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Куда собираются инвестировать средства военной ипотеки?
Минобороны ужесточает контроль за инвестированием средств, предназначенных для выплаты жилищных субсидий и ипотечных кредитов военнослужащим, сообщают Известия.
Сегодня федеральные деньги, поступающие в «Росвоенипотеку», передаются в доверительное управление инвестиционным управляющим компаниям (УК). Планируется, что в скором времени большую часть портфеля составят облигации отечественных компаний, а при инвестировании УК начнут учитывать кредитные рейтинги российских, а не международных агентств.
Нововведения призваны повысить эффективность вложения временно свободных средств, выделенных из бюджета. В настоящее время проект постановления правительства находится на стадии межведомственного согласования.
Документ вводит новые правила инвестирования для управляющих компаний: при покупке облигаций они перестанут оценивать их надежность, сверяясь с рейтингом западных агентств, таких как Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service. Ориентиром для УК станут кредитные рейтинги Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и «Эксперта РА».
Отмечается, что новые требования к инвестированию средств военной ипотеки во многом повторяют те, что предъявляются к инвестированию средств негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
По словам гендиректора УК «Спутник-Управление капиталом» Александра Лосева,
Банк РФ приводит требования ко всем регулируемым средствам – пенсионные деньги, военная ипотека и страховые резервы – к единому стандарту, и это радует. Он отметил, что существующие сегодня возможности позволяют получать инвестиционный доход при ограниченных рисках.
Издание уточняет, что в прошлом году «Росвоенипотека» передала управляющим компаниям 230,82 млрд. руб. Чистый доход от инвестирования составил 24,78 млрд. руб. годовых. Доходность составила 9,35 % годовых. Для сравнения: государственная УК Внешэкономбанка за тот же период обеспечила доходность пенсионных накоплений на более низком уровне – 7,3% годовых.
Сегодня федеральные деньги, поступающие в «Росвоенипотеку», передаются в доверительное управление инвестиционным управляющим компаниям (УК). Планируется, что в скором времени большую часть портфеля составят облигации отечественных компаний, а при инвестировании УК начнут учитывать кредитные рейтинги российских, а не международных агентств.
Нововведения призваны повысить эффективность вложения временно свободных средств, выделенных из бюджета. В настоящее время проект постановления правительства находится на стадии межведомственного согласования.
Документ вводит новые правила инвестирования для управляющих компаний: при покупке облигаций они перестанут оценивать их надежность, сверяясь с рейтингом западных агентств, таких как Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service. Ориентиром для УК станут кредитные рейтинги Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и «Эксперта РА».
Отмечается, что новые требования к инвестированию средств военной ипотеки во многом повторяют те, что предъявляются к инвестированию средств негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
По словам гендиректора УК «Спутник-Управление капиталом» Александра Лосева,
Банк РФ приводит требования ко всем регулируемым средствам – пенсионные деньги, военная ипотека и страховые резервы – к единому стандарту, и это радует. Он отметил, что существующие сегодня возможности позволяют получать инвестиционный доход при ограниченных рисках.
Издание уточняет, что в прошлом году «Росвоенипотека» передала управляющим компаниям 230,82 млрд. руб. Чистый доход от инвестирования составил 24,78 млрд. руб. годовых. Доходность составила 9,35 % годовых. Для сравнения: государственная УК Внешэкономбанка за тот же период обеспечила доходность пенсионных накоплений на более низком уровне – 7,3% годовых.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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