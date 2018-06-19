В Ульяновске готовятся к возобновлению производства Ан-124 "Руслан"

Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" готовится к возобновлению производства Ан-124 "Руслан". В настоящее время на предприятии началась подготовительная работа, параллельно решается вопрос с возможным двигателем для новых "Русланов", передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.По данным издания, в настоящее время ведется предварительная работа, составляется план, готовятся помещения. Устаревшее оборудование готовится к демонтажу, освобождаются производственные площади. Далее будет проведена оценка готовности мощностей предприятия к производству модернизированного самолета Ан-124-100М. Кроме этого, на предприятии готовятся производственные помещения для производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и Ил-276, а также изготовления агрегатов стратегического ракетоносца Ту-160М2.О возобновлении производства самого грузоподъемного серийного самолета Ан-124 "Руслан" ранее заявил в начале июня командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов, который напомнил, что что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и интеллектуальной собственностью Украины не является, чтобы там в Киеве не заявляли. В тоже время в КБ "Антонов" заявили, что возобновление производства "Русланов" в России не возможно без участия Украины, так как только ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о производстве самолетов.В тоже время, на сайте "Авиастар-СП" имеется информация о том, что хотя производство Ан-124 прекращено в России в 2003 году, но в рамках программы глубокой модернизации и поддержки летной годности данных самолетов, предприятие обладает полной технологией производства, так как за все время на предприятии было изготовлено 36 самолетов Ан-124 "Руслан".