Армия США может перейти на пластиковые защитные шлемы

Американская армия ищет замену боевых шлемов для солдат. На прошедшем в Пентагоне "Close Combat Lethality Tech Day", представители NSRDEC (Исследовательский центр солдатского снаряжения армии США) представили некоторые разработки, позволяющие в будущем создать и принять на вооружение боевой шлем, имеющий не только легкий вес, но и обеспечивающий защиту лучше, чем стоящие на вооружении армии США образцы.Из нескольких видов представленных шлемов, представителей армии США заинтересовал прототип нового образца, сделанный не из кевлара, как прочие, а из особого полиэтилена. По заявлению разработчиков, новый шлем весит всего 1,13 кг и то же время обеспечивает защиту головы военнослужащего от пуль калибра 9 мм, осколков взрывных устройств и цитата: "пуль распространенного стрелкового оружия". К сожалению, большей информации по данному образцу не имеется.При разработке шлема использовался особый вид пластика, а именно "сверхвысокий молекулярный полиэтилен", что позволило уменьшить вес прототипа почти на четверть от веса используемых армией защитных шлемов. Данный полимер используется в различных производствах, он очень легкий и не подвержен коррозии. При эксплуатации нового шлема предусмотрено использование матерчатых чехлов для придания маскирующих свойств.Представители разработчика заявили, что в настоящее время прототип не готов к массовому производству и пройдет еще не менее года, прежде чем появится возможность запустить его в серию. И это в том случае, если американская армия выберет его в качестве защитного шлема для своих военнослужащих. В настоящее время шлем проходит тестирование в различных условиях.