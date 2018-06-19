Очередной эсминец класса Arleigh Burke передан ВМС США

Военно-морские силы США получили очередной эсминец класса Arleigh Burke. Судостроительная компания Bath Iron Works 15 июня 2018 года в торжественной обстановке передала ВМС США новой ракетный эсминец USS «Thomas Hudner» (DDG-116), говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны США.Согласно сообщению, данный эсминец «Thomas Hudner» (DDG-116) является 66-м эсминцем класса Arleigh Burke, а также четвертым типа Flight IIA, которые были переданы ВМС США. Корабль был заложен в 2013 году, спущен на воду в мае 2017 года, а начале мая этого года завершил приемочные испытания.Основные характеристики: Водоизмещение при полной нагрузке 9217 тонн. Длина 156 метров, ширина 20 метров, осадка 10 метров. Скорость хода 31 узел. Установлены четыре газовые турбины General Electric LM2500-30 общей мощностью 75000 кВт (100000 л.с.). Общий экипаж составит 380 человек.Корабль способен выполнять различные миссии и задачи оборонительного и наступательного характера благодаря единой системе «Иджис».Вооружение:Крылатые ракеты «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», противолодочная управляемая ракета (ПЛУР) RUM-139 ASROCАртиллерия 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал., 680 снарядовРакетное вооружение до 74 ракет SM-2 или SM-3 в ПУ Mark 41 системы «Иджис», 24 ракеты RIM-7 Sea SparrowПротиволодочное вооружение ПЛУР RUM-139 ASROCМинно-торпедное вооружение 2×3 324-мм торпедных аппарата Mark 32 (6 торпед Mark 46 или Mark 50)Авиационная группа 2 вертолёта SH-60 LAMPS