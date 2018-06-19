Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Киев потребовал у суда ускорить рассмотрение спора с «Газпромом»
Украинская сторона передала в шведский апелляционный суд заявление, в котором требует ускорить апелляционную жалобу «Газпрома» на решение арбитража по спору с «Нафтогазом», передает РИА Новости.
Недавно апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство российской компании и приостановил исполнение решения от 28 февраля по контракту на транзит природного топлива.
В свою очередь представители «Нафтогаза» потребовали ускорить рассмотрение апелляционной жалобы «Газпрома», поскольку украинская сторона, по их словам, уже начала приводить в исполнение решение арбитража.
В заявлении также утверждается, что россияне активно уклоняются от исполнения вердикта, и одной из форм уклонения является их апелляционная жалоба.
Адвокаты «Нафтогаза» добавили, что если реализация вердикта будет приостановлена на 2 года, то требования украинской стороны превысят $3 млрд. Кроме того, они выразили опасение, что за это время «Газпром» проведет реструктуризацию свою деятельности и избежит платежей.
Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму $4,673 млрд. При этом суд с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы провел зачет встречных требований и обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» в общей сложности $2,56 млрд.
Представители «Газпрома» обжаловали вердикт и объявили о расторжении контрактов с «Нафтогазом».
Недавно апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство российской компании и приостановил исполнение решения от 28 февраля по контракту на транзит природного топлива.
В свою очередь представители «Нафтогаза» потребовали ускорить рассмотрение апелляционной жалобы «Газпрома», поскольку украинская сторона, по их словам, уже начала приводить в исполнение решение арбитража.
В заявлении также утверждается, что россияне активно уклоняются от исполнения вердикта, и одной из форм уклонения является их апелляционная жалоба.
Адвокаты «Нафтогаза» добавили, что если реализация вердикта будет приостановлена на 2 года, то требования украинской стороны превысят $3 млрд. Кроме того, они выразили опасение, что за это время «Газпром» проведет реструктуризацию свою деятельности и избежит платежей.
Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму $4,673 млрд. При этом суд с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы провел зачет встречных требований и обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» в общей сложности $2,56 млрд.
Представители «Газпрома» обжаловали вердикт и объявили о расторжении контрактов с «Нафтогазом».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти