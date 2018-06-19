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Киев потребовал у суда ускорить рассмотрение спора с «Газпромом»

Украинская сторона передала в шведский апелляционный суд заявление, в котором требует ускорить апелляционную жалобу «Газпрома» на решение арбитража по спору с «Нафтогазом», передает РИА Новости.



Недавно апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство российской компании и приостановил исполнение решения от 28 февраля по контракту на транзит природного топлива.


В свою очередь представители «Нафтогаза» потребовали ускорить рассмотрение апелляционной жалобы «Газпрома», поскольку украинская сторона, по их словам, уже начала приводить в исполнение решение арбитража.

В заявлении также утверждается, что россияне активно уклоняются от исполнения вердикта, и одной из форм уклонения является их апелляционная жалоба.

Адвокаты «Нафтогаза» добавили, что если реализация вердикта будет приостановлена на 2 года, то требования украинской стороны превысят $3 млрд. Кроме того, они выразили опасение, что за это время «Газпром» проведет реструктуризацию свою деятельности и избежит платежей.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму $4,673 млрд. При этом суд с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы провел зачет встречных требований и обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» в общей сложности $2,56 млрд.

Представители «Газпрома» обжаловали вердикт и объявили о расторжении контрактов с «Нафтогазом».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Stranger03 (Геннадий) Сегодня, 09:00
    Ускорить, рассмотрев иск в течении ближайших 10 лет, а потом отказать, fellow
    Stranger03
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:05
      Киев потребовал у суда ускорить рассмотрение спора с «Газпромом»

      А ларчик просто открывался : Украине нечем платить по долгам , вот и хотят ускорить получение денег от "Газпрома" . Отсюда и все эти их "опасения" .
      bouncyhunter
      1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:12
        Паш, привет! Согласен, но никаких денег от Газпрома они в жизни не получат! Миражи! Газпром лучше их (деньги) на адвокатов потратит, чем согласится отдать Украине
        Dashout
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:14
          Привет , Евгений ! hi Скакуасы и сами , скорее всего , это понимают . Но для кредиторов надо же создавать видимость поисков денег на уплату долга ?
          bouncyhunter
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:26
          Евгений,а вот тут как сказать...Тут как судейские это дело развернут..
          Цитата: Dashout
          Паш, привет! Согласен, но никаких денег от Газпрома они в жизни не получат! Миражи! Газпром лучше их (деньги) на адвокатов потратит, чем согласится отдать Украине
          210окв
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:49
            Цитата: 210окв
            Тут как судейские это дело развернут..

            Ну да. И сразу классика вспоминается ... "..а судьи кто?"
            MPN
      2. ученый Сегодня, 09:31
        Цитата: bouncyhunter
        Украине нечем платить по долгам , вот и хотят ускорить получение денег от "Газпрома"

        Там ситуация гораздо серьезнее:
        подозрение в подмене судьи в ходе разбирательств, что само по себе считается серьезным нарушением закона. Факт подлога, по утверждению представителей Газпрома, был подтвержден лингвистическим анализом заключения арбитров.
        "Дополнительное изучение текста арбитражного решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть документа написана не арбитрами, а иным лицом", — сообщили представители российской компании.

        Т.е. речь идет о наглом мошенничестве и коррупции стокгольмского арбитража. А это подрыв основ всей западной экономической системы. И уже ни кого не будет интересовать с чьей ошибки или по указанию кого рухнуло доверие системе. Рисковать уже точно ни кто не будет из-за желания некоторых олигархов обогатиться за чужой счет.
        ученый
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:36
          Т.е. имеет место заметание следов ? Так одно другому не мешает .
          bouncyhunter
      3. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 09:49
        Денег нет? Но вы держитесь!
        Labrador
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:01
    поскольку украинская сторона, по их словам, уже начала приводить в исполнение решение арбитража.
    И начала с того,что топменеджеры Нафтогаза ,уже получили многомиллионые премии за нагиб Газпрома и уже спели их пропить. А денег от Газпрома так и нет wassat
    Так весело отмечали перемогу,что даже не заметили ,как она преобразилась в зраду. Впрочем как всегда
    Александр романов
  3. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:01
    Климкину пора бы шведский суд на коррупцию проверить, да за волокиту всех их судей к ответственности привлечь по всей строгости куевских законов! belay
    сибиралт
  4. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 09:01
    Сдаётся мне, скоро даже шведский суд пошлёт клянчащий Нафтохаз на три буквы, уж очень они всю Европу своими причитаниями подзадолбали
    Сармат Саныч
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:05
    Раз так просят ускорить , значит ну очень деньга нужна..Наверно , что бы дотянуть до выборов без дефолта .. Или в офшоры слить побольше на "жизнь в изгнании"...
    КВУ-НСвД
  6. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:05
    Довыделываются что газпром транзит сократить прилично после 2019 года.
    Грибок
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:26
    Они уже бонусы за это дело поделили, и тут такой облом! Вон как засуетились. А вдруг вердикт отменят? Деньги вернуть придётся? wassat
    Горный стрелок
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