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Ситуация в Сирии. Правительственная армия наращивает танковую мощь в Даръа
САА продолжает стягивать силы в провинцию Даръа. В Идлибе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Северо-западнее Алеппо на линии соприкосновения сил террористических формирований и сирийской армии в течение всего дня отмечались вооруженные стычки. Артиллерия правительственных войск была вынуждена открыть огонь в ответ на провокационные удары джихадистов. Под обстрелом САА оказались военные объекты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Заммар и Шейх Али.
В минувшие сутки в провинции Дейр-эз-Зор позиции проасадовских ополченческих отрядов подверглись авианалету американской авиации. Самолеты атаковали населенный пункт Аль-Харра, расположенный недалеко от города Абу-Кемаль. В результате погибли более десяти ополченцев-шиитов. В Пентагоне уже заявили, что авиация западной коалиции не имеет отношения к произошедшему. В свою очередь российские самолеты совершили несколько боевых вылетов в Сирийской пустыне на западе провинции. Их целями стали укрепленные объекты боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), действующих в регионе подпольно.
Боевики, находящиеся в провинции Даръа, отвергли мирные предложения правительства САР и российского Центра по примирению враждующих сторон. В вязи с этим Дамаск начал переброску в регион дополнительных сил. Среди них – 47-я и 87-я бригады 11-й танковой дивизии. По данным источников, о начале операции будет объявлено в ближайшее время.
Накануне в Идлибе прогремело несколько взрывов. В результате одного из них взлетел на воздух легковой автомобиль с террористами «ан-Нусры». Предполагается, что взрывные устройства были установлены игиловцами, входящими в состав так называемых «спящих ячеек».
Северо-западнее Алеппо на линии соприкосновения сил террористических формирований и сирийской армии в течение всего дня отмечались вооруженные стычки. Артиллерия правительственных войск была вынуждена открыть огонь в ответ на провокационные удары джихадистов. Под обстрелом САА оказались военные объекты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Заммар и Шейх Али.
В минувшие сутки в провинции Дейр-эз-Зор позиции проасадовских ополченческих отрядов подверглись авианалету американской авиации. Самолеты атаковали населенный пункт Аль-Харра, расположенный недалеко от города Абу-Кемаль. В результате погибли более десяти ополченцев-шиитов. В Пентагоне уже заявили, что авиация западной коалиции не имеет отношения к произошедшему. В свою очередь российские самолеты совершили несколько боевых вылетов в Сирийской пустыне на западе провинции. Их целями стали укрепленные объекты боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), действующих в регионе подпольно.
Боевики, находящиеся в провинции Даръа, отвергли мирные предложения правительства САР и российского Центра по примирению враждующих сторон. В вязи с этим Дамаск начал переброску в регион дополнительных сил. Среди них – 47-я и 87-я бригады 11-й танковой дивизии. По данным источников, о начале операции будет объявлено в ближайшее время.
Накануне в Идлибе прогремело несколько взрывов. В результате одного из них взлетел на воздух легковой автомобиль с террористами «ан-Нусры». Предполагается, что взрывные устройства были установлены игиловцами, входящими в состав так называемых «спящих ячеек».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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