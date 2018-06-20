"Модернизированный склад" в Калининграде, или Фотомонтаж для начинающих
19 июня все крупнейшие американские и британские издания, включая The Independent, The Guardian, Business Insider, CNN, Newsweek и The Daily Mail, опубликовали сенсационные материалы: в Калининградской области модернизируется склад ядерного оружия.
На первый взгляд, публикации подкупают основательностью расследования, которое провела Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). В докладе Федерации говорится о том, что в течение нескольких лет спутник фотографировал некий объект в Калининградской области недалеко от населенного пункта Алексеевка. По мнению Ханса Кристенсена, директора проекта по информационному сопровождению ядерных объектов, «налицо все признаки типичной строительной площадки российского склада ядерного оружия».
В качестве основного доказательства приводится коллаж из фотографий.
В левом верхнем углу – скриншот из Google Maps от 24 августа 2016 года, на котором угадываются очертания стройки. В правой части коллажа – черно-белые снимки, якобы полученные учеными со спутника. На них изображен тот же участок, но уже с неким строящимся объектом, часть которого находится под землей.
Выглядит убедительно, если бы не некоторые детали. Во-первых, ученые не сообщают, когда именно были сделаны спутниковые снимки и, соответственно, сколько времени прошло (и прошло ли?) между двумя снимками. Во-вторых, черно-белые фотографии предоставляются группой ученых как снимки, которые были сделаны спутников, однако нет никакой возможности это проверить.
Посмотрим на участок недалеко от Алексеевки с помошью Google Maps, Google Earth и Яндекс Карт. Все три инструмента показывают нам объект в состоянии «до». Конечно, можно сослаться на то, что фотографии от Гугла датируются 2014 и 2016 годами, но это не делает нас обязанными поверить в подлинность черно-белых американских спутниковых снимков.
Да и слова Ханса Кристенсена не выглядят как научно обоснованное утверждение: «Мы наблюдали за этим объектом некоторое время. В прошлом там происходили изменения, но такие значительные мы видим впервые. Никогда раньше мы не видели, чтобы ядерные склады так активно рыли в земле и модернизировали. Эти фотографии не доказывают, что теперь в Калининграде есть склад ядерного оружия, но подтверждают, что на объекте активно ведутся работы».
Итак, что мы имеем по факту: американцы нашли на Гугл Картах снимок огороженного ангара, заявили, что это склад ядерного оружия, прикрепили непонятную фотографию, которая запросто может быть результатом работы в «Фотошопе». Вот и все доказательства. Научное исследование, проведенное с поражающей воображение тщательностью.
Чтобы уж наверняка произвести впечатление на своих читателей, каждая из газет не упустила возможности напомнить, что Калининград находится близко к американским союзникам по НАТО, а отношения между Вашингтоном и Москвой в последнее время «так себе». И вообще, России сейчас надо бы заниматься проведением Чемпионата мира по футболу (не смогли бойкотировать, так хотя бы укусим!), а не строить военные объекты. Всё это — очередная игра на эмоциях читателей и сказки об ужасном восточном соседе.
На первый взгляд, публикации подкупают основательностью расследования, которое провела Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). В докладе Федерации говорится о том, что в течение нескольких лет спутник фотографировал некий объект в Калининградской области недалеко от населенного пункта Алексеевка. По мнению Ханса Кристенсена, директора проекта по информационному сопровождению ядерных объектов, «налицо все признаки типичной строительной площадки российского склада ядерного оружия».
В качестве основного доказательства приводится коллаж из фотографий.
В левом верхнем углу – скриншот из Google Maps от 24 августа 2016 года, на котором угадываются очертания стройки. В правой части коллажа – черно-белые снимки, якобы полученные учеными со спутника. На них изображен тот же участок, но уже с неким строящимся объектом, часть которого находится под землей.
Выглядит убедительно, если бы не некоторые детали. Во-первых, ученые не сообщают, когда именно были сделаны спутниковые снимки и, соответственно, сколько времени прошло (и прошло ли?) между двумя снимками. Во-вторых, черно-белые фотографии предоставляются группой ученых как снимки, которые были сделаны спутников, однако нет никакой возможности это проверить.
Посмотрим на участок недалеко от Алексеевки с помошью Google Maps, Google Earth и Яндекс Карт. Все три инструмента показывают нам объект в состоянии «до». Конечно, можно сослаться на то, что фотографии от Гугла датируются 2014 и 2016 годами, но это не делает нас обязанными поверить в подлинность черно-белых американских спутниковых снимков.
Да и слова Ханса Кристенсена не выглядят как научно обоснованное утверждение: «Мы наблюдали за этим объектом некоторое время. В прошлом там происходили изменения, но такие значительные мы видим впервые. Никогда раньше мы не видели, чтобы ядерные склады так активно рыли в земле и модернизировали. Эти фотографии не доказывают, что теперь в Калининграде есть склад ядерного оружия, но подтверждают, что на объекте активно ведутся работы».
Итак, что мы имеем по факту: американцы нашли на Гугл Картах снимок огороженного ангара, заявили, что это склад ядерного оружия, прикрепили непонятную фотографию, которая запросто может быть результатом работы в «Фотошопе». Вот и все доказательства. Научное исследование, проведенное с поражающей воображение тщательностью.
Чтобы уж наверняка произвести впечатление на своих читателей, каждая из газет не упустила возможности напомнить, что Калининград находится близко к американским союзникам по НАТО, а отношения между Вашингтоном и Москвой в последнее время «так себе». И вообще, России сейчас надо бы заниматься проведением Чемпионата мира по футболу (не смогли бойкотировать, так хотя бы укусим!), а не строить военные объекты. Всё это — очередная игра на эмоциях читателей и сказки об ужасном восточном соседе.
Автор: Виктор Зарецкий
Использованы фотографии: www.independent.co.uk
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