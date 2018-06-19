Такого роста ещё не было. Правительство представило новую версию "увеличения пенсий"

Очередной правительственный чиновник представил собственный вариант того, как будут «расти пенсии» в случае реализации программы по повышению пенсионного возраста. Если ранее Татьяна Голикова анонсировала рост пенсий по 12 тысяч рублей ежегодно (на тысячу в месяц), то её коллега по кабинету министров представил более скромные «плановые показатели».Так, министр труда Максим Топилин в эфире телеканала «Россия24» заявил о том, что к 2023-2024 году пенсии «смогут вырасти на 8-10% в реальном выражении».По словам министра Топилина, «это серьёзная прибавка», и «такого роста в России вообще никогда не было».Тот же Топилин заявил, что среднегодовая прибавка для пенсионеров составит около тысячи рублей.И кому в данному случае верить: Татьяне Голиковой, которая, вроде как, пенсионерам обещала по тысяче рублей средней прибавки в месяц, или Максиму Топилину, который, говоря о прибавке в тысячу рублей, заявил, что это не за месяц, а за год.Интересно, правительство всерьёз рассчитывает, что граждане искренне поверят в то, что государство собирается заботиться о повышении уровня жизни пенсионеров, если сам министр говорит, что за пять лет пенсии вырастут на 8 процентов?Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин вопросами реформирования пенсионного законодательства не занимается, а также о том, что вопрос с пенсионным возрастом должен обсуждаться экспертами.