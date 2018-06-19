14:46 19 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Митингующие пошли на штурм здания ВРУ

У здания Верховной рады Украины проходят самые массовые за последнее время акции протеста. Первоначально участниками митинга стали шахтёры и ветераны боевых действий в Афганистане. Они требуют от властей социальных гарантий и погашения накопившихся задолженностей. Так, задолженность перед сотрудниками шахт господчинения приближается к 30 млн грн.

Ветераны Афганистана высказывают недовольство по поводу того, что украинская власть урезала объёмы ранее действовавших льгот.
К акции протеста также подключились ликвидаторы-«чернобыльцы».

Митингующие, которые отмечают, что и после выхода на акцию протеста, власть их слышать не желает, попытались взять штурмом здание парламента. Полиция применила резиновые дубинки и слезоточивый газ. Несколько участников акции протеста доставлены в медучреждения с травмами и отравлением.


Митингующие пошли на штурм здания ВРУ


На данный момент группа митингующих уже находится на ступеньках здания ВРУ. Они выкрикивают требования по поводу увеличения компенсации ветеранам-инвалидами, а также выделения 6 млрд гривен на модернизацию угледобывающей отрасли.

В среде украинских политиков уже начали выдвигаться обвинения в адрес самих протестующих. Все они якобы пришли под стены здания Рады "по указке Кремля". Это классический способ властей оправдать свою экономическую немощь и продолжающийся разгул коррупции.

Использованы фотографии: Твиттер
35

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 12:36
    Льготников достало скотское к ним отношение? Станут эти протесты майданом №3? Будем посмотреть.
    oleg-gr
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:41
      Цитата: oleg-gr
      Льготников достало скотское к ним отношение? Станут эти протесты майданом №3? Будем посмотреть.

      Им еще пенсионный возраст не повысили (как было 60 лет для мужчин, так и осталось), а они возникают. Насчет майдана его без спонсоров не будет.
      Аристарх Людвигович
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:52
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Им еще пенсионный возраст не повысили (как было 60 лет для мужчин, так и осталось), а они возникают.

        Уважаемы, на Украине поступили более хитрее. Не повышая пенсионного возраста они, опять же по требованию МВФ ввели очень хитрую пенсионную систему, при которой, что бы её получить надо иметь 15 летний СТРАХОВОЙ СТАЖ, который, к моменту достижения пенсионного возраста достигнут не многие.
        Вот честно, не знаю почему наши эту "хитрую систему" не приняли
        svp67
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:53
          Цитата: svp67
          Вот честно, не знаю почему наши эту "хитрую систему" не приняли

          Сначала наши возраст повысят, а потом и эту "хитрую систему" опробуют. Новое российское пенсионное законодательство предусматривает, что для получения пенсии также необходимо наличие минимального страхового стажа (пенсионной реформой предусмотрено ежегодное повышение минимального стажа работы с 5 лет в 2015 году до 15 лет к 2024 году).
          Аристарх Людвигович
          1. cariperpaint Сегодня, 12:58
            Да прекратите вы с этим возрастом уже. Ну реально,сколько можно? Навальный 1 числа акцию мутит,там и взывайте!
            cariperpaint
          2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:04
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Сначала наши возраст повысят, а потом и эту "хитрую систему" опробуют.

            ничего,вон Навальный уже решил "оседлать" эту тему и объявил акцию против пенсионной реформы 1 июля...так что присоединяйтесь,авось и вам печенька обломится...
            taiga2018
        2. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 13:22
          А кроме того, попробуйте прожить на пенсию в 2500 грн., у нас не надо повышать пенсионный возраст - люди и так работают пока позволяет здоровье. Но властям это не нравится, опять ходят разговоры о том, что бы забрать пенсии у работающих пенсионеров.
          ТермиНахТер
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:44
      Цитата: oleg-gr
      Станут эти протесты майданом №3?

      Никакого маидана не будет,ибо тиран Янукович низвержен .Пришел Порошенко ,а поскольку он олицетворяет свободу и демократию, агентам Кремля (протестующим) очень быстро вправят мозги.
      Александр романов
      1. артефакт (Андрей) Сегодня, 13:03
        Цитата: Александр романов
        Цитата: oleg-gr
        Станут эти протесты майданом №3?

        Никакого маидана не будет,ибо тиран Янукович низвержен .Пришел Порошенко ,а поскольку он олицетворяет свободу и демократию, агентам Кремля (протестующим) очень быстро вправят мозги.

        так порошенка же Януковича на царство через суд восстановить хочет. статья на сайте есть.. значит можно ещё один майдан против яныка устроить а потом и возглавить его и снова президентом стать.. ох и хитёр же чертяка
        артефакт
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:07
          Цитата: артефакт
          так порошенка же Януковича на царство через суд восстановить хочет.

