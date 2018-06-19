10:00 19 июня
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Такого роста ещё не было. Правительство представило новую версию "увеличения пенсий"

Очередной правительственный чиновник представил собственный вариант того, как будут «расти пенсии» в случае реализации программы по повышению пенсионного возраста. Если ранее Татьяна Голикова анонсировала рост пенсий по 12 тысяч рублей ежегодно (на тысячу в месяц), то её коллега по кабинету министров представил более скромные «плановые показатели».

Так, министр труда Максим Топилин в эфире телеканала «Россия24» заявил о том, что к 2023-2024 году пенсии «смогут вырасти на 8-10% в реальном выражении».

Такого роста ещё не было. Правительство представило новую версию "увеличения пенсий"



По словам министра Топилина, «это серьёзная прибавка», и «такого роста в России вообще никогда не было».

Тот же Топилин заявил, что среднегодовая прибавка для пенсионеров составит около тысячи рублей.

И кому в данному случае верить: Татьяне Голиковой, которая, вроде как, пенсионерам обещала по тысяче рублей средней прибавки в месяц, или Максиму Топилину, который, говоря о прибавке в тысячу рублей, заявил, что это не за месяц, а за год.

Интересно, правительство всерьёз рассчитывает, что граждане искренне поверят в то, что государство собирается заботиться о повышении уровня жизни пенсионеров, если сам министр говорит, что за пять лет пенсии вырастут на 8 процентов?

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин вопросами реформирования пенсионного законодательства не занимается, а также о том, что вопрос с пенсионным возрастом должен обсуждаться экспертами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 124

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:23
    Голикова- тыщу в месяц ! Топилин - тыщу в год ! Песков - Путин пенсиями не занимается...Выбирайте, граждане пенсионеры !
    Uncle Lee
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 08:26
      медведев тоже говорил тыщу в год! добавлю пару видео
      Александр War
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:36
        Забавные они , но "тренироваться надо ... вон на кошках".
        cniza
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:49
          Они будут обещать, что угодно, лишь бы проект прошёл!
          Но, после долгих сопротивлений, они пойдут на попятную и сделают 60 и 62... Чего и добиваются!
          А теперь новости с Кавказа (комментировать не буду, так всё ясно):Вот уж действительно - "Добро пожаловать"!
          Logall
          1. Чёрный Сегодня, 08:56
            Сказка быль, да в ней намёк.... smile
            Чёрный
          2. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 09:56
            геноцид русского народа ?
            это вам не СССР!
            Сергей иппон
        2. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 09:03
          Цитата: cniza
          Забавные они , но "тренироваться надо ... вон на кошках".

          Власть решила сделать подарок Госдепу в организации майдана. Виной всему неумеренная жадность. Родину жалко, а власть мусорные люстрации заслужила.
          volot-voin
        3. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:46
          Ну вы и зверь!
          NordUral
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:27
      Голикова опять к своему новому коллективу привыкает, слезы накапливает, тяжело ей видите ли со своими подельниками прощаться.
      Rusland
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:47
        А может их собрать в одном месте посевернее, пусть общаются?
        NordUral
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:27
      Владимир hi А что выбирать..?Нам любое ярмо впору.. am Вон писульку недовольных граждан собирают..
      Цитата: Uncle Lee
      Голикова- тыщу в месяц ! Топилин - тыщу в год ! Песков - Путин пенсиями не занимается...Выбирайте, граждане пенсионеры !
      210окв
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:31
        Дима ! hi Как-то сразу стало много недовольных ! От чего это ?
        Uncle Lee
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:34
          Владимир,эта писулька не стало много недовольных...Это слабый писк мыши попавшей в мышеловку.
          Цитата: Uncle Lee
          Дима ! hi Как-то сразу стало много недовольных ! От чего это ?
          210окв
        2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:06
          Задача для первого класса .
          Средняя продлжительность жизни мужчины в городе федерального значения Севастополе 64 ,7 года ... Вопрос -Сколько мужчин в севастополе выйдут на пенсию 65 лет .. Ответ -0 .
          30 вис
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:40
            Эта задача не для первого класса,а постарше если честно..Может быть процентов и двадцать пять и доживёт.Может быть.Ведь это статистика и вещь средняя..
            Цитата: 30 вис
            Задача для первого класса .
            Средняя продлжительность жизни мужчины в городе федерального значения Севастополе 64 ,7 года ... Вопрос -Сколько мужчин в севастополе выйдут на пенсию 65 лет .. Ответ -0 .
            210окв
          2. 123456789 Сегодня, 09:53
            Около половины, если не брать в расчет долгожителей laughing Половина выйдет, а половина... hi
            123456789
    4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:28
      Цитата: Uncle Lee
      Голикова- тыщу в месяц ! Топилин - тыщу в год ! Песков - Путин пенсиями не занимается...Выбирайте, граждане пенсионеры !

