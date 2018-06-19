12:26 19 июня
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Армия США может перейти на пластиковые защитные шлемы

Американская армия ищет замену боевых шлемов для солдат. На прошедшем в Пентагоне "Close Combat Lethality Tech Day", представители NSRDEC (Исследовательский центр солдатского снаряжения армии США) представили некоторые разработки, позволяющие в будущем создать и принять на вооружение боевой шлем, имеющий не только легкий вес, но и обеспечивающий защиту лучше, чем стоящие на вооружении армии США образцы.

Армия США может перейти на пластиковые защитные шлемы


Из нескольких видов представленных шлемов, представителей армии США заинтересовал прототип нового образца, сделанный не из кевлара, как прочие, а из особого полиэтилена. По заявлению разработчиков, новый шлем весит всего 1,13 кг и то же время обеспечивает защиту головы военнослужащего от пуль калибра 9 мм, осколков взрывных устройств и цитата: "пуль распространенного стрелкового оружия". К сожалению, большей информации по данному образцу не имеется.


При разработке шлема использовался особый вид пластика, а именно "сверхвысокий молекулярный полиэтилен", что позволило уменьшить вес прототипа почти на четверть от веса используемых армией защитных шлемов. Данный полимер используется в различных производствах, он очень легкий и не подвержен коррозии. При эксплуатации нового шлема предусмотрено использование матерчатых чехлов для придания маскирующих свойств.

Представители разработчика заявили, что в настоящее время прототип не готов к массовому производству и пройдет еще не менее года, прежде чем появится возможность запустить его в серию. И это в том случае, если американская армия выберет его в качестве защитного шлема для своих военнослужащих. В настоящее время шлем проходит тестирование в различных условиях.

Использованы фотографии: https://www.popmech.ru/
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Комментарии 36

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:06
    Пусть переходят, доброго здоровья им. Шлем может и устоит, а бошка точно отлетит.
    Rusland
    1. Vard Сегодня, 10:10
      "обеспечивает защиту головы военнослужащего от пуль калибра 9 мм" Ну пуля не знаю... А вот кирпич упавший с высоты десять метров строительную каску не пробивает... но шею ломает...
      Vard
      1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 10:21
        На стройку привели на экскурсию Вовочку и других детей. Прораб раздал им каски.
        - Дети, наденьте их, а то был такой случай: мальчик с девочкой пошли на стройку, девочка была в каске, а мальчик нет. И на голову им упало по кирпичу. Мальчик тут же умер, а девочка засмеялась и убежала.
        Здесь голос Вовочки:
        - Дяденька прораб! Я знаю эту девочку! Она до сих пор бегает и смеётся.
        Gnefredov
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:22
        новый шлем весит всего 1,13 кг и то же время обеспечивает защиту головы военнослужащего от пуль калибра 9 мм, осколков взрывных устройств

        Российский шлем 6Б26 весит 0,9 кг и имеет 1 класс защиты (9-мм пули и осколки) .
        и цитата: "пуль распространенного стрелкового оружия"

        Сомнительное голословное заявление .
        bouncyhunter
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:50
          Цитата: bouncyhunter
          и цитата: "пуль распространенного стрелкового оружия"
          Сомнительное голословное заявление

