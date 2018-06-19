10:03 19 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

СМИ: Военное информационное облако поможет России пережить третью мировую

Британская пресса активно обсуждает возможности России в сфере информационных технологий. Так, в издании The Daily Mail первым делом обсуждается «разработка Минобороны, позволяющая пережить мировую войну». Именно такое определение даётся так называемому «военному информационному облаку» - информационной среде, которая действовала бы независимо от иностранных сетей.

Сама идея создания независимой сети, основанной на использовании альтернативных протоколов, обсуждается в России достаточно давно. Фактически – с момента введения антироссийских санкций и угроз отдельных западных политиков в стиле: «Не будете лояльными – отключим Интернет».

СМИ: Военное информационное облако поможет России пережить третью мировую



Закрытый сегмент обмена данными, как утверждается западными СМИ, Россия «готова использовать для совмещения реализации военных и гражданских целей». При этом уже даже обозначена примерна стоимость реализации проекта функционирования «военного информационного облака». В средствах массовой информации прозвучала сумма в 390 млн рублей. Заявлено, что проект может быть реализован на основе создания по стране так называемых дата-центров, которые смогут работать независимо от зарубежных сетей, а потому внутренняя сеть России сможет обладать большой степенью защищённости от внешних киберугроз. В материалах СМИ утверждается, что первый такой дата-центр уже появился в ВС РФ – в Южном военном округе. Официально эта информация не подтверждается.

Вся проблема состоит в вопросе использования комплектующих и технологий. На данный момент в стране пока нет достаточных объёмов производства электроники, способной покрыть все потребности для создания полноценной внутрироссийской сети. Однако Минобороны РФ предпринимает все усилия, чтобы свести зависимость от иностранных (по крайней мере от западных) комплектующих к нулю.


21

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. demo (Ван) Сегодня, 07:59
    Возложить на плечи Минобороны столь трудную задачу, не верное решение.
    Нужны усилия и других ведомств, организаций, да и просто обычных людей, обладающих навыками и умением.
    Ибо если застанут врасплох, то мало не покажется.
    demo
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 08:07
      Цитата: demo
      Возложить на плечи Минобороны столь трудную задачу, не верное решение.
      Нужны усилия и других ведомств, организаций, да и просто обычных людей, обладающих навыками и умением.

      Вы практически сами ответили на эту проблему. Конечно МО РФ такие задачи само решить не сможет, тем более не будет ни какого экономического эффекта. А вот если к этой проблеме на первом этапе подключить ВУЗы и школы, а после обкатки и отладки системы, на втором этапе подключить лечебные и государственные учреждения, банки и предприятия, то сразу появится экономический эффект и процесс пойдет по нарастающей.
      Vita VKO
      1. лысова (владимир) Сегодня, 08:44
        Добрый день. Верно, только велосипед изобретать МО РФ не надо. То, что вы сказали, нормально работало и давало нормальные результаты при союзе, не без грехов конечно, но работало. Всё по ступенькам помню и кто чего стоил, и как оказался на серьёзном предприятии. Правда эконом эффект не работал, к военке близко не подпускали гражданку, разве что прикрывались тазиками и это правильно.
        лысова
      2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 09:46
        На сегодня вузы могут только пилотные проекты прорабатывать, тут нужно мощное финансируемое действо с сильной базовой структурой, посему как ведущее и может выступить МО РФ.. Миллиарды бюджетных денег выбрасывается чубайсовским Нано и похожим Сколковым, в основном без результатно разворовываемых, так их вкладывать в необходимые и ясно определённые стратегические проекты,. как информационно-сетевая независимость, тут и банковские, деловые, военные и и прочие сети и программы взаимодействия.
        Vladimir 5
    2. Logall (Александр) Сегодня, 08:09
      Цитата: demo
      Возложить на плечи Минобороны столь трудную задачу, не верное решение.

      Минобороны РФ предпринимает все усилия, чтобы свести зависимость от иностранных (по крайней мере от западных) комплектующих к нулю.
      А кому тогда доверить, Чубайсовскому роснано? Дык они не производят нифига, всё зарубежом покупают, как выяснилось...
      Logall
      1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:06
        Саш, привет! Согласен полностью! А на кого же еще возложить кроме как на МО? Разве не понятно, что свой сектор интернета (закрытый сектор) - это гос.тайна! Не случайно же он называется "военное информационное облако".
        Давайте Чубайсу поручим... и какое это облако будет закрытое? Сольют все прямо на корню....
        Другое дело, что МО может под какие-то отдельные модули подключать различные гражданские организации
        Dashout
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:47
          Цитата: Dashout
          свой сектор интернета (закрытый сектор) - это гос.тайна!