      все врут, верить никому нельзя. Кредит доверия исчерпан. Их реформы- это граната, брошенная стране. Вот кто только дернет чеку?
      Silvestr
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:30
        Сильвестр,один ответ-НИКТО!
        Цитата: Silvestr
        Цитата: Uncle Lee
        Голикова- тыщу в месяц ! Топилин - тыщу в год ! Песков - Путин пенсиями не занимается...Выбирайте, граждане пенсионеры !

        все врут, верить никому нельзя. Кредит доверия исчерпан. Их реформы- это граната, брошенная стране. Вот кто только дернет чеку?
        210окв
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:32
          Цитата: 210окв
          Сильвестр,один ответ-НИКТО!

          не получится. "А" сказали, народ завелся. Заднюю власть не включит
          Silvestr
          1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 08:41
            Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!(с) laughing
            Doliva63
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:44
              Цитата: Doliva63
              Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!(с)

              кто знает.Если свою гвардию ВВП уже авиацией снабдит- значит боится
              Silvestr
              1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:58
                Цитата: Silvestr

                кто знает.Если свою гвардию ВВП уже авиацией снабдит- значит боится


                Кого? Вас что ли? wassat
                НасРать
                1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:59
                  Цитата: НасРать
                  Кого? Вас что ли?

                  НАС, недовольных этой властью. Разницу уловили?
                  Silvestr
                  1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:03
                    Цитата: Silvestr
                    Цитата: НасРать
                    Кого? Вас что ли?

                    НАС, недовольных этой властью. Разницу уловили?

                    Хе-хе.... недовольных властью... Писульки писать в нете - это недовольные? А спроси - как тебя звать и где живешь - и не довольные властью все испаряются... laughing
                    Так, кто кого боится, Сильвеструшка? tongue
                    НасРать
                    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:08
                      Цитата: НасРать
                      Так, кто кого боится, Сильвеструшка?

                      похоже. что никто никого. Когда народ теряет страх перед властью- жди беды.
                      Цитата: НасРать
                      Писульки писать в нете - это недовольные?

                      это хорошо, что пока писульки. Надеятся на благоразумие.
                      Вам надо чтобы сразу и как на Украине? Кровушки захотели?
                      Silvestr
                      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:13
                        Цитата: Silvestr

                        похоже. что никто никого. Когда народ теряет страх перед властью- жди беды.

                        это хорошо, что пока писульки.

                        Пока возглавляют недовольство такие как Вы - ни хрена не будет... Только писульки в нете!
                        Вас даже поддерживать стали меньше - неделю назад Вас бы плюсами поддержали бы массово, а сейчас надоели Вы уже всем... wassat
                        НасРать
                    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:52
                      Вы, как я понимаю, один смелый и умный на ВО.
                      На весь мир кричать не собираюсь, кто я и где живу, но зарегистрирован на ВО под настоящим именем и найти меня заинтересованным службам пара пустяков. Да я и не прячусь. А вы можете про себя так сказать?
                      NordUral
                      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:55
                        О, коммуняки нарисовались.. Просрали страну, ввергли народ в нищету.. а сейчас вроде как заступнички народные... wassat Сидели бы,продажные коммуняки тихонечко, помалкивали...
                        НасРать
                  2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:17
                    Цитата: Silvestr
                    НАС, недовольных этой властью

                    what При этих словах я всегда вспоминаю Валентина Сергеевича Павлова, вот это был премьер не то что Медведев! Народ советский обворовал за три дня так, что великий советский народ даже не пискнул! И недовольных не было wink
                    Serg65
              2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:09
                Цитата: Silvestr
                Если свою гвардию ВВП уже авиацией снабдит- значит боится

                Тебе хватит и одного смачного пинка от ОМОНовца,еще керосин на тебя тратить
                Александр романов
                1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:10
                  Цитата: Александр романов
                  Тебе хватит и одного смачного пинка от ОМОНовца,еще керосин на тебя тратить

                  как сказать? Мне то хватит одного движения и наверняка.Знания- сила!
                  Silvestr
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:17
                    Цитата: Silvestr
                    Мне то хватит одного движения

                    С дивана до кресла,если только laughing Весь твои героизм заканчивается в писульках -это твои максимум
                    Александр романов
                    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:19
                      Цитата: Александр романов
                      Весь твои героизм заканчивается в писульках -это твои максимум

                      свои эротические фантазии оставьте на завтрак. Видал таких героев без штанов....лебезят, в глаза заискивают.. тьфу..
                      Silvestr
                      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:24
                        Цитата: Silvestr
                        . Видал таких героев без штанов....

