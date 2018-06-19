14:46 19 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Куда собираются инвестировать средства военной ипотеки?

Минобороны ужесточает контроль за инвестированием средств, предназначенных для выплаты жилищных субсидий и ипотечных кредитов военнослужащим, сообщают Известия.

Куда собираются инвестировать средства военной ипотеки?


Сегодня федеральные деньги, поступающие в «Росвоенипотеку», передаются в доверительное управление инвестиционным управляющим компаниям (УК). Планируется, что в скором времени большую часть портфеля составят облигации отечественных компаний, а при инвестировании УК начнут учитывать кредитные рейтинги российских, а не международных агентств.


Нововведения призваны повысить эффективность вложения временно свободных средств, выделенных из бюджета. В настоящее время проект постановления правительства находится на стадии межведомственного согласования.

Документ вводит новые правила инвестирования для управляющих компаний: при покупке облигаций они перестанут оценивать их надежность, сверяясь с рейтингом западных агентств, таких как Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service. Ориентиром для УК станут кредитные рейтинги Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и «Эксперта РА».

Отмечается, что новые требования к инвестированию средств военной ипотеки во многом повторяют те, что предъявляются к инвестированию средств негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

По словам гендиректора УК «Спутник-Управление капиталом» Александра Лосева,
Банк РФ приводит требования ко всем регулируемым средствам – пенсионные деньги, военная ипотека и страховые резервы – к единому стандарту, и это радует. Он отметил, что существующие сегодня возможности позволяют получать инвестиционный доход при ограниченных рисках.

Издание уточняет, что в прошлом году «Росвоенипотека» передала управляющим компаниям 230,82 млрд. руб. Чистый доход от инвестирования составил 24,78 млрд. руб. годовых. Доходность составила 9,35 % годовых. Для сравнения: государственная УК Внешэкономбанка за тот же период обеспечила доходность пенсионных накоплений на более низком уровне – 7,3% годовых.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
1

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:00
    Средства военной ипотеки инвестируют в отечественные предприятия
    Мы вообще все безумно этому рады.Вы когда эту гадость под названием ипотека доступной простым гражданам сделаете? Никогда? Квартиры до ипотеки стоили 300 000 р после 3000 000 рублей почуствуй разницу так сказать.И это ещё давно до 2014 года В десять раз цена поднялась на жильё минимум.Скажите честно.Что искуственный дифицит жилья создан в России только для того чтобы в силовые структуры служить шли.Вот и всё. И не нужно мне про беззаветную любовь к Родине сказки рассказывать.
    Наблюдатель2014
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:03
      Цитата: Наблюдатель2014
      ... Квартиры до ипотеки стоили 300 000 р после 3000 000 рублей почуствуй разницу так сказать.


      Что за село такое - 300 000 р за квартиру(какую?) в 2014году и к 2018г стала стоить 3 000 000?
      Ну реально пробейте название населенного пункта...
      НасРать
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:07
        НасРать (Евлампий Спиридонович)
        Что за село такое - 300 000 р за квартиру(какую?) в 2014году?
        Что за невнимательность в прочтении комментария?
        Квартиры до ипотеки стоили 300 000 р после 3000 000 рублей почуствуй разницу так сказать.И это ещё давно до 2014 года
        Село. laughing В этом селе вы своим гарбом с чистого листа теперь не заработаете никогда на квартиру.
        Наблюдатель2014
    2. cariperpaint Сегодня, 13:11
      Что за дичь?))) цена на жилье растет воооооообще от других составляющих и то за сколько кто ее купил мало кого волнует.тем более разговор идет о инвестициях свободных средств.
      cariperpaint
    3. Лесс Сегодня, 13:13
      Цитата: Наблюдатель2014
      Квартиры до ипотеки стоили 300 000 р после 3000 000 рублей почуствуй разницу так сказать.


      Насчёт 300 тыс согласен. Помню, как знакомые в начале нулевых на вторичке покупали двушку без ремонта за как раз за 300. Сейчас двушку с шикарным ремонтом не проблема найти за 2 миллиона... Да и рост зарплат с тех пор в процентном отношении как минимум не уступал росту цен на жильё.
      Лесс
    4. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:20
      Вот только кто тогда мог заплатить эти 300 т. р.? В Краснодаре и до распространения ипотеки строились дома, но не в таких количествах как сейчас. Интересно где и в каком году можно было купить квартиру за 300 000 р? В 12 году я купил в сторящемся доме двухкомнатную квартиру 60 кв. м. за 1 380 000р . В этом же доме однушки 42 кв.м стоили 970 т.р. Дом находится в п. Яблоновскй Республики Адыгея. В то же время в строящемся доме находящемся в Краснодаре цена однушки была не меньше 1 500 000 - 1 800 000р.
      Servisinzhener
    5. Комментарий был удален.
Картина дня