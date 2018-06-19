14:46 19 июня
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В Ульяновске готовятся к возобновлению производства Ан-124 "Руслан"

Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" готовится к возобновлению производства Ан-124 "Руслан". В настоящее время на предприятии началась подготовительная работа, параллельно решается вопрос с возможным двигателем для новых "Русланов", передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

В Ульяновске готовятся к возобновлению производства Ан-124 "Руслан"


По данным издания, в настоящее время ведется предварительная работа, составляется план, готовятся помещения. Устаревшее оборудование готовится к демонтажу, освобождаются производственные площади. Далее будет проведена оценка готовности мощностей предприятия к производству модернизированного самолета Ан-124-100М. Кроме этого, на предприятии готовятся производственные помещения для производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и Ил-276, а также изготовления агрегатов стратегического ракетоносца Ту-160М2.


О возобновлении производства самого грузоподъемного серийного самолета Ан-124 "Руслан" ранее заявил в начале июня командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов, который напомнил, что что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и интеллектуальной собственностью Украины не является, чтобы там в Киеве не заявляли. В тоже время в КБ "Антонов" заявили, что возобновление производства "Русланов" в России не возможно без участия Украины, так как только ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о производстве самолетов.

В тоже время, на сайте "Авиастар-СП" имеется информация о том, что хотя производство Ан-124 прекращено в России в 2003 году, но в рамках программы глубокой модернизации и поддержки летной годности данных самолетов, предприятие обладает полной технологией производства, так как за все время на предприятии было изготовлено 36 самолетов Ан-124 "Руслан".

Использованы фотографии: http://www.modernmachinery.ru/ru/
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Комментарии 30

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:38
    А где возьмут так быстро нужные движки? И когда найдут новые движки, все равно придется проводить испытания, что бы понять, что же получилось. Не лучше ли было сразу делать новый самолет от Ильюшина, чем повторять уже пройденное и устаревшее?
    svp67
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:43
      смыслы аэродинамики не изменились. Можно делать старый самолет из новых материалов и с новым оборудованием. Конечно это не легко - изменение веса и всё такое - но я верю в то что смогут

      планер то чудный
      консерватор
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:45
        К сожалению пока одни разговоры. Но раз тема все чаще муссируется, то вполне вероятно, что возобновят. По моему личному мнению это самый красивый самолет, олицетворяющий всю мощь советской промышленности.
        maxim947
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:56
          Цитата: maxim947
          олицетворяющий всю мощь советской промышленности.

          Вот именно, что СОВЕТСКОГО. Которого уже нет три десятилетия. Зачем же нам топтаться на месте и повторять, то что было сделало три десятилетия назад. Двигаться надо только вперед
          svp67
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:58
            А кто сказал, что самолет будет идентичным, заменят авионику, двигатели (что сложней) и т.п. Он и так до сих пор лучший в своем класе.
            И зря они беспокоятся, что мы не смогем.
            Два авиазавода — ульяновский и киевский — собрали, в общей сложности, 56 самолетов Ан-124, и вроде как только 17 вна украине..., так что опыт имеется. 36 - в строю)
            maxim947
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:03
              Цитата: maxim947
              так что опыт имеется.

              Вы же понимаете, что они в этом даже не сомневаются, потому и НАПОМИНАЮТ, что "Антонов" является КБ - разработчиком... Нам, по любому, при налаживании выпуска придется делать, что то так, что бы у них даже вариантов не возникло, каким либо образом воспрепятствовать появлению нашего нового самолета за пределами РФ
              svp67
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:25
                Я не думаю, что это сложный вопрос. Назовут Его к примеру УЛ-100, в смысле Ульяновский)), делов-то. Вот с двигателями напряг.
                maxim947
            2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 14:16
              Двигатели, Карл, двигатели... Нет аналогов Д-18. Западные - МО не примет.
              zapfen
              1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 14:24
                Производство двигателей Д - 18 прекращено. Всего выпустили около 180 шт., но несколько потеряно в катастрофах. Восстановить выпуск - теоретически возможно, но потребуется время и деньги. Разрабатывается новый двигатель АИ - 38, с лучшими характеристиками, но когда его "доведут до ума" - большой вопрос.
                ТермиНахТер
                1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:34
                  АИ-38 для Руслана - перебор, у него около 33-35 т. тяги, против 25т. Д-18. Да и права на него будут китайскими, и производить его тоже будут в Китае, причем в начальной стадии украинскими руками.
                  maxim947
    2. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 13:52
      А где возьмут так быстро нужные движки? И когда найдут новые движки, все равно придется проводить испытания, что бы понять, что же получилось. Не лучше ли было сразу делать новый самолет от Ильюшеначем повторять уже пройденное и устаревшее?