                        Выложи свое фото,хочу что бы мне стало страшно.Даваи герои
                        Александр романов
          2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:20
            Я чего то не вижу заведённых.По кухням все как обычно.
            Цитата: Silvestr
            Цитата: 210окв
            Сильвестр,один ответ-НИКТО!

            не получится. "А" сказали, народ завелся. Заднюю власть не включит
            210окв
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:21
              Цитата: 210окв
              По кухням все как обычно.

              1 стадия брожения
              Silvestr
            2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:23
              Цитата: 210окв
              ....По кухням все как обычно.

              Народу есть что терять! - так раньше коммуняки говорили...

              В 90-е, когда жрать было не чего - и то народ сидел "ровно", а сейчас уж и по давно!
              НасРать
              1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:35
                Цитата: НасРать
                а сейчас уж и по давно!

                ну тогда и поделом! Что ж сказать. Как говорят на Украине- "хай щастить"
                Silvestr
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:46
                  Цитата: Silvestr

                  ну тогда и поделом! Что ж сказать. Как говорят на Украине- "хай щастить"

                  Как там у Вас на Украине говорят - нам все равно...
                  НасРать
        2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:38
          Зашел в магазин, а там рожи недовольные, будто Крым не наш !
          Uncle Lee
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:40
            Цитата: Uncle Lee
            Зашел в магазин, а там рожи недовольные,

            А чем недовльны,большая очередь в кассы и все с загруженными тележками ? Меня такая фигня тоже вымораживает
            Александр романов
            1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:51
              Цитата: Александр романов
              с загруженными тележками

              Вы правы, видел.... Затовариваются, как перед войной....Но рожи все равно недовольные request
              Uncle Lee
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:55
                Цитата: Uncle Lee
                ..Но рожи все равно недовольные

                Я в Самбери заезжаю в начале десятого вечера,народу уже мало и на кассах по два ,три человека. Морды стоят довольные такие .Перед закрытием нужно отовариваться wink
                Цитата: Uncle Lee
                Затовариваются, как перед войной.

                Мы слишком много стали жрать laughing
                Александр романов
                1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:43
                  И что из этого следует?Подсесть на диету.Предлодите это ДАМу.
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: Uncle Lee
                  ..Но рожи все равно недовольные

                  Я в Самбери заезжаю в начале десятого вечера,народу уже мало и на кассах по два ,три человека. Морды стоят довольные такие .Перед закрытием нужно отовариваться wink
                  Цитата: Uncle Lee
                  Затовариваются, как перед войной.

                  Мы слишком много стали жрать laughing
                  210окв
              2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:58
                Цитата: Uncle Lee
                Вы правы, видел.... Затовариваются, как перед войной....Но рожи все равно недовольные

                доходит, что любимчик их, лохов, кинул.
                Silvestr
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:08
                  Цитата: Silvestr

                  доходит, что любимчик их, лохов, кинул

                  Мне очередь в кассы не нравится,стоять по 20 минут. А свои фантазии себе оставь троль
                  Александр романов
                  1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:17
                    Цитата: Александр романов
                    Мне очередь в кассы не нравится,стоять по 20 минут.

                    а вы не стойте- без очереди. Это ж по -вашему
                    Silvestr
                    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:21
                      Цитата: Silvestr
                      Это ж по -вашему

                      ты на что то умное то вообще способен?
                      Александр романов
                      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:24
                        Цитата: Александр романов
                        ты на что то умное то вообще способен?

                        вижу воспитание не ахти какое, правила хорошего тона выучите для начала. Потом можно об остальном говорить. Дивульсию по Субботину хотите?
                        Silvestr
                      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:28
                        Цитата: Silvestr
                        вижу воспитание не ахти какое

                        Вижу что ты слепои
                        Цитата: Silvestr
                        . Дивульсию по Субботину хотите?

                        Ты наконецто нашел хорошего проктолога и доволен результатом,теперь всем рекомендуешь да.
                        Александр романов
            2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:53
              Цитата: Александр романов
              А чем недовльны

              Silvestr
          2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:48
            Цитата: Uncle Lee
            Зашел в магазин, а там рожи недовольные, будто Крым не наш !

            По результатам исследования компании HeadHunter, только 6 % россиян считают необходимым повысить пенсионный возраст в России. При этом наилучшим возрастом выхода на пенсию для женщин они считают 60 лет, а для мужчин — 63 года.

