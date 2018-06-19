12:24 19 июня
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В Вооруженных силах РФ появится «морская полиция»

Минобороны приняло решение о создании нового структурного подразделения военной полиции, военнослужащие которого будут нести службу на кораблях и судах ВМФ РФ, сообщают Известия.

В Вооруженных силах РФ появится «морская полиция»


В настоящее время «красные береты» уже несут службу на Северном флоте, в частности – на авианесущем крейсере «адмирал Кузнецов».


Сообщается, что до принятия этого решения в военном ведомстве изучили и обобщили опыт подобных подразделений из более 40 стран мира.

По словам члена российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, присутствие военных правоохранителей на кораблях и судах ВМФ должно гарантировать, что любое правонарушение будет устранено максимально быстро и профессионально.

Он напомнил, что в обязанности «красных беретов» входят поддержание правопорядка и проведение дознания в случае совершения преступления. По его словам, полицейские имеют соответствующее образование, и в этом их преимущество. Например, если они задержат человека, попытавшегося проникнуть на корабль, то будут знать, что с ним делать, в отличие морпехов, которые в настоящее время отвечают за охрану судов.

Кроме того, грамотные действия полицейских при реагировании на инциденты могут предотвратить скандалы в иностранных портах. В таких местах возможны и провокации.

Морская военная полиция существует во многих странах, в том числе и в Германии, где выделена в самостоятельный род войск, который решает задачи в интересах военного флота. Одна из задач морской полиции – сопровождение грузов, перевозимые на судах ВМС.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:17
    Честно говоря, что не совсем ясен этот ход. Зачем увеличивать штат подобной структурой? Что, обычная "ВП" это не потянет?
    svp67
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:20
      Сергей hi
      Морская военная полиция существует во многих странах, в том числе и в Германии

      Копируем Запад и на него равняемся ? А почему же раньше обходились без морской полиции ? what
      bouncyhunter
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 11:24
        И встретятся на корабле два одиночества: особист и полицейский. smile
        Неплохой
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:28
          будут нести службу на кораблях и судах ВМФ РФ

          Вот на кораблях они точно не нужны, будут по несколько месяцев белыми воронами ходить, их же все равно л/c тихо презирает, хотя умом понимают что они для порядка. Давайте еще на каждый флагман внесем в штат по одному священнику от каждой конфессии, представителя лиги по правам человека и т.п. Нарушается основной принцип - на корабле лишних нет.
          Не нужно слов : не лишних, не случайных !
          На корабле - нет чудаков печальных !
          Там крысы - сахар иногда жуют и васермана капли пьют !
          maxim947
        2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:23
          Цитата: Неплохой
          И встретятся на корабле два одиночества: особист и полицейский. smile

          Пассажиры.
          Игорь В
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:32
        Паш, юристы они хитрые, выбили новые штаты под ВП, подвели базу, теперь расширяют.. Где коготок там и вся птичка... Ты хоть одного юриста видел, что бы он думал только не о себе? У нас юристов с экономистами целое поколение, думаю еще и экономисты подвяжутся "военные" wink
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:36
          Цитата: MPN
          Ты хоть одного юриста видел, что бы он думал только не о себе?

          Напряг извилины , но таких не вспомнил . Морская полиция при наличии на корабле особиста выглядит откровенной синекурой .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:37
            Цитата: bouncyhunter
            Морская полиция при наличии на корабле особиста выглядит откровенной синекурой .

            Но базу под это подогнали...
            MPN
            1. Ugrumiy Сегодня, 11:58
              Будет особисту допработа, коррупцию в рядах полиции выявлять))
              Ugrumiy
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:42
        В Императорской Российской Армии во всех гарнизонах(про корабли не скажу)были жандармские подразделения.В Советской Армии-комендантские подразделения+в одном из них я и служил-210 отдельный комендантский взвод 409 комендатуры гарнизона в Балабаново)Может все же оттуда?
        Цитата: bouncyhunter
        Сергей hi
        Морская военная полиция существует во многих странах, в том числе и в Германии

        Копируем Запад и на него равняемся ? А почему же раньше обходились без морской полиции ? what
        210окв
  2. космонафт (космонафт) Сегодня, 11:35
    а в случае боевых действий что они будут делать?кричать мама роди меня обратно?на боевом корабле ненужный балласт.ещё в шахту полицию надо привлечь
    космонафт
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:49
      будут заградительным отрядом, в каком то смысле...
      Romario_Argo
  3. Галеон (Андрей) Сегодня, 12:10
    Сопровождение грузов, дознание, сопровождение на гауптвахту, в суд, к месту отбывания наказания, охрана грузов, контрольно-пропускной режим, отлавливать на борту пьяных, буйных, пресекать годковщину... С одной стороны, освобождение моряков от не очень свойственных функций. С другой стороны, помощь в поддержании дисциплины, есть кому штатно заняться отморозками. Из минусов - не погулять-пошуметь ночью с размахом офицерам и мичманам - ну так сейчас, говорят, народ меньше пить стал, чем в эсэсэсэрии. Мне кажется, плюсов больше. Арсенальщика, опять же, можно назначать из них.
    Только в кают-компанию - не пускать.
    Галеон
  4. koksalek Сегодня, 12:14
    "присутствие военных правоохранителей на кораблях и судах ВМФ должно гарантировать ..." ниче не понял, т.е. до сих пор порядка не было? Чё за бред сивой кобылы, видимо так кому то хочется подогнать новые должности под чьи то задницы.
    И потом а где гарантия что с введением новой прокладочной структуры будет наведен порядок (опять же т.е. его как бы нет?)?
    koksalek
  5. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 12:17
    Ерунда какая-то. Уже не знают что придумать. На кораблях они абсолютно не нужны, будут автономность по воде и провизии уменьшать. Морпехи всегда со своими задачами справлялись, а тут выесняется, что они не знают, что с задержанными делать... Слов НЕТ!!!
    WATCH_OFFICER
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