          hi Согласен, Павел, ведь самое распространенное стрелковое оружие - это "Калаш"!
          Logall
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:55
            Саша hi Шлем , может , и выдержит . А шея ?
            bouncyhunter
            1. Logall (Александр) Сегодня, 11:43
              Можно проверить опытным путём. Нужен доброволец... what
              Logall
        2. КП8789 (Юрий) Сегодня, 11:35
          На словах всё держит, а на деле не всё так гладко.
          Отстрел шлема от "ратника" 6Б47:
          КП8789
          1. Ugrumiy Сегодня, 12:11
            П....ц! И в этом наши бойцы воюют! Над амерами ржём, а у самих г..но на вооружении!
            Ugrumiy
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:12
      Пусть переходят на картонные каски, реальная экономия средств.
      Венд
      1. Пользователь (Виктор) Сегодня, 11:08
        К чему эти насмешки в комментариях. Я не знаю на счет конкретно этой реализации, но сама идея абсолютно обоснована. Современная наука знает о различных материалах, о которых и не подозревали, когда металлические шлемы вошли в массовое использование. И чем дальше, тем более интересные свойства материалов открываются. Давайте простой пример, во время Первой мировой еще использовались металлические кирасы, а сегодняшние бронежилеты и близко на них не похожи. Почему никто не кричит, что военные всех стран тупые и надо солдат облачать в доспехи?
        Пользователь
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:41
          Цитата: Пользователь
          Почему никто не кричит, что военные всех стран тупые и надо солдат облачать в доспехи?
          Потому, что доспехи доказали свою бесполезность еще в позднем средневековье, против первого огнестрельного оружия.
          Венд
          1. Weyland (Константин) Сегодня, 12:08
            Цитата: Венд
            доспехи доказали свою бесполезность еще в позднем средневековье, против первого огнестрельного оружия.

            Массовый "шайзенпанцер" был бесполезен, а вот миланский панцирь "держал" пулю мушкета со ста шагов, а пистолетную - в упор. Но стоил он настолько дофига, что рыцарь в миланском панцире обходился в же деньги, что и взвод ландскнехтов с мушкетами - и чья боевая эффективность была выше, легко догадаться.
            Weyland
    3. MPN (Павел) Сегодня, 10:13
      Цитата: Rusland
      Шлем может и устоит, а бошка точно отлетит.

      Какая странная методика определения защищенности...
      защиту головы военнослужащего от пуль калибра 9 мм
      по калибру..., так понимаю ему (шлему) страшны только 12,7... smile
      MPN
    4. ученый Сегодня, 10:17
      Если бы все было так просто, то наверное все бы давно догадались на обычную строительную каску приклеить простой кевлар.
      ученый
    5. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 10:26
      Во как деньги отмывают, вместо каски полиэтиленовый пакет солдатам хотят одеть. Может и танки начнут пластиковые делать.
      лаврентий павлович
      1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 10:59
        Мы давно применяем неметаллические боевые шлемы, ни к чему саркастировать.
        сорок восьмой
    6. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:16
      Кевлар и есть "сверхвысокий молекулярный полиэтилен". У нас аналог - аримид (арамидное волокно).
      Yrec
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:07
    ... пусть сначала запустят в производство, "обкатают" в БД а потом дуют в трубы... request
    a.s.zzz888
  3. san4es Сегодня, 10:20
    Американская армия ищет замену боевых шлемов для солдат.
    сент. 2017 г.
    san4es
  4. Strashila (I) Сегодня, 10:21
    Проверят... примут, потом выяснят что +45 на солнце от теряет форму от нагрева, а - 45 лопается от замерзания.
    Strashila
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 10:24
      ...вместе с головой wassat
      Gnefredov
    2. трассер (Вьюга) Сегодня, 10:50
      с языка прям сорвали..
      трассер
  5. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 10:24
    На мою бошку опскоровский шлем из подобного материала весит меньше 1кг. В таких шлемах все наши спецназовцы элитных подразделений бегают. Так, что если у янки подобный шлем станет общевойсковым, то это очень круто.
    Инжeнeр
    1. болот Сегодня, 10:37
      В России еще лет 5-7 назад такой шлем начали выпускать из прессованного полиэтилена,по Звезде показывали.
      болот
      1. Weyland (Константин) Сегодня, 12:17
        Цитата: болот
        В России еще лет 5-7 назад такой шлем начали выпускать из прессованного полиэтилена

        Начать-то начали, но с ходу выявились серьезные проблемы! Подробности здесь: http://www.arms-expo.ru/news/archive/vysokomoleku
        lyarnyy-polietilen-revolyuciya-v-sredstvah-bronez
        aschity17-05-2013-11-26-00/
        Weyland
    2. Weyland (Константин) Сегодня, 12:20
      Цитата: Инжeнeр
      Так, что если у янки подобный шлем станет общевойсковым, то это очень круто.

