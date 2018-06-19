Киберспециалисты ВСУ на натовских учениях в Польше учатся "глушить" и атаковать

CWIX - это исключительная возможность поработать в высокопрофессиональной экспертной среде, пообщаться с экспертами международного уровня в области кибернетической безопасности и повысить уровень своих знаний и навыков.

В Польше проходят натовские многоцелевые учения CWIX-2018. В учениях задействованы около 1,2 тыс. технических специалистов, причём не только из стран, входящих в Североатлантический военный блок.Сообщается о том, что на эти учения приглашены и украинские военнослужащие. Речь в первую очередь идёт о представителях подразделений связи ВСУ.В общей сложности, в ходе маневров планируется осуществить до 4,5 тыс. различных экспериментов, включая эксперименты в радиотехнической сфере.Украинский контингент на учениях НАТО и «партнёров» в Польше возглавляет полковник ВСУ Витор Лисаконов. По его словам, Украина выставила команду киберспециалистов, составленную из молодых офицеров, которые прошли как языковые, так и специальные технические курсы. Лисаконов отмечает, что суть курсов состояла в обучении кибербезопасности.Из его заявления В Польше отмечают, что CWIX-2018 в первую очередь нацелены на исследование современных технологий в области радиоэлектроники и информационной безопасности. В частности, военнослужащим предлагается решить ряд задач по обеспечению совместимости информационно-коммуникационных систем «союзников» в единой натовской среде с применением новейшего программного обеспечения, по радиоэлектронной борьбе.В общей сложности в специальных учениях принимают участие военнослужащие 32 стран.