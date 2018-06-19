14:49 19 июня
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Россия и Индия могут перейти на взаиморасчеты в национальных валютах

Россия и Индия в ближайшее время могут перейти на взаиморасчеты в национальной валюте в области военно-технического сотрудничества. Такое решение может быть принято из-за введения США в одностороннем порядке ограничительных мер в отношении России, усложняющих торговлю между странами вооружением и технологиями, пишет издание The Economic Times.

Россия и Индия могут перейти на взаиморасчеты в национальных валютах


По данным издания, введение санкций мешает проведению финансовых операций между Москвой и Нью-Дели в области торговли российским вооружением, а также осложняет проведение ремонтных работ на атомной подводной лодке "Чакра", переданной в лизинг Индии российской стороной. К настоящему времени задержка платежей составляет не менее 2-х млрд. долларов. Со слов неназванных высокопоставленных источников в Минобороны Индии, единственным выходом из сложившейся ситуации станет введение взаиморасчетов в национальных валютах, привязанных к курсу какой-либо международной валюты.


На данный момент официального подтверждения этой информации пока не поступало, но данные сведения не новы. Последний раз Россия и Индия обсуждали переход на национальные валюты во взаиморасчетах в 2017 году, когда по итогам встречи на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наредра Моди приняли совместную декларацию, в которой заявили, что намерены "координировать усилия по внедрению системы взаиморасчетов в национальной валюте в двусторонней торговле"

В общей сложности консультации на этот счет между Центробанком России и Резервным банком Индии ведутся с 2009 года

Использованы фотографии: http://blog.b2b-export.com/
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Комментарии 47

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  1. Лесс Сегодня, 12:17
    Это конечно хорошо, но всё ведь всё равно будет привязано к курсу доллара...
    Лесс
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:22
      Вы правы, по какому курсу будут производиться расчёты? Что будет показателем в оценке национальных валют при расчетах между странами? Если предположить, что вместо доллара будет золото, то цена на золото все равно в долларе.
      solzh
      1. DenZ (Денис) Сегодня, 12:40
        Цитата: solzh
        Если предположить, что вместо доллара будет золото, то цена на золото все равно в долларе.

        Предположить конечно можно но ведь золото можно оценивать и в национальных валюте любой страны, желательно только чтобы валюта этой страны обеспечивалась золотым запасом этой страны ( от чего американцы отказались упразднив обеспечение долларов американским золотом).
        DenZ
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:27
          Любой наднациональный (независимый) эталон лучше доллара (как и любой другой валюты).
          Проблема в том, что цена на золото нестабильна.

          Надо договориться считать эталоном некий "условный эквивалент", рассчитываемый из покупательной способности (учитывается как цена минимальной продуктовой корзины, так и цены на одежду, жильё, предметы роскоши).
          Договориться о введении такого эталона - важнейший этап становления мира и стабильности на планете.
          Shurik70
    2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 12:22
      Курсы нацвалют по отношению друг к другу и так присутствуют. Без разницы, - можно и к евро высчитывать. Зато платежи будут идти напрямую.
      Лена Петрова
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:25
        Как ни странно, но вложения в американские ценные бумаги сократилось в 2-е:

        НасРать
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:35
          Цитата: НасРать
          Как ни странно, но вложения в американские ценные бумаги сократилось в 2-е:

          Там они хоть твёрдую прибыль в процентах по выплатам приносили, да и утащить их было не просто. Завтра все станете спрашивать, а куда это наши денежки, что были вложены в американские ценные бумаги подевались? Не от хорошей жизни скинули. Видать, срочно наличка кому-то понадобилась.

          Расчёты вести удобно. Рупия к рубчику уже почти 1:1. Представляю себе, как рупии повезут грузовиком в Москву. Да и хранить их можно прямо на улице в кульках бумажных. Кому они там нужны? Обменять нельзя, потратить только в Индии, а туда тащиться -- себе дороже станет. lol
          А. Привалов
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:41
            Все очень просто - ранее в Конгрессе предложили в течение полугода запретить транзакции с российским госдолгом и ввести санкции против семи ведущих банков России....

            Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС) второй раз за год повысил ставку. По итогам заседания, завершившегося 13 июня, ставка выросла на 25 базисных пунктов до 1,75-2%. Федрезерв предполагает также, что ставка повысится в этом году еще дважды. Ранее предполагалось всего три повышения за год. - видать прет у Американцев экономика!!! good Ждем очередной кризис мировой..
            НасРать
            1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:47
              Цитата: НасРать
              Все очень просто - ранее в Конгрессе предложили в течение полугода запретить транзакции с российским госдолгом и ввести санкции против семи ведущих банков России....

              Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС) второй раз за год повысил ставку. По итогам заседания, завершившегося 13 июня, ставка выросла на 25 базисных пунктов до 1,75-2%. Федрезерв предполагает также, что ставка повысится в этом году еще дважды. Ранее предполагалось всего три повышения за год. - видать прет у Американцев экономика!!! good

              Не знаю. У нас, учётная банковская ставка уже лет пять 0,1%, а заявлении Центробанка по этому поводу говорится, что экономическая активность страны развивается в хорошем темпе и даже превосходит прогнозируемые темпы роста.( По прогнозам банка, в 2018 году экономический рост в Израиле составит 3,4%, а в 2019-м - 3,5%. Уровень инфляции в 2018 году предположительно составит 1,1%.)
              А. Привалов
              1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:53
                Собственно, мне то все равно, как там в Израиле, я бы да же сказал - по барабану...
                НасРать
                1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:56
                  Цитата: НасРать
                  Собственно, мне то все равно, как там в Израиле, я бы да же сказал - по барабану...

                  Это я лишь к примеру привёл. Изменение учётной ставки в таких пределах не очень верно отражает действительное положение экономики страны.
                  А. Привалов
          2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 13:17
            Разве в Израиле так расчёты производят? Я думал просто на счёт зачисляют. А оно вон как, - самосвалами возят. :)) Можно сразу оплаты сделать за фармацевтику, химию и пр. товары.
            Лена Петрова
      2. MPN (Павел) Сегодня, 12:27
        Цитата: Лена Петрова
        Курсы нацвалют по отношению друг к другу и так присутствуют. Без разницы, - можно и к евро высчитывать. Зато платежи будут идти напрямую.

        Оплата в общем то может производиться, чем угодно...., хоть кирпичами Только вот как кирпичи из бюджета своровать? Да вопрос...
        MPN
      3. solzh (Сергей) Сегодня, 12:28
        Цитата: Лена Петрова
        платежи будут идти напрямую

        Платежи и сейчас идут на прямую, только в долларах...hi
        solzh
    3. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:14
      Это конечно хорошо, но всё ведь всё равно будет привязано к курсу доллара...


      Не обязательно, можно к евро или юаню, или еще лучше к золоту. Я давно говорил Трамп наш человек все делает чтоб свалить доллар. wink
      krops777
      1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:03
        Цитата: krops777
        Я давно говорил Трамп наш человек все делает чтоб свалить доллар.

        Только все никак не получается wink
        На фоне разговоров о торговой войне США и Китая фъючерсы доллара рванули вверх. Сегодня Si (фъючерс доллар-рубль) по склейке показывает 64715. Значит стоит ждать 64,72 руб. за доллар от Центробанка, если ничего не изменится.
        сорок восьмой
  2. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 12:20
    Ну а что продолжайте консультироваться еще лет так 100, Вот и ответ чем занимается Центробанк.
    Все мечтают о переводах независимых, о картах кредитных международных.
    А не пробовали делать. Даже и материться не хочется, а еще они рассуждают о подъёмах каких то.
    Wild_Grey_Wolf
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:27
      "координировать усилия по внедрению системы взаиморасчетов в национальной валюте в двусторонней торговле"

      С Китаем работаем ...расчеты в Юанях проходят. Китайцы не очень то на это идут, но идут...
      НасРать
      1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 12:29
        Да не не верю, консультироваться десятилетиями то круче ) ) ), главное ничего не делать и рассуждать о подъёме ВВП.
        Wild_Grey_Wolf
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:31
          Вы не поняли, я работаю с Китаем, плачу в юанях..иногда в долларах - но это когда китайцы выпросят...