            Больше половины респондентов, а именно 53 % опрошенных, полагают, что существующая возрастная планка для выхода на пенсию не требует изменений, поскольку оптимально, когда мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. А 35 % респондентов HeadHunter полагают, что возраст выхода на пенсию в России надо еще больше снизить.
            Silvestr
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:51
        Цитата: Silvestr
        все врут, верить никому нельзя. Кредит доверия исчерпан. Их реформы- это граната, брошенная стране. Вот кто только дернет чеку?

        Андреич drinks разве что то изменить надо обязательно взрывать страну belay Может без скакания и покрышек сначала попробовать, 28 июня во многих городах будут акции протеста, мы с матерью и женой, хоть все пенсионеры, но у нас и дети и внуки есть, петицию вон подписали. drinks hi
        vovanpain
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:27
          Цитата: vovanpain
          мы с матерью и женой, хоть все пенсионеры,

          у нас тоже все подписывают, все еще надеются на благоразумие
          Silvestr
      3. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 09:24
        Обломили что то этими новостями.И пока я тут к своим одиннадцати тысячам добавлял еще двенадцать разбираясь в формулах,неожиданно поступили новые данные и мои вычисления,на которые потрачены столько сил и праздничной водки оказались слегка преувеличины и планы о новых зубах и большом портрете лидера на стенку пока отложены на неопределенное время...
        sapporo1959
    5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:45
      Цитата: Uncle Lee
      Голикова- тыщу в месяц ! Топилин - тыщу в год ! Песков - Путин пенсиями не занимается...Выбирайте, граждане пенсионеры !

      Володя Приветствую drinks hi Да оба врут как сивые мерины, дай бог 500 рублев накинут и пенсионеры держитесь дальше. hi
      vovanpain
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:47
        Тезка ! hi Так держимся ! А кто пойдет на пенсию в эти годы, вот кому предстоит держаться !
        Uncle Lee
        1. Logall (Александр) Сегодня, 09:20
          Цитата: Uncle Lee
          пойдет на пенсию в эти годы, вот кому предстоит держаться !

          Володя, теперь бытует мнение, что чёрным зарплатам быть! Люди не хотят платить налоги... Не хотят кормить правительство, с формулировкой: "правительство, денег нет, но вы держитесь..."
          Logall
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:28
            Цитата: Logall
            что чёрным зарплатам быть!

            и не только. Сбербанк прислал СМС-ку, что переводы с карты на карту будут сопровождаться налогом в 13%. Наличка- вперед!
            Silvestr
            1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 09:49
              Можете скрин смс выложить, а то мне сбер не спешит такие смс присылать. Может забыл про меня
              Moskovit
              1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 09:58
                Цитата: Moskovit
                Можете скрин смс выложить, а то мне сбер не спешит такие смс присылать. Может забыл про меня

                Не мешайте человеку работать,лезете со своими глупостями!На слово надо верить lol
                Вас Влад
          2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:34
            Цитата: Logall
            теперь бытует мнение, что чёрным зарплатам быть! Люди не хотят платить налоги.

            Санчо drinks а вчера говорили об этом, вместо того чтобы бороться с серыми схемами, эти балбесы пошли по самому легкому пути, ободрать народ и уменьшить число пенсионеров, путем сведения их в гроб до пенсии. drinks
            vovanpain
          3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:42
            Саня hi Фсе пошло по худшему сценарию......Эх аналитики-маразматики !
            Uncle Lee
    6. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 09:02
      Голикова тоже обещала тыщу в год. Она просто посчитала, что при увеличении пенсии на 1000, за год пенсионер "переполучит" 12000. Прочитайте внимательней ее интервью. Полагаю, Голикова сознательно подпустила пыли, чтобы ее неправильно поняли и спекулировали ее словами. Но говорит она о прибавке примерно в тысячу за год. Она это проиллюстрировала примером про 14 тысяч, 15 тысяч, 16 тысяч... Найдите именно этот пример и все встанет на свои места.
      сорок восьмой
    7. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:12
      Пусть гарант Конституции уберет из неё слова "Россия - социальное государство" и не позорится перед народом! Спрятался за "Росгвардию" и выжидает что дальше будет. А за мундиаль будут отрабатывать будущие пенсионеры. winked
      сибиралт
      1. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 09:30
        Цитата: сибиралт
        Пусть гарант Конституции уберет из неё слова "Россия - социальное государство" и не позорится перед народом!winked

        ну тогда в ней надо еще в одной статье поправочки сделать...
        С:
        Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

