде оспаривает лишение Януковича статуса президента

Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича статуса президента. Зачем он это делает?! Разве что, примеряет на себя судьбу Януковича!

Становится известно о том, что действующий президент Украины решил оспорить через суд решение о лишении президентского статуса своего предшественника. Об этом на своей странице рассказал лидеру украинской Радикальной партии Олег Ляшко. Напомним, что ранее именно Ляшко выступил инициатором лишения Виктора Януковича статуса президента Украины. Трактовка – «за государственную измену». Суд Украины факт наличия государственной измены Виктором Януковичем не может доказать до сих пор. Ещё большие трудности возникли после показаний свидетелей о том, что Янукович отменил съезд Партии регионов в 2014 году в Харькове, так как на него планировалось покушение прямо в зале заседаний.Ляшко:Конституционный суд Украины подтверждает обращение Петра Порошенко на предмет изучения правомерности лишения Януковича статуса президента. Документ размещён на официальном сайте КС Украины . В частности, отмечается, что во время принятия решения о лишении Януковича статуса президента не был учтён ключевой момент: украинская конституция предполагает лишение статуса президента только в результате процедуры импичмента. Эта процедура в отношении Януковича проведена не была.На Украине не только Ляшко удивляется неожиданному обращению Порошенко в Конституционный суд по ситуации с Януковичем. В социальных сетях уже шутят по поводу того, что Порошенко готовится «присмотреть себе домик в Ростовской области, по соседству с предшественником».Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут в 2019 году.