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СМИ: Военное информационное облако поможет России пережить третью мировую
Британская пресса активно обсуждает возможности России в сфере информационных технологий. Так, в издании The Daily Mail первым делом обсуждается «разработка Минобороны, позволяющая пережить мировую войну». Именно такое определение даётся так называемому «военному информационному облаку» - информационной среде, которая действовала бы независимо от иностранных сетей.
Сама идея создания независимой сети, основанной на использовании альтернативных протоколов, обсуждается в России достаточно давно. Фактически – с момента введения антироссийских санкций и угроз отдельных западных политиков в стиле: «Не будете лояльными – отключим Интернет».
Закрытый сегмент обмена данными, как утверждается западными СМИ, Россия «готова использовать для совмещения реализации военных и гражданских целей». При этом уже даже обозначена примерна стоимость реализации проекта функционирования «военного информационного облака». В средствах массовой информации прозвучала сумма в 390 млн рублей. Заявлено, что проект может быть реализован на основе создания по стране так называемых дата-центров, которые смогут работать независимо от зарубежных сетей, а потому внутренняя сеть России сможет обладать большой степенью защищённости от внешних киберугроз. В материалах СМИ утверждается, что первый такой дата-центр уже появился в ВС РФ – в Южном военном округе. Официально эта информация не подтверждается.
Вся проблема состоит в вопросе использования комплектующих и технологий. На данный момент в стране пока нет достаточных объёмов производства электроники, способной покрыть все потребности для создания полноценной внутрироссийской сети. Однако Минобороны РФ предпринимает все усилия, чтобы свести зависимость от иностранных (по крайней мере от западных) комплектующих к нулю.
Сама идея создания независимой сети, основанной на использовании альтернативных протоколов, обсуждается в России достаточно давно. Фактически – с момента введения антироссийских санкций и угроз отдельных западных политиков в стиле: «Не будете лояльными – отключим Интернет».
Закрытый сегмент обмена данными, как утверждается западными СМИ, Россия «готова использовать для совмещения реализации военных и гражданских целей». При этом уже даже обозначена примерна стоимость реализации проекта функционирования «военного информационного облака». В средствах массовой информации прозвучала сумма в 390 млн рублей. Заявлено, что проект может быть реализован на основе создания по стране так называемых дата-центров, которые смогут работать независимо от зарубежных сетей, а потому внутренняя сеть России сможет обладать большой степенью защищённости от внешних киберугроз. В материалах СМИ утверждается, что первый такой дата-центр уже появился в ВС РФ – в Южном военном округе. Официально эта информация не подтверждается.
Вся проблема состоит в вопросе использования комплектующих и технологий. На данный момент в стране пока нет достаточных объёмов производства электроники, способной покрыть все потребности для создания полноценной внутрироссийской сети. Однако Минобороны РФ предпринимает все усилия, чтобы свести зависимость от иностранных (по крайней мере от западных) комплектующих к нулю.
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