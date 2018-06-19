12:24 19 июня
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Очередной эсминец класса Arleigh Burke передан ВМС США

Военно-морские силы США получили очередной эсминец класса Arleigh Burke. Судостроительная компания Bath Iron Works 15 июня 2018 года в торжественной обстановке передала ВМС США новой ракетный эсминец USS «Thomas Hudner» (DDG-116), говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны США.

Очередной эсминец класса Arleigh Burke передан ВМС США


Согласно сообщению, данный эсминец «Thomas Hudner» (DDG-116) является 66-м эсминцем класса Arleigh Burke, а также четвертым типа Flight IIA, которые были переданы ВМС США. Корабль был заложен в 2013 году, спущен на воду в мае 2017 года, а начале мая этого года завершил приемочные испытания.


Основные характеристики: Водоизмещение при полной нагрузке 9217 тонн. Длина 156 метров, ширина 20 метров, осадка 10 метров. Скорость хода 31 узел. Установлены четыре газовые турбины General Electric LM2500-30 общей мощностью 75000 кВт (100000 л.с.). Общий экипаж составит 380 человек.

Корабль способен выполнять различные миссии и задачи оборонительного и наступательного характера благодаря единой системе «Иджис».

Вооружение:
Крылатые ракеты «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», противолодочная управляемая ракета (ПЛУР) RUM-139 ASROC
Артиллерия 1*1 127 мм. АУ Mark 45. Mod. 3/54 кал., 680 снарядов
Ракетное вооружение до 74 ракет SM-2 или SM-3 в ПУ Mark 41 системы «Иджис», 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow
Противолодочное вооружение ПЛУР RUM-139 ASROC
Минно-торпедное вооружение 2×3 324-мм торпедных аппарата Mark 32 (6 торпед Mark 46 или Mark 50)
Авиационная группа 2 вертолёта SH-60 LAMPS

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu/
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Комментарии 44

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  1. victorsh (Виктор) Сегодня, 11:05
    Обидно за нас.Честно.
    victorsh
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:07
      Цитата: victorsh
      Обидно за нас.Честно.

      А сколько за этот год они поставили на дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет? За них обидно не становится?
      Muvka
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:25
        Обидно за нас.Честно.

        Ну-ка! не хныкать! Нам во-первых столько много их не надо, во-вторых сколько надо - тоже нет) и третье - будут еще у нас корабли, потерпите.
        maxim947
        1. spektr9 Сегодня, 11:51
          Нам уже кроме олигархов давно не чего не надо
          будут еще у нас корабли, потерпите

          Нет, не будет
          spektr9
          1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:57
            Цитата: spektr9
            Нам уже кроме олигархов давно не чего не надо

            Друг мой, а давайте вы со своими друзьями устроите в США Перестройку, закончите её каким нибудь Иллинойским соглашением (по типу Беловежского), а ровно через 27 лет мы сравним флота США и России!!! По моему правильное решение, как вам?
            Serg65
            1. spektr9 Сегодня, 12:01
              Дорогой друг, но не я в РФ делал перестройку, не мне её и в США делать wink
              spektr9
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:07
      является 66-м эсминцем класса Arleigh Burke,
      Все строят, строят...., а им все мало, мало.... sad
      MPN
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:22
      Ещё за плач тогда
      Грибок
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 11:27
        Теперь на обкатку в Чёрное море.
        Неплохой
      2. victorsh (Виктор) Сегодня, 11:36
        Я понимаю.В Казахстане строят в/кораблей больше,чем в России.Да и на заработки едут с России в Казахстан,а не наоборот.Я посмотрел статистику-сколько строили в/кораблей в ИР до 14-года и сейчас(воровали тогда не меньше).А"плакать"разучился в армии().Все держал в себе.Итог инсульт.Слава БОГУ вытащили.
        victorsh
  2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:07
    Точат топоры за бугром... Без устали... А 74 ракеты - это будут не "Стандарты" это будут "Томагавки", тоже будет и на японских кораблях, братьях близнецах этого очередного американского корабля проекта Арли Берк...
    Ratmir_Ryazan
  3. izja (izja) Сегодня, 11:09
    Цитата: Muvka
    Цитата: victorsh
    Обидно за нас.Честно.

