Турецкие власти прокомментировали отказ США в поставке F-35

Турецкое правительство прокомментировало решение Конгресса США о прекращении участия Турции в программе истребителя пятого поколения F-35. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил по данному поводу, что Анкара найдет альтернативу американскому истребителю, передает турецкий телеканал NTV.В своем заявлении Йылдырым отметил, что отказ в участии Турции в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35 конечно же является неудачным развитием ситуации, вызывает сожаление и противоречит духу стратегического партнерства. Но в тоже время Анкара не останется без альтернативы этому истребителю.В тоже время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов в отношении отказа Конгресса США в приобретении самолета пятого поколения F-35 якобы из-за сделки с Россией по С-400, заявил, что этот вопрос закрыт окончательно и Турция в любом случае приобретет зенитные ракетные системы С-400.Необходимо отметить, что в настоящее время Турция в рамках программы производства и последующей эксплуатации истребителя 5-го поколения F-35 перечислила США уже около 800 миллионов долларов. Кроме этого Турция с самого начала входила в число девяти основных участников программы разработки F35. В соответствии с контрактом, Анкара должна получить 120 новейших истребителей-бомбардировщиков. Также Турция производит одну из важнейших деталей конструкции F35 и взяла на себя обязательства по обслуживанию и монтажу двигателей F-35.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от сделки с Россией по приобретению ЗРС С-400, даже под угрозой введения санкций.