        на "Российская Федерация - Россия есть олигархическое федеративное псевдоправовое государство с непонятной формой правления"... wassat
        PSih2097
    8. prapor55 (Александр) Сегодня, 09:19
      Все о Россиянах думают без отдыха,не берегут себя совсем пора им отдохнуть от трудов .
      prapor55
    9. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:44
      Выбирать надо было 18 марта! А сейчас только охреневать от противоречивых известий властных лгунов про эту ТЫСЯЧУ, то ли в год, то ли в месяц, а то и вообще потом как-нибудь.
      NordUral
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:24
    Опять двадцать пять. request
    Rusland
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 08:29
    Бояре заврались окончательно. Больше похоже на попытку избежать дубины народного гнева оправданиями типа "вы нас не так поняли". Царь видимо отдыхает от трудов праведных, не царское это дело перед холопами объясняться. Заместо себя дьяка своего посылает комментарии делать смердам неразумным.
    Altona
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:31
      Цитата: Altona
      Больше похоже на попытку избежать дубины народного гнева оправданиями типа "вы нас не так поняли"

      похоже крысы засуетились.
      Silvestr
  4. RaptorF22 Сегодня, 08:30
    Ну как рады? winked Те кто голосовали за стабильные 1000 рублей в год wink
    RaptorF22
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 08:33
      laughing Сейчас Александр Романов придет и скажет вы все врети и вы агенты госдепа и не мешайте футбол смотреть и да про повышение НДС вы тоже агенты госдепа laughing
      Александр War
  5. RaptorF22 Сегодня, 08:32
    Это ещё цветочки yes Самое интересное будет впереди yes fellow Когда до самих зомбированных дойдёт как становится жить веселей wink
    RaptorF22
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:34
      Цитата: RaptorF22
      Это ещё цветочки. Самое интересное будет впереди . Когда до самих зомбированных дойдёт как становится жить веселей

      в России от любви до ненависти один шаг. Николаю II тоже кланялись, а потом свергли...
      Silvestr
    2. Александр War (Александр) Сегодня, 08:36
      Ну что вы все прицепились к Царю Вове smile он-же говорил что правительством доволен ,а если так и большинство проголосовало то они тоже должны любить правительство и партию димы единороссов
      Александр War
  6. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 08:37
    Если человек получает на руки 25т.р., то отчисления государству составят 20т.р., за 40 лет. это 20*12*40= 9 млн. 600 т.р., вопрос куда государство девает эти деньги?
    SlavaS
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:49
      Вот на это и девает
      Вадим237
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:01
        это на картинке. А в реалии? если всем так хорошо, то почему недовольны?
        Silvestr
        1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:19
          а в реалии -
          если в областном центре построили перинатальный или онко центр- то жители области его НЕ видят живьем.И когда им говорят что расходы на медицину выросли-они говорят - а у нас в больнице ничего не изменилось request Хотя при этом вполне в этих центрах могут лечиться их родственники
          если потоп -так увеличение расходов на общегосударственные вопросы видят только жители затопленных деревень,остальная страна не вникает
          если армия получает новое вооружение/технику - основная масса населения это практически не видит
          если не происходит террактов - при достаточно большом количестве покушений/приготовлений-это значит что спецслужбы грамотно работают.Причем в нашей стране это не вариант про "пугание сусликов" © анекдот.Но их работа опять же не особо видна...
          Крымский мост - это тоже вклад в экономику,загрузка производителей

          Но особо все это не выпячивается-вот и ноет население
          свой1970
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:30
            Цитата: свой1970
            если в областном центре построили перинатальный или онко центр- то жители области его НЕ видят живьем.

            не скажите, тогда зачем при таком счастье больные в Москву и за кордон рвутся лечится, а детям деньги на лечение по ящику собирают?
            Silvestr
          2. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 09:39
            если в областном центре
            , один построили, распиарили, зато 10 других больниц закрыли, объеденили, оптимизировали, у нас в Челябинске за все последние 30 лет я не видел ни одного нового садика ни одной новой школы, в больницах штукатурка на голову падает, на крымском мосту работал знакомый сварщиком 1500 руб. смены, пахал как конь, хотя подрядчику за человека было 3900 руб., а сколько жмуров там попадало? Новая техника в армии, Сирия? это защита газпрома от Катарского газа. Вот это реалии
            SlavaS
        2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:22
          Цитата: Silvestr
          если всем так хорошо, то почему недовольны?