    А сколько за этот год они поставили на дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет? За них обидно не становится?


    На какое дежурство, у них все давно развернуто в нужных количествах и другая концепция Триады в отличии от России, тем временем Россия буянами в средиземном море Гари Трумена пугает :0 (Голой жопой ежика).
    izja
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:12
      И слава богу! Главное, что они должны знать - ответка прилетит... а в количестве кораблей пусть с китайцами меряются! laughing
      НасРать
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:25
        Мериться с ними ч-ч-ч-флотами мы не можем, значит будем держать ядрёную наготове.
        Пока так. Не лучший вариант, но и не безнадёга!
        rocket757
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:31
          Корвет «Гремящий» испытают с противокорабельными «Ониксами»
          https://vpk-news.ru/news/43059
          Александр War
    2. Александр War (Александр) Сегодня, 11:23
      Для Гари Трумена и арли Берков есть Варшавянки
      Александр War
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:56
        Сколько у нас "Варшавянок" против 66 "Арли берков" и 22 "Тикандерог"?

        Кстати как думаете, есть у них что-то против подводных лодок? Думаю есть и не мало...

        Это серьезная сила готовится против нас и с этим надо считаться, готовить контр меры, а не кричать что мы их Буянами-М и "Варшавянками" в щепки разнесем учитывая, что у них крейсеров и эсминцев в десятки раз больше чем у нас МРК и ПЛ...
        Ratmir_Ryazan
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 12:13
          Кстати как думаете, есть у них что-то против подводных лодок? У них есть неплохие торпеды МК-48 Тут главное кто кого быстрее обнаружит!
          Александр War
    3. Александр War (Александр) Сегодня, 11:25
      А че не на мове?Че за стыдоба !
      Александр War
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 11:41
        Цитата: Александр War
        А че не на мове?Че за стыдоба !

        Думает евреем здесь дольше продержаться. smile
        Неплохой
    4. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:32
      Изя, я дико извиняюсь, а у вас с этим как?
      Serg65
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:59
        Нормально... Проект эсминца "Лидер" разрабатывается, уже модельку сделали...

        А если серьезно думаю, сейчас "Звезду" модернизируют для строительства крупным кораблей, обкатают ядерную установку на новых ледоколах, проверят новые системы оружия на новых фрегатах проекта 22350 и начнем печь "Лидеры" как горячие пирожки...

        Эх успеть бы...
        Ratmir_Ryazan
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 12:07
          Сомневаюсь я про Лидеры,еще фрегаты пр 22350 не приняли !Тем более Шойгу говорил что основа надводного флота будут фрегаты пр 22350 даже вроде 22350М хотя их даже модель не показали
          Александр War
    5. Неплохой (Виталий) Сегодня, 11:36
      Эх Изя, Изя, какие слова и выражения, такое и воспитание. request Нашли отдушину, у себя на праздниках и выражались бы.
      Неплохой
  4. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 11:13
    66 Арли Берков за 30 лет. Неплохо янкесы штампуют.
    сорок восьмой
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:41
      + еще 22 крейсера с УРО "Тикандерога" по 122 "Томагавка" на каждом...

      66 (Арли Берка) * 74 "Тамогавка" + 22 (Тикандерога)* 122 = 4884 + 2684 = 7568 "Томагавков" США могут подвести к нашим берегам и ударить им на дальность в 2500 км + система "ПРО" состоящая из таких же пусковых установок морского базирования Мк.41 по периметру нашей страны + у Японии (вассала США) 29 Эсминцев которые также имеют установки Мк.41...

      В начале 20 века в 20 годах США и Япония совместно участвовали в оккупации Дальнего Востока России в период иностранной интервенции... История повторяется и карает тех кто не усваивает ее уроков...

