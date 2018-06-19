ДНР намерена подвинуть свою армию ближе к линии разграничения

Оперативное командование вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о намерении вернуть свои армейские подразделения на позиции к линии на участке разведения Петровское. Данное действие будет выполнено, если украинские силовики не ликвидируют свои позиции и не уберут технику на этом участке, заявили в представительстве СЦКК в ДНР.В своем сообщении представители ДНР заявили, что не смотря на все замечания, а также отчеты ОБСЕ, украинская сторона просто отрицает наличие техники ВСУ в Золотом и Петровском. При этом они также отрицают наличие новых позиций силовиков на данном участке разграничения. В командовании ДНР предупредили представителей киевской стороны, что в случае оставления техники ВСУ на вышеуказанных местах, вооруженные силы ДНР будут вынуждены вернуться на позиции, оставленные ранее согласно договоренностям.В тоже время украинская сторона продолжает сосредоточение тяжелой техники и реактивной артиллерии в районах, приближенных к линии разграничения. По полученным разведданным, в подконтрольный Киеву Красноармейск в 42 км от линии разграничения прибыл эшелон с военной техникой, откуда 18 единиц были направлены в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в район Курахово. Также ВСУ перебросили 13 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 12 РСЗО «Град» в села Хлебодаровка и Зачатовка Волновахского района.Ранее замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась.