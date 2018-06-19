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Кравчук: Москва сама может бросить Крым

Российские власти могут добровольно вернуть Крым, когда поймут, что не могут с ним справиться, приводит Украинская правда слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука.



Экс-президент отметил, что полуостров требует «непосильных затрат».


По его словам, в свое время, при Никите Хрущеве, Москва не смогла справиться с регионом и передала его Киеву. Сейчас может возникнуть похожая ситуация.

Хотя россияне и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат,
заявил Кравчук и добавил, что Украина вложила в полуостров около $100 млрд.

При этом политик отметил, что его прогноз не обязательно должен сбыться в ближайшее время, да и передача Крыма может быть не совсем добровольной, а под давлением международной общественности.

Конечно, это может произойти не так быстро, как хотелось бы – процесс может затянуться надолго, всё может быть, сказал Кравчук.

Но в теорию, что как только Украина станет жить лучше, чем Крыму, то полуостров вернется, – не верю,
заявил он.

Во-первых, когда украинцы станут жить лучше – неизвестно, а во-вторых, не надо забывать, что среди жителей полуострова 78 процентов – русские, пояснил экс-президент.

Напомним, Крым стал российским в результате референдума, проведенного там в марте 2014 года. Более 95% жителей высказались за вхождение региона в состав РФ. Киев же по-прежнему считает полуостров свой, но временно оккупированной территорией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. уже москвич (димон) Сегодня, 08:14
    Галичина тоже может присоединиться к Польше. Такое уже было...
    уже москвич
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 08:17
      Он как песочные часы, время прошло, перевернули и опять посыпался.
      Неплохой
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:25
        Да флюгер он обыкновенный...
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:38
          Витя , привет hi Кравчук , похоже , обретается в тех же высших алкогольных эмпиреях что и Петруччо . fool
          Украина вложила в полуостров около $100 млрд

          Или освоила по карманам чинуш ?
          Крым - российский ! И точка . А мыздобулы пусть себя за локти кусают .
          bouncyhunter
    2. Чёрный Сегодня, 08:18
      Ещё один новоиспечённый нью-бандеровец размечтался...психиатры и проктологи - самые востребованные медицинские специальности на украине wassat
      Чёрный
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 08:48
      Экономист недоделанный. Крым требует вложений на первоначальном этапе, чтобы исправить то, что разрушила Украина. А потом Крым станет золотоносной сокровищницей для России. Почему Украина разрушает сама себя, потому что надеется, что Россия не будет бороться за руины, которые останутся от Украины. И страну можно будет преспокойно отдать западу. А западные правители всегда были охотниками до земли, им ее всегда не хватало.
      Венд
    4. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:08
      Цифры в 100млд$ взяты просто из головы.ни песо они туда не вложили.только доили.а ШОНЕВМЕРЛЯНДИЯ в перспективе ой как не скоро будет жить хорошо
      vkl.47
    5. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 09:33
      Заберите у этого старпёра микрофон,надоел вещать, или прекращайте его постить, он не здоров.
      Dimontius
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:34
      А еще Крачвук уверен в том, что Куев может "потянуть" всю Европ. Но ему не хватает мозгов понять что он сотворил с нынешней Украиной! belay
      сибиралт
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:19
    заявил Кравчук и добавил, что Украина вложила в полуостров около $100 млрд
    Помоему он бухает вместе с Порошенко
    Александр романов
    1. ученый Сегодня, 08:31
      Цитата: Александр романов
      вложила в полуостров около $100 млрд

      это он вложил в собственные карманы и карманы верхушки олигархов захвативших власть на мадане.
      ученый
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:09
      во тоже самое хотел отписать . все крымчане хотят знать когда это каклы вложили в Крым 100 лярдов нерублей ?
      а то они в составе руины сколько лет прожили и ни разу не слышали об этом .
      просто экспл
    3. Опер (Игорь) Сегодня, 09:57
      Цитата: Александр романов
      заявил Кравчук и добавил, что Украина вложила в полуостров около $100 млрд

      Перед майданом еще ходил такой анекдот. Стоит Янукович в церкви еа службе. а перед ним старенькая бабулька. И шепотом просит Господа - Боже ну пошли мне 200 гривен! Ну всего то и надо мне 200! Господи но Ты же все можешь исполни пожалуйста мою просьбу! И так бабушка при этом горько плакала, что Янукович сжалился. Полез в карман, а там только 100 гривен завалялось, остальные в другой валюте. Он взял и аккуратно положил бабушке в карман кофты эти 100 гривен. Бабушка вынимает деньги из кармана, оборачивается и видит Януковича ... Господи, искренне удивляется она, нашел через кого передавать - половину то он уже с ... ть успел!!!
      Опер
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 08:23
    Хрущев передал Крым в ведение Украины для облегчения ведения хозяйственной деятельности. Только и всего. Потому что Северо-крымский канал в ведении УССР и все остальное было.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:48
      Хруща надо за это наказать....посмертно!
      НасРать
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:24
    У дедули видать уже кукундер едет или попутал свои таблетки от маразма с внуковыми "волшебными"...
    КВУ-НСвД
  5. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 08:24
    Наверное господин Кравчук давно не был в Крыму. Вот уж то, в каком состоянии полуостров остался после Украины, так это катастрофа! Долго ещё люди будут "отходить " от украинского правления
    Влад Морозов
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:51
      Цитата: Влад Морозов
      ... Долго ещё люди будут "отходить " от украинского правления