          А это смысл жизни, всегда быть недовольным!!!
          Serg65
          1. Александр War (Александр) Сегодня, 09:44
            smile Чиновники довольны! А нет депутаты были не довольны Депутаты, сетующие на дорогие обеды в Думе, платят за них до 200 руб https://ria.ru/society/20121026/907035349.html
            Александр War
            1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:49
              Я дико извиняюсь, в предыдущей теме ваш ответ на мой вопрос почему то удалили, я и прочитать не успел! Так вы жили в СССР в осознанном возрасте?
              Serg65
              1. Александр War (Александр) Сегодня, 09:53
                Я застал только самый конец,в детстве !
                Александр War
      2. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 09:24
        я думаю если все эти строки расшифровать, то картина будет выглядеть не так радужно. И почему бы не ввести прогрессивную шкалу НДФЛ? или от себя жалко отрывать, лучше собрать с толпы беспомощной. И также с зп более 500т.р. пенсионные отчисления не производятся.
        SlavaS
  7. Alex66 (Александр) Сегодня, 08:37
    А то что увеличение НДС на 2% сожрет по скромным подсчетам 600 руб. в месяц это учитывается. И почему 90% самых бедных, которым перепадает 10% богатств, должны поддерживать 10% богатых, которым перепадает 90% благ? Может сначала богатые начнут меньше кушать.
    Alex66
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:38
      Цитата: Alex66
      Может сначала богатые начнут меньше кушать.

      Silvestr
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:53
      Богатые на бедных ни чего не зарабатывают - так как у бедных денег нет и покупательская способность самая минимальная.
      Вадим237
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:02
        Цитата: Вадим237
        Богатые на бедных ни чего не зарабатывают

        они вообще на зарабатывают- они воруют и пилят
        Silvestr
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:52
          Цитата: Silvestr
          они воруют и пилят

          На тот момент, когда сделали это фото, тот что справа сугубо на свои деньги из Анадыря конфетку делал, а вы в своих Саках что сделали?
          Serg65
      2. Александр War (Александр) Сегодня, 09:03
        smile Да на одних лекарствах со стариков столько зарабатывают ,а сколько налогов платят у кого авто ,да еще обещают ОСАГО поднять!
        Александр War
  8. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:40
    И кому в данному случае верить: Татьяне Голиковой, которая, вроде как, пенсионерам обещала по тысяче рублей средней прибавки в месяц, или Максиму Топилину, который, говоря о прибавке в тысячу рублей, заявил, что это не за месяц, а за год.

    Подозреваемые путались в показаниях.
    Ожидаемый результат этой волшебной пенсионной реформы я вижу так:
    -Вышел на пензию, 5-6 лет по врачам и аптекам и на кладбище. Не верите? Посмотрите данные МЗ о средней продолжительности жизни за 2017 г.
    -Половина официальных безработных-до 32-х лет. Эти не всегда могут найти работу, а после волшебной пенсионной реформы?
    -Проблемы с трудоустройством у людей предпенсионного возраста.
    Непростая ситуация в предвыборный период через 6 лет.
    Пенсионная система СССР это достижение, а не недостаток.
    А как с зарплатами и пензиями в самом пенсионном фонде? А мы не слишком много тратим на содержание пенсионного фонда и вообще чиновничества и депутатов?
    Кстати, а кто в курсе, а депутаты, у них как с начислением пензии?
    Балу
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:22
      Цитата: Балу
      -Половина официальных безработных-до 32-х лет. Эти не всегда могут найти работу, а после волшебной пенсионной реформы?
      -половина из них как минимум работает неофициально
      свой1970
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:42
    А тысяча в месяц - это и будет 8%. В год или в месяц - пофиг! Это же арифметика. Он и говорил про ежемесячные, когда про тысячу, только не в год, а за год ежемесячное на тысячу... Иначе вся эта катавасия не имеет смысла. Инфляции за год на больше набегает.
    Сейчас начнётся! Тапки приберегите... Калькуляторы вам в помощь wassat
    Горный стрелок
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 08:57
      Так, министр труда Максим Топилин в эфире телеканала «Россия24» заявил о том, что к 2023-2024 году пенсии «смогут вырасти на 8-10% в реальном выражении» Смогут а может и не смогут !
      Александр War
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:57
      Короче говоря пенсии прибавят на 1000 рублей в месяц - 12000 в год скромная сумма, но увеличение пенсии на 12000 в месяц 38 миллионам человек - экономика не потянет.
      Вадим237
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 09:07
        laughing Вадим приведите пример, сколько сейчас получают граждане минимальную пенсию и сколько максимальную
        Александр War
  10. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 08:45
    Вот так власть делает из лояльных консерваторов в моем лице - оппозиционеров.
    Всё. Теперь я точно ничего не должен этому государству. Дело даже не в повышениях. А во вранье. До выборов все они прекрасно знали и решения были уже приняты. И как только переизбрались - начали мочить. Это натуральное свинство.
    Alex_59
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 09:20
      Я там выше видео скинул посмотрите ,какой у нас профицит бюджета ,сколько в кубышке А вообще забавляет про депутатов деньги будем брать с обычных граждан а вот про прогрессивную шкалу ,вы что у олигархов хотите деньги отнять !
      Александр War
  11. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 08:46
    Лукавит министр. Уж , он то знает, что первый пробный камень был испробован на чиновниках и депутатах. Там " печеньки" были немного другие. Особенно, для депутатов. Там доплата к пенсии достигает 75%. Вот, возраст, это да- точь в точь. То ли народ не считает чиновников и депутатов своей частью, то ли "печеньки" более сладкие, то ли по другой причине- повышение произошло для народа практически не заметно.
    Но, что-то пошло не так. wink
    P.S. Данный законопроект о повышении пенсионного возраста для госслужащих был принят Госдумой 11.05.2016 года и получил одобрение в Совете Федерации 18.05.2016 года. Отдельного указа президента о повышении пенсионного возраста не было, руководствоваться для определения, относитесь вы к госслужащим или нет, надо Указом Президента РФ от 31.12.2005 №1574 в редакции от 26.01.2017 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы».
    Был Мамонт
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:24
      Цитата: Был Мамонт
      анный законопроект о повышении пенсионного возраста для госслужащих был принят Госдумой 11.05.2016 года и получил одобрение в Совете Федерации 18.05.2016 год
      -
      давным давно вступил в силу на основании указа Президента..
      на подходе полиция и военные- по возрасту как обычно,выплаты большие,но пенсию только с 65/63 будут получать
      свой1970
      1. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 09:50
        Цитата: свой1970
        давным давно вступил в силу на основании указа Президента

