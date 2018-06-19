14:48 19 июня
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Турецкие власти прокомментировали отказ США в поставке F-35

Турецкое правительство прокомментировало решение Конгресса США о прекращении участия Турции в программе истребителя пятого поколения F-35. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил по данному поводу, что Анкара найдет альтернативу американскому истребителю, передает турецкий телеканал NTV.

Турецкие власти прокомментировали отказ США в поставке F-35


В своем заявлении Йылдырым отметил, что отказ в участии Турции в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35 конечно же является неудачным развитием ситуации, вызывает сожаление и противоречит духу стратегического партнерства. Но в тоже время Анкара не останется без альтернативы этому истребителю.


В тоже время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов в отношении отказа Конгресса США в приобретении самолета пятого поколения F-35 якобы из-за сделки с Россией по С-400, заявил, что этот вопрос закрыт окончательно и Турция в любом случае приобретет зенитные ракетные системы С-400.

Необходимо отметить, что в настоящее время Турция в рамках программы производства и последующей эксплуатации истребителя 5-го поколения F-35 перечислила США уже около 800 миллионов долларов. Кроме этого Турция с самого начала входила в число девяти основных участников программы разработки F35. В соответствии с контрактом, Анкара должна получить 120 новейших истребителей-бомбардировщиков. Также Турция производит одну из важнейших деталей конструкции F35 и взяла на себя обязательства по обслуживанию и монтажу двигателей F-35.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от сделки с Россией по приобретению ЗРС С-400, даже под угрозой введения санкций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 35

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  1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 13:02
    Турция в любом случае приобретет зенитные ракетные системы С-400.

    Турция также хочет купить С-500. laughing
    dorz
    1. Logall (Александр) Сегодня, 13:03
      Всё просто: США боятся того, что весь мир узнает о уязвимости их "эфоф" перед нашими системами с-400!
      Цитата: dorz
      Турция уже хочет покупать С-500.
      Поправлю: производить! Совместно с нами... Под индусов косят...
      Logall
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:04
        Не понятно все таки.., из программы выкинули или просто в поставке отказали? В поставке если, то это временно, уверен...
        MPN
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:15
          Турция с самого начала входила в число девяти основных участников программы разработки F35

          Если турки не просто записались, а финансировали программу, то скандал будет жуткий.
          Полагаю, американцы просто пугают, а потом "смилостивятся". Например, Турция закупит С-400, затем "фанатик" грохнет Эрдогана (возможно в кармане у него найдут билет Москва-Стамбул), новый президент скажет "раз уж купили, то не выкидывать же их", США "войдут в понимание" и поставят Ф-35. Деньги не пахнут.
          Shurik70
      2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 13:07
        За Эрдогана сделан выбор. Это подтолкнет его к сотрудничеству с другими производителями самолетов пятого поколения.
        oleg-gr
      3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:12
        Как я и говорил ранее : при любом раскладе турки не проиграют ничего . А кто проиграет - их это не касается .
        bouncyhunter
        1. Logall (Александр) Сегодня, 13:17
          А ты почаще говори, Паша! А лучше не нам, а куда-нибудь выше... Может прислушаются?! Мы и рекомендации дадим, если потребуется... А то, ишь, взял привычку отмалчиваться. drinks
          Logall
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:22
            Сань , да кто меня слушать в верхах станет ? Они там и без меня шибко умные стратеги . Я лучше здесь своё мнение выскажу - авось ВО и небожители читают . drinks
            bouncyhunter
            1. Logall (Александр) Сегодня, 13:27
              Ты, тады, копи мыслишки до лучших лет! Небось, их достаточно накопилось... Авось пригодятся нам, самим, коли времечко придёт. fellow
              Logall
              1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:03
                Приветствую честной народ! hi , турки мечтают о совместном производстве С-500.
                Идущий
    2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:12
      За С-500 не скажу, а Мигари пусть покупают. wassat Они тоже 35-е laughing
      Горный стрелок
  2. Комментарий был удален.
    1. borberd Сегодня, 14:03
      И то и другое судя по всему .
      borberd
  3. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 13:03
    Значит и вправду что-то есть в этом F-35 раз США пошли на такой шаг. Более того нужно продажами отбивать затраты, а деньги то они считать умеют. Более того, это подрывает надежность и вряд ли будут совместные проекты дальше.
    Vadim851
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:06
      Цитата: Vadim851
      Значит и вправду что-то есть в этом F-35

