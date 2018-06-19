14:46 19 июня
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Киберспециалисты ВСУ на натовских учениях в Польше учатся "глушить" и атаковать

В Польше проходят натовские многоцелевые учения CWIX-2018. В учениях задействованы около 1,2 тыс. технических специалистов, причём не только из стран, входящих в Североатлантический военный блок.

Сообщается о том, что на эти учения приглашены и украинские военнослужащие. Речь в первую очередь идёт о представителях подразделений связи ВСУ.




В общей сложности, в ходе маневров планируется осуществить до 4,5 тыс. различных экспериментов, включая эксперименты в радиотехнической сфере.

Украинский контингент на учениях НАТО и «партнёров» в Польше возглавляет полковник ВСУ Витор Лисаконов. По его словам, Украина выставила команду киберспециалистов, составленную из молодых офицеров, которые прошли как языковые, так и специальные технические курсы. Лисаконов отмечает, что суть курсов состояла в обучении кибербезопасности.

Из его заявления:
CWIX - это исключительная возможность поработать в высокопрофессиональной экспертной среде, пообщаться с экспертами международного уровня в области кибернетической безопасности и повысить уровень своих знаний и навыков.


В Польше отмечают, что CWIX-2018 в первую очередь нацелены на исследование современных технологий в области радиоэлектроники и информационной безопасности. В частности, военнослужащим предлагается решить ряд задач по обеспечению совместимости информационно-коммуникационных систем «союзников» в единой натовской среде с применением новейшего программного обеспечения, по радиоэлектронной борьбе.

В общей сложности в специальных учениях принимают участие военнослужащие 32 стран.

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 13:18
    Великих укров готовят к работе на импортном оборудовании. Поставщики готовятся к новым продажам. Все при деле.
    oleg-gr
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:26
      в Польше учатся "глушить"
      А глушить специально в кавычки взяли?
      MPN
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:00
        В общей сложности в специальных учениях принимают участие военнослужащие 32 стран.


        Кучкуются , легче будет "глушить".
        Идущий
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:23
    Танкисты укрские уже обделались на учениях и эти "осеменяться"..
    210окв
  3. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:28
    Они только горилку глушить могут, остальному учить бесполезно, безмозглые.
    sgr291158
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:31
    а вы говорите будет ли майдан№3,не для того натаскивают укровояк,чтобы в результате нового майдана пустить всё псу под хвост...
    taiga2018
  5. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:37
    военнослужащим предлагается решить ряд задач по обеспечению совместимости информационно-коммуникационных систем «союзников» в единой натовской среде с применением новейшего программного обеспечения, по радиоэлектронной борьбе.

    Полезный навык.
    Нормаль ок
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