        Может быть. Я предлагал обратить внимание на то, когда было принято решение по возрасту. А, "всенародное, общественное обсуждение"-это просто дымовая завеса. И на "беспрецедентное" повышение пенсий тоже. А, военные, наивно полагать, что их оставят без внимания?
        Кстати, в СССР были профессии, по которым было право выхода на пенсию раньше, но выплаты начинались по достижению общего пенсионного возраста. "Новое-хорошо забытое старое".
        Был Мамонт
  12. Stils (Stils) Сегодня, 08:47
    А где гарантии, что опять все не замылиться и незаговориться. Самое правильное это полная ликвидация ПФ, а отчисления работника перечислять на специальный счёт в госбанке(там ещё и проценты набегут) при выходе на пенсию должна быть возможность снять всю сумму или ежемесячно получать как при вкладе, а в случае смерти наследники получат. Это и есть гарантии, плюс возможности разворовать не будет и кормить всякие фонды не потребуется.
    Stils
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 09:32
      плюс возможности разворовать не будет


      Какой же это плюс ? Это как раз огромнейший минус . Да и туфту про "мало рожали " не впаришь. Отдавать ведь деньги-то надо. А какая власть это любит ? Самое смешное - Вы привели западную систему . Там только мизерная часть пенсии ( социальный минимум) от государства. Остальное - вклад в банке. С завещанием, возможностью снятия сразу , и.т.д. Но зато если не откладывал за жизнь , то ни черта и не получишь. Так, на сухари.
      dauria
    2. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 09:49
      Это конечно хорошо, но цель у правительства другая: не дать людям жить лучше определенного уровня.
      SlavaS
  13. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:56
    Путинский «ПРОРЫВ» в действии. Всё только начинается. Грядёт интенсивный рост цен, буквально на всё.
    « Он уважать себя заставил (Крым, мост, армия, Сирия) и больше выдумать не смог.»
    По правде мне раньше думалось, что прорыв будет за счёт организации новых рабочих мест.
    Ан нет! Ошибочка вышла.
    shura7782
  14. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 08:57


    Чаще вспоминайте Ильича!А то в СССР хреново жили!!!!
    HAM
  15. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 08:58
    Тыщу сожрет инфляция, пенсионеры умрут не получив пенсию - чистый национальный доход, и очередные средства для американского госдолга.
    volot-voin
  16. лысова (владимир) Сегодня, 08:59
    Пустозвон - а на сколько возрастает цена на продукты и комуналку за год, опять двадцать пять - повысили пенсию - повысили пенсию - на копейку, а остальное на 5 за год.
    лысова
  17. трофим (Павел) Сегодня, 09:02
    Тысячу в месяц, тысячу в год. Да с чего кто то решил что наше, прости Господи, государство что то хочет кому то дать или вовсе проявит хоть какую то заботу о гражданах? Побрить нас хотят, и побреют. И дело с концом. А куда нам дель свое недовольство вместе с петицией и ежу понятно.
    трофим
  18. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 09:12
    Что ж они эту тему в феврале не поднимали? Стеснялись?
    zapfen
  19. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:40
    Цитата: Александр романов
    Ты наконецто нашел хорошего проктолога и доволен результатом,теперь всем рекомендуешь да.

