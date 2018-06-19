12:21 19 июня
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Ситуация в Сирии. Правительственная армия наращивает танковую мощь в Даръа

САА продолжает стягивать силы в провинцию Даръа. В Идлибе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Северо-западнее Алеппо на линии соприкосновения сил террористических формирований и сирийской армии в течение всего дня отмечались вооруженные стычки. Артиллерия правительственных войск была вынуждена открыть огонь в ответ на провокационные удары джихадистов. Под обстрелом САА оказались военные объекты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Заммар и Шейх Али.


В минувшие сутки в провинции Дейр-эз-Зор позиции проасадовских ополченческих отрядов подверглись авианалету американской авиации. Самолеты атаковали населенный пункт Аль-Харра, расположенный недалеко от города Абу-Кемаль. В результате погибли более десяти ополченцев-шиитов. В Пентагоне уже заявили, что авиация западной коалиции не имеет отношения к произошедшему. В свою очередь российские самолеты совершили несколько боевых вылетов в Сирийской пустыне на западе провинции. Их целями стали укрепленные объекты боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), действующих в регионе подпольно.

Боевики, находящиеся в провинции Даръа, отвергли мирные предложения правительства САР и российского Центра по примирению враждующих сторон. В вязи с этим Дамаск начал переброску в регион дополнительных сил. Среди них – 47-я и 87-я бригады 11-й танковой дивизии. По данным источников, о начале операции будет объявлено в ближайшее время.

Накануне в Идлибе прогремело несколько взрывов. В результате одного из них взлетел на воздух легковой автомобиль с террористами «ан-Нусры». Предполагается, что взрывные устройства были установлены игиловцами, входящими в состав так называемых «спящих ячеек».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:37
    Уже не первую неделю наращивает.
    Владыка Ситх
  2. Комментарий был удален.
  3. Александр War (Александр) Сегодня, 10:46
    Добавлю видео
    Александр War
  4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:46
    Наверное скоро будет показан новый фильм,с участием белых касок.
    Александр романов
  5. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 10:47
    В минувшие сутки в провинции Дейр-эз-Зор позиции проасадовских ополченческих отрядов подверглись авианалету американской авиации. Самолеты атаковали населенный пункт Аль-Харра, расположенный недалеко от города Абу-Кемаль. В результате погибли более десяти ополченцев-шиитов. В Пентагоне уже заявили, что авиация западной коалиции не имеет отношения к произошедшему.

    Телеканал CNN привел заявление "официального источника в США", который утверждает, что удар по военной базе на востоке Сирии был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
    http://www.newsru.co.il/mideast/19jun2018/abukama
    l_103.html
    профессор
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:51
      Я не понял? Это Вы хвастаетесь, вот сейчас?
      MPN
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:06
        антисоветчики такие!
        Александр War
      2. мерцание (Николай) Сегодня, 11:45
        Нет, скорее он себе приговор подписывает.
        мерцание
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 10:56
      А зачем вы мешаете им? Лучше бы с террористами воевали, а не на их стороне.
      Грибок
      1. spektr9 Сегодня, 12:20
        что бы одни террористы против других воевали, это нонсенс будет
        spektr9
  6. Александр War (Александр) Сегодня, 11:12
    Операция Soft Melody - как ВВС Израиля 6 сентября 2007 г. уничтожили ядерный реактор Сирии
    Александр War
  7. farcop (Far Cop) Сегодня, 11:36
    проасадовских ополченческих отрядов
    А это как? Обьяснения ниже:
    погибли более десяти ополченцев-шиитов,
    другими словами шиитов наймитов. Налицо политика проводимая Ираном и иранскин подпевалой Ассадом геноцида сунитского населения и замена на шиитское. И Россия этот геноцид одобряет.
    farcop
    1. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 12:07
      Писстишш ты почище Троцкого!
      Вова Кабаев
      1. farcop (Far Cop) Сегодня, 12:21
        Вова Кабаев, ти этот геноцид одобряешь?
        farcop
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