          С чего вдруг сеть, даже военная стала гос. тайной? Тайной является исключительно небольшая часть информации, циркулирующей в сети. Скажу вам по "секрету", что большая часть информации с очень высоким грифом секретности передается по обычным открытым каналам связи, в том числе и радио к которому имеют доступ абсолютно все. Защита секретной информации определяется исключительно методами шифрования, длинной ключа и временем его действия.
          С военной точки зрения имеет смысл говорить только о наличии дополнительной защиты каналов связи и их надежности.
          Vita VKO
  2. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:03
    «Не будете лояльными – отключим Интернет».


    . для совмещения реализации военных и гражданских целей


    Как бы это потом не перешло на граждан страны, которые захотят выразить гнев на разные решения правительства.

    А поводов много - кибер угрозы, госдеп повышающий НДС и возраст выхода на пенсию....


    .Однако Минобороны РФ предпринимает все усилия, чтобы свести зависимость от иностранных (по крайней мере от западных) комплектующих к нулю.


    Для создания дата центров и прочего?
    Это просто невозможно.
    Tiras
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:05
      Цитата: Tiras
      Это просто невозможно.

      Вам нужно срочно на ТСН или 1+1 тв Украины в качестве эксперта.
      Александр романов
      1. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:20
        Александр, а куда денутся свои" эксперты"если мы наших туда экспортируется? А может и правда их туда направить и будут они между собой воевать (бюджет не резиновый,а каждый хочет" кусать")
        Роялист
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:32
          Цитата: Tiras
          «Не будете лояльными – отключим Интернет».


          . для совмещения реализации военных и гражданских целей


          Как бы это потом не перешло на граждан страны, которые захотят выразить гнев на разные решения правительства.

          А поводов много - кибер угрозы, госдеп повышающий НДС и возраст выхода на пенсию....


          .Однако Минобороны РФ предпринимает все усилия, чтобы свести зависимость от иностранных (по крайней мере от западных) комплектующих к нулю.


          Для создания дата центров и прочего?
          Это просто невозможно.



          Что именно не возможно?

          У нас полно своих дата центров
          bulvas
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:10
            Цитата: bulvas
            У нас полно своих дата центров


            Я про полное импортозамещение.
            Конечно есть дата центры.
            Россия к сожалению до сих пор не может делать высоко качественные линии производств и оборудование, высокоточные станки, которые почти все зарубежного производства.
            Tiras
          2. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 09:40
            Цитата: bulvas
            У нас полно своих дата центров

            Да? а комплектующие каких отечественных брендов для них используются, особенно интересуют местные производители "винтов" от 2 - 4 Тб и твердотельники? laughing
            PSih2097
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:53
              Цитата: PSih2097
              Да? а комплектующие каких отечественных брендов для них используются, особенно интересуют местные производители "винтов" от 2 - 4 Тб и твердотельники?


              В мире более сотни стран, которые не производят "винты" и прочие комплектующие, как и многое другое, среди них есть вполне себе высокоразвитые

              Противостояние длится около 4-х лет, мы не могли знать, что нас начнут блокировать, военные корабли, двигатели и многое другое для военной продукции заказывали и покупали в странах НАТО

              Значит, будем учиться делать, что уже и происходит, если с глобализацией у нас не получается и нас не хотят видеть в мировой экономики




              bulvas
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:39
          Цитата: Роялист
          а куда денутся свои" эксперты"если мы наших туда экспортируется?

          Скоро у Пороха выборы,каждый эксперт,который говорит относительно России -ЭТО НЕВОЗМОЖНО ,на вес золота. Каждого примут,не волнуитесь
          Александр романов
    2. Комментарий был удален.
  3. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:13
    Цитата: demo
    Возложить на плечи Минобороны столь трудную задачу, не верное решение.
    Нужны усилия и других ведомств, организаций, да и просто обычных людей, обладающих навыками и умением.
    Ибо если застанут врасплох, то мало не покажется.

    Пожалуй Вы правы: это касается всех и правительственные организации и бизнес и нас.
    Роялист
  4. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 09:42
    Было время, были и у нас собственные ЭВМ на отечественной элементной базе (ДВК-2, “Нейроны» и т.д.). Имелись и неплохие наработки в области операционных систем и программированию. Правда ЭВМ делали в тесной кооперации со странами СЭВ (Польша, Болгария) но и элементная база была своя (Рига, Зеленоград). Сейчас поднять бы производство «Эльбрусов» что бы у них была достойная цена (сейчас за персоналку от 240к. рублей хотят при весьма - как бы так поделикатнее выразиться - умеренной производительности. Правда и аппаратных закладок от заозёрных, в этой технике нет. Но нужны не только процессора, нужны маршрутизаторы, программируемые микросхемы высокой логики, порты, интерфейсы... Наверное, надо Роснано разогнать и на их месте поставить с нуля купленный у буржуинов завод по производству элементной базы. Уже на его основе готовить новое поколение молодых кадров и рассчитывать, что лет за двадцать у нас появится отечественное производство более или менее заметных масштабов и приемлемого качества. А буржуи завод продадут, иначе это были бы не буржуи winked
    Gnefredov
Картина дня