    значит уже побывали в лапах проктолога. Вам Гартмана надо, могу по знакомству сделать, бесплатно. Час работы и вы в новом качестве!
    Silvestr
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:43
      Цитата: Silvestr
      Час работы и вы в новом качестве!

      Ты неспособен даже комент вставить в нужное место.Так что революсионер, иди хоть чему то в жизни научись
      Александр романов
  20. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:44
    По словам министра Топилина, «это серьёзная прибавка», и «такого роста в России вообще никогда не было».
    И не будет, закатаем губешки, ребята.
    NordUral
  21. Strashila (I) Сегодня, 09:45
    Кручу-верчу... объ... обмануть хочу.
    Strashila
  22. Правда (Юрий) Сегодня, 09:46
    Голикова сказала увеличатся на тысячу рублей в месяц. Вот сколько сейчас средняя пенсия, 14 тысяч в месяц? Ну будет 15. Хотят 40% от зп сделать я слышал. 35 зп-15 пенсия.
    Правда
  23. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:52
    Инфляция съест все эти смехотворные повышения пенсий.
    Tiras
  24. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 09:54
    Здесь нам всем надо жёстко стоять на своём - никакого повышения возраста! Даже на пол года. Даже на месяц. Никакого!
    Если негодяи проведут этот закон, мы все будем ответственны перед миллионами нищих, отчаявшихся пожилых людей. И не только за это. Фактически сейчас решается вопрос - позволит ли народ дальше гадить себе на голову или нет? И ещё один: настолько ли общество в России больно, что не сможет отстоять свои социальные права, заработанные кровью и потом предков?
    Уверен, что власть получит достойный отпор. Если нет - то позор нам всем.
    Fedoslov
  25. Стальнов И.П. (Стальнов Иван Петрович) Сегодня, 09:55
    Низкий поклон вам властители сидящие в кремле и белом доме, вы нас о благоденствовали, каждый месяц по ОДНОЙ тысячи рублей, хорошо хоть не по сто. Вот например в 2014 -2015 году всем верховным правителям в кремле и белом доме, в гд, сф и т.д., сразу зарплату увеличили на 100%, вот такую же любовь ВЫ проявляли для простого НАРОДА, бюджетникам, пенсионерам. Какая то односторонняя у вас любовь, любите вы только самих себя. Странно это, вызывает определённое смущение.
    Стальнов И.П.
  26. 123456789 Сегодня, 09:58
    Цитата: Silvestr
    все врут, верить никому нельзя.

    Мне можно laughing
    Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого Молитва немецкого богослова Карла Фридриха Этингера (1702— 1782).
    123456789
  27. akunin (эд) Сегодня, 09:58
    И кому в данному случае верить: Татьяне Голиковой, которая, вроде как, пенсионерам обещала по тысяче рублей средней прибавки в месяц, или Максиму Топилину, который, говоря о прибавке в тысячу рублей, заявил, что это не за месяц, а за год.
    что бы продавить свое наобещают все что угодно(молочные реки и кисельные берега не предел),но тут же отменяют бальную систему начисления и путин ,который не участвует в пенсионных разборках(футбол смотрит)подписал указ о замораживании накопительной части пенсий до 2020 года.
    15 Бойтесь лжепророков! В овечьей шкуре приходят они к вам, нутром же они - волки хищные. 16 По делам* их узнаете, кто они. Разве собирают гроздья виноградные с терновника или с репейника смоквы? 17 Всякое хорошее дерево приносит добрые плоды, а плохое - худые. 18 Хорошее дерево не может приносить худых плодов, а плохое дерево - добрых плодов. 19 Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь. 20 Итак, по плодам их узнаете, кто они.
    матфей 7 гл стих 15-20.лучше не скажешь.
    akunin
  28. Moskovit (Алексей) Сегодня, 10:00
    Реформа все равно необходима. Демографическая яма нас к этому толкает. Можно пенсию сделать по 50 тысяч в месяц и выходить в 30 лет, только откуда деньги брать.
    Moskovit
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