          Проявление милости от Властелина Властелинов
          Цитата: артефакт
          значит можно ещё один майдан устроить,

          Властелин милует,но может и наказать. Не стоит нирабам этого забывать
          Александр романов
    3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:46
      да Вы че , на руине живут нирабы , они как пойдут да как скинут порошенку .
      ну правда седня им че то вломы . завтра пойдут и точно скинут . ну или послезавтра . ну или в следующем году .
      ну или когда российская армия войдет в куев . в общем посмотрят они .
      просто экспл
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:46
      Цитата: oleg-gr
      Станут эти протесты майданом №3?

      НИ КОГДА. Любой "майдан" это в первую очередь большие деньги, на его обеспечение, кто сейчас на Украине готов их выделить?
      svp67
      1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 12:54
        Только что, смотрел видосы от туда...
        Вышел, такой представитель от шахтеров, толкнул речь... А в конце, все равно СуГс... fool
        Пока они уркаину славить, не перестанут... Толку не будет...
        Пи.Си. нацполицию, через толпу выводили, оберегали, что бы не трогали, ни одного шлема и броника не сняли... А зря!!! negative
        LiSiCyn
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:51
      Несколько видео


      Владыка Ситх
    6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:01
      Цитата: oleg-gr
      Станут эти протесты майданом №3?

      категорически нет!потому что майданы успешны только тогда,когда в их успехе заинтересован весь "цивилизованный мир..."
      taiga2018
    7. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:18
      Это всё платные агенты Кремля! Они завербованы ещё в Афгане и Чернобыле соответственно! Почему они ещё не в АТО?!
      Yrec
    8. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 13:20
      Для всех майданов нужны деньги. Откуда они у льготников?
      ТермиНахТер
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:35
        Цитата: ТермиНахТер
        Для всех майданов нужны деньги. Откуда они у льготников?

        Пусть кредит возьмут
        svp67
        1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 13:54
          Брать и давать кредиты на Украине сейчас, очень опасное занятие. Никто не гарантирует возврата
          ТермиНахТер
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 14:45
            Материальный посыл является основным и собственно единственным возможным вариантом к началу очередного майдана! Все остальное похоже всех устраивает или по крайней мере не идет ни в какое сравнение с кошельком. Своим собственным.
            Опер
    9. To be or not to be Сегодня, 14:15
      Без серьезной поддержки из вне майданов не бывает Тут только внутреннее .."достало!"
      To be or not to be
  2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:37
    ай-ай как не по майдански-резиновые дубинки и слезоточивый газ для представителей народа(каким же лохом Янык оказался,да и бунтари эти недоделанные тоже)))
    Ратник с пулеметом
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:41
      Женя hi И ведь не боятся реакции "цивилизованного Запада" на такие варварские методы . wink
      bouncyhunter
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:50
        потому что ее не будет,не их геммор,да и под утомила эта 404 своих еврособратьев)
        Ратник с пулеметом
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:54
          Самим скакуасам невдомёк что они уже всех задолбали : и братьев , и не братьев . Вот и скачут из пустого в порожнее ...
          bouncyhunter
      2. MPN (Павел) Сегодня, 12:54
        Ну как? Боятся конечно и все по стандартам запада, ну то как длина дубинки, газ стандартизированный (не новичек)...главное не отступать от стандартов запада и все тебе ни чего не будет...
        MPN
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 12:41
    Цитата: oleg-gr
    Льготников достало скотское к ним отношение? Станут эти протесты майданом №3?

    ----------------------------
    А у нас власть сейчас не того ли добивается? Или от великого ума сразу пучком закидывает непопулярные законы? И бензин, и пенсии, и НДС, а вначале "популярное" правительство с популярным Кудриным.
    Altona
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 12:51
      Алеша Навальный уже объявил 1 июля всероссийскую акцию протеста против увеличения пенсионного возраста. Новых адептов привлекает? ( пред пенсионного возраста). Думаю -это не его аудитория но многие пойдут не разбираясь.
      DenZ
      1. cariperpaint Сегодня, 12:59
        Так вме кто сейчас громче всех орет по этому поводу, тупо на волне хотят свои дела решить. Ни чего удивительного.
        cariperpaint
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:01
        Цитата: DenZ
        Алеша Навальный уже объявил 1 июля всероссийскую акцию протеста против увеличения пенсионного возраста

        Ой как хорошо,хоть 1 июля саит отдохнет от его сподвижников
        Александр романов
        1. prapor55 (Александр) Сегодня, 13:22
          А может быть это звенья одной цепи Димон настаивает о 1 чтении в весеннюю сессию что-то готовится и очень недоброе и реформа по-моему ширма для ещё большей гадости , но уже не хватает фантазии какой?!
          prapor55
        2. Karabin (Юрий) Сегодня, 13:33
          Цитата: Александр романов
          Ой как хорошо,хоть 1 июля саит отдохнет от его сподвижников

          А еще кто то утверждает что "не братья". братья, причем родные.
          В среде украинских политиков уже начали выдвигаться обвинения в адрес самих протестующих. Все они якобы пришли под стены здания Рады "по указке Кремля".
          В среде ВО-шных охранителей всех протестующих против пенсионной реформы записывают в "агенты Навального".
          Karabin
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:38
            Цитата: Karabin
            В среде ВО-шных охранителей всех протестующих против пенсионной реформы записывают в "агенты Навального".

