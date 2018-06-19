14:47 19 июня
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Пентагон подтвердил приостановку манёвров на Корейском полуострове

Американское командование приостановило подготовку к совместному с Южной Кореей учению UFG, запланированному на август, передает РИА Новости заявление представителя Пентагона Даны Уайт.



Ранее о приостановке учения сообщили южнокорейские СМИ.


Уайт заявила, что решение о приостановке маневров принято американской и южнокорейской сторонами «в соответствии с обещанием президента Дональда Трампа».

По ее словам, в настоящее время союзники прорабатывают «дополнительные действия» (какие, не уточняется), а что касается учений, запланированных не более поздний срок, то по ним решения пока не приняты.

Представитель ведомства добавила, что до конца недели состоится встреча министра обороны, госсекретаря и советника президента по нацбезопасности. На этом совещании как раз и будет обсуждаться вопрос о возможности отмены других маневров.

Напомним, после саммита США-КНДР американский президент пообещал прекратить проведение совместных учений на Корейском полуострове до тех пор, пока переговоры с Пхеньяном продвигаются в «правильном» направлении.

В настоящее время на территории Республики Корея расквартированы более 28 тыс. американских военнослужащих. Масштабные маневры UFG проводятся ежегодно в августе месяце с переброской в республику дополнительных войск и военной техники.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:28
    Приостановку? Надо и Ыну подтвердить приостановку в размышлениях...
    MPN
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:04
      Цитата: MPN
      Приостановку? Надо и Ыну подтвердить приостановку в размышлениях...
      а он и так,приостановил циклон...чего ещё ?отпустить ...не поймут.держать...-тоже не поймут...короче.я так думаю ствол достал- нужно стрелять,иначе,труп-ты.
      Дедкастарый
  2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:28
    Пентагон подтвердил приостановку манёвров на Корейском полуострове
    это было одно из 48 условий ? laughing
    Дедкастарый
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:32
    бросили Ыну косточку...
    taiga2018
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:01
      Цитата: taiga2018
      бросили Ыну косточку...

      мимо... не прокатит.
      Дедкастарый
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 14:05
        Цитата: Дедкастарый
        не прокатит.

        он вроде собирался в Китай,так что прокатит или нет,зависит от того,какую инструкцию он получит в Пекинском горкоме,а там он может и встретит поддержку,учитывая обостряющуюся торговую войну между Китаем и США...
        taiga2018
  4. gabonskijfront Сегодня, 13:41
    у кого есть бомба того хотя бы выслушивают,а уж не бомбят так это точно.как говорит товарищ Ким "Что посеем то пожнём,мирный атом в каждый дом."
    gabonskijfront
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