          Индусы хитропопые... С ними работать можно, если только предприятие контролирует местный раджа, в противном случае они точно обманут!
          НасРать
          1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 12:41
            Да все я понял ) ) ) ) ) САРКАЗМ это был.
            Хотя знаете когда государству надо все сразу начинает работать, а не консультироваться.

            Просто так сильно нужно было хотя этот вопрос назрел давно.
            Wild_Grey_Wolf
          2. Krasnodar Сегодня, 12:41
            Цитата: НасРать
            Вы не поняли, я работаю с Китаем, плачу в юанях..иногда в долларах - но это когда китайцы выпросят...

            Индусы хитропопые... С ними работать можно, если только предприятие контролирует местный раджа, в противном случае они точно обманут!

            А раджа не обманет?
            Krasnodar
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:43
              Цитата: Krasnodar
              [
              А раджа не обманет?


              Может... и на этот случай должны быть связи по линии ФСБ... bully
              НасРать
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:30
      Цитата: Wild_Grey_Wolf
      Ну а что продолжайте консультироваться еще лет так 100, Вот и ответ чем занимается Центробанк

      Хватит ныть уже
      Александр романов
      1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 12:33
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Wild_Grey_Wolf
        Ну а что продолжайте консультироваться еще лет так 100, Вот и ответ чем занимается Центробанк

        Хватит ныть уже


        Читать в состоянии ?
        За языком следите САНЁК говорун.

        В общей сложности консультации на этот счет между Центробанком России и Резервным банком Индии ведутся с 2009 года


        Это называется ФАКТ и САРКАЗМ.
        Хотя когда кое что отсутствует в голове . . .
        Wild_Grey_Wolf
    3. solzh (Сергей) Сегодня, 12:39
      Владимир, вопрос о переходе на расчеты в национальных валютах достаточно сложный. Надо учесть слишком много разных факторов как российских (в том числе и нашу пресловутую бюрократию), так и индийских и не только. Плюс к этому помехи со стороны МВФ и прочих про американских финансовых структуры.
      solzh
      1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 12:46
        Нет а я что против, нужно учесть так пусть делают. Другие страны как то налаживают связи, а не просто консультируются, Понимаете консультируются это значит не нужно было вообще. Пока на готовом SWIFT работали, а вопрос давно назрел.
        Wild_Grey_Wolf
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:54
          Цитата: Wild_Grey_Wolf
          нужно учесть так пусть делают. Другие страны как то налаживают связи, а не просто консультируютс

          А вот здесь есть преграда в отсутствии у нас профессионалов. Увы:(((
          solzh
          1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 12:58
            Ну так и выходим к моему Сарказму, Консультироваться то проще 10 лет, так в тихую можно было и лет 100 ) ) ). Создавали деятельность так сказать. А от них ждали результатов. А теперь проблемы и нужно срочно результат.

            Это ведь ясно.
            Wild_Grey_Wolf
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:36
    Неважно, к какой валюте привяжут. Важно, чтобы платежи шли без задержек. И без контроля всемирного жандарма, гегемона, и т.д. wassat
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:44
      Чем меньше долларов во взаиморасчётах между странами - тем хуже матрасам .
      bouncyhunter
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:52
        Цитата: bouncyhunter
        Чем меньше долларов во взаиморасчётах между странами - тем хуже матрасам .

        Иными словами, если кто-то вдруг станет вести взаиморасчёты, скажем, в монгольских тугриках, то Монголии станет от этого лучше? what
        А. Привалов
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:58
          Цитата: А. Привалов
          Монголии станет от этого лучше?

          В Монголии от этого праздник случится .
          bouncyhunter
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:09
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: А. Привалов
            Монголии станет от этого лучше?

            В Монголии от этого праздник случится .

            Ну, если вы решили так резко огорчить американцев, и так легко организовываете праздник монголам, обрадуйте и зимбабвийских братьев.