      Надеюсь наши эсминцы "Лидеры" тоже скоро начнут производить и усилят подводный флот, чтобы держать этих "партнеров" на прицеле наших "Калибров"...
      Ratmir_Ryazan
      1. Dikson (Евгений) Сегодня, 11:56
        Сейчас ура-патриоты, не умеющие считать, Вас заклюют..) Тут в последнее время большинство считает, что одним "Кинжалом" половину американского флота утопят.. а "Кинжалов" - то целых десять! - значит и переживать не о чём..
        Dikson
      2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 12:10
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Надеюсь наши эсминцы "Лидеры" тоже скоро начнут производить и усилят подводный флот

        Только имейте ввиду что недавний скачек цен на бензин, повышение НДС ну и главное увеличение порога выхода на пенсию - плата за это все. Вернее плата за то что уже есть... А за ваши надежды нам всем придется дополнительно "раскошелится".
        Вендиго
      3. donavi49 Сегодня, 12:18
        Ну они еще паузу брали - когда бюджеты порезали и кораблестроительную программу разобрали в программу поддержания флота.
        Итог после 12 года Берки не строили 3 года - первый сдали только 2017 (итого между сдачей дыра в 5 лет была).

        Сейчас они меряются с Возрождаемым флотом Чжэн Хэ. Там тоже эсминцы клепают огромными сериями. Интенсивно догоняя США по количеству и перегоняя по законтрактованым.
        donavi49
  5. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:21
    Груда металлалома для мрк с калибром. Такие махины строить смысла нету. Если маленькие корабли разнесут их в щепку.
    Грибок
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:29
      Вы вообще в курсе, что у этого эсминца есть и ПВО, причем в несколько уровней защиты и РЛС которая возможно первая засечет МРК и эсминец первым нанесет удар тем же "Томагавком" или "Гарпуном"...

      У МРК всего 8 ракет типа "Калибр", 16 ракет ПВО и пару 30-мм пушек, а на этом Эрли Берке можно зарядить 74 "Томагавка" и 8 "Гарпунов" и стоит 24 ракеты ПВО + 2*30-мм скорострельных пушек...

      Залп ракет с эсминца никак не отразить МРК, будь ты хоть семь пядей во лбу...
      Ratmir_Ryazan
    2. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 11:32
      на сколько я знаю калибры не работают по подвижным целям а стоять и ждать когда тебе в борт прилетит только ( у Достоевского роман есть на это слово) будет.
      Hariton Laptev
      1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 11:36
        Калибры есть и в противокорабельном исполнении, но в боевых условиях применялись только модификации против неподвижных целей.
        сорок восьмой
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:40
        Против-корабельные должны работать по стоячим целям??? Впервые такое слышу.
        rocket757
      3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:48
        Цитата: Hariton Laptev
        на сколько я знаю калибры не работают по подвижным целям а стоять и ждать когда тебе в борт прилетит только ( у Достоевского роман есть на это слово) будет.

        Думаю в США не все дураки и прекрасно понимают в каких условиях придется вести морской бой, а модификаций "Томагавков" множество и эта ракета также постоянно совершенствуется... Думаю есть и вариант как противокорабельная...

        Пусковая установка МК.41 универсальная, зарядил другую коробку и у тебя ПВО, зарядил другую у тебя тактическая ракета с ядерной боевой частью на 2500 км, сделали новую ракету, просто ставишь ее на пусковую установку и у тебя ракетный комплекс ТТХ которого никто не знает и никогда не видел...

        Молодцы, хорошо придумали... Главное как пиар провели размещения тактических ракет по периметру России - типа это противоракетная ОБОРОНА, ну кто же будет против, больше чем уверен, что 99,99 людей на западе вообще не понимают что на самом деле это система "Иджес" не ПРО, а система тактических ракет, предназначена для массированного глобального удара...

        Приме черт как здорово сделали, залп тактическими ракетами - пока они летят и бьют по целям в России, они перезаряжают на "Стандарты" и готовятся к отражению ответного удара...

