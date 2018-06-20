20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ

20 июня специалисты минно-торпедной службы Военно-морского флота России отмечают свой профессиональный праздник. Профессиональный праздник в их честь был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ в 1996 году. Датой для него выбрали день первого успешного применения морских мин. С тех пор прошло полтора века, но минеры продолжают свою важную работу и вносят вклад в обороноспособность страны.Согласно историческим материалам, первый реальный результат применения российских морских мин был получен 20 июня 1855 года. В этот день объединенная эскадра Великобритании и Франции, вошедшая в Финский залив для атаки российских городов, наткнулась на минное заграждение, выставленное нашими кораблями. Четыре вражеских корабля отправились на дно, а оставшиеся были вынуждены уйти в безопасные районы. Этот эпизод заметным образом повлиял на дальнейшие боевые действия на Балтийском море.Российский флот впервые использовал торпеды во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов. В ночь с 15 на 16 декабря 1877 года минный транспорт «Великий князь Константин» с несколькими катерами на борту подошел к Батуму. Под покровом ночи катера выпустили пару самодвижущихся мин по турецким кораблям. К сожалению, обе торпеды прошли мимо целей. Однако уже через месяц – в ночь на 14 января 1878 года – катера успешно атаковали и потопили канонерскую лодку «Интибах». Это был первый в отечественной практике и в мире случай успешной торпедной атаки надводного корабля. В дальнейшем российские моряки выполнили несколько новых атак.Мины и торпеды на практике подтвердили свои возможности, и минно-торпедная служба приобрела особое значение. Вскоре она стала одной из важнейших составляющих флота и прямо влияла на его боеспособность. Во всех новых конфликтах российский ВМФ применял не только традиционную артиллерию, но и современное торпедное вооружение.Параллельно с развитием вооружений росли потенциал и значимость минно-торпедной службы. В годы двух мировых войн она вносила значительный вклад в борьбу с кораблями противника. Установленные минные заграждения защищали от кораблей и подлодок противника важнейшие акватории, а торпедные атаки нарушали снабжение и сокращали боевой потенциал противника.В послевоенный период, в связи с началом холодной войны, минно-торпедная служба получила новые задачи особой важности. Минерам из состава экипажей подводных лодок предстояло бороться с вражескими субмаринами, несущими баллистические ракеты. Теперь они отвечали не только за безопасность своих эскадр или баз, но и за защиту всей страны. Особые задачи и особая ответственность привели к появлению специального оружия. На вооружение минно-торпедной службы поступили изделия с ядерными боезарядами.К настоящему времени значительная часть боевых задач Военно-морского флота решается при помощи ракет. Несмотря на это, имеется немало задач и для минно-торпедной службы. Она по-прежнему остается важнейшей составляющей ВМФ и вряд ли от нее придется отказаться. Эта служба просуществовала больше 160 лет, и вскоре сможет отметить не один новый юбилей.Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех специалистов минно-торпедной службы советского и российского Военно-морского флота с их профессиональным праздником!