      Как сказать... Высокомодульный полиэтилен имеет интересное свойство: пулю "калаша" или М-16 со ста метров держит, а с пятисот - нет! wassat На скорости 600-700 м/с пуля сильно деформируется и тормозится, а на 300-400 м/с - не деформируется, и ее острие протыкает полиэтилен без проблем! laughing
      подробности здесь: http://www.arms-expo.ru/news/archive/vysokomoleku
      lyarnyy-polietilen-revolyuciya-v-sredstvah-bronez
      aschity17-05-2013-11-26-00/.
      Так что для спецназа, обычно вступающего в огневой контакт на короткой дистанции, этот шлем вполне годится, а вот для армии - вряд ли!
      Weyland
  6. alex007i (Александр) Сегодня, 10:33
    На бумажные пусть сразу переходят,в добрый путь.
    alex007i
  7. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 10:40
    Может обойдёмся без кривляния. Шлемы 6Б26, 6Б27, 6Б28 тоже не цельнометаллические, но при этом имеют первый класс защиты.
    Servisinzhener
    1. трассер (Вьюга) Сегодня, 10:56
      На старой стальной каске можно сидеть как на стуле. Согласен не очень удобно кажется , но после прогулок на горном воздухе да в горной местности.. ловлю на мысли что мое кресло перед телевизором на стене не такое мягкое кае та переврнутая каска на камнях. А броник? Шикарная вещь либо матрас либо одеяло...)))) не то что сейчас...Баловство)))
      трассер
  8. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:58
    Армия США может перейти на пластиковые защитные шлемы

    А сейчас из чего? Из чугуна?! Кевлар, - такой же полимер как и то что планируется.
    Нормаль ок
  9. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 11:35
    Погоня за уменьшением массы шлема выливается в уменьшении площади шлема (защиты). Моду на "велосипедные" шлемы, совсем не закрывающие виски, не понимаю. Наушники конечно одевать удобно, но наушник осколки не держит! А куча "рейлов" снижает вероятность рикошета пули от шлема, то есть вся кинетика приходит на шею стрелка...
    Dreamboat
  10. тагил (сергей) Сегодня, 11:59
    Шлем защищает от пуль на излете и осколков, в окопах и городской застройке от камней и строительных обломков а также при различных ударах башкой о различные предметы, при попадании с малой дистанции смерть обеспечена. А из чего он сделан значения не имеет, главное чтобы выполнял свою функцию. И спецназ шлемы носит редко. На выходе каждый грам за килограмм.
    тагил
    1. slavaseven (Вячеслав) Сегодня, 12:18
      В армии ЮСА ежли ты без шлема, броника, защиты поранился, по страховке тебя лечить не будут. За свой счёт выздоравливать придется
      slavaseven
  11. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 12:15
    Кастрюльки можно. Испытано и дёшево. И поставщики уже есть.
    Лена Петрова
  12. Weyland (Константин) Сегодня, 12:15
    Комментов дофига, а по делу - мало! Высокомодульный полиэтилен имеет интересное свойство: пулю "калаша" со ста метров держит, а с пятисот - нет! wassat На скорости 600-700 м/с пуля сильно деформируется и тормозится, а на 300-400 м/с - не деформируется, и ее острие протыкает полиэтилен без проблем! laughing
    подробности здесь: http://www.arms-expo.ru/news/archive/vysokomoleku
    lyarnyy-polietilen-revolyuciya-v-sredstvah-bronez
    aschity17-05-2013-11-26-00/. Процитирую концовку этой статьи:
    В области защитных структур для бронежилетов и бронированной техники высокомолекулярный полиэтилен уже проторил себе твердую и надежную дорогу, но для применения этого материала в области защиты головы потребуется еще много исследований.
    Weyland
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