Митингующие пошли на штурм здания ВРУ

У здания Верховной рады Украины проходят самые массовые за последнее время акции протеста. Первоначально участниками митинга стали шахтёры и ветераны боевых действий в Афганистане. Они требуют от властей социальных гарантий и погашения накопившихся задолженностей. Так, задолженность перед сотрудниками шахт господчинения приближается к 30 млн грн.Ветераны Афганистана высказывают недовольство по поводу того, что украинская власть урезала объёмы ранее действовавших льгот.К акции протеста также подключились ликвидаторы-«чернобыльцы».Митингующие, которые отмечают, что и после выхода на акцию протеста, власть их слышать не желает, попытались взять штурмом здание парламента. Полиция применила резиновые дубинки и слезоточивый газ. Несколько участников акции протеста доставлены в медучреждения с травмами и отравлением.На данный момент группа митингующих уже находится на ступеньках здания ВРУ. Они выкрикивают требования по поводу увеличения компенсации ветеранам-инвалидами, а также выделения 6 млрд гривен на модернизацию угледобывающей отрасли.В среде украинских политиков уже начали выдвигаться обвинения в адрес самих протестующих. Все они якобы пришли под стены здания Рады "по указке Кремля". Это классический способ властей оправдать свою экономическую немощь и продолжающийся разгул коррупции.