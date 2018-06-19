12:22 19 июня
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Посольство РФ ответило на требование США освободить украинских «политзаключенных»

У Соединенных Штатов нет морального права требовать от России освобождения осужденных, находящихся в местах лишения свободы, в том числе за преступления террористической направленности, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.



По словам дипломатов, представитель Госдепа и ряд американских парламентариев, синхронно озвучивших это требование, не могут не знать принципиальную позицию России – она отвергает любые попытки вмешательства в свои внутренние дела.


В частности Госдеп потребовал освободить украинцев Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха.

В посольстве отметили, что перечисленные фигуранты осуждены в том числе за терроризм, и в США их бы тоже не освободили.

Не могут быть террористы "плохими" в Соединенных Штатах и "хорошими" – в России. Так мы никогда не победим терроризм, говорится в заявлении.

Вашингтон вообще не имеет морального права обвинять Москву и требовать кого-то освободить, особенно когда продолжается охота за россиянами по всему миру.

В данном контексте, пишут дипломаты, «мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных (…) на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину». В первую очередь, имеются в виду К. В. Ярошенко и В. А. Бут.

Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию терактов в Крыму. Такой же срок получил Станислав Клых – член националистической организации УНА-УНСО, (запрещена в РФ).

Владимир Балух приговорен к 3,5 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия. Александр Шумаков арестован в сентябре прошлого года в Брянске в связи с членством в экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:51
    Требуйте...отстоя пива! wassatИли попробуйте потребовать освобождение экипажа "Норда"..У своего вассала.
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:55
      Да матрасы с самого начала знали каким будет ответ , просто показали скакунам свою "солидарность" . wink
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:11
        Привет, Паша! hi ... а мой друг, когда напьётся "до чёртиков" спрашивает:" А ты кто?!??" ... это можно и отнести к требованию мерикатосов... laughing... затеряли берега матрасные... bully
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:25
          Сергей hi Матрасы как обычно : пукают в муку и поднимают пыль . yes
          bouncyhunter
  2. MPN (Павел) Сегодня, 09:54
    "Свободу Луису Корвалану!"
    - Мужики, я не знаю, кто такой этот Луис, но пока его с карнавала не отпустят, мы на работу не выйдем! Отпустите Луиса с карнавала!
    MPN
    1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 10:05
      В своё время поменяли хулигана, на Луиса Корвалана. Так что как-то припозднились вы с лозунгом
      Цитата: MPN
      "Свободу Луису Корвалану!"
      hi bully
      Fitter65
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:07
        hi Смешно просто wink
        MPN
        1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 10:22
          Я так и понял. hi Одно только плохо то, что мировая политика стала зависеть от одного оборзевшего гопника, который вообще не точто культуру общения , а даже свои понятия уже попутал.
          Fitter65
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:23
            Берегов не видят... smile
            MPN
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:20
      Цитата: MPN
      "Свободу Луису Корвалану!"

      Ну это к Чили, а тут, ну как же нам сейчас не хватает Анжелы Дэвис...
      svp67
  3. гильза (максим) Сегодня, 09:56
    Да пошли они...Лесом.
    гильза
  4. Rusland (Rusland) Сегодня, 09:59
    Петушиная политика, прокукарекать, а там хоть и не рассветай.
    Rusland
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:00
    Посольство РФ ответило на требование США освободить украинских «политзаключенных»
    Очередной, синхронный запев хора англосаксов и их вассалов против России, angry и российская частушка в ответ fellow
    Теренин
  6. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:22
    Ну..кинорежиссер Сенцов это слишком громко.. Его фильмография ровно адын ..фильм..,скорее домашнее кино. У нас таких режиссеров пол страны..,даже лучше.. снимают короткие роли..но экспрессия...,аж с кровати падают..
    dvina71
  7. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:23
    У Соединенных Штатов нет морального права требовать от России

    Это у нас, у каждого жителя планеты, есть право требовать от госдепа прекратить вмешательство во внутренние дела суверенных государств и убивать людей на ближнем востоке, похищать граждан России и волобще, скорее бы Йеллоустоун закрыл Америку.
    Балу
  8. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:28
    Пусть сначала потребуют у Франции освободить политзаключенного художника Павленского, а у Украины политзаключенную Савченко wassat
    Кот_Кузя
  9. LeftPers (Антон) Сегодня, 10:58
    Всем перечисленным, надо добавить срок только за то, что пин-до-сы за них просят.
    LeftPers
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:07
    Опять требуют. Пора бы уже понять, что с Россией так разговаривать бесполезно. Требуйте у Петьки, он вам еще за это и башмаки вылежит.
    sgr291158
    1. Комментарий был удален.
  11. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 11:26
    У Соединенных Штатов нет морального права требовать от России освобождения осужденных, находящихся в местах лишения свободы

    Мало того, что у Штатов в принципе никаких прав нет говорить о подобных вещах, а уж ТРЕБОВАТЬ и подавно, да и не в той ситуации сейчас полосатые собаки, что бы что-то требовать от России. А уж за Украину впрягаться... Ну ,как по мне, так "вааще западло"... Вообще не имеет смысла обращать внимание на подобные требования.
    КОТ БАЮН
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:38
    Исключительные совсем перепутали берега.

    Одна Гуантанама лишает их всякого морального права что-то требовать у России, не считая десятков закрытых тюрьм ЦРУ по всему миру.
    Если вспомнить про спецлаборатории, уничтожение неугодных пин дос никам научных и политических деятелей других стран, а так же некоторых государств и населения, то требовать они должны только в Аду у чертей, чтобы жара им добавили. am
    К-50
  13. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:09
    У Соединенных Штатов нет морального права требовать от России

    У Соединенных Штатов вообще нет никакого права требовать что-либо от России. За каждое подобное хамство посла на ковер и ноту в зубы.
    Rostislav
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