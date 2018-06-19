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Пентагон подтвердил приостановку манёвров на Корейском полуострове
Американское командование приостановило подготовку к совместному с Южной Кореей учению UFG, запланированному на август, передает РИА Новости заявление представителя Пентагона Даны Уайт.
Ранее о приостановке учения сообщили южнокорейские СМИ.
Уайт заявила, что решение о приостановке маневров принято американской и южнокорейской сторонами «в соответствии с обещанием президента Дональда Трампа».
По ее словам, в настоящее время союзники прорабатывают «дополнительные действия» (какие, не уточняется), а что касается учений, запланированных не более поздний срок, то по ним решения пока не приняты.
Представитель ведомства добавила, что до конца недели состоится встреча министра обороны, госсекретаря и советника президента по нацбезопасности. На этом совещании как раз и будет обсуждаться вопрос о возможности отмены других маневров.
Напомним, после саммита США-КНДР американский президент пообещал прекратить проведение совместных учений на Корейском полуострове до тех пор, пока переговоры с Пхеньяном продвигаются в «правильном» направлении.
В настоящее время на территории Республики Корея расквартированы более 28 тыс. американских военнослужащих. Масштабные маневры UFG проводятся ежегодно в августе месяце с переброской в республику дополнительных войск и военной техники.
Ранее о приостановке учения сообщили южнокорейские СМИ.
Уайт заявила, что решение о приостановке маневров принято американской и южнокорейской сторонами «в соответствии с обещанием президента Дональда Трампа».
По ее словам, в настоящее время союзники прорабатывают «дополнительные действия» (какие, не уточняется), а что касается учений, запланированных не более поздний срок, то по ним решения пока не приняты.
Представитель ведомства добавила, что до конца недели состоится встреча министра обороны, госсекретаря и советника президента по нацбезопасности. На этом совещании как раз и будет обсуждаться вопрос о возможности отмены других маневров.
Напомним, после саммита США-КНДР американский президент пообещал прекратить проведение совместных учений на Корейском полуострове до тех пор, пока переговоры с Пхеньяном продвигаются в «правильном» направлении.
В настоящее время на территории Республики Корея расквартированы более 28 тыс. американских военнослужащих. Масштабные маневры UFG проводятся ежегодно в августе месяце с переброской в республику дополнительных войск и военной техники.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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