      Через лет 20 начнут забывать.. а через 30 появятся те, кто будет задавать вопрос о правильности выбора в 2014 году и рисовать радужные картины если бы жили при Украине...
      НасРать
      1. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 09:50
        Цитата: НасРать
        а через 30 появятся те, кто будет задавать вопрос о правильности выбора в 2014 году и рисовать радужные картины если бы жили при Украине...

        А кто сказал, что через 30 лет кто то вспомнит что такое государство вообще существовало?
        Действительный репер
  6. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 08:24
    Может уже пора прекращать заниматься демагогией и играми в международное право с военными преступниками захватившими власть в Киеве? Понятно, что их больное воображение будет рождать все большие гадости. Менталитет даже у мелкого воришки такое, что сам по своей воле он не сможет остановится, что уж говорить о такой террористической организации неонацистского толка как киевская хунта.
    Vita VKO
  7. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:36
    Маразм крепчал. Мозги усохли.
    Кент0001
  8. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:45
    Российские власти могут добровольно вернуть Крым, когда поймут, что не могут с ним справиться, приводит Украинская правда слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука.

    Не дождесся. angry fool am
    Скорее Россия закроет свой рынок для товаров с Украины, запроетит своим банкам работать и поддерживать экономику Украины. Крым-Россия. Вопрос закрыт. Это не чемода-взфл, надоел-вернул. В Крыму люди, которые хотят жить в России, а не в бандерии.
    Балу
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:48
    Ну хватит уже про ВНА... Бредят люди наяву. У них своя реальность, параллельная.
    Горный стрелок
  10. Saratoga833 (Виктор) Сегодня, 08:49
    Разглагольствования этого "бывшего" похожи на умозаключения абсолютно безграмотного селюка, а не бывшего президента. Крым был подарен Украине не по экономическим соображениям, а по чисто политическим играм Хрущёва! Вложила Украина 100 миллиардов? А сколько триллионов из Крыма украдено Украиной он не посчитал? А что промышленность Крыма практически полностью разрушена и разворована Украиной он не догадывается? Лучше бы он спрогнозировал что вообще с Украиной в скором временем станет, благодаря им же начатой русофобской политике и прямой продаже её Западу!
    Saratoga833
  11. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 08:51
    Экс-президент отметил, что полуостров требует «непосильных затрат»


    Это его мозг от старческой деменции требует непосильных затрат.
    Ох и кретино-хромосомо.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Комментарий был удален.
  12. лысова (владимир) Сегодня, 08:53
    " ... Украина вложила в полуостров около $100 млрд. " - интересно какая Украина и во что.
    лысова
  13. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 09:00
    Дядя, ты - сплошное недоразумение. Скучно и уныло слушать вашу чушь, особенно о "вложенных" якобы в Крым миллионах, миллиардах и триллионах. В карман вашей сволочи, вероятно, вложено было куда больше. А сколько Россия вложила в Украину страшно подумать.
    Beltasir Matyagu
  14. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 09:21
    А к тому времени либо ишак либо падишах либо кравчук... laughing 2 июня был в Крыму, и не заметил того что Украина вложила в него 100 миллиардов долларов. Мост видел, железнодорожный тоже строится. Трасса "Таврида" тоже активно строится.
    Servisinzhener
  15. jetfors_84 Сегодня, 09:32
    Какие же больные люди стояли в руководстве разваливших Союз
    jetfors_84
  16. oldzek (николай) Сегодня, 09:34
    между прочим не так уж он и неправ.если во главе России будет тип вроде Миши крапчатого,то всё возможно...
    oldzek
  17. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 09:36
    изумительное существо
    Не либероид Русский
  18. Strashila (I) Сегодня, 09:40
    Если Украина только за Севастополь получала порядка 100 млн вечнозеленых, сильно не заметно чтоб что то перепало при этом Крыму в прошлом от этих денег... о каких убытках России теперь можно говорить... теперь она вкладывает деньги в свою территорию.
    Strashila
  19. LVMI1980 Сегодня, 09:43
    Этот бендеровский все еще тявкает
    без него союз в 91 не развалился
    am
    LVMI1980
  20. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:47
    По его словам, в свое время, при Никите Хрущеве, Москва не смогла справиться с регионом и передала его Киеву. Сейчас может возникнуть похожая ситуация.

    какой бред, москва не смогла справится, это дЭбил считает УССР отдельным государство что ли
    Василенко Владимир
  21. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 09:48
    Похоже, дядька стал чувствовать, что о нем забывают, вот и начал вещать всякий бред чтобы о нем вспомнили...
    WATCH_OFFICER
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