      В своё время обосновали движки НК-32 второй серии. Они есть и производятся для Ту-160. Планер вряд ли будут кк-то менять. А вот авионика будет новой, по ней уже есть решения в рамках модернизации Ил-76.
      Новый самолёт делать смысла нет, т.к. спрос даже при лучшем раскладе пока ограничивается 40 штуками для всех заказчиков. Так что нет смысла городить огород с ОКР, игра не стоит свеч. Будут не торопясь строить новые машины и по их стандартам модернизировать старые. Планер могут немного модернизировать только для того, чтобы потом сказать что это новый самолёт Ил и к украинскому Антонову не имеет никакого отношения.
      Berkut24
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:59
        Цитата: Berkut24
        Новый самолёт делать смысла нет, т.к. спрос даже при лучшем раскладе пока ограничивается 40 штуками для всех заказчиков.

        Не знаю, но сирийская компания показала, что этот или такой самолет нам ОЧЕНЬ нужен. И в больших количествах, чем 40 штук. А ведь мир одной Сирией не ограничивается
        svp67
    3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:53
      Пока нед движка ни для какого тяжёлого дальне магистрального самолета .... ПД 14 наше всё, должны довести тягу до 18т, вот и вся наша перспектива пока!
      Надо от обещаний переходить к делу! Но это будет даж не завтра!
      rocket757
    4. Лена363 (Лена) Сегодня, 13:58
      У Ильюшина нет таких мощных двигателей, как у АН-124. Соответственно и характеристики будут ниже.
      Лена363
    5. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 14:02
      А для Ильюшина движок есть? Тоже нет. НК-92 умер не родившись. Да и кто проектировать будет? Ильюшинское - бывшее КБ. А на Руслана вся заводская, подготовленная, отработанная, исправленная документация есть, оснастка, стапели - есть. Движка нет, да. Но ПД-35 все равно нужен китайцам, так что вопрос лишь в желании.
      Инжeнeр
  2. Wiruz (Алексей) Сегодня, 13:42
    только ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о производстве самолетов

    Прям тайны тайные хранятся в сейфе в кабинете самого главного начальника ГП "Антонов", не так ли? Без их участия России самолёт не собрать, да? Вот печалька
    Wiruz
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:57
      С планером фигня вопрос, они есть, движков нет, а это решаемая проблема, никак не печалька.
      Кстати, у Антонова тож движков большой размерности нет, так что ....
      rocket757
    2. Лена363 (Лена) Сегодня, 14:00
      Зря иронизируешь. Так и есть, особенно авторские права. Конечно, можно плюнуть, покряхтеть и что-то родить. Но тогда эта марка может летать только в пределах России.
      Лена363
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:06
        Цитата: Лена363
        Так и есть, особенно авторские права.

        Я Вас умоляю. Этот самолет создавался всем СССР и там "авторских прав" со всех союзных республик. К слову украинцы этот самолет то же только собирали, из того что поступало со всего СССР.
        svp67
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:17
          С авторскими тож фигня вопрос, решаемо ... кстати свои планеры есть, к тому же чем восстанавливать технологию "руслана", разумнее "илюшиными" заняться!
          Всё равно пока это только ПЛАНЫ, переиграют на раз, когда дойдёт, что для такого гиганта двигателей готовых нет.
          Будут движки, планер сделают и ни одна зар.... из за бугра процесс не остановит.
          rocket757
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:42
    Двигателя НЕТ и скоро не предвидится!
    Планы, обещания, эт просто слова. Где двигатель брать будут? За бугром покупать!!!
    rocket757
  4. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:51
    Интересно что за двигатель будут ставить, т.к. аналогичного по тяге у нас нет. Наверно можно будет поставить ПС-90А, но грузоподъёмность в таком варианте сильно уменьшится.
    Servisinzhener
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 13:53
    Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" готовится к возобновлению производства Ан-124 "Руслан".

    Рад за своих земляков! Очень рад!!!
    solzh
  6. Лена363 (Лена) Сегодня, 13:57
    " так как за все время на предприятии было изготовлено 36 самолетов Ан-124 "Руслан". Данная фраза неверно сформулирована. Не изготовлены, а собраны, т.к. самолеты собирают из тысяч изделий разных заводов. Часть из которых явно были украинские. Как будут их заменять, особенно двигатели? Похоже бегут впереди паровоза.
    Лена363
  7. TAMBU (tambu) Сегодня, 14:10
    интересно как решат вопрос с 24-25 тысячью тоннами тяги с одного двигателя и расходом как у Д-18Т...полный цикл производства наладят?
    TAMBU
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 14:10
    не знаю возобновят производство или нет,но одно точно,эта новость ещё один повод для истерики из Киева...
    taiga2018
  9. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:20
    Решили импортные двигатели ставить?
    Чича сквад
  10. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:29
    Отличная новость. Давно пора строить новые Русланы.
    Грибок
  11. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 14:44
    Думаю, проблемм будет больше даже не с технической, а "бумажной" стороны. Предположим, все срослось. Построили. Что будет делать фирма "антонов"? Правильно, подавать во все мировые суды и инстанции. Кто выиграет? Правильно, антоновцы. Мы ложим на штраф болт, суды ложат на имущество и ценные бумаги РФ конфискацию. И оно нам надо?
    Вождь краснокожих
  12. Кариб (Сергей) Сегодня, 14:45
    Скорее всего, ПД14 уже заканчивают подготовку к производству, наверно узлы ПД35 скоро испытывать начнут.
    Кариб
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