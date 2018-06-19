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Минобороны заказало модернизацию глубоководного аппарата «Русь»
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приступила к модернизации глубоководного аппарата проекта 16810 «Русь», носителем для которого является океанографическое судно «Янтарь», входящее в состав Северного флота, сообщают Известия.
Аппарат предназначен для исследовательских и спасательных работ на глубинах до 6 тысяч метров. Он оборудован современной аппаратурой, позволяющей производить фото- и видеосъемку.
Модернизацию проводит АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК). Работы должны быть завершены до конца следующего года.
По данным Главного штаба ВМФ, в ходе модернизации будет осуществлен ремонт легкого корпуса и установлены новые блоки плавучести. Но главное, будет серьезно обновлена начинка: батискаф оснастят новыми системами навигации и автоматического управления, а также усовершенствованными энергоемкими литий-ионными батареями.
Газета напоминает, что внешний корпус «Руси» метра выполнен из стеклопластика с заполнением высокопрочным сферопластиком. Длина аппарата – 8 м, высота – 3,9 м, масса – 25 т, максимальная скорость – около 6 км/час. Экипаж – 2-3 гидронавта. С 2000 года батискаф находился в опытной эксплуатации ВМФ. После первой модернизации в 2007 году был принят на вооружение.
Как отметил ветеран-подводник Владимир Ашик, глубоководные аппараты необходимо регулярно модернизировать, их конструкция это позволяет. По его словам, батискафы «Русь» необходимы в первую очередь для спасения экипажей подлодок. В некоторых случаях они остаются последней надеждой на спасение.
Аппарат предназначен для исследовательских и спасательных работ на глубинах до 6 тысяч метров. Он оборудован современной аппаратурой, позволяющей производить фото- и видеосъемку.
Модернизацию проводит АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК). Работы должны быть завершены до конца следующего года.
По данным Главного штаба ВМФ, в ходе модернизации будет осуществлен ремонт легкого корпуса и установлены новые блоки плавучести. Но главное, будет серьезно обновлена начинка: батискаф оснастят новыми системами навигации и автоматического управления, а также усовершенствованными энергоемкими литий-ионными батареями.
Газета напоминает, что внешний корпус «Руси» метра выполнен из стеклопластика с заполнением высокопрочным сферопластиком. Длина аппарата – 8 м, высота – 3,9 м, масса – 25 т, максимальная скорость – около 6 км/час. Экипаж – 2-3 гидронавта. С 2000 года батискаф находился в опытной эксплуатации ВМФ. После первой модернизации в 2007 году был принят на вооружение.
Как отметил ветеран-подводник Владимир Ашик, глубоководные аппараты необходимо регулярно модернизировать, их конструкция это позволяет. По его словам, батискафы «Русь» необходимы в первую очередь для спасения экипажей подлодок. В некоторых случаях они остаются последней надеждой на спасение.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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