      Политика и ни чего более... Купит у них данный девайс кто угодно (ну кто с Россией не связан) пожалуйста лишь бы денег хватило...
      MPN
  4. mihey Сегодня, 13:04
    Турция в рамках программы производства и последующей эксплуатации истребителя 5-го поколения F-35 перечислила США уже около 800 миллионов долларов

    А деньги кто-то возвращать будет или нет? Франция вон нам по контракту вернула, а эти скорее "нет".
    mihey
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:12
      Деньги туркам вернут, конечно.
      voyaka uh
    2. Wedmak (Денис) Сегодня, 14:09
      Франция строила корабли по уже готовому проекту, чуть-чуть допиленные под наши требования, а тут разработка с нуля. Вряд ли вернут.
      Wedmak
  5. Троль Сегодня, 13:06
    Как бы не хотелось потребителю, но производитель всегда диктовал, диктует и будет диктовать как цену так и условия поставок . И это все равно, самолет это или картошка. Другое дело производителей картошки много, а производителей F35 раз два и обчелся.
    Троль
  6. cariperpaint Сегодня, 13:07
    Да уж.. это уже не партия с двумя закрытыми картами на флопе... Теперь уже игра нервов пошла... По факту задний ход уже не возможен с обеих сторон.
    cariperpaint
  7. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:11
    Проблема здесь не в планах покупки Турцией С-400 -
    это лишь триггер, а в общей политической исламизации этой страны
    президентом Эрдоганом.
    Более общим правильным шагом было бы исключение Турции из НАТО.
    voyaka uh
    1. Logall (Александр) Сегодня, 13:22
      Цитата: voyaka uh
      Более общим правильным шагом было бы исключение Турции из НАТО.

      Поддерживаю! Всем лучше...
      Logall
    2. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:34
      Не читайте Советских(Российских) газет по утрам .
      Соглашение между Анкарой и Вашингтоном о поставках истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 остается в силе, первый самолет будет передан Турции 21 июня, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
      Это заявление повторил Чавушоглу час назад
      Lek38
  8. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:24
    F-35'lerin teslimiyle ilgili de açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "21 Haziran'da F-35'lerin ilk teslimi için tören yapılacak" şeklinde konuştu. Мне надоело переводить и исправлять ВО, тот же источник НТВ ХАБЕР .
    Lek38
    1. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:37
      Попробую помочь, хоть турецкий и не мой основной язык) "Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который выступил с заявлением о доставке F-35, сказал: «21 июня состоится церемония первой поставки F-35»
      Надеюсь, не ошибся)
      Безликий
      1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:40
        Цитата: Безликий
        Попробую помочь, хоть турецкий и не мой основной язык) "Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который выступил с заявлением о доставке F-35, сказал: «21 июня состоится церемония первой поставки F-35»
        Надеюсь, не ошибся)