            Это банкнота достоинством 100 триллионов зимбабвийских долларов. Чтобы купить буханку хлеба, нужно 450 таких банкнот.
            А. Привалов
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 12:49
      Цитата: Горный стрелок
      Неважно, к какой валюте привяжут. Важно, чтобы платежи шли без задержек. И без контроля всемирного жандарма, гегемона, и т.д. wassat

      Тут надо устанавливать твёрдый курс между нашим рублем и индийской рупий. Задержек в платежах не будет, если не будет контроля со стороны МВФ, а это уже сложновато. США не выгодно упускать международные расчёты. Поэтому я думаю проблемы будут и возможно связанных именно с задержками в платежах.
      solzh
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:43
    Россия и Индия могут перейти на взаиморасчеты в национальных валютах
    Могут, то они могут, вот только ни как духом не соберутся, пойти против США и его ФРС. Ответка прилетит сразу и не хилая, Каддафи мог бы об этом рассказать, если бы был жив
    svp67
  5. farcop (Far Cop) Сегодня, 12:48
    Ты смотри, переходят на с на взаиморасчеты в национальных валютах c Китаем, с Турцией, с Индией. А в Америке всё лучше и в России всё хуже. Может всё таки в консерватории дело?
    farcop
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:57
      Наша консерватория лучшая в мире. Да в России не хорошо, можно даже сказать плохо. Но в штатах не лучше обстоят дела чем в какой-то другой стране. Хотя бы ваш должок сколько он там уже?
      solzh
      1. farcop (Far Cop) Сегодня, 13:02
        Цитата: solzh
        в штатах не лучше
        Угу, и потому 250.000 россиян в год мечтают гринкард получить.
        farcop
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:14
          Дежавю. По-моему мы этот вопрос о гринкард в прошло году обсуждали, или не с вами?
          solzh
          1. farcop (Far Cop) Сегодня, 14:15
            Цитата: solzh
            в прошло году обсуждали
            А что то от этого изменилось? Вы кстати уже можете нам рассаказать сколько американце стоят в очереди, в Россию переехать?
            farcop
  6. keeper03 (Александр) Сегодня, 12:50
    А что мешало это раньше сделать ?! wassat Не было санкций ? Так вот вам ! Давайте уже быстрее по боку пускайте США вместе с их зелёными фантиками ! yes
    keeper03
    1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 13:02
      Ну так активную деятельность, консультации то проще и веселей делать ) ) ). А если все сделали как надо, то тогда чем бы им заниматься потом было.
      Wild_Grey_Wolf
  7. Karabin (Юрий) Сегодня, 12:50
    Россия и Индия в ближайшее время могут перейти на взаиморасчеты в национальной валюте ....
    В общей сложности консультации на этот счет между Центробанком России и Резервным банком Индии ведутся с 2009 года.

    То есть к 2027 году. Могут перейти. А могут и не перейти. Вообщем, журналистам издания The Economic Times нужно было о чем то написать, а сайту ВО что то перепечатать.
    P.S Что то не слышно от комментаторов, что омерике после такой новости опять кирдык. wink Вот помнится раньше: " Китай и РФ рассматривают возможность взаиморасчетов в нац. валютах" , или " Создан Банк БРИКС". Километры комментариев о скором кирдыке с бросанием чепчиков и ушанок. А сейчас!? Крикуны перевелись или поумнели?
    Karabin
  8. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 13:18
    Цитата: solzh
    Платежи и сейчас идут на прямую, только в долларах

    Ну все-то долларовые платежи известно, какой путь делают.
    Лена Петрова
  9. 23424636 Сегодня, 13:32
    9 лет консультаций и ничего .Возьмите опыт СССР ,который практиковал клиринговые расчеты с Индией ,Финляндией ,Югославией когда экспорт погашался импортом а сальдо (разница) в оговоренных условиях оставалась на следующий период или гасилась иными средствами .НО экспортерам из-за разницы покупки и продажи валюты на комплектующие и услуги это не очень нравится ,хотя индусы как плательщики весьма сложные клиенты ,обязательно недоплатят. Поэтому любой уход от доллара это уже победа . ,особенно в условиях когда директор ВТБ Костин заявил что доллар как средство платежа уже надо забыть.
    23424636
  10. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 14:04
    [quote][/quote]В общей сложности консультации на этот счет между Центробанком России и Резервным банком Индии ведутся с 2009 года

    Вот эта фраза меня больше всего умиляет, может ценробанк враг? Девять лет рожают, это капец какой то...
    Росомаха
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