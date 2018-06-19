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В Вооруженных силах РФ появится «морская полиция»
Минобороны приняло решение о создании нового структурного подразделения военной полиции, военнослужащие которого будут нести службу на кораблях и судах ВМФ РФ, сообщают Известия.
В настоящее время «красные береты» уже несут службу на Северном флоте, в частности – на авианесущем крейсере «адмирал Кузнецов».
Сообщается, что до принятия этого решения в военном ведомстве изучили и обобщили опыт подобных подразделений из более 40 стран мира.
По словам члена российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, присутствие военных правоохранителей на кораблях и судах ВМФ должно гарантировать, что любое правонарушение будет устранено максимально быстро и профессионально.
Он напомнил, что в обязанности «красных беретов» входят поддержание правопорядка и проведение дознания в случае совершения преступления. По его словам, полицейские имеют соответствующее образование, и в этом их преимущество. Например, если они задержат человека, попытавшегося проникнуть на корабль, то будут знать, что с ним делать, в отличие морпехов, которые в настоящее время отвечают за охрану судов.
Кроме того, грамотные действия полицейских при реагировании на инциденты могут предотвратить скандалы в иностранных портах. В таких местах возможны и провокации.
Морская военная полиция существует во многих странах, в том числе и в Германии, где выделена в самостоятельный род войск, который решает задачи в интересах военного флота. Одна из задач морской полиции – сопровождение грузов, перевозимые на судах ВМС.
В настоящее время «красные береты» уже несут службу на Северном флоте, в частности – на авианесущем крейсере «адмирал Кузнецов».
Сообщается, что до принятия этого решения в военном ведомстве изучили и обобщили опыт подобных подразделений из более 40 стран мира.
По словам члена российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, присутствие военных правоохранителей на кораблях и судах ВМФ должно гарантировать, что любое правонарушение будет устранено максимально быстро и профессионально.
Он напомнил, что в обязанности «красных беретов» входят поддержание правопорядка и проведение дознания в случае совершения преступления. По его словам, полицейские имеют соответствующее образование, и в этом их преимущество. Например, если они задержат человека, попытавшегося проникнуть на корабль, то будут знать, что с ним делать, в отличие морпехов, которые в настоящее время отвечают за охрану судов.
Кроме того, грамотные действия полицейских при реагировании на инциденты могут предотвратить скандалы в иностранных портах. В таких местах возможны и провокации.
Морская военная полиция существует во многих странах, в том числе и в Германии, где выделена в самостоятельный род войск, который решает задачи в интересах военного флота. Одна из задач морской полиции – сопровождение грузов, перевозимые на судах ВМС.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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