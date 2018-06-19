Россия и Индия могут перейти на взаиморасчеты в национальных валютах

Россия и Индия в ближайшее время могут перейти на взаиморасчеты в национальной валюте в области военно-технического сотрудничества. Такое решение может быть принято из-за введения США в одностороннем порядке ограничительных мер в отношении России, усложняющих торговлю между странами вооружением и технологиями, пишет издание The Economic Times.По данным издания, введение санкций мешает проведению финансовых операций между Москвой и Нью-Дели в области торговли российским вооружением, а также осложняет проведение ремонтных работ на атомной подводной лодке "Чакра", переданной в лизинг Индии российской стороной. К настоящему времени задержка платежей составляет не менее 2-х млрд. долларов. Со слов неназванных высокопоставленных источников в Минобороны Индии, единственным выходом из сложившейся ситуации станет введение взаиморасчетов в национальных валютах, привязанных к курсу какой-либо международной валюты.На данный момент официального подтверждения этой информации пока не поступало, но данные сведения не новы. Последний раз Россия и Индия обсуждали переход на национальные валюты во взаиморасчетах в 2017 году, когда по итогам встречи на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наредра Моди приняли совместную декларацию, в которой заявили, что намерены "координировать усилия по внедрению системы взаиморасчетов в национальной валюте в двусторонней торговле"В общей сложности консультации на этот счет между Центробанком России и Резервным банком Индии ведутся с 2009 года