            Не всех,только тех,а их к сожалению большинство ,которые тупо тролят,картинки тупые постят. Это уровень Анального,это его электорат.
            Александр романов
      3. артефакт (Андрей) Сегодня, 13:14
        вчера у соловьёва коммунисты жаловались что во время чемпионата нельзя проводить митинги и шествия. думаю олёше популярно обьяснят какой длинны у него цепь
        артефакт
      4. Мимопроходил (Дима) Сегодня, 14:08
        Три разных ника написали одно и тоже. Совсем не палитесь
        Мимопроходил
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:43
    Майдан? три ха ха два раза. Эти сменят слезоточивый газ на пулеметы... без пауз... wassat
    Горный стрелок
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 12:44
    Чудны дела происходят на Украине. Наверное воздух там какой-то другой. Киевская хунта на уступки данных социальных групп не пойдёт. Тут можно только сказать одно: За что боролись, на то и напоролись!
    solzh
    1. Karabin (Юрий) Сегодня, 13:38
      Цитата: solzh
      Наверное воздух там какой-то другой.

      Если Путин и Ко продолжат портить воздух, то и в РФ будет нечто подобное.
      Karabin
  6. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:48
    Ну начинается...
    YarSer88
    1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:23
      Ну начинается...

      Оно и не заканчивалось.
      Incvizitor
      1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 14:27
        Такими темпами скоро закончится, очередной Майдан приведёт к окончательной дезинтеграции страны. Хотя, а что делать? ЭТИ сами не уйдут... А те, кто на их место метит - те же яйца только в профиль
        YarSer88
  7. cariperpaint Сегодня, 12:56
    Блин))) знал бы,в 2013 году все автоматы для попкорна бы в городе выкупил) золотая жила)))
    cariperpaint
  8. AwaZ (Walery) Сегодня, 13:05
    ну а что вы радуетесь ... Еще несколько " удачных" экономических решений " нового" правительства РФ и тоже придется собираться и разбираться ...
    AwaZ
  9. Dark_Filin Сегодня, 13:06
    Ну, это же не преступная власть Янука - тут можно и дубинками со слезоточивым газом...
    Dark_Filin
  10. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:07
    Нее... не взлетит. Без печенек - точно не взлетит.
    Alexey RA
  11. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 13:08
    Давайте шумеры, верю в вас! Только движняк, только хардков!
    Сармат Саныч
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:50
      Нужно помочь беззащитной оппозиции в борьбе с диктаторским режим, предлагаю 1:раздать митингующем оружие вплоть до ПТРК, 2:нанести точечные удары по скоплению боевиков кровавого режима (пол. участки, в/ч) 3: шо там обычно партнеры делают в третьих ??? ааа, создать фейк с хим оружием, и разбомбить там вообще все к чертям!
      Romka47
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 13:09
    Цитата: DenZ
    Алеша Навальный уже объявил 1 июля всероссийскую акцию протеста против увеличения пенсионного возраста. Новых адептов привлекает? ( пред пенсионного возраста). Думаю -это не его аудитория но многие пойдут не разбираясь.

    ----------------------
    Если власть сама подкидывает темы, то что делать?
    Altona
  13. Vladimir Сегодня, 13:18
    Штурм -как то громко сказано,простая толкатня.
    Vladimir
  14. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 13:19
    Хотят квартиры получить в Донецке, участки, только от речки недалеко...
    ХЭРОИ...
    Dietmar
  15. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:26
    Видать достали уже народ.
    sgr291158
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 13:34
    Цитата: артефакт
    думаю олёше популярно обьяснят какой длинны у него цепь

    -----------------------------------
    А я думаю, что власть Алёше нарастила потенциал и очень сильно, если учесть, что Лёша окучивает молодежную аудиторию. Тема пенсионного возраста очень богатая и теряет прежде всего молодое поколение, родившееся в 2000-х годах.
    Altona
  17. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 13:36
    Ничем это не закончится. Ввалят митингующим, обвинят в работе на Россию, предъявят попытку свержения действующей власти и на том и закончится всё это недовольное действо. Я лично не верю в позитивное развитие событий на Украине.
    Опять же.. Для того, что бы нечто сделать с действующей властью нужны четко организованные действия. Если они организованы, значит должны быть проплачены. Денег на очередной цирк никто дать не сподобится... Так что это всё "для бедных".. Развлекуха вечернего эфира...
    КОТ БАЮН
  18. alta (Анатолий) Сегодня, 14:04
    На переговоры с митингующими вышла группа депутатов, в том числе первый вице-спикер Ирина Геращенко.
    Они предложили активистам создать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к спикеру парламента.
    По данным полиции, у здания парламента собралось около 1,5 тысяч участников митинга и 500 правоохранителей.
    По состоянию на 12:00 стычки между протестующими и полицией прекратились.
    В Москве пишут письма президенту, в Киеве устраивают мирные демонстрации ..... проблемы одни и те же.
    alta
Картина дня