        Нет ошиблись и мне тоже не родной .https://www.ntv.com.tr/dunya/disisleri-bakani-me
        vlut-cavusoglu-munbic-bir-model,PInC9lEUXUWOljwM4
        wf6tw Новость датированная 12:29 этого дня
        Lek38
        1. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:46
          в общем, не доучил я турецкий...
          Безликий
  9. Wiruz (Алексей) Сегодня, 13:38
    Поговаривали тут, дескать Анкара к ПАК ФА присматривается, вроде даже рассматривают его как альтернативу F-35... Брехня, как по мне. Решение Конгресса может измениться, а могут и F-35 полететь в Турцию в обход американского Парламента. Не знаю... Ну вот не вериться мне в перспективу закупки Турцией самолётов Сухого. К слову, у турок, как мне помниться, были и свои наработки по истребителю пятого поколения. Может и сами что интересное соберут
    Wiruz
    1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 14:33
      Цитата: Wiruz
      Поговаривали тут, дескать Анкара к ПАК ФА присматривается, вроде даже рассматривают его как альтернативу F-35... Брехня, как по мне. Решение Конгресса может измениться, а могут и F-35 полететь в Турцию в обход американского Парламента. Не знаю... Ну вот не вериться мне в перспективу закупки Турцией самолётов Сухого. К слову, у турок, как мне помниться, были и свои наработки по истребителю пятого поколения. Может и сами что интересное соберут

      Нет турки не купят ПАК-ФА ,СУ-57 это всё таки больше истребитель, а туркам нужен то что работает по поверхности .Туркам так же в перспективе нужны самолёты с коротким взлётом и вертикальной посадкой для своих ВМС. А Сушка для этого не подходить оставшись перед выбором ,если туркам откажут они скорее купят Тайфун чем СУ-57 .Самолёт это не автономный комплекс С-400 ,подстроить СУ-57 под свои ВВС намного труднее и затратнее .Всё вооружение всё оборудование выучка военнослужащих всё располагает Турцию к западному вооружению .Не слушайте местных ура патриотов они думают "купил самолёт сел и полетел всех нагибать" а в деле управлять всей операцией должен самолёт ДРЛО американского производства,истребителем вся авионика которого Российская,как вы себе это представляете ? .Для турков покупка СУ-57 это выброс денег в воздух ,у Турции нету таких возможностей содержать два разных ВВС .В любом случае они производят запчасти для Ф-16 и смогут на них полететь а такжеработают с Саабом по созданию собственного истребителя ,Генерал электроник по двигателям ,БРЛО разрабатывает Аселсан .
      Lek38
  10. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 13:40
    Трампушка решил заняться откровенным кидаловом. Выгодное дело, правда - на очень короткий срок...
    Tarasios
  11. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:40
    Если все пойдет такими темпами и Турция не получит F-35, надо будет точно Трампа наградить за заслуги перед РФ: так отвернуть своих союзников от США не смог ни один другой президент Америки)
    Безликий
  12. Wedmak (Денис) Сегодня, 13:46
    Необходимо отметить, что в настоящее время Турция в рамках программы производства и последующей эксплуатации истребителя 5-го поколения F-35 перечислила США уже около 800 миллионов долларов.

    То есть Турция сейчас кинули на 800 лямов в долларах, найдя не очень логичный предлог? Да... США продолжает очень выгодно для себя вести бизнес.
    Wedmak
  13. Lek38 (Илькин) Сегодня, 14:13
    Впервые над небом Баку появились вертолёты американского производства Bell-412 .Идёт подготовка к параду наряду с ними примет участия вертолёты МИ-24 ,МИ-24G,МИ-35М ,МИ-17 ,КА-27 передаёт Azeri Defence ,да будет срач на ВО )))
    Lek38
  14. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:19
    Турецкие Ф35 больше всех не нужны именно РФ. Т.к. это носители ТЯО в юг РФ ....они на 99% нужны для НАТО и США. Для всех остальных потребностей турок вполне подойдут истребители 4++ и + ...
    Zaurbek
  15. q75agent (.......) Сегодня, 14:20
    Цитата: voyaka uh
    Более общим правильным шагом было бы исключение Турции из НАТО.

    а как же тогда корабли НАТО будут заходить в ЧМ .... wink часто работы разные в проливе начнутся с нашей помощью .... wink да мало ли что bully
    q75agent
  16. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:23
    С пляжа Лара (Анталия) передаю привет всем единомышленникам!
    Zaurbek
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