        Да шансов у нас будет не много, в общем как всегда... Ничего выстоим... Время еще есть... Работаем братья...
        Ratmir_Ryazan
  6. Безликий (Безликий) Сегодня, 11:30
    Надеюсь, моего века хватит, чтобы дожить до тех славных времен, когда и наш ВМФ получит 66 эсминцев (дайте помечтать - атомных, сопоставимых с крейсерами) для охранения 10 тяжелых авианосцев. По итогам гибели СССР флот пострадал более других составляющих наших ВС. И возродить его - одна из наиболее сложных и дорогих задач.
    Безликий
    1. spektr9 Сегодня, 11:52
      Если вы сможете до 3000 года дожить, то возможно и хватит ....
      spektr9
  7. izja (izja) Сегодня, 11:31
    Цитата: Грибок
    Груда металлалома для мрк с калибром. Такие махины строить смысла нету. Если маленькие корабли разнесут их в щепку.


    И я об этом пишу, Вон в черном море сухогруз Ашот утопил военный корабль :0 зачем Вам эсминцы
    izja
  8. GEV67 (Евгений) Сегодня, 11:40
    Можно только позавидовать. И принять к сведению. Надеюсь этот факт подстегнет наше руководство к нормальному руководству страной, а не борьбой с пенсионерами.
    GEV67
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:52
      Хватит уже чушь пороть про борьбу с пенсионерами... Гляньте для начала на бюджет пенсионного фонда, там дефицит каждый год по 200-500 млрд. рублей в год, который покрывают за счет трансферов из федерального бюджета!!!

      У нас в стране 42 млн. пенсионеров и всего 72 миллиона работающих, уже меньше чем 1 к 2!!! Умножьте свои отчисления в пенсионный фонд на 2 - вот реальная пенсия у старика... Пенсии маленькие не из-за правительства, а из-за того, что мы молодые и работающие МАЛО перечисляем в ПФ РФ, просто по тому, что нас все меньше и меньше, а пенсионеров все больше и больше!!!

      Повышать пенсионный возраст плохо, но другого выхода нет!!!
      Ratmir_Ryazan
      1. spektr9 Сегодня, 11:59
        Да, да а то что у нашего правительство одни документальные доходы по 50 млн в месяц, это роли не играет, про состояние чиновников так вообще наверно нужно скромно промолчать

        Повышать пенсионный возраст плохо, но другого выхода нет!!!

        Есть физическое уничтожение олигорхата и тех кто их поддерживает ( понимаешь на кого намекаю ?)
        spektr9
  9. Dikson (Евгений) Сегодня, 11:42
    66X74... Никаких С400 не хватит, никаких, в штучном виде имеющихся подлодок и Бастионов.. И ура-патриотичные крики про МРК тут вообще ни к месту.. Грустно это . А состояние наших флотов и количество вымпелов на них так вообще только у больного человека может вызывать восторг и волну позитивных эмоций..Россия - великая морская держава, имеющая выход в три из четырёх Мировых океанов...
    Dikson
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:03
      + 120*22 крейсера "Тикандерога"...

      Но это не повод ныть... Какой бы не был расклад, мы будем сражаться!!! А пока есть время надо работать, платить налоги, ковать наш "Щит" и наш "Мечь"...

      Еще 15 лет назад и речи не шло о строительстве новых кораблей, сегодня штампуем Корветы и Фрегаты, завтра будет эсминцы.

      Пока время есть...
      Ratmir_Ryazan
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 12:22
    Цитата: Вендиго
    Только имейте ввиду что недавний скачек цен на бензин, повышение НДС ну и главное увеличение порога выхода на пенсию - плата за это все. Вернее плата за то что уже есть... А за ваши надежды нам всем придется дополнительно "раскошелится".

    ----------------------------
    Это плата не за это. Министерству обороны уже деньги выделялись на перевооружение. Или вы хотите по два раза платить за одно и тоже? Капиталистическое государство стремится скинуть социальные расходы на граждан, чтобы обслуживать только правящий класс.
    Altona
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