07:51 20 июня

"Модернизированный склад" в Калининграде, или Фотомонтаж для начинающих

19 июня все крупнейшие американские и британские издания, включая The Independent, The Guardian, Business Insider, CNN, Newsweek и The Daily Mail, опубликовали сенсационные материалы: в Калининградской области модернизируется склад ядерного оружия.

На первый взгляд, публикации подкупают основательностью расследования, которое провела Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). В докладе Федерации говорится о том, что в течение нескольких лет спутник фотографировал некий объект в Калининградской области недалеко от населенного пункта Алексеевка. По мнению Ханса Кристенсена, директора проекта по информационному сопровождению ядерных объектов, «налицо все признаки типичной строительной площадки российского склада ядерного оружия».

В качестве основного доказательства приводится коллаж из фотографий.




В левом верхнем углу – скриншот из Google Maps от 24 августа 2016 года, на котором угадываются очертания стройки. В правой части коллажа – черно-белые снимки, якобы полученные учеными со спутника. На них изображен тот же участок, но уже с неким строящимся объектом, часть которого находится под землей.

Выглядит убедительно, если бы не некоторые детали. Во-первых, ученые не сообщают, когда именно были сделаны спутниковые снимки и, соответственно, сколько времени прошло (и прошло ли?) между двумя снимками. Во-вторых, черно-белые фотографии предоставляются группой ученых как снимки, которые были сделаны спутников, однако нет никакой возможности это проверить.

Посмотрим на участок недалеко от Алексеевки с помошью Google Maps, Google Earth и Яндекс Карт. Все три инструмента показывают нам объект в состоянии «до». Конечно, можно сослаться на то, что фотографии от Гугла датируются 2014 и 2016 годами, но это не делает нас обязанными поверить в подлинность черно-белых американских спутниковых снимков.







Да и слова Ханса Кристенсена не выглядят как научно обоснованное утверждение: «Мы наблюдали за этим объектом некоторое время. В прошлом там происходили изменения, но такие значительные мы видим впервые. Никогда раньше мы не видели, чтобы ядерные склады так активно рыли в земле и модернизировали. Эти фотографии не доказывают, что теперь в Калининграде есть склад ядерного оружия, но подтверждают, что на объекте активно ведутся работы».

Итак, что мы имеем по факту: американцы нашли на Гугл Картах снимок огороженного ангара, заявили, что это склад ядерного оружия, прикрепили непонятную фотографию, которая запросто может быть результатом работы в «Фотошопе». Вот и все доказательства. Научное исследование, проведенное с поражающей воображение тщательностью.

Чтобы уж наверняка произвести впечатление на своих читателей, каждая из газет не упустила возможности напомнить, что Калининград находится близко к американским союзникам по НАТО, а отношения между Вашингтоном и Москвой в последнее время «так себе». И вообще, России сейчас надо бы заниматься проведением Чемпионата мира по футболу (не смогли бойкотировать, так хотя бы укусим!), а не строить военные объекты. Всё это — очередная игра на эмоциях читателей и сказки об ужасном восточном соседе.
Автор: Виктор Зарецкий

Использованы фотографии: www.independent.co.uk
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Комментарии 5

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:54
    в Калининградской области модернизируется склад ядерного оружия.
    Склад чей? Склад РУССКИЙ, а значить и делать с ним мы можем все, что захотим. Хотим модернизируем, хотим закапываем, это НАШЕ ВНУТРЕННЕ ДЕЛО. А то, что западники психуют, так пусть, это им на пользу, может начнут головной мозг включать, причем свой, а не заокеанский и думать, чем для них грозит конфликт с Россией
    svp67
  2. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 06:34
    Где хотим хранить свою бомбу на своей территории, там и храним. А матрасники пусть обсуждают проблемы хранения американской бомбы в Германии или Турции.
    Дилетант
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:15
      Цитата: Дилетант
      Где хотим хранить свою бомбу на своей территории, там и храним.

      Или картоху... Может свекла для борща там храниться будет?!
      raw174
  3. andrewkor Сегодня, 07:13
    Со времен взрыва "Мейна", нападения на "Меддокс",пробирки Пауэлла ничего не изменилось,Пипл схавает ,а это главное!
    andrewkor
  4. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 07:15
    Самое интересное, что в таких ангарах даже откровенный хлам могут хранить. Точно из такого же подземного склада, я на срочке участвовал в вывозе ручных противотанковых гранатометов. Судя по их состоянию, они были тысяча девятсот лохматых годов. Хранились по 4 штуки в одном ящике. Некоторые ящики тупо сгнили от старости и сырости. Больше 5 тыс ящиков тогда вывезли. А потом конечно завезли свои ракеты на Точка-У. Маскировка для неядерных ГЧ у нас и то была лучше и дорога шла односторонняя с карманами через леса, где только Урал мог и проехать. Скорее всего склад под обычные ГЧ, а раздули до ядерных
    Bad_Santa
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