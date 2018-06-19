Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Посольство РФ ответило на требование США освободить украинских «политзаключенных»
У Соединенных Штатов нет морального права требовать от России освобождения осужденных, находящихся в местах лишения свободы, в том числе за преступления террористической направленности, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
По словам дипломатов, представитель Госдепа и ряд американских парламентариев, синхронно озвучивших это требование, не могут не знать принципиальную позицию России – она отвергает любые попытки вмешательства в свои внутренние дела.
В частности Госдеп потребовал освободить украинцев Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха.
В посольстве отметили, что перечисленные фигуранты осуждены в том числе за терроризм, и в США их бы тоже не освободили.
Не могут быть террористы "плохими" в Соединенных Штатах и "хорошими" – в России. Так мы никогда не победим терроризм, говорится в заявлении.
Вашингтон вообще не имеет морального права обвинять Москву и требовать кого-то освободить, особенно когда продолжается охота за россиянами по всему миру.
В данном контексте, пишут дипломаты, «мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных (…) на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину». В первую очередь, имеются в виду К. В. Ярошенко и В. А. Бут.
Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию терактов в Крыму. Такой же срок получил Станислав Клых – член националистической организации УНА-УНСО, (запрещена в РФ).
Владимир Балух приговорен к 3,5 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия. Александр Шумаков арестован в сентябре прошлого года в Брянске в связи с членством в экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).
По словам дипломатов, представитель Госдепа и ряд американских парламентариев, синхронно озвучивших это требование, не могут не знать принципиальную позицию России – она отвергает любые попытки вмешательства в свои внутренние дела.
В частности Госдеп потребовал освободить украинцев Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха.
В посольстве отметили, что перечисленные фигуранты осуждены в том числе за терроризм, и в США их бы тоже не освободили.
Не могут быть террористы "плохими" в Соединенных Штатах и "хорошими" – в России. Так мы никогда не победим терроризм, говорится в заявлении.
Вашингтон вообще не имеет морального права обвинять Москву и требовать кого-то освободить, особенно когда продолжается охота за россиянами по всему миру.
В данном контексте, пишут дипломаты, «мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных (…) на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину». В первую очередь, имеются в виду К. В. Ярошенко и В. А. Бут.
Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию терактов в Крыму. Такой же срок получил Станислав Клых – член националистической организации УНА-УНСО, (запрещена в РФ).
Владимир Балух приговорен к 3,5 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия. Александр Шумаков арестован в сентябре прошлого года в Брянске в связи с членством в экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти