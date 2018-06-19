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Кравчук: Москва сама может бросить Крым
Российские власти могут добровольно вернуть Крым, когда поймут, что не могут с ним справиться, приводит Украинская правда слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука.
Экс-президент отметил, что полуостров требует «непосильных затрат».
По его словам, в свое время, при Никите Хрущеве, Москва не смогла справиться с регионом и передала его Киеву. Сейчас может возникнуть похожая ситуация.
При этом политик отметил, что его прогноз не обязательно должен сбыться в ближайшее время, да и передача Крыма может быть не совсем добровольной, а под давлением международной общественности.
Конечно, это может произойти не так быстро, как хотелось бы – процесс может затянуться надолго, всё может быть, сказал Кравчук.
Во-первых, когда украинцы станут жить лучше – неизвестно, а во-вторых, не надо забывать, что среди жителей полуострова 78 процентов – русские, пояснил экс-президент.
Напомним, Крым стал российским в результате референдума, проведенного там в марте 2014 года. Более 95% жителей высказались за вхождение региона в состав РФ. Киев же по-прежнему считает полуостров свой, но временно оккупированной территорией.
Экс-президент отметил, что полуостров требует «непосильных затрат».
По его словам, в свое время, при Никите Хрущеве, Москва не смогла справиться с регионом и передала его Киеву. Сейчас может возникнуть похожая ситуация.
Хотя россияне и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат,заявил Кравчук и добавил, что Украина вложила в полуостров около $100 млрд.
При этом политик отметил, что его прогноз не обязательно должен сбыться в ближайшее время, да и передача Крыма может быть не совсем добровольной, а под давлением международной общественности.
Конечно, это может произойти не так быстро, как хотелось бы – процесс может затянуться надолго, всё может быть, сказал Кравчук.
Но в теорию, что как только Украина станет жить лучше, чем Крыму, то полуостров вернется, – не верю,заявил он.
Во-первых, когда украинцы станут жить лучше – неизвестно, а во-вторых, не надо забывать, что среди жителей полуострова 78 процентов – русские, пояснил экс-президент.
Напомним, Крым стал российским в результате референдума, проведенного там в марте 2014 года. Более 95% жителей высказались за вхождение региона в состав РФ. Киев же по-прежнему считает полуостров свой